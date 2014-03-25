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TopList

№572

:::25.03.2014

Arthur Beatrice

Working Out

(p) 2014
О

бразовались Arthur Beatrice три года назад в Лондоне стараниями Элиота Барнса и Орландо Шеппарда. Позже Элиот подтянул своего брата Хемиша, а с вокалисткой Эллой Жирардо друзьям мало сказать, что повезло: неизвестно ещё, получилось бы что-нибудь без её запоминающегося вокала. Орландо, кстати, тоже поёт неплохо, но именно участие Эллы делает дебют столь запоминающимся. Особенно это становится заметным, когда обязанности вокалистов им приходится делить в рамках одного произведения. В возможном и справедливом вопросе, откуда что взялось, и почему альбом «Worked Out» выглядит так, словно к нему долго и продуманно шли, и заключается ответ. Четверка готовила материал почти два года. Туманное настроение их музыки сближает Arthur Beatrice со многими в широком диапазоне от The XX до Yagya. Треки сыграны так, что нарушить их стройность и чистоту — всё равно, что выдать чью-то тайну. Эти песни сами себя оберегают: словно ты услышал их ранним-ранним утром, когда ещё легко дышится, и очертания нечетки. Но, стоить, раздвинув шторы, выглянуть в окно, как только что игравшей под носом группы и след простыл.


Jon Hopkins

Immunity

(p) 2013
О

рганичным продолжением заданному Arthur Beatrice настроению будет близкое по духу и гармонии сочинение электронного музыканта Йона Хопкинса. Это тот самый Хопкинс, записавший несколько лет назад гениальный диск «Diamond Mine» с шотландским бардом Кенни Андерсоном, известным как King Creosote. Йон сотрудничал не только с Королем Креозотом. Пожалуй, он даже больше известен по совместной деятельности с Брайаном Ино (от которого ему передалось умение делать проникновенный эмбиент), Дэвидом Линчем, Томом Дженкинсоном (он же Squarepusher), группой Сoldplay и т. д. Среди многочисленных коллабораций как-то терялись его сольные записи, чего точно не случится с «Immunity», вошедшим в различные списки лучших дисков 2013 года. Известно, что Хопкинс любит использовать живые инструменты и звуки; ему важно присутствие человеческого тепла, скрипа половиц под ногами, открывающихся дверей. Требуется найти не просто слушателя, а своего рода собеседника. Мол, заходи, вот что у меня для тебя есть, что скажешь? Сначала говорить ничего не хочется — настолько Йон захватывает твоё внимание. Первый трек определяет концепт всего альбома, к нему крепятся остальные детали, но по мере углубления интерес тает. Когда ощущение того, что ты слушаешь примерно одно и то же больше часа, становится несколько навязчивым, появляется King Creosote и ставит эффектную точку единственным на альбоме вокальным вкраплением.


Koby Israelite

Blues From Elsewhere

(p) 2013
K

oby Israelite — артист эклектичный: ему неинтересно эксплуатировать какое-то одно направление. Наверное, именно поэтому его заметил Джон Зорн и подписал на свой лейбл Tzadik, где было записано несколько дисков. Новый альбом Коби вышел на немецкой фирме грамзаписи Asphalt Tango, позиционирующей себя, как главный оплот цыганской и балканской музыки. Koby Israelite родился в Тель-Авиве и начал играть на ударной установке с девяти лет. Кажется, что все ступени лестницы постижения им разнообразия музыкальных стилей продолжают оказывать влияние на его творчество. Панк, джаз, клезмер, балканский и болгарский фолк, блюз, румынская цыганщина — всё проявляется в тех или иных дозах на «Blues From Elsewhere». В таких случаях всегда важно найти правильный баланс, и артист запросто может стать заложником своих разносторонних умений. На мой взгляд, это и произошло. Создается впечатление, что Коби мечется по виртуальной студии, пытаясь успеть подыграть здесь и постучать там одновременно. Получается не синтез стилей, а настоящая мешанина, в которой, конечно, находятся отличные треки. Например, пьеса с участием сефардской певицы Mor Karbasi или своеобразное прочтение «Kashmir» Led Zeppelin, сделанное при помощи Тиграна Алексаняна, мастера игры на дудуке. Сам автор играет в общей сложности на 14 духовых и щипковых инструментах.


Public Service Broadcasting

Inform — Educate — Entertain

(p) 2013
P

ublic Service Broadcasting создан двумя лондонскими музыкантами. Идея позаимствовать вывеску у американской некоммерческой службы телевизионного вещания принадлежит персонажу, известному как эсквайр J. Willgooze, и барабанщику по прозвищу Wrigglesworth. Их дебютный альбом носит название, видимо, обозначающее функцию Public Service Broadcasting — «Информировать — Обучать — Развлекать». Полностью оправдывая своё название, PSB обильно используют вставки из старых пропагандистских фильмов, научно-популярных передач и кинохроники. Полузабытые и, в какой-то степени, интонационно неповторимые голоса переплетаются с современными звуками живых барабанов, гитары и банджо. Не последюю роль играет и электроника — но именно те треки, где дуэт делает акцент на отголоски гитарного пост-панка, получились у Public Service Broadcasting выразительнее остальных. Они словно пропускают создаваемую новую музыку через разбитые кинескопы старых телевизоров, обманчиво выглядящих бесполезными устройствами.


Mariam the Believer

Blood Donation

(p) 2013
В

качестве артиста номер пять для данного плейлиста изначально планировалась американская певица Джулия Холтер, чей прошлогодний альбом попал сразу в несколько итоговых списков как непременно заслуживающий внимания. Джулию даже сравнивали с Лори Андерсон, но, честно говоря, её пластинка «Loud City Song» оставила меня в некотором недоумении, и пришлось переключить внимание на бывшую участницу скандинавского поп-дуэта Wildbirds & Peacedrums Мариам Валентин, дебютировавшую сольно в 2013 году как Mariam the Believer. В процессе сочинения песен Мариам всегда прислушивается к своим ощущениям и считает, что музыка есть отражение процессов, происходящих внутри неё и с ней. В юности она серьезно увлекалась танцами; движения и пластика собственного тела — важнейший инструмент взаимодействия с окружающим. Не менее важна и визуализация её чувств и переживаний. Сайт артистки изобилует красным цветом. Он проявляется в виде сочащегося красным соком гранатового ожерелья, каплей крови и крестиками на пальцах, кроваво-красным морем, галактической туманностью и красным цветом слез. Ещё одной особенностью стиля Mariam the Believer стало стремление написать и записать песни очень быстро, потому что время не стоит на месте и важна фиксация момента, всплеска, когда рождается её болезненный дарк-поп.


Подкаст №572

25.03.2014:::22:00:::91 FM


  1. Arthur Beatrice :::

    Midland

    скачать
  2. Arthur Beatrice :::

    Ornament and Safeguard

    скачать
  3. Jon Hopkins :::

    We Disappear

    скачать
  4. Jon Hopkins :::

    Immunity

    скачать
  5. Koby Israelite :::

    Why Don`t You Take My Brain & Sell It To The Night?

    скачать
  6. Koby Israelite :::

    Just Cliches

    скачать
  7. Public Service Broadcasting :::

    Signal 30

    скачать
  8. Public Service Broadcasting :::

    Night Mail

    скачать
  9. Mariam the Believer :::

    Dead Meat

    скачать
  10. Mariam the Believer :::

    The String of Everything

    скачать

Максим Горданов
25.03.2014

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