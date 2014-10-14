№583

:::

Leonard Cohen Popular Problems (p) 2014

В первой же песне «Slow» своего тринадцатого студийного диска Леонард Коэн признаётся в том, что многое всегда делал с ленцой (и это подмечала и его матушка) и вообще предпочитал никуда не торопиться. Может быть поэтому и выпустил он свой альбом через три дня после 80-летия, случившегося меньше месяца назад. Коэн активно концертирует, импозантно выглядит и является не придуманным, живым и мудрым примером для подражания и одновременно объектом обожания. «Popular Problems» получился сколь непродолжительным столь же и сильным. К чему лишние слова? Коэну достаточно 35 минут, чтобы внятно изложить свои мысли о политике, любви и религии. На мой взгляд, это лучшая его работа со времени выхода диска «Ten New Songs». Почтенный канадец удивил разнообразием. На фоне привычных фирменных скрипочек и подпевок, создающих атмосферу уютной пивнушки в раю, где песнь струится в излюбленном автором режиме slow, мерный её ход вдруг оборачивается весёлым кантри. А трек «Nevermind» украшен арабской вязью и соответствующим бэк-вокалом. В остальном «Popular Problems» в хорошем смысле привычен и стабилен, за что мы автора и любим.

Leonard Cohen ::: Slow

Leonard Cohen ::: Did I Ever Love You

Leonard Cohen ::: My Oh My

Leonard Cohen ::: Almost Like The Blues

Все релизы Leonard Cohen

Обсудить в гостевой книге

The Notwist Close To The Glass (p) 2014

T he Notwist отметились в нынешнем году выпуском альбома «Close To The Glass». Корифеи «индитроники» молчали почти шесть лет, и я, признаться, начал опасаться, как бы этот замечательный коллектив не исчез с радаров совсем. Не исчез — более того, продемонстрировал великолепную форму. В каком-то смысле The Notwist действительно стали «ближе к стеклу». Их музыка сделалась ещё более витиеватой и хрупкой. Ударный трек, посвященный Кинг Конгу, больше напоминает The Notwist классических, в остальном же Маркус Ахер и партнёры приструнили гитары и до предела насытили текстуру альбома соцветиями электрических разрядов, дополняющих и перебивающих друг друга звуков, шугейза и обаятельных лирических ноток. Я, как и многие, часто использую словосочетание «светлая грусть», но немецкий коллектив по настроению именно такой. Отсюда песни про то, что необходимая двум людям одна-единственная комната фатально недоступна, что «наступила тишина, с тех пор как ты ушла» и, что жизнь не обязательно зебра, и ты можешь попадать from one wrong place to the next, то есть, практически, «из огня, да в полымя».

The Notwist ::: Kong

The Notwist ::: Run, Run, Run

Все релизы The Notwist

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Club 8 Above The City (p) 2013

В начале своего творческого пути Karolina Komstedt и Johan Angergard предпочитали играть такой нордический chill-out, но диск «The People`s Record», записанный под влиянием африканской поп-музыки, сделал Club 8 по-настоящему знаменитыми. Выпущенный в прошлом году лонгплей «Above The City» иллюстрирует дальнейшее развитие группы. Взяв лучшее из первой, «меланхоличной» фазы развития и второй, более танцевальной, Club 8 становятся всё интереснее — и, может быть, не слишком выпадая из общей канвы скандинавского попа, демонстрируют постоянное поступательное движение. Следить за ними всё интереснее. Мало ли куда оно приведет.

Club 8 ::: You Could Be Anybody

Club 8 ::: I`m Not Gonna Grow Old

Все релизы Club 8

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

З а плечами данного дуэта интересных и важных дисков великое множество. Шутка ли: музыканты играют вместе более 30 лет и считаются многими образцовой ритм-секцией. Слай Дэнбар и Робби Шекспир вновь наши герои. Не прошло и двух лет, как они записали продолжение альбома «Blackwood Dub». На этот раз из студии на свет появился «Underwater Dub» (Подводный даб). Легенды ямайской музыки — басист Robbie и барабанщик Sly — дали весьма удачное и точное описание своей музыке. Настоящий даб и должен быть таким по ощущениям: звучать, словно из-под толщи воды, сообщать через неё вибрации, передавать послания и качать. Отодвинув на второй план параллельные проекты, Sly & Robbie отправились в ту же, что и пару лет назад студию Harry J и при помощи с радостью присоединившихся коллег выдали запись круче прежней.

Sly & Robbie ::: French Woman

Sly & Robbie ::: Bed`s Too Big

Все релизы Sly & Robbie

Обсудить в гостевой книге

Crystal Slits 12th House (p) 2013

П оследним на сегодня фигурантом плейлиста будет группа из Нью-Йорка. Называется она Crystal Stilts (Хрустальные ходули). В прошлом году бруклинцы выпустили альбом «Nature Noir». Их музыка состоит из тревожного психоделик-попа, прото-панка и, даже не столько кантри, сколько каджуна. Для такого набора идеально подходит вокал Брэда Харгетта — крунера с падающим, словно холодные капли дождя, голосом.

Crystal Slits ::: Future Folklore

Crystal Slits ::: Nature Noir

Все релизы Crystal Slits

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Подкаст №583 14.10.2014 ::: 22:00 ::: 91 FM





Leonard Cohen ::: Slow Leonard Cohen ::: Did I Ever Love You Leonard Cohen ::: My Oh My The Notwist ::: Kong The Notwist ::: Run, Run, Run Club 8 ::: You Could Be Anybody Club 8 ::: I`m Not Gonna Grow Old Sly & Robbie ::: French Woman Sly & Robbie ::: Bed`s Too Big Crystal Slits ::: Future Folklore Crystal Slits ::: Nature Noir Leonard Cohen ::: Almost Like The Blues Максим Горданов

14.10.2014

Предложения от партнёров сайта: Объявления о продаже и аренде коммерческой недвижимости - цены на офисы Объявления о продаже и аренде коммерческой недвижимости - цены на офисы аренда помещений в казани . ::: Продажа торговых площадей ссылка . :::

Загрузка