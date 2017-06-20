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№639

:::20.06.2017

The Jesus and Mary Chain

Damage and Joy

(p) 2017
В

череде реюнионов настало и время братьев Рейд. Уже не раз отмечалось, что как раз возвращения именно таких групп как The Jesus and Mary Chain — важных и создававших когда-то целый культурный пласт — ждёшь с особой опаской. Ведь сколько лет-то прошло! Уже от этого пласта откусили идущие следом — а ты, казалось бы, ну и оставайся себе легендой, кайфуй от того, что твои песни перепевает Скарлетт Йохансон, известная гораздо большему количеству людей на планете. Как ни странно, несмотря на вышесказанное, большинство воссоединений следует признать удачными. А вот у Джима и Уильяма Рейдов получилась какая-то не сильно золотая середина. Всё вроде бы на месте: окутанный шугейзом, изящный поп середины XX века, грациозный минор в голосе, достойный уровень мягкого нойза, бэк-вокалистка к месту. Но не цепляет. Создается впечатление, что «Damage and Joy» записан из-под палки, под надзором или просто из-за денег. Достойные треки, конечно, здесь есть — но целиком пластинка, скорее, навевает зевоту, чем придает бодрого оптимизма.


Stand High Patrol

The Shift

(p) 2017
Ф

ранцузы Stand High Patrol очень сильно мне напомнили о The Herbaliser и, между прочим, о когда-то существовавшем в Новосибирске дуэте Echo Depth Finders. История их берет своё начало в 2000 году в Бретани, когда встретились следующие персонажи: MacGyaer, Rootystep и примкнувший к ним позже Pupajim — МС, певец и dub builder, как его вскоре почётно нарекли. Всем троим потребовалось совсем немного времени, чтобы найти взаимопонимание и изобрести особенный стиль dubadub. Собственно, ничего особенно нового он в себе не несёт. Даб, дабстеп, цифровое регги, хип-хоп, даунбит и, что очень важно, джаз. Благодаря последнему кажется, что свежий альбом бретонцев «The Shift» записан в абсолютно пустом зале старого ресторана, где на сцене только они. Звук отражается от стульев, столов, бутылок в баре, столовых приборов, картин, подсвечников, столетней пыли, усов внимательных сверчков в простенках и каплях воды, спадающих с видавших виды кранов.


John Grant

Grey Tickles, Black Pressure

(p) 2015
Э

то не первое появление Джона Гранта на «ТСЛ» и в качестве сольного исполнителя, и как участника хорошей группы Midlake. Также Джон выступал в составе The Czars. Оба эти коллектива образовались в американском Денвере. Сразу вспоминается отличный фильм «Чем заняться мертвецу в Денвере». Поговаривают, что у перебравшегося в Исландию музыканта не всё гладко со здоровьем. Зато всё в порядке с юмором и вкусом. Альбом «Grey Tickles, Black Pressure» относится к категории пластинок, стопроцентно оседающих в коллекциях меломанов. Грант сталкивает упаднический барокко-поп с изысканной американой и ироничными размышлениями крунера о бренности сущего — или о глобальном потеплении. Побег Гранта на Север красив и понятен одновременно. Джон владеет несколькими языками, в том числе, и русским. Приятна дань его уважения классикам отечественного искусства. Остаётся добавить, что в работе над альбомом Джону помогли камерный британский оркестр British Northern Opera, а подпели Аманда Палмер и Трейси Торн. Особенно хорош тандем с девушкой, работавшей с Massive Attack и прославившей Everything But The Girl.


Grimes

Art Angels

(p) 2015
Д

иск Grimes пятилетней давности «Visions» был в меру экспериментален, наивен и записан в камерных условиях меньше чем за месяц. А вот работа над «Art Angels» велась целых три года. Клэр Буше буквально вторгается на территорию стадионных поп-див типа Мадонны или Кристины Агилеры. Но, на самом деле вторгшись, Grimes играет по другим правилам, как засекреченный агент на светской вечеринке. Вроде ведёт себя, как все, но что-то с ним не так. Клэр выдают несколько иные приёмы: явная ирония, неконтролируемые смены стилистического полотна, неожиданные повороты внутри обычно отполированной для поп-идола пьесы и обескураживающие темы. Чего стоит трек «Scream» об изнасиловании, спетый на китайском языке и предваряющий в треклисте 100%-й хит. Видимо, чтобы не испугались и не рассекретили. Давно известно, что условный поп всегда подпитывается свежими идеями условного инди, тиражируя и превращая их со временем в общее место — но такой эффектной наглости встраивания в шаблон и мимикрии под него со стороны явно нешаблонного музыканта можно поаплодировать.


Mojo Juju

Seeing Red / Feeling Blue

(p) 2015
В

завершение выпуска у нас чудо какая хорошая пластинка. Будем мы с вами слушать modern blues в исполнении недавно мною открытой крутой и колоритной австралийской певицы Mojo Juju. Когда-то у неё был бэнд под названием Mojo Juju and The Snake Oil Merchants, а теперь эта отнюдь не утончённая внешне, но невероятно сильная и проникновенная в музыке и текстах певица работает сольно. В образе Mojo органично сочетаются Screamin` Jay Hawkins, Tanita Tikaram, атаманша из советского мультфильма «Бременские Музыканты», Linda Perry и много кто ещё. Строго говоря, она исполняет не чистокровный блюз. Здесь есть место и соулу, и альт-року, а называется второй лонгплей «Seeng Red / Feeleng Blue».


Подкаст №639

20.06.2017:::22:00:::91 FM


  1. John Grant :::

    Down Here

    скачать
  2. John Grant :::

    Global Warming

    скачать
  3. John Grant feat. Tracey Thorn :::

    Disappointing

    скачать
  4. Stand High Patrol :::

    The Shift

    скачать
  5. Stand High Patrol :::

    Easy Rider

    скачать
  6. Grimes :::

    Pin

    скачать
  7. Grimes :::

    World Princess part II

    скачать
  8. The Jesus and Mary Chain :::

    All Things Pass

    скачать
  9. The Jesus and Mary Chain :::

    The Two Of Us

    скачать
  10. Mojo Juju :::

    A Heart Is Not A Yo-Yo

    скачать
  11. Mojo Juju :::

    Ain’t Gonna Wait

    скачать
  12. Mojo Juju :::

    Rain It Down

    скачать

Максим Горданов
20.06.2017

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