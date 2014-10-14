Радио ТСЛ
Нажмите Play, чтобы слушать
Ранее в эфире:
Поддержи ТСЛ
629 628 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 568 567 566 565 563 562 561 560 559 558 557 556 553 552 551 549 548 547 546 545 544 543 542 541 539 538 536 535 533 532 531 529 528 527 526 524 523 521 520 519 517 516 515 514 513 512 511 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 351 350 349 348 347 346 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 310 309 308 307 306 305 304 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 224 223 222 221 220 219 218 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 198 197 196 195 194 193 192 191 190 185 184 182 181 180 Обзоры до 180
Обзоры в RSS
20/12/16
Обзор 629

06/12/16
Обзор 628

01/11/16
Обзор 626

11/10/16
Обзор 625

20/09/16
Обзор 624

06/09/16
Обзор 623

23/08/16
Обзор 622

Радиоверсия
«Тёмной стороны Луны»
каждый вторник в 22:00
на радио Кузбасс FM
Кемерово 91,0 FM

Кузбасс FM

Слушайте
«Тёмную сторону Луны»
на PodFM.ru

PodFM.ru

«Тёмная cторона Луны»
выходит при поддержке
системы магазинов
«Фотомир»

Фотомир




Наша кнопка:



Вы можете ставить эту кнопку
где угодно



TopList

№583

:::14.10.2014

Leonard Cohen

Popular Problems

(p) 2014
В

первой же песне «Slow» своего тринадцатого студийного диска Леонард Коэн признаётся в том, что многое всегда делал с ленцой (и это подмечала и его матушка) и вообще предпочитал никуда не торопиться. Может быть поэтому и выпустил он свой альбом через три дня после 80-летия, случившегося меньше месяца назад. Коэн активно концертирует, импозантно выглядит и является не придуманным, живым и мудрым примером для подражания и одновременно объектом обожания. «Popular Problems» получился сколь непродолжительным столь же и сильным. К чему лишние слова? Коэну достаточно 35 минут, чтобы внятно изложить свои мысли о политике, любви и религии. На мой взгляд, это лучшая его работа со времени выхода диска «Ten New Songs». Почтенный канадец удивил разнообразием. На фоне привычных фирменных скрипочек и подпевок, создающих атмосферу уютной пивнушки в раю, где песнь струится в излюбленном автором режиме slow, мерный её ход вдруг оборачивается весёлым кантри. А трек «Nevermind» украшен арабской вязью и соответствующим бэк-вокалом. В остальном «Popular Problems» в хорошем смысле привычен и стабилен, за что мы автора и любим.


The Notwist

Close To The Glass

(p) 2014
T

he Notwist отметились в нынешнем году выпуском альбома «Close To The Glass». Корифеи «индитроники» молчали почти шесть лет, и я, признаться, начал опасаться, как бы этот замечательный коллектив не исчез с радаров совсем. Не исчез — более того, продемонстрировал великолепную форму. В каком-то смысле The Notwist действительно стали «ближе к стеклу». Их музыка сделалась ещё более витиеватой и хрупкой. Ударный трек, посвященный Кинг Конгу, больше напоминает The Notwist классических, в остальном же Маркус Ахер и партнёры приструнили гитары и до предела насытили текстуру альбома соцветиями электрических разрядов, дополняющих и перебивающих друг друга звуков, шугейза и обаятельных лирических ноток. Я, как и многие, часто использую словосочетание «светлая грусть», но немецкий коллектив по настроению именно такой. Отсюда песни про то, что необходимая двум людям одна-единственная комната фатально недоступна, что «наступила тишина, с тех пор как ты ушла» и, что жизнь не обязательно зебра, и ты можешь попадать from one wrong place to the next, то есть, практически, «из огня, да в полымя».


Club 8

Above The City

(p) 2013
В

начале своего творческого пути Karolina Komstedt и Johan Angergard предпочитали играть такой нордический chill-out, но диск «The People`s Record», записанный под влиянием африканской поп-музыки, сделал Club 8 по-настоящему знаменитыми. Выпущенный в прошлом году лонгплей «Above The City» иллюстрирует дальнейшее развитие группы. Взяв лучшее из первой, «меланхоличной» фазы развития и второй, более танцевальной, Club 8 становятся всё интереснее — и, может быть, не слишком выпадая из общей канвы скандинавского попа, демонстрируют постоянное поступательное движение. Следить за ними всё интереснее. Мало ли куда оно приведет.


Sly & Robbie

Underwater Dub

(p) 2014
З

а плечами данного дуэта интересных и важных дисков великое множество. Шутка ли: музыканты играют вместе более 30 лет и считаются многими образцовой ритм-секцией. Слай Дэнбар и Робби Шекспир вновь наши герои. Не прошло и двух лет, как они записали продолжение альбома «Blackwood Dub». На этот раз из студии на свет появился «Underwater Dub» (Подводный даб). Легенды ямайской музыки — басист Robbie и барабанщик Sly — дали весьма удачное и точное описание своей музыке. Настоящий даб и должен быть таким по ощущениям: звучать, словно из-под толщи воды, сообщать через неё вибрации, передавать послания и качать. Отодвинув на второй план параллельные проекты, Sly & Robbie отправились в ту же, что и пару лет назад студию Harry J и при помощи с радостью присоединившихся коллег выдали запись круче прежней.


Crystal Slits

12th House

(p) 2013
П

оследним на сегодня фигурантом плейлиста будет группа из Нью-Йорка. Называется она Crystal Stilts (Хрустальные ходули). В прошлом году бруклинцы выпустили альбом «Nature Noir». Их музыка состоит из тревожного психоделик-попа, прото-панка и, даже не столько кантри, сколько каджуна. Для такого набора идеально подходит вокал Брэда Харгетта — крунера с падающим, словно холодные капли дождя, голосом.


Подкаст №583

14.10.2014:::22:00:::91 FM


  1. Leonard Cohen :::

    Slow

    скачать
  2. Leonard Cohen :::

    Did I Ever Love You

    скачать
  3. Leonard Cohen :::

    My Oh My

    скачать
  4. The Notwist :::

    Kong

    скачать
  5. The Notwist :::

    Run, Run, Run

    скачать
  6. Club 8 :::

    You Could Be Anybody

    скачать
  7. Club 8 :::

    I`m Not Gonna Grow Old

    скачать
  8. Sly & Robbie :::

    French Woman

    скачать
  9. Sly & Robbie :::

    Bed`s Too Big

    скачать
  10. Crystal Slits :::

    Future Folklore

    скачать
  11. Crystal Slits :::

    Nature Noir

    скачать
  12. Leonard Cohen :::

    Almost Like The Blues

    скачать

Максим Горданов
14.10.2014

Предложения от партнёров сайта:

Объявления о продаже и аренде коммерческой недвижимости - цены на офисы аренда помещений в казани. ::: Продажа торговых площадей ссылка.  :::

A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
Загрузка



629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::

наверх ↑

о проекте  ::  музыка недели  ::  люди на луне  ::  акции
ссылки  ::  лица друзей  ::  гостевая

Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD

Размещение рекламы design::redfish © 2001