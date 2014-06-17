№575

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Dirtmusic Troubles (p) 2013

С фирмой грамзаписи Glitterhouse связано много хороших проектов, и одними из первых на ум приходят The Walkabouts. Как раз их-то и можно причислить к образцовым исполнителям гитарной американы. Именно лидер The Walkabouts Крис Экман придумал Dirtmusic. Другой человек, причастный к созданию — ни кто иной, как австралиец Хьюго Рейс, тот самый многолетний участник группы Ника Кейва The Bad Seeds и не менее серьезный крунер, чем его подельник. Зная привычные настроения обоих, ждать тепла и солнца в названии как группы, так и нового альбома было бы наивно. В итоге первое Dirtmusic, второе — «Troubles», беды. Ну, ещё бы: в таких случаях солнце может проглядывать либо сквозь застилающий глаза песок, либо преодолевая мутность старых, непротёртых, видавших виды стекол. Но это абсолютно не значит, что их музыка заунывна и беспросветна. Изюминкой третьего альбома Dirtmusic стали щедрые африканские инъекции в атмосферу штатовской глубинки.



История Dirtmusic начинается в 2007 году — тогда это было трио с участием Экмана, Рейса и Криса Боко из группы Codeine. Вместе они записали первую пластинку акустических баллад, построенных на взаимовлиянии американского и австралийского фолка. Работа над следующим диском увела музыкантов в Африку, где они сотрудничали с туарегской группой Tamikrest. Оставшись вдвоём, Крис и Хьюго сосредоточились на записи третьего альбома в Мали. Для этого были привлечены местные музыканты: Ben Zabo, Samba Toure, Aminata Wassidje и другие. Никаких текстов никто изначально не писал. Все эти песни о войне и реальной жизни создавались совместно, преследуя очевидную цель — максимально точно и правдиво передать дыхание жизни современной Африки. И в этом аспекте явно никому не было до веселья.

Dirtmusic ::: Chicken Scratch

Dirtmusic ::: La Paix

Dirtmusic ::: Up To Us

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Видеоклип

И звестный электронный дуэт из норвежского Бергена Röyksopp и шведская поп-звезда Робин недавно объединились для совместной записи. Её многократно анонсировали и, не скрывая, ждали от такого тандема чего-то выдающегося. Итогом стал мини-альбом, состоящий из пяти треков. Первый из них — эпическое десятиминутное произведение «Monument» — ожидания стопроцентно оправдывает. Мастера северной электроники развертывают мерцающее полотно с красивой позёмкой из слов органично интонирующей Робин: «Это будет мой памятник, мой маяк, когда я уйду». Всё очень стильно. А дальше норвежско-шведская машина переключается на подростковый электро-поп и дешевое поп-техно и заканчивает безликим и бессловесным антиподом первого трека.

Röyksopp & Robyn ::: Monument

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Видеоклип

The Uncluded Hokey Fright (p) 2013

З анятная работа людей, объединившихся не для озвученных монументальных целей, а скорее, для баловства, что ими самими же и признается. По крайней мере, так было в начале. The Uncluded — так называется дуэт, который придумал американский рэппер Aesop Rock и певица-сочинительница Кимья Даусон. Вывеска в данном случае имеет важное, объясняющее значение, ведь глагол unclude, по версии авторов, обозначает процесс исключения из жизни того, что не является ценностью для конкретного индивидуума. Их первый и, скорее всего, последний диск «Hockey Fright» как раз и посвящен переосмыслению жизненных ценностей. Хотя по форме это может показаться детскими песенками, на самом деле здесь о первых безобидных жизненных приключениях столько же, сколько о небезоблачном взрослении и трагических потерях.

The Uncluded ::: Delicate Cycle

The Uncluded ::: The Aquarium

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Gemma Ray Down Baby Down (p) 2013

С овсем не продолжительный по времени альбом английская певица из Эссекса Gemma Ray записала в берлинском аэропорту Темпельхоф. Запись происходила в когда принадлежавшему ЦРУ крыле этого здания. «Down Baby Down» — внеплановый диск Джеммы, и появился он спонтанно, благодаря участию нескольких исполнителей, среди которых, например, значится барабанщик The Bad Seeds Томас Уайдлер. Джемма характеризует произведение как «фэнтезийный саундтрек», где вокал, гитара, фортепиано и глокеншпиль создают образы, совпадающие с придуманным миром артистки. Она признаётся, что много слушала (и слушает) киномузыки: от классики в духе Морриконе и Джона Барри до менее известных произведений. В целом, «Down Baby Down» можно признать удачным опытом.

Gemma Ray ::: Say You Love Me

Gemma Ray ::: So Long Serenata

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Видеоклип

М ожет статься, что альбом «Anomic» — самый сильный в этом плейлисте. Его записал выдающийся бас-гитарист, дабмейкер и экспериментатор Джа Уоббл в сопровождении манчестерского электронного дуэта Marconi Union. Ричард Талбот на клавишных и Джейми Кроссли на гитаре создают первоклассные эмбиетно-дабовые поля, внутри которых извивается, плывёт, превращается в ударный инструмент или производит точечные мягкие касания виртуозный бас Джона Джозефа Уордла. В каком-то смысле «Anomic» — тоже «фэнтезийный саундтрек», с холодными лабиринтами и пострадиоактивным грувом.

Jah Wobble & Marconi Union ::: Reality Crash

Jah Wobble & Marconi Union ::: Times of Despair

Все релизы Jah Wobble & Marconi Union

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Подкаст №575 17.06.2014 ::: 22:00 ::: 91 FM





Dirtmusic ::: Chicken Scratch Dirtmusic ::: La Paix Dirtmusic ::: Up To Us Röyksopp & Robyn ::: Monument The Uncluded ::: Delicate Cycle The Uncluded ::: The Aquarium Gemma Ray ::: Say You Love Me Gemma Ray ::: So Long Serenata Jah Wobble & Marconi Union ::: Reality Crash Jah Wobble & Marconi Union ::: Times of Despair Максим Горданов

17.06.2014

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