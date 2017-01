:::

алее диск, во включении которого в плейлист я, признаться, немного сомневался. Вроде столько уже говорилось о его авторах, и пик лично моего интереса к группе давно прошёл — так и зачем тогда? Но, с другой стороны, они как раз на этой неделе впервые пожаловали к нам в Сибирь, так почему бы и не послушать? Повод же. Восьмой альбом группы Брайана Молко называется «Loud Like Love». Пройдя путь от духовного наследника Дэвида Боуи и главной звезды андрогинного нео-глэма до кумира далеких от зрелости, суицидально настроенных готов, эмо и многоликой армии смежных каст, Брайан вдруг словно остановился. Осмотрелся по сторонам и внимательно изучил тех, кто ему подпевает. На «Loud Like Love» нет кричащего, пусть пафосного, но надрыва, нет сокрушающей убедительности «Without You I`m Nothing» и нет мимолетного обаяния от присутствия кого-то похожего на Элисон Моссхарт, как было в незабываемом «Meds». Placebo притушили эмоции, сбросили скорость и сыграли тот «альтернативный рок», который больше свойственен их подражателям в широком смысле. Словно построили дом на заказ. Быстро, качественно, в срок. Получили деньги — и в отпуск.

торая часть сегодняшней программы будет состоять из работ, связанных друг с другом названием, а, возможно, не только им одним. Для начала давайте перенесемся почти на 35 лет назад и послушаем трек с единственной пластинки супер-панк-группы The Wanderers «Only Lovers Left Alive». Приставка «супер» в данном случае означает, что основали коллектив выходцы из двух крайне уважаемых панк-бэндов — англичан Sham 69 и американцев Dead Boys (возможно, самой первой панк-группы планеты). Главная заслуга принадлежит, конечно, Стиву Баторсу, после Dead Boys и The Wanderers придумавшему ещё один отличный проект The Lords of New Church. У промежуточного образования вышел всего один диск — концептуальное произведение о юноше, наткнувшемся на записи экс-агента разведки о том, как на самом деле устроен мир, и кто им управляет. Оппозиция к кукловодам и борьба с безвольной апатией населения всегда была характерной чертой Баторса. The Wanderers, конечно, не в чистом виде панк-рок: пышные синтезаторные включения, обилие акустики и подпевок, выдавленный по капле мелодизм, всё это уводит «Only Lovers Left Alive» на смежные светлые территории.