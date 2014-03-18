№570

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Morcheeba Head Up High (p) 2013

Х едлайнером 570-го выпуска будет английское трио Morcheeba с треками из их восьмой студийной работы «Head UP High», официально вышедшей 14 октября прошлого года. Повод столь пристально сосредоточиться на легендарном коллективе появился не из-за того, что так уж хорош их новый диск, а потому что Morcheeba отправилась в грандиозный тур по России и, 9 марта мне посчастливилось побывать на их новосибирском выступлении.



В концертный состав группы, как выяснилось, входят шестеро музыкантов. Начали они с места в карьер: без раскачки, разогрева и преамбул. Миниатюрная Скай Эдвардс вышла в блестящем, собственноручно изготовленном платье, много говорила по-русски, легко влюбила в себя готовый к ответной реакции зал, спела песню для человека, обутого в красные туфли, призвала текстом Дэвида Боуи собравшихся к танцам и упорхнула вместе с остальными по истечении неполных полутора часов. Всё было на местах: узнаваемый волокнистый басовый грув, упругие ритмы дымного диско, напоминающий о трип-хоповых корнях электронный скрэтчинг, живые инструменты. Звук оказался что надо, и, даже находясь спиной к сцене, можно было точно сказать, кто на ней выступает. К радости публики, Скай — чуть выше и медленнее, чем на студийных записях, — исполнила все хиты из фундаментального для почерка британцев альбома «Big Calm», пошутила, что не очень хорошо помнит тексты пластинки «The Antidote» (где братьями Годфри была задействована Дейзи Марти) и, конечно, сделала акцент на новых треках, призванных публику раскачать.



«Head Up High» — второй релиз после её камбэка, восхищенно воспринятого фэнами, многие из которых уверены, что Morcheeba без исконного голоса — совсем другая группа. Приемы, аранжировки и узнаваемый звук подвижников downtempo за годы успел надоесть единицам и, несмотря на то, что машина по-прежнему работает исправно, британцы решили внести некоторое разнообразие. Мягкая манера Скай хорошо ложится на смесь ритм-энд-блюза с пружинистым диско, забавно смотрится в электро-декорациях и странно, когда приходится делиться местом у микрофона. Ей помогают рэперы, вокалист White Denim, но лучше всего воспринимается речитатив Аны Тижу на испанском в композиции «Hypnotized».

Morcheeba ::: Gimme Your Love

Morcheeba ::: Face of Danger

Morcheeba ::: Release Me Now

Morcheeba ::: Do You Good

Все релизы Morcheeba

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Видеоклип

Mardi Gras.bb Crime Story Tapes (p) 2012

Н емецкий ансамбль с названием, органичнее вписывающимся в американский культурный контекст. Mardi Gras.bb (последнее означает «биг бэнд») собрался в конце 90-х годов XX века. Симпатизирующие psychobilly, джазу, свингу, кабаре и конкретно Тому Уэйтсу музыканты используют солидный арсенал духовых инструментов: тромбон, труба, тенор-саксофон, кларнет, баритон-саксофон и сузафон. Состав может трансформироваться по необходимости, от десятка человек до трио. Исполнители тоже добавляются самые разные: если надо, появляется DJ или дополнительный барабанщик. Заправляют всем Doc Wenz и Reverend Uli Jug. Сегодня в плейлисте произведения из концептуального альбома «Crime Story Tapes» с диалогами и вставками из фильмов ужасов, бутафорской кровью на фоне пьяного балагана и карнавальной атмосферой праздника сытых удовольствий — чем Марди Гра, собственно, и является.

Mardi Gras.bb ::: Indian Magician

Mardi Gras.bb ::: Mirror, Mirror

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Видеоклип

Beacon The Ways We Separate (p) 2013

Я коб Госсет и Томас Мулларни III встретились три года назад в Бруклине. Первый полноценный результат совместных опытов увидел свет в апреле прошлого года. Им стал диск «The Ways We Separate». Размеренный и словно боящийся скатиться в танцевальную нишу электропоп Beacon строится на внимании к синти-попу, r`n`b, space-электронике с минимальными допусками глитча. По бесконечному пространству пунктирно разбросаны пузырьки баса и гитарные щепки. Томас Мулларни III поёт с осторожностью человека, ослепленного огромными пространствами света, где, куда ни глянь, вроде бы никого нет, и нет опасности — но убедиться в этом можно, только самостоятельно проверив, невольно задавая себе вопрос: я кого-то ищу или за мной кто-то наблюдает? Увлекательно развивающаяся история, к сожалению, теряет внутреннюю согласованность ближе к середине пластинки, и вторая часть, на самом деле, абсолютно необязательна.

Beacon ::: Bring You Back

Beacon ::: Overseer

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Big Deal June Gloom (p) 2013

В дохновляясь и, в большей степени, способствуя возрождению духа и звучания альтернативного рока конца ушедшего века, клиенты Mute Records Big Deal повзрослели и теперь могут не восхищенно смотреть на занимающихся примерно тем же Pixies, а вставать с ними на одну ступеньку. Большую роль в том, чтобы материал не выглядел чистой ностальгией, сыграл продюсер Рори Эттвелл. Он позволил всему тому, что важно для Элис Кастеллоу и Кейси Андервуд стать не «похожей на кого-то» эмоцией или рефлексией, а мощным авторским произведением. «June Gloom», конечно, отражает сильнейшую тягу дуэта к шугейзу и нойз-попу, но, во-первых, эта тяга лучше многих других, а во-вторых, им удается разогнаться на ней дальше статуса обычных подражателей.

Big Deal ::: Swapping Spit

Big Deal ::: In Your Car

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Addis Pablo In My Father`s House (p) 2014

Д ля своей работы Addis Pablo выбрал название, созвучное с библейским стихом «В доме отца моего много обителей», имеющим в культуре растафари теснейшую связь с продолжением семейного наследия. Диск и является образчиком заботливого хранения и неукоснительного следования традициям исполнения ямайской музыки. Настоящая фамилия Аддиса — Swaby, он сын Хораса Сваби Имя же, которое он носит от рождения, принадлежит великому регги-артисту Аугустусу Пабло. Аддис строит свою работу на традиционном перемежении инструментальных и вокальных треков, имеющих разные названия, но единый мелодический каркас, слегка видоизмененный в иных случаях под манеру пения guest-вокалистов. Он выстраивает чистейший звук, использует что-то в стиле игрушечного кларнета, у него много акустики, перестука бонгов и легких касаний клавиш рояля. Его отличает крайне бережное отношение к реверберации и классическим дабовым эффектам. Он будто охраняет пространство от застройки, защищая его пустоту, магия и сила которой лишь усиливаются от брошенных в неё щепоток звуков.

Addis Pablo feat. Prince Alla ::: Givin` Thanks

Addis Pablo ::: One Love, One Heart, One Family

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Видеоклип

Подкаст №570 18.03.2014 ::: 22:00 ::: 91 FM





Morcheeba ::: Gimme Your Love Morcheeba ::: Face of Danger Mardi Gras.bb ::: Indian Magician Mardi Gras.bb ::: Mirror, Mirror Beacon ::: Bring You Back Beacon ::: Overseer Big Deal ::: Swapping Spit Big Deal ::: In Your Car Addis Pablo feat. Prince Alla ::: Givin` Thanks Addis Pablo ::: One Love, One Heart, One Family Morcheeba ::: Release Me Now Morcheeba ::: Do You Good Максим Горданов

18.03.2014

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