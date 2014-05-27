№573

:::

Chinawoman Let`s Part In Style (p) 2014

М ишель Гуревич растёт с каждым новым альбомом, и самый последний «Let`s Part In Style» кажется самым лучшим. Естественно, такой номер, как «Russian Ballerina» переплюнуть сложно, но на этот раз проживающая в Берлине артистка, сохранив фирменную аскетичность, позволяет себе совсем немного повеселиться. Красок в оформлении диска немного, зато они стали живее переливаться в музыке. Воспитанная на советской эстраде Мишель подтверждает, что иголка проигрывателя «Серенада» или «Аккорд» в квартире, где она росла, в том числе бороздила и десятидюймовки с выпускавшимися в СССР детскими сказками. Chinawoman близким одновременно и к Таните Тикарам, и к Нико тембром транслирует крайне притягательные баллады, где в уюте карточно-доминошных дворов, кадрах любимых кинолент, обыденности грязных подъездов и неосознанной бедности вдруг появляется Леонард Коэн и снимает шляпу. Не забудем, что девушка уехала именно в Канаду. Обычаи, герои и язык этой страны, несомненно, были ею частично впитаны. Третий альбом Мишель записала в Берлине, ей помогали четверо музыкантов, один из которых, Андре Трембле поговорил с ней по-французски.

Chinawoman ::: Good Times Don`t Carry Over

Chinawoman ::: Nothing to Talk About

Chinawoman ::: Blue Eyes Unchanged

Все релизы Chinawoman

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Todd Terje It`s Album Time (p) 2014

Н орвежский диджей, диско-продюсер, сонграйтер, ремикшер Терье Олсон, взявший себе псевдоним Todd Terje. Поклонникам танцевальной культуры и, в частности, нью-йоркского «хауса», конечно же, очевиден оммаж норвежца Тодду Терри — автору ремиксов для Garbage, Duran Duran и Everything But The Girl. Именно его переработка акустической песни «Missing» сделала EBTG мегапопулярными. Выпуская «It`s Album Time», Терье понимал, что пришло время для полноформатной записи, ибо выданные авансы после выхода нескольких синглов и мини-альбомов надо было как-то оправдывать. Интерес Тодда к space-диско и классическому диско 1970-х проявился на пластинке в полной мере. Он подчеркивает, что пытался сделать акцент на мелодической составляющей, а не на танцевальной. Так или иначе, на мой взгляд, получилась на редкость заурядная работа, а единственным очевидным плюсом убийственно неинтересного фона можно назвать появление Брайана Ферри в ремейке песни Роберта Палмера «Johnny and Mary». Хоть ремиксы остаются сильной стороной норвежца — и на том спасибо.

Todd Terje ::: Preben Goes To Acapulco

Todd Terje feat. Bryan Ferry ::: Johnny and Mary

Все релизы Todd Terje

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Lykke Li I Never Learn (p) 2014

Б олевые точки у Ликке Ли одни: она размышляет о разбитой любви, царственно переживает свой личный траур и смотрит сверху вниз на сломанные цветы надежд. Её восхождение было стремительным — от блогов до контракта с мэйджором. И пусть не во всех случаях гиганты индустрии могут рассчитывать на то, что поймали золотую рыбку, которая будет приносить им доход и не идти вразрез с собственной позицией — тут же попадание оказалось просто-таки сказочным. За тридцать с небольшим минут нет ни одного повода усомниться в правдивости слов восседающей в чёрной вуали на обложке диска певицы. Формально причисляемая к главным деятелям поп-индустрии, Ликке Ли и её музыканты делают аскетичный чуть ли не дарк-фолк, где гитарные наслоения держат словно нити сухой каркас песен о депрессии, исполненных так, что хочется подпевать, а не топиться.

Lykke Li ::: I Never Learn

Lykke Li ::: Just Like A Dream

Все релизы Lykke Li

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Dean Wareham Emancipated Hearts (EP) (p) 2013

Р одившийся в Новой Зеландии, а ныне проживающий в Америке Дин Уэрэм известен как основатель очень хорошей пост-панк группы Luna (к сожалению, ныне распавшейся) и как автор нескольких пластинок, выпущенных вместе со своей женой Бриттой Филлипс. Удивительно, но за долгие годы музыкальной карьеры имеющий, кстати, степень бакалавра и гарвардский диплом в области социальных исследований Дин впервые выпустил сольник. Ещё во время существования «Луны» он писал киномузыку, а с середины 2000-х годов сосредоточился на упомянутом проекте Dean & Britta. Вместе с женой им удавалось записывать весьма трогательные и нежные произведения, за внешней неброскостью скрывавшие сильнейшие чувства. Мини-альбом Дин назвал «Emancipated Hearts», и хотя формально он единственный автор, играющая на басу Бритта ему помогает, так же как и девушка, известная как St. Vincent. Уэрэм концентрируется на аналоговом звуке и по-домашнему обаятельном акустическом шестидесятническом фолке.

Dean Wareham ::: Love Is Colder Than Death

Dean Wareham ::: Air

Все релизы Dean Wareham

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

У слышав песню Дина Уэрэма «Любовь холоднее смерти», я сразу вспомнил одну из групп тех времен, когда информацию об исполнителе добыть было практически нереально и приходилось ограничиваться тем, что написано на коробке кассеты — если что-то там вообще бывало. Лет, наверное, 20 назад мне попалась в руки как раз таки кассета с двумя альбомами симпатичной дарквейв-группы с таким же, как и песня новозеландца названием — Love Is Colder Than Death. С удивлением обнаружил, что коллектив существует до сих пор. Не далее как в прошлом году они записали новую пластинку «Tempest», то есть «Буря». Love Is Colder Than Death — немецкий квартет, позаимствовавший название из фильма Райнера Вернера Фассбиндера. Изначально они исполняли синтезаторный darkwave, используя пение на два голоса. Позже в музыке LICTD стали явственно проглядываться интерес к неоклассике и этническим элементам, что роднило их, в частности, с Dead Can Dance позднего периода. За годы они основательно меняли состав, учредили собственный лейбл и были вполне востребованы в избранной нише до середины 2000-х гг. В 2011-м появилось официальное сообщение о распаде, но спустя всего два года неожиданно вышел новый лонгплей с новым составом, но под руководством основателя Майка Хартунга и с вполне узнаваемым звучанием.

Love Is Colder Than Death ::: Red River

Love Is Colder Than Death ::: See The Ways

Все релизы Love Is Colder Than Death

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Ziggy Marley Fly Rasta (p) 2014

П ятая студийная работа старшего сына Боба Марли, обладателя нескольких премий Грэмми носит название «Fly Rasta». Это именно сольный диск №5: не стоит забывать, что карьера Зигги (или Дэвида, как назвали его родители) началась ещё при жизни Боба. Его голос можно услышать на некоторых записях отца, а основанная им группа The Melody Makers уже в начале пути показала, что яблоко упало в непосредственной близи от яблони. В записи нового диска, кстати, поучаствовали члены группы — та же Седелла Марли, сестра Зигги. Тяга последнего к вторжению на смежные с чистым регги территории сполна проявилась и здесь. «Я не хочу жить на Марсе», — сходу сообщает Зигги в гитарном треке номер один, и в дальнейшем тоненький ямайский ручеек постоянно спотыкается о камни фанка, соула, рока, часто становясь слаще и приторнее, чем можно было бы ожидать от Старшего Сына. Мне «Fly Rasta» (за исключением одноименного мощнейшего трека с участием пионера тоастинга У-Роя) показался самым поп-ориентированным релизом музыканта: в стремлении варьировать звучание, он автоматически подстраивается под всех.

Ziggy Marley feat. U Roy ::: Fly Rasta

Ziggy Marley ::: You`re My Yoko

Все релизы Ziggy Marley

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Подкаст №573 27.05.2014 ::: 22:00 ::: 91 FM





Chinawoman ::: Good Times Don`t Carry Over Chinawoman ::: Nothing to Talk About Todd Terje ::: Preben Goes To Acapulco Todd Terje feat. Bryan Ferry ::: Johnny and Mary Lykke Li ::: I Never Learn Lykke Li ::: Just Like A Dream Dean Wareham ::: Love Is Colder Than Death Dean Wareham ::: Air Love Is Colder Than Death ::: Red River Love Is Colder Than Death ::: See The Ways Ziggy Marley feat. U Roy ::: Fly Rasta Ziggy Marley ::: You`re My Yoko Chinawoman ::: Blue Eyes Unchanged Максим Горданов

27.05.2014

Загрузка