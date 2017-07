:::

череде реюнионов настало и время братьев Рейд. Уже не раз отмечалось, что как раз возвращения именно таких групп как The Jesus and Mary Chain — важных и создававших когда-то целый культурный пласт — ждёшь с особой опаской. Ведь сколько лет-то прошло! Уже от этого пласта откусили идущие следом — а ты, казалось бы, ну и оставайся себе легендой, кайфуй от того, что твои песни перепевает Скарлетт Йохансон, известная гораздо большему количеству людей на планете. Как ни странно, несмотря на вышесказанное, большинство воссоединений следует признать удачными. А вот у Джима и Уильяма Рейдов получилась какая-то не сильно золотая середина. Всё вроде бы на месте: окутанный шугейзом, изящный поп середины XX века, грациозный минор в голосе, достойный уровень мягкого нойза, бэк-вокалистка к месту. Но не цепляет. Создается впечатление, что «Damage and Joy» записан из-под палки, под надзором или просто из-за денег. Достойные треки, конечно, здесь есть — но целиком пластинка, скорее, навевает зевоту, чем придает бодрого оптимизма.

Э

то не первое появление Джона Гранта на «ТСЛ» и в качестве сольного исполнителя, и как участника хорошей группы Midlake. Также Джон выступал в составе The Czars. Оба эти коллектива образовались в американском Денвере. Сразу вспоминается отличный фильм «Чем заняться мертвецу в Денвере». Поговаривают, что у перебравшегося в Исландию музыканта не всё гладко со здоровьем. Зато всё в порядке с юмором и вкусом. Альбом «Grey Tickles, Black Pressure» относится к категории пластинок, стопроцентно оседающих в коллекциях меломанов. Грант сталкивает упаднический барокко-поп с изысканной американой и ироничными размышлениями крунера о бренности сущего — или о глобальном потеплении. Побег Гранта на Север красив и понятен одновременно. Джон владеет несколькими языками, в том числе, и русским. Приятна дань его уважения классикам отечественного искусства. Остаётся добавить, что в работе над альбомом Джону помогли камерный британский оркестр British Northern Opera, а подпели Аманда Палмер и Трейси Торн. Особенно хорош тандем с девушкой, работавшей с Massive Attack и прославившей Everything But The Girl.