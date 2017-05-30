№638

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Bonobo Migration (p) 2017

Б ританский электронщик Саймон Грин знаком меломанам, в первую очередь, по названию своего проекта Bonobo. Грина уже можно причислить к ветеранам, условно говоря, интеллигентного лаунжа и даунтемпо — как артиста калибра звучавших здесь недавно Thievery Corporation. Дебют его состоялся в 1999-м, а уже в наступившем году Bonobo презентовал новую пластинику «Migration». Саймон всегда отличался скрупулезным отношением к методам создания звуковых полотен. Его музыка — не то, чтобы броская, немедленно подсаживающая на грув или цепляющая навязчивым мелодическим ходом — тем не менее, всегда вызывала интерес и уважение своей обманчивой лёгкостью. Назвать её просто лаунжем язык не поворачивается: столько компонентов здесь обычно задействовано автором. Даб, фанк, эмбиент, трип-хоп, этно — вот оружие Bonobo. Как и обязательный ситар, духовые и прочие живые инструменты, на которых играет и сам Грин, используя весь этот арсенал для концертных выступлений. «Migration» — его шестая студийная работа, и он по-прежнему остаётся одним из флагманов лейбла Ninja Tune. На этот раз Саймон избегает излишней расплывчатости и не злоупотребляет сэмплами. Его новый диск воспринимается не как единое лаунжевое целое, как было всегда — а именно как набор самостоятельных запоминающихся инструментальных пьес и песен. Последние, в том числе и благодаря приглашенным вокалистам, — самые яркие моменты «Migration».

Bonobo ::: Surface

Bonobo ::: No Reason

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Видеоклип

The Wave Pictures Bamboo Diner In The Rain (p) 2016

« B amboo Diner In The Rain» от группы The Wave Pictures. Сформировалось это трио где-то неподалёку от английского Лестера, футбольный клуб которого подарил своим фэнам недавно неподдельную сказку. История The Wave Pictures измеряется двадцатью годами. Авторитетные издания давно уже услышали в саунде трио что-то от Джонатана Ричмана, The Smiths и The Mountain Goats. Не знаю, насколько это справедливо. Мне кажется, что они ближе именно к ритм-энд-блюзовому пласту, року второй половины 1960-х гг. или даже каджуну. Не случайно в одной из композиций есть более чем очевидный реверанс Creedence Clearwater Revival.

The Wave Pictures ::: Panama Hat

The Wave Pictures ::: The Running Man

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Видеоклип

Murder By Death Big Dark Love (p) 2015

А мериканская группа Murder By Death с момента своего создания несколько раз меняла название, пока не остановилась на нынешнем, взятом из одноимённого фильма Нейла Саймона. Стиль коллектива, образованного в Блумингтоне 16 лет назад, несколько шире рамок классического инди-рока, а тем более каких-то совсем уж мрачных его проявлений (опять же, оглядываясь на вывеску). С одной стороны, Murder By Death можно назвать группой веселой, тяготеющей к кантри-фолку гораздо сильнее, чем к пост-панку. В этом смысле может показаться, что The Decemberists и даже The Pogues им ближе, чем условный Nick Cave. Скрипки, рожки, банджо и мандолина, миражи Эннио Морриконе — вот что служит непременным сопровождением вокала Адама Турлы. Но и от пост-панкового упадничества их музыка не дистанцируется. В итоге получается такое специфическое кантри, крайне любопытное, улыбчивое и хмурое одновременно. Пой, ковбой, и веселись, но не забывай следить за дорогой и готовься к встрече с грозой или неприятными ребятами. Мир Дикого Запада таков, что, когда ты кого-то ищешь, помни: кто-то ищет тебя.

Murder By Death ::: I Shot An Arrow

Murder By Death ::: Hunted

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Видеоклип

В ернёмся к девушке, открывшей сегодняшний плейлист. Называет она себя Lydmor, что, кстати, переводится ни много, ни мало «Мать Звука». Мы успели познакомиться с сольной деятельностью «матери», а сейчас о пластинке, записанной ею и гораздо более известным деятелем датского инди. На сцене он фигурирует как Bon Homme ( «Добряк»), а настоящее его имя Tomas Hoffding, и он певец и бас-гитарист довольно хорошо известной формации WhoMadeWho. Симбиоз юной талантливой певицы и заслуженного деятеля скандинавских андерграундных искусств вылился в диск «Seven Dreams of Fire». Удачнейший пример того самого меланхоличного северного поп-нуара с элементами психоделика, диско и фанка. Опыт «Добряка» позволяет Lydmor раскрыться гораздо полнее и ярче, чем в рамках собственного сольного экзерсиса — пластинки «Y».

Lydmor & Bon Homme ::: Dream of Fire

Lydmor & Bon Homme ::: Things We Do for Love

Lydmor ::: So Cool

Lydmor ::: Mrs. Me 2.0

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Видеоклип

Подкаст №638 30.05.2017 ::: 22:00 ::: 91 FM





Bonobo ::: Surface Bonobo ::: No Reason The Wave Pictures ::: Panama Hat The Wave Pictures ::: The Running Man Murder By Death ::: I Shot An Arrow Murder By Death ::: Hunted Lydmor & Bon Homme ::: Dream of Fire Lydmor & Bon Homme ::: Things We Do for Love Lydmor ::: So Cool Lydmor ::: Mrs. Me 2.0 Максим Горданов

30.05.2017

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