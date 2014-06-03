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TopList

№574

:::03.06.2014

Austra

Olympia

(p) 2013
Э

лектроника утренней зари от формально трио Austra, названного в честь прибалтийской богини Аустрине (Аушры), персонажа мифа о небесной свадьбе, отдавшейся Месяцу, забывшему о своём Солнце. В прошлом году канадцы выпустили на лейбле Domino второй альбом «Olympia». Количественный состав группы варьируется от трёх до шести человек, но фасции в руке сжимает Кэти Стельманис — стержень стиля Аустры. Не случайно она одна стоит на обложке диска, в то время как остальных скрывают нарисованные голубые моря и сине-зеленые декоративные горы. Скандинавская нить не обрывается на мифологическом имени. Электропоп из Торонто с маримбами, ритуальным барабанным уханьем, звонко грустящими клавишами и спорадическими позвякиваниями фигур музыкальной геометрии зачарован близостью танцующего снега. Он падает, но не резвится и не тает игриво на доверчивых ладонях. Ощущение, что его движениями управляют, не покидает ни на минуту.


Placebo

Loud Like Love

(p) 2013
Д

алее диск, во включении которого в плейлист я, признаться, немного сомневался. Вроде столько уже говорилось о его авторах, и пик лично моего интереса к группе давно прошёл — так и зачем тогда? Но, с другой стороны, они как раз на этой неделе впервые пожаловали к нам в Сибирь, так почему бы и не послушать? Повод же. Восьмой альбом группы Брайана Молко называется «Loud Like Love». Пройдя путь от духовного наследника Дэвида Боуи и главной звезды андрогинного нео-глэма до кумира далеких от зрелости, суицидально настроенных готов, эмо и многоликой армии смежных каст, Брайан вдруг словно остановился. Осмотрелся по сторонам и внимательно изучил тех, кто ему подпевает. На «Loud Like Love» нет кричащего, пусть пафосного, но надрыва, нет сокрушающей убедительности «Without You I`m Nothing» и нет мимолетного обаяния от присутствия кого-то похожего на Элисон Моссхарт, как было в незабываемом «Meds». Placebo притушили эмоции, сбросили скорость и сыграли тот «альтернативный рок», который больше свойственен их подражателям в широком смысле. Словно построили дом на заказ. Быстро, качественно, в срок. Получили деньги — и в отпуск.


Marissa Nadler

July

(p) 2014
Т

еперь о сильно мною любимой певице: признаюсь, её пластинки я могу слушать бесконечно. Рад, что это продолжается с тех пор, как впервые познакомился с работой 2007 года, и счастлив, что месяц назад мне удалось побывать на её концерте в Праге. Диск «July» Марисса Нэдлер выпустила на новом для себя, основанном участниками группы Cocteau Twins лейбле Bella Union. В главном она себе не изменяет и с каждой пластинкой становится всё более уверенной, не переставая быть убедительной. Её концерт состоялся в маленьком пражском кафе; изящная Марисса без посторонней помощи подключалась и настраивалась в маргинальных потёмках после выступления группы Death Vessel. Концерт был просто сказочным, хоть и непродолжительным. Хрупкая девушка, играя на шести- и 12-струнных гитарах в компании виолончелистки и скрипачки исполнила все песни из нового альбома. Пластинку мне Марисса подписала, очень удивившись, что её знают в Сибири. Я пожал маленькую, но безмерно талантливую ручку и позвал её обладательницу к нам с концертами. Она опустила глаза, выдохнула сигаретный дым и обещала подумать.


Wanderers

Only Lovers Left Alive

(p) 1981
В

торая часть сегодняшней программы будет состоять из работ, связанных друг с другом названием, а, возможно, не только им одним. Для начала давайте перенесемся почти на 35 лет назад и послушаем трек с единственной пластинки супер-панк-группы The Wanderers «Only Lovers Left Alive». Приставка «супер» в данном случае означает, что основали коллектив выходцы из двух крайне уважаемых панк-бэндов — англичан Sham 69 и американцев Dead Boys (возможно, самой первой панк-группы планеты). Главная заслуга принадлежит, конечно, Стиву Баторсу, после Dead Boys и The Wanderers придумавшему ещё один отличный проект The Lords of New Church. У промежуточного образования вышел всего один диск — концептуальное произведение о юноше, наткнувшемся на записи экс-агента разведки о том, как на самом деле устроен мир, и кто им управляет. Оппозиция к кукловодам и борьба с безвольной апатией населения всегда была характерной чертой Баторса. The Wanderers, конечно, не в чистом виде панк-рок: пышные синтезаторные включения, обилие акустики и подпевок, выдавленный по капле мелодизм, всё это уводит «Only Lovers Left Alive» на смежные светлые территории.


Jozef Van Wissem & SQÜRL

Only Lovers Left Alive

OST (p) 2014
А

льбом The Wanderers всплыл, в первую очередь, из-за названия. Именно так, «Only Lovers Left Alive» («Выживут только любовники») называется новый фильм Джима Джармуша, известного не только своим кинематографическим талантом, но и скрупулезным отношением к саунтрекам. С музыкальным вкусом у Джармуша всё более чем в порядке: он вырос на рок-н-ролле и пост-панке, дружен со многими замечательными артистами, сам играет на гитаре. Звуковая дорожка к его ленте примечательна тем, что больше чем половину материала написал и исполнил голландский лютнист Йозеф Ван Виссем (а давно ли у нас в программе звучала лютня?). Поседевший в 15 лет — и от того, по словам Тома Уэйтса, «чувствовавший себя иммигрантом в мире подростков» — Джим Джармуш кроме режиссуры всегда увлекался музыкой. Не сказать, чтобы его опыты принесли (в отличие от кинолент) сколько-нибудь значительные плоды, но в последние годы он взялся за дело серьезнее. Ведь, если ты общаешься с такими людьми, как Уэйтс, Игги Поп, Терстон Мур, Ник Кейв, стоит ожидать, что твой музыкальный талант так или иначе проявится. В качестве единомышленника и соавтора Джармуша как раз и выступает Ван Виссем. С голландским композитором режиссер записал две пластинки. Кроме этого, он создал рок-группу SQÜRL, также принявшую участие в работе над саундтреком к «Only Lovers Left Alive».


Yasmine Hamdan

Ya Naas

(p) 2013
В

записи саундтрека номинированного на «Золотую пальмовую ветвь» фильма с Тильдой Суинтон в главной роли кроме голландского лютниста, Ники Розы Даниловой и группы самого Джармуша приняла участие ливанская певица Ясмин Хамдан. Она ныне проживает во французской столице, где и повстречалась с вездесущим продюсером Марком Коллином (в первую очередь известным по проекту Nouvelle Vague). При его участии и был записан дебютный сольный альбом «Ya Naas», мало на что похожий. Меньше всего хочется ставить его на полку, подписанную «world music». Потому что слишком там много поделок и фантазий на тему. К моменту знакомства с Марком Коллином за плечами Ясмин Хамдан было десятилетие активной творческой деятельности в среде арабского андеграунда и не только. Она выступала в составе дуэта Soapkills и сотрудничала с артистом, известным как Mirways (в архивах «ТСЛ» есть его произведения). В студию к Коллину ливанка пришла не только с набросками своих песен, но и с внушительной коллекцией записей аутентичной ближневосточной музыки. Она собирала и слушала это всё, чтобы напитаться силой традиции, внимательно относится к диалектам, точно передавать и правильно воспроизводить народную музыку. Первоначальные наработки Ясмин сделала в жанре акустического фолка вместе с гитаристом Кевином Седдики. А Коллин уже придал большинству песен аккуратную, осторожную, бережную огранку, оставив главным инструментом интонации самой певицы.


Подкаст №574

03.06.2014:::22:00:::91 FM


  1. Austra :::

    What We Done

    скачать
  2. Austra :::

    Home

    скачать
  3. Placebo :::

    Scene of the Crime

    скачать
  4. Placebo :::

    Too Many Friends

    скачать
  5. Marissa Nadler :::

    Was It a Dream?

    скачать
  6. Marissa Nadler :::

    Firecrackers

    скачать
  7. Wanderers :::

    No Dreams

    скачать
  8. Wanderers :::

    Little Bit Frightening

    скачать
  9. Jozef Van Wissem & SQÜRL :::

    Only Lovers Left Alive

    скачать
  10. Jozef Van Wissem & SQURL feat. Zola Jesus :::

    In Templum Dei

    скачать
  11. Yasmine Hamdan :::

    Deny

    скачать
  12. Yasmine Hamdan :::

    Aleb

    скачать

Максим Горданов
03.06.2014

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