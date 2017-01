:::

фирмой грамзаписи Glitterhouse связано много хороших проектов, и одними из первых на ум приходят The Walkabouts. Как раз их-то и можно причислить к образцовым исполнителям гитарной американы. Именно лидер The Walkabouts Крис Экман придумал Dirtmusic. Другой человек, причастный к созданию — ни кто иной, как австралиец Хьюго Рейс, тот самый многолетний участник группы Ника Кейва The Bad Seeds и не менее серьезный крунер, чем его подельник. Зная привычные настроения обоих, ждать тепла и солнца в названии как группы, так и нового альбома было бы наивно. В итоге первое Dirtmusic, второе — «Troubles», беды. Ну, ещё бы: в таких случаях солнце может проглядывать либо сквозь застилающий глаза песок, либо преодолевая мутность старых, непротёртых, видавших виды стекол. Но это абсолютно не значит, что их музыка заунывна и беспросветна. Изюминкой третьего альбома Dirtmusic стали щедрые африканские инъекции в атмосферу штатовской глубинки.



История Dirtmusic начинается в 2007 году — тогда это было трио с участием Экмана, Рейса и Криса Боко из группы Codeine. Вместе они записали первую пластинку акустических баллад, построенных на взаимовлиянии американского и австралийского фолка. Работа над следующим диском увела музыкантов в Африку, где они сотрудничали с туарегской группой Tamikrest. Оставшись вдвоём, Крис и Хьюго сосредоточились на записи третьего альбома в Мали. Для этого были привлечены местные музыканты: Ben Zabo, Samba Toure, Aminata Wassidje и другие. Никаких текстов никто изначально не писал. Все эти песни о войне и реальной жизни создавались совместно, преследуя очевидную цель — максимально точно и правдиво передать дыхание жизни современной Африки. И в этом аспекте явно никому не было до веселья.