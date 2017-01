:::

he Notwist отметились в нынешнем году выпуском альбома «Close To The Glass». Корифеи «индитроники» молчали почти шесть лет, и я, признаться, начал опасаться, как бы этот замечательный коллектив не исчез с радаров совсем. Не исчез — более того, продемонстрировал великолепную форму. В каком-то смысле The Notwist действительно стали «ближе к стеклу». Их музыка сделалась ещё более витиеватой и хрупкой. Ударный трек, посвященный Кинг Конгу, больше напоминает The Notwist классических, в остальном же Маркус Ахер и партнёры приструнили гитары и до предела насытили текстуру альбома соцветиями электрических разрядов, дополняющих и перебивающих друг друга звуков, шугейза и обаятельных лирических ноток. Я, как и многие, часто использую словосочетание «светлая грусть», но немецкий коллектив по настроению именно такой. Отсюда песни про то, что необходимая двум людям одна-единственная комната фатально недоступна, что «наступила тишина, с тех пор как ты ушла» и, что жизнь не обязательно зебра, и ты можешь попадать from one wrong place to the next, то есть, практически, «из огня, да в полымя».