№640:::04.07.2017
Primal Scream
Chaosmosis(p) 2016
оявление «Chaosmosis» именно в 640-м выпуске «ТСЛ» обусловлено тем, что накануне (22 июня) лидеру и основателю Primal Scream Бобби Гиллеспи исполнилось 55 лет. Вот и повод вновь послушать песни шотландского эксцентрика. Кстати, когда-то Бобби был участником героев прошлого выпуска The Jesus and Mary Chain. В Primal Scream Бобби, как известно, гениально скрещивал «ритм-энд-блюз» с чикагским хаусом, дабом, психоделиком и мэдчестером; ударялся в электронный терроризм и старался написать картину музыкального мира, максимально используя правильные стили-краски (см. предыдущий альбом «More Light»). «Chaosmosis», в целом продолжая линию предшественника, выглядит не то, чтобы упрощённой копией, но записью более лёгкой, бесшабашной и по-настоящему хитовой. Электропоп и синтетические конструкции — вот что превалирует сегодня в душе 55-летнего шотландца. Ну а почему бы и нет? Это совершенно не значит, что через пару лет Primal Scream не обрушат на наши головы что-нибудь агрессивное или леденящее. А сегодня — танцуют все! Ведь в чём-в чём, а в отсутствии изысканности эти песни точно не упрекнуть. Как всегда, рядом с Бобби талантливые красотки — на этот раз не Кейт Мосс, а Скай Феррейра и сёстры Хаим. Возможно, и поэтому хорошее настроение у человека, столько раз смело менявшего курс своего сверкающего музыкального шаттла и когда-то сказавшего: «Круто не то, что Абрамович купил Челси, а то, что в России был такой поэт как Владимир Маяковский». Значит, хорошее настроение и у нас тоже.
- Primal Scream :::
Trippin' on Your Love
- Primal Scream :::
(Feeling Like A) Demon Again
- Primal Scream :::
Where the Light Gets In
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Jane Weaver
Modern Kosmology(p) 2017
ane Weaver, английская певица, сочинительница текстов и гитаристка. Когда-то Джейн играла в бритпоп-группе Kill Laura и проекте Misty Dixon, а потом начала сольную деятельность. В 2015 году у неё вышел очень хороший EP «Amber Light», а уже в этом — шестой лонгплей «Modern Kosmology». Первые, кто приходит на ум, когда его слушаешь, это группа Stereolab. Однако краутроковый футуризм отнюдь не единственное, что англичанке с успехом покоряется. «Modern Kosmology» зиждется также на дрим-попе, мягкости винтажных синтезаторов, гитаре и скрипке. На большинстве инструментов она сыграла сама, прибегнув к помощи сессионных барабанщика и гитариста. Главный же козырь Джейн — вокал. Неожиданных поворотов в сотканном ею музыкальном мире хватает, но самым большим сюрпризом (по крайней мере, для меня) стало участие в записи ветерана андеграунда Малькольма Муни, того самого, кто прославился работой с культовыми немцами Can. Ну вот и снова краут-рок. Круг замкнулся.
- Jane Weaver :::
The Architect
- Jane Weaver :::
Slow Motion
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DJ Vadim
Dubcatcher Vol. II Wicked My Yout(p) 2015
алее в нашей программе встречаем человека, способного закрыть сразу несколько музыкальных секторов — настолько его пристрастия эклектичны. Вдвойне приятно, что это наш соотечественник, родившийся в Петербурге и получивший мировое признание как выдающийся мастер сэмплирования и подвижник хип-хоп культуры. Имеется в виду DJ Vadim, выпустивший в прошлом году второй том своих исследований в области хип-хопа, регги, раггамаффина, даба, джангла и привычной для него виртуозной электронной эклектики. Автор незабвенного альбома «USSR: Repertoire» и других интересных записей на этот раз играет на любимом нами поле риддимов и басслайнов и в обожаемом им хип-хоп пространстве. Хотя, далеко не только эти составляющие есть во втором томе его проекта Dubcatcher. Полное название второй части «Dubcatcher Wicked My Yout», и здесь наш соотечественник выступает не как DJ Vadim, а как Daddy Wad. Как говорится, в тему. Это его одиннадцатая студийная пластинка, и остаётся порадоваться, какое количество коллабораторов удалось ему привлечь для работы над ней. Меткой характеристикой можно считать ту, что утверждает: это альбом, который зиждется на классических регги-корнях, но уверенно смотрит в будущее. С одной стороны, мы видим здесь таких уважаемых ветеранов, как Max Romeo и Earl 16, с другой — молодых европейских звёзд регги, рагги и рэпа; те же наши недавние гости Stand High Patrol тоже в деле. Очень разнообразная и стопроцентно заставляющая двигать собой запись.
- DJ Vadim :::
Shine Ya Lite
- DJ Vadim :::
Rubberdub Soljah
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Silversun Pickups
Better Nature(p) 2015
нтересно, что одна из песен этого альбома называется «Рагамаффин», не будучи таковой по стилю. Очередные герои программы — лос-анджелесский квартет с красивым названием Silversun Pickups. Это не первое появление четвёрки на «ТСЛ», но одну пластинку я упустил из вида, чего не скажешь о пока последнем диске двухлетней давности «Better Nature». Silversun Pickups собрались ровно 15 лет назад и изначально назывались A Couple Of Couples. Исполняют они крепко сбитый инди-рок с очевидными заимствованиями из гранджа и неочевидными штрихами шугейза и дрим-опа». Участники коллектива в один голос признаются в любви Билли Коргану, но полностью копировать The Smashing Pumkins, к счастью, не собираются. Ну и как пройти мимо такого знакового факта, как бас-гитара в руках девушки? Nikki Monninger вместе с барабанщиком Кристофером Гуанлао создаёт прочный ритмический каркас для ладно слепленных песен. Некоторые она ещё и здорово исполняет как вокалистка.
- Silversun Pickups :::
Connection
- Silversun Pickups :::
Latchkey Kids
- Все релизы Silversun Pickups
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- Видеоклип
Patrick Watson
Love Songs For Robots(p) 2015
завершение эфира познакомимся с творчеством канадского певца, пианиста и поэта по имени Патрик Уотсон. Ещё мальчиком он пел в церковном хоре Квебека, а потом изучал джаз и классическое фортепиано. Первым место применения его музыкальных талантов был ска-коллектив Gangster Politics, но потом он решил сформировать группу, скромно назвав её Patrick Watson (чего уж там). Как сессионный музыкант Патрик прославился работой с The Cinematic Orchestra. Последний пока релиз его собственного коллектива называется «Love Songs For Robots». Записывался он не в домашней студии, как предшественники, а на мощностях такого гиганта, как Capitol. Видимо благодаря этому, камерная атмосферная меланхоличность размышлений Патрика приобрела нотки бронзовой, продолжительной фундаментальности.
- Patrick Watson :::
Bollywood
- Patrick Watson :::
Know That You Know
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- Видеоклип
Подкаст №64004.07.2017:::22:00:::91 FM
- Primal Scream :::
Trippin' on Your Love
- Primal Scream :::
(Feeling Like A) Demon Again
- Primal Scream :::
Where the Light Gets In
- Jane Weaver :::
The Architect
- Jane Weaver :::
Slow Motion
- DJ Vadim :::
Shine Ya Lite
- DJ Vadim :::
Rubberdub Soljah
- Silversun Pickups :::
Connection
- Silversun Pickups :::
Latchkey Kids
- Patrick Watson :::
Bollywood
- Patrick Watson :::
Know That You Know
Максим Горданов
04.07.2017
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