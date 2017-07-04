№640

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П оявление «Chaosmosis» именно в 640-м выпуске «ТСЛ» обусловлено тем, что накануне (22 июня) лидеру и основателю Primal Scream Бобби Гиллеспи исполнилось 55 лет. Вот и повод вновь послушать песни шотландского эксцентрика. Кстати, когда-то Бобби был участником героев прошлого выпуска The Jesus and Mary Chain. В Primal Scream Бобби, как известно, гениально скрещивал «ритм-энд-блюз» с чикагским хаусом, дабом, психоделиком и мэдчестером; ударялся в электронный терроризм и старался написать картину музыкального мира, максимально используя правильные стили-краски (см. предыдущий альбом «More Light»). «Chaosmosis», в целом продолжая линию предшественника, выглядит не то, чтобы упрощённой копией, но записью более лёгкой, бесшабашной и по-настоящему хитовой. Электропоп и синтетические конструкции — вот что превалирует сегодня в душе 55-летнего шотландца. Ну а почему бы и нет? Это совершенно не значит, что через пару лет Primal Scream не обрушат на наши головы что-нибудь агрессивное или леденящее. А сегодня — танцуют все! Ведь в чём-в чём, а в отсутствии изысканности эти песни точно не упрекнуть. Как всегда, рядом с Бобби талантливые красотки — на этот раз не Кейт Мосс, а Скай Феррейра и сёстры Хаим. Возможно, и поэтому хорошее настроение у человека, столько раз смело менявшего курс своего сверкающего музыкального шаттла и когда-то сказавшего: «Круто не то, что Абрамович купил Челси, а то, что в России был такой поэт как Владимир Маяковский». Значит, хорошее настроение и у нас тоже.

Primal Scream ::: Trippin' on Your Love

Primal Scream ::: (Feeling Like A) Demon Again

Primal Scream ::: Where the Light Gets In

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Видеоклип

Jane Weaver Modern Kosmology (p) 2017

J ane Weaver, английская певица, сочинительница текстов и гитаристка. Когда-то Джейн играла в бритпоп-группе Kill Laura и проекте Misty Dixon, а потом начала сольную деятельность. В 2015 году у неё вышел очень хороший EP «Amber Light», а уже в этом — шестой лонгплей «Modern Kosmology». Первые, кто приходит на ум, когда его слушаешь, это группа Stereolab. Однако краутроковый футуризм отнюдь не единственное, что англичанке с успехом покоряется. «Modern Kosmology» зиждется также на дрим-попе, мягкости винтажных синтезаторов, гитаре и скрипке. На большинстве инструментов она сыграла сама, прибегнув к помощи сессионных барабанщика и гитариста. Главный же козырь Джейн — вокал. Неожиданных поворотов в сотканном ею музыкальном мире хватает, но самым большим сюрпризом (по крайней мере, для меня) стало участие в записи ветерана андеграунда Малькольма Муни, того самого, кто прославился работой с культовыми немцами Can. Ну вот и снова краут-рок. Круг замкнулся.

Jane Weaver ::: The Architect

Jane Weaver ::: Slow Motion

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Видеоклип

DJ Vadim Dubcatcher Vol. II Wicked My Yout (p) 2015

Д алее в нашей программе встречаем человека, способного закрыть сразу несколько музыкальных секторов — настолько его пристрастия эклектичны. Вдвойне приятно, что это наш соотечественник, родившийся в Петербурге и получивший мировое признание как выдающийся мастер сэмплирования и подвижник хип-хоп культуры. Имеется в виду DJ Vadim, выпустивший в прошлом году второй том своих исследований в области хип-хопа, регги, раггамаффина, даба, джангла и привычной для него виртуозной электронной эклектики. Автор незабвенного альбома «USSR: Repertoire» и других интересных записей на этот раз играет на любимом нами поле риддимов и басслайнов и в обожаемом им хип-хоп пространстве. Хотя, далеко не только эти составляющие есть во втором томе его проекта Dubcatcher. Полное название второй части «Dubcatcher Wicked My Yout», и здесь наш соотечественник выступает не как DJ Vadim, а как Daddy Wad. Как говорится, в тему. Это его одиннадцатая студийная пластинка, и остаётся порадоваться, какое количество коллабораторов удалось ему привлечь для работы над ней. Меткой характеристикой можно считать ту, что утверждает: это альбом, который зиждется на классических регги-корнях, но уверенно смотрит в будущее. С одной стороны, мы видим здесь таких уважаемых ветеранов, как Max Romeo и Earl 16, с другой — молодых европейских звёзд регги, рагги и рэпа; те же наши недавние гости Stand High Patrol тоже в деле. Очень разнообразная и стопроцентно заставляющая двигать собой запись.

DJ Vadim ::: Shine Ya Lite

DJ Vadim ::: Rubberdub Soljah

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Silversun Pickups Better Nature (p) 2015

И нтересно, что одна из песен этого альбома называется «Рагамаффин», не будучи таковой по стилю. Очередные герои программы — лос-анджелесский квартет с красивым названием Silversun Pickups. Это не первое появление четвёрки на «ТСЛ», но одну пластинку я упустил из вида, чего не скажешь о пока последнем диске двухлетней давности «Better Nature». Silversun Pickups собрались ровно 15 лет назад и изначально назывались A Couple Of Couples. Исполняют они крепко сбитый инди-рок с очевидными заимствованиями из гранджа и неочевидными штрихами шугейза и дрим-опа». Участники коллектива в один голос признаются в любви Билли Коргану, но полностью копировать The Smashing Pumkins, к счастью, не собираются. Ну и как пройти мимо такого знакового факта, как бас-гитара в руках девушки? Nikki Monninger вместе с барабанщиком Кристофером Гуанлао создаёт прочный ритмический каркас для ладно слепленных песен. Некоторые она ещё и здорово исполняет как вокалистка.

Silversun Pickups ::: Connection

Silversun Pickups ::: Latchkey Kids

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Patrick Watson Love Songs For Robots (p) 2015

В завершение эфира познакомимся с творчеством канадского певца, пианиста и поэта по имени Патрик Уотсон. Ещё мальчиком он пел в церковном хоре Квебека, а потом изучал джаз и классическое фортепиано. Первым место применения его музыкальных талантов был ска-коллектив Gangster Politics, но потом он решил сформировать группу, скромно назвав её Patrick Watson (чего уж там). Как сессионный музыкант Патрик прославился работой с The Cinematic Orchestra. Последний пока релиз его собственного коллектива называется «Love Songs For Robots». Записывался он не в домашней студии, как предшественники, а на мощностях такого гиганта, как Capitol. Видимо благодаря этому, камерная атмосферная меланхоличность размышлений Патрика приобрела нотки бронзовой, продолжительной фундаментальности.

Patrick Watson ::: Bollywood

Patrick Watson ::: Know That You Know

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Подкаст №640 04.07.2017 ::: 22:00 ::: 91 FM





Primal Scream ::: Trippin' on Your Love Primal Scream ::: (Feeling Like A) Demon Again Primal Scream ::: Where the Light Gets In Jane Weaver ::: The Architect Jane Weaver ::: Slow Motion DJ Vadim ::: Shine Ya Lite DJ Vadim ::: Rubberdub Soljah Silversun Pickups ::: Connection Silversun Pickups ::: Latchkey Kids Patrick Watson ::: Bollywood Patrick Watson ::: Know That You Know Максим Горданов

04.07.2017

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