№583:::14.10.2014
Leonard Cohen
Popular Problems(p) 2014
первой же песне «Slow» своего тринадцатого студийного диска Леонард Коэн признаётся в том, что многое всегда делал с ленцой (и это подмечала и его матушка) и вообще предпочитал никуда не торопиться. Может быть поэтому и выпустил он свой альбом через три дня после 80-летия, случившегося меньше месяца назад. Коэн активно концертирует, импозантно выглядит и является не придуманным, живым и мудрым примером для подражания и одновременно объектом обожания. «Popular Problems» получился сколь непродолжительным столь же и сильным. К чему лишние слова? Коэну достаточно 35 минут, чтобы внятно изложить свои мысли о политике, любви и религии. На мой взгляд, это лучшая его работа со времени выхода диска «Ten New Songs». Почтенный канадец удивил разнообразием. На фоне привычных фирменных скрипочек и подпевок, создающих атмосферу уютной пивнушки в раю, где песнь струится в излюбленном автором режиме slow, мерный её ход вдруг оборачивается весёлым кантри. А трек «Nevermind» украшен арабской вязью и соответствующим бэк-вокалом. В остальном «Popular Problems» в хорошем смысле привычен и стабилен, за что мы автора и любим.
- Leonard Cohen :::
Slow
- Leonard Cohen :::
Did I Ever Love You
- Leonard Cohen :::
My Oh My
- Leonard Cohen :::
Almost Like The Blues
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The Notwist
Close To The Glass(p) 2014
he Notwist отметились в нынешнем году выпуском альбома «Close To The Glass». Корифеи «индитроники» молчали почти шесть лет, и я, признаться, начал опасаться, как бы этот замечательный коллектив не исчез с радаров совсем. Не исчез — более того, продемонстрировал великолепную форму. В каком-то смысле The Notwist действительно стали «ближе к стеклу». Их музыка сделалась ещё более витиеватой и хрупкой. Ударный трек, посвященный Кинг Конгу, больше напоминает The Notwist классических, в остальном же Маркус Ахер и партнёры приструнили гитары и до предела насытили текстуру альбома соцветиями электрических разрядов, дополняющих и перебивающих друг друга звуков, шугейза и обаятельных лирических ноток. Я, как и многие, часто использую словосочетание «светлая грусть», но немецкий коллектив по настроению именно такой. Отсюда песни про то, что необходимая двум людям одна-единственная комната фатально недоступна, что «наступила тишина, с тех пор как ты ушла» и, что жизнь не обязательно зебра, и ты можешь попадать from one wrong place to the next, то есть, практически, «из огня, да в полымя».
- The Notwist :::
Kong
- The Notwist :::
Run, Run, Run
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Club 8
Above The City(p) 2013
начале своего творческого пути Karolina Komstedt и Johan Angergard предпочитали играть такой нордический chill-out, но диск «The People`s Record», записанный под влиянием африканской поп-музыки, сделал Club 8 по-настоящему знаменитыми. Выпущенный в прошлом году лонгплей «Above The City» иллюстрирует дальнейшее развитие группы. Взяв лучшее из первой, «меланхоличной» фазы развития и второй, более танцевальной, Club 8 становятся всё интереснее — и, может быть, не слишком выпадая из общей канвы скандинавского попа, демонстрируют постоянное поступательное движение. Следить за ними всё интереснее. Мало ли куда оно приведет.
- Club 8 :::
You Could Be Anybody
- Club 8 :::
I`m Not Gonna Grow Old
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- Видеоклип
Sly & Robbie
Underwater Dub(p) 2014
а плечами данного дуэта интересных и важных дисков великое множество. Шутка ли: музыканты играют вместе более 30 лет и считаются многими образцовой ритм-секцией. Слай Дэнбар и Робби Шекспир вновь наши герои. Не прошло и двух лет, как они записали продолжение альбома «Blackwood Dub». На этот раз из студии на свет появился «Underwater Dub» (Подводный даб). Легенды ямайской музыки — басист Robbie и барабанщик Sly — дали весьма удачное и точное описание своей музыке. Настоящий даб и должен быть таким по ощущениям: звучать, словно из-под толщи воды, сообщать через неё вибрации, передавать послания и качать. Отодвинув на второй план параллельные проекты, Sly & Robbie отправились в ту же, что и пару лет назад студию Harry J и при помощи с радостью присоединившихся коллег выдали запись круче прежней.
- Sly & Robbie :::
French Woman
- Sly & Robbie :::
Bed`s Too Big
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Crystal Slits
12th House(p) 2013
оследним на сегодня фигурантом плейлиста будет группа из Нью-Йорка. Называется она Crystal Stilts (Хрустальные ходули). В прошлом году бруклинцы выпустили альбом «Nature Noir». Их музыка состоит из тревожного психоделик-попа, прото-панка и, даже не столько кантри, сколько каджуна. Для такого набора идеально подходит вокал Брэда Харгетта — крунера с падающим, словно холодные капли дождя, голосом.
- Crystal Slits :::
Future Folklore
- Crystal Slits :::
Nature Noir
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- Видеоклип
Подкаст №58314.10.2014:::22:00:::91 FM
- Leonard Cohen :::
Slow
- Leonard Cohen :::
Did I Ever Love You
- Leonard Cohen :::
My Oh My
- The Notwist :::
Kong
- The Notwist :::
Run, Run, Run
- Club 8 :::
You Could Be Anybody
- Club 8 :::
I`m Not Gonna Grow Old
- Sly & Robbie :::
French Woman
- Sly & Robbie :::
Bed`s Too Big
- Crystal Slits :::
Future Folklore
- Crystal Slits :::
Nature Noir
- Leonard Cohen :::
Almost Like The Blues
Максим Горданов
14.10.2014
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