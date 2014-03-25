№571

:::

Brazzaville Morro Bay (p) 2013

П оследний на данный момент и первый концептуальный альбом в дискографии группы Дэвида Брауна, триумфально (не в последнюю очередь благодаря усилиям «ТСЛ») выступившей 28 марта в Кемерове. В основе диска — история девушки по имени Анабель, мечтающей встретить настоящую любовь, которая унесет в курортный калифорнийский городок Морро Бэй. Дэвид Браун недолго позволяет своей героине жить иллюзорными надеждами. Анабель повторяет путь своей матери: рождается, мечтает, познаёт все прелести трущоб и, в конце концов, умирает, но живой остаётся светлая душа девушки. С точки зрения выразительности «Morro Bay» уступает большинству работ Brazzaville, но если рассматривать альбом именно как непрерывное повествование, где каждая песня как следующий абзац, то ощущение прочитанного рассказа, пусть и грустного, останется непременно. Такого эффекта, полагаю, Дэвид и добивался.

Brazzaville ::: From The East

Brazzaville ::: Morro Bay

Brazzaville ::: Broken Dreams

Brazzaville ::: Soft Parade 2

Все релизы Brazzaville

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

У сингера-сонграйтера Яны Хантер из Балтимора много разных проектов, и один из таких — квартет Lower Dens, где в компании гитариста Уилла Адамса, басиста Джеоффа Грэхема и барабанщика Абрама Сэндерса она исполняет, условно говоря, фрик-фолк с примесью психоделика и краутрока. Второй диск Lower Dens называется «Nootropics». Не знаю, с чем связан углубленный интерес авторов к нейрометаболическим стимуляторам, но если в ходе записи музыканты их активно использовали — это пошло только на пользу. Отменная краутроковая моторика, продемонстрированная в «Brains», — не единственное сильное качество балтиморцев. Альбом у них получился с большим уклоном в электронику, но и срывающиеся в шугейз и психодел гитары никуда не делись. «Nootropics» — классический трип с ловко расставленными на изгибах тропинок указателями, подталкивающими слушателя дальше и дальше, прямо к 12-минутной эффектной коде. Отдельно она может и не пойти, но после всего искусно выстроенного маршрута действует именно так, как задумывала Хантер и друзья.

Lower Dens ::: Brains

Lower Dens ::: Candy

Все релизы Lower Dens

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Д остойный всяческого уважения патриарх, человек, родившийся 1 ноября 1936 года, переживший пик популярности, годы забвения и своего рода ренессанс. Такая история — не редкость, и в последние годы стала трендом. Возвращением к активной творческой деятельности полузабытых звёзд чаще занимаются молодые благодарные последователи, отдельные личности или помогает случай. Андре Уильямс вернулся сам.



Получивший признание на лейбле Fortune Records в середине XX века, работавший с Айком Тёрнером и Стиви Уандером, музыкант и продюсер после более чем 10-летнего перерыва вновь вышел на сцену и не собирается её покидать. Последний (надеюсь, пока) диск 78-летнего Андре Уильямса называется «Жизнь», и у него-то точно есть право на выпуск очередной порции своих историй под таким заголовком: уж кто-кто…



Эта самая жизнь у Андре полна резких взлётов, изгибов и падений. Артист, выпустивший самую удачную в каталоге Fortune пластинку, писавший для Funkadelic и вышеупомянутых звёзд, познал реалии, вспоминая слова Б.Г, «нижнего днища нижнего ада»: пил и бомжевал. Характеризуя его манеру, чаще всего можно услышать определение «соул-панк». Андре Уильямс не отличается выдающимися вокальными данными, поэтому он чаще просто читает текст, внедряя прото-рэп в структуру соула, фанка и ритм-энд-блюза. Есть также мнение, что именно благодаря Уильямсу ритм-энд-блюз и превратился в итоге в r`n`b. Аббревиатура расшифровывается так же, но суть совершенно иная. В то же время слушать самого Андре, в отличие от 90% представителей порожденной им мутации, — одно удовольствие. Особенно, когда он в высшей степени убедительно и своеобразно демонстрирует силу своих чувств. Делать пластинку ему помогал Мэтью Смит, выступивший продюсером и соавтором большинства композиций.

Andre Williams ::: Blame It On Obama

Andre Williams ::: It`s Only You That I Love

Все релизы Andre Williams

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

О существовании Анки Поп я узнал из яркого клипа, снятого на песню «Ревнивый монстр», где появляется уставший, небритый и рассудительный Горан Брегович. Те, кто посмотрел недавний выпуск телевизионной версии «ТСЛ», с ним также познакомились. Почему бы не послушать дебютный альбом экс-молдаванки, если с ней рядом такие люди? Легкомысленный, эмоциональный, не лишенный балканских красок поп особо ничем не удивляет, но вполне способен внести некоторое разнообразие в программу. Рассказывая о себе, Анка вспоминает бегство с родителями из коммунистической Румынии на плоту, лагерь для беженцев в Сербии, детство в Канаде и неожиданно проснувшуюся страсть к музыке, которую заметил знаменитый композитор. Не останемся в стороне и мы.

Anca Pop ::: When The World Is Mine

Anca Pop ::: Go To Her

Все релизы Anca Pop

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Ishome Confession (p) 2013

П осле легковесной передышки обратимся к творчеству нашей соотечественницы, делающей отличную электронную музыку. Зовут девушку Мирабелла (или, как ей больше нравится Мира) Карьянова, она уроженка Краснодара и та, чей первый полноформатный релиз был выпущен лос-анджелесским лейблом Proton. Сценический псевдоним Миры — Ishome. Она говорит, что в принципе он ничего не значит, в отличие от сделанной под ним музыки. Её исповедь выстроена так, что основная нагрузка распределена не равномерно по трекам, а рассредоточена по нескольким ключевым узлам, между которыми и живет целостность альбома. Вполне возможно, название перекликается с произведением Льва Толстого, которое Мира относит к числу самых любимых и вообще приятно удивляет тем, что читает русскую классическую литературу. Музыкальный язык попытки осмысления действительности у Ishome совершенно не механистичен, это чувственное переживание человека. Как-то, даже странно классифицировать её работу как в широком смысле техно с примесями глитча и много чего ещё. Вот и сама Ishome замечает: «Мне немного страшно за музыку, такая нынче шаткость понятий».

Ishome ::: Grade

Ishome ::: Sad Family

Все релизы Ishome

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Подкаст №571 25.03.2014 ::: 22:00 ::: 91 FM





Brazzaville ::: From The East Lower Dens ::: Brains Lower Dens ::: Candy Andre Williams ::: Blame It On Obama Andre Williams ::: It`s Only You That I Love Anca Pop ::: When The World Is Mine Anca Pop ::: Go To Her Ishome ::: Grade Ishome ::: Sad Family Brazzaville ::: Morro Bay Brazzaville ::: Broken Dreams Brazzaville ::: Soft Parade 2 Максим Горданов

25.03.2014

Загрузка