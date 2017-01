:::

орвежский диджей, диско-продюсер, сонграйтер, ремикшер Терье Олсон, взявший себе псевдоним Todd Terje. Поклонникам танцевальной культуры и, в частности, нью-йоркского «хауса», конечно же, очевиден оммаж норвежца Тодду Терри — автору ремиксов для Garbage, Duran Duran и Everything But The Girl. Именно его переработка акустической песни «Missing» сделала EBTG мегапопулярными. Выпуская «It`s Album Time», Терье понимал, что пришло время для полноформатной записи, ибо выданные авансы после выхода нескольких синглов и мини-альбомов надо было как-то оправдывать. Интерес Тодда к space-диско и классическому диско 1970-х проявился на пластинке в полной мере. Он подчеркивает, что пытался сделать акцент на мелодической составляющей, а не на танцевальной. Так или иначе, на мой взгляд, получилась на редкость заурядная работа, а единственным очевидным плюсом убийственно неинтересного фона можно назвать появление Брайана Ферри в ремейке песни Роберта Палмера «Johnny and Mary». Хоть ремиксы остаются сильной стороной норвежца — и на том спасибо.

У

слышав песню Дина Уэрэма «Любовь холоднее смерти», я сразу вспомнил одну из групп тех времен, когда информацию об исполнителе добыть было практически нереально и приходилось ограничиваться тем, что написано на коробке кассеты — если что-то там вообще бывало. Лет, наверное, 20 назад мне попалась в руки как раз таки кассета с двумя альбомами симпатичной дарквейв-группы с таким же, как и песня новозеландца названием — Love Is Colder Than Death. С удивлением обнаружил, что коллектив существует до сих пор. Не далее как в прошлом году они записали новую пластинку «Tempest», то есть «Буря». Love Is Colder Than Death — немецкий квартет, позаимствовавший название из фильма Райнера Вернера Фассбиндера. Изначально они исполняли синтезаторный darkwave, используя пение на два голоса. Позже в музыке LICTD стали явственно проглядываться интерес к неоклассике и этническим элементам, что роднило их, в частности, с Dead Can Dance позднего периода. За годы они основательно меняли состав, учредили собственный лейбл и были вполне востребованы в избранной нише до середины 2000-х гг. В 2011-м появилось официальное сообщение о распаде, но спустя всего два года неожиданно вышел новый лонгплей с новым составом, но под руководством основателя Майка Хартунга и с вполне узнаваемым звучанием.