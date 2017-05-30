Радио ТСЛ
Нажмите Play, чтобы слушать
Ранее в эфире:
Поддержи ТСЛ
638 637 636 635 634 633 632 631 630 629 628 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 568 567 566 565 563 562 561 560 559 558 557 556 553 552 551 549 548 547 546 545 544 543 542 541 539 538 536 535 533 532 531 529 528 527 526 524 523 521 520 519 517 516 515 514 513 512 511 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 351 350 349 348 347 346 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 310 309 308 307 306 305 304 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 224 223 222 221 220 219 218 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 198 197 196 195 194 193 192 191 190 185 184 182 181 180 Обзоры до 180
Обзоры в RSS
30/05/17
Обзор 638

16/05/17
Обзор 637

25/04/17
Обзор 636

04/04/17
Обзор 635

14/03/17
Обзор 634

28/02/17
Обзор 633

07/02/17
Обзор 632

Радиоверсия
«Тёмной стороны Луны»
каждый вторник в 22:00
на радио Кузбасс FM
Кемерово 91,0 FM

Кузбасс FM

Слушайте
«Тёмную сторону Луны»
на PodFM.ru

PodFM.ru

«Тёмная cторона Луны»
выходит при поддержке
системы магазинов
«Фотомир»

Фотомир




Наша кнопка:



Вы можете ставить эту кнопку
где угодно



TopList

№638

:::30.05.2017

Bonobo

Migration

(p) 2017
Б

ританский электронщик Саймон Грин знаком меломанам, в первую очередь, по названию своего проекта Bonobo. Грина уже можно причислить к ветеранам, условно говоря, интеллигентного лаунжа и даунтемпо — как артиста калибра звучавших здесь недавно Thievery Corporation. Дебют его состоялся в 1999-м, а уже в наступившем году Bonobo презентовал новую пластинику «Migration». Саймон всегда отличался скрупулезным отношением к методам создания звуковых полотен. Его музыка — не то, чтобы броская, немедленно подсаживающая на грув или цепляющая навязчивым мелодическим ходом — тем не менее, всегда вызывала интерес и уважение своей обманчивой лёгкостью. Назвать её просто лаунжем язык не поворачивается: столько компонентов здесь обычно задействовано автором. Даб, фанк, эмбиент, трип-хоп, этно — вот оружие Bonobo. Как и обязательный ситар, духовые и прочие живые инструменты, на которых играет и сам Грин, используя весь этот арсенал для концертных выступлений. «Migration» — его шестая студийная работа, и он по-прежнему остаётся одним из флагманов лейбла Ninja Tune. На этот раз Саймон избегает излишней расплывчатости и не злоупотребляет сэмплами. Его новый диск воспринимается не как единое лаунжевое целое, как было всегда — а именно как набор самостоятельных запоминающихся инструментальных пьес и песен. Последние, в том числе и благодаря приглашенным вокалистам, — самые яркие моменты «Migration».


The Wave Pictures

Bamboo Diner In The Rain

(p) 2016
«B

amboo Diner In The Rain» от группы The Wave Pictures. Сформировалось это трио где-то неподалёку от английского Лестера, футбольный клуб которого подарил своим фэнам недавно неподдельную сказку. История The Wave Pictures измеряется двадцатью годами. Авторитетные издания давно уже услышали в саунде трио что-то от Джонатана Ричмана, The Smiths и The Mountain Goats. Не знаю, насколько это справедливо. Мне кажется, что они ближе именно к ритм-энд-блюзовому пласту, року второй половины 1960-х гг. или даже каджуну. Не случайно в одной из композиций есть более чем очевидный реверанс Creedence Clearwater Revival.


Murder By Death

Big Dark Love

(p) 2015
А

мериканская группа Murder By Death с момента своего создания несколько раз меняла название, пока не остановилась на нынешнем, взятом из одноимённого фильма Нейла Саймона. Стиль коллектива, образованного в Блумингтоне 16 лет назад, несколько шире рамок классического инди-рока, а тем более каких-то совсем уж мрачных его проявлений (опять же, оглядываясь на вывеску). С одной стороны, Murder By Death можно назвать группой веселой, тяготеющей к кантри-фолку гораздо сильнее, чем к пост-панку. В этом смысле может показаться, что The Decemberists и даже The Pogues им ближе, чем условный Nick Cave. Скрипки, рожки, банджо и мандолина, миражи Эннио Морриконе — вот что служит непременным сопровождением вокала Адама Турлы. Но и от пост-панкового упадничества их музыка не дистанцируется. В итоге получается такое специфическое кантри, крайне любопытное, улыбчивое и хмурое одновременно. Пой, ковбой, и веселись, но не забывай следить за дорогой и готовься к встрече с грозой или неприятными ребятами. Мир Дикого Запада таков, что, когда ты кого-то ищешь, помни: кто-то ищет тебя.


Lydmor & Bon Homme

Seven Dreams of Fire

(p) 2015

Lydmor

Y

(p) 2015
В

ернёмся к девушке, открывшей сегодняшний плейлист. Называет она себя Lydmor, что, кстати, переводится ни много, ни мало «Мать Звука». Мы успели познакомиться с сольной деятельностью «матери», а сейчас о пластинке, записанной ею и гораздо более известным деятелем датского инди. На сцене он фигурирует как Bon Homme ( «Добряк»), а настоящее его имя Tomas Hoffding, и он певец и бас-гитарист довольно хорошо известной формации WhoMadeWho. Симбиоз юной талантливой певицы и заслуженного деятеля скандинавских андерграундных искусств вылился в диск «Seven Dreams of Fire». Удачнейший пример того самого меланхоличного северного поп-нуара с элементами психоделика, диско и фанка. Опыт «Добряка» позволяет Lydmor раскрыться гораздо полнее и ярче, чем в рамках собственного сольного экзерсиса — пластинки «Y».


Подкаст №638

30.05.2017:::22:00:::91 FM


  1. Bonobo :::

    Surface

    скачать
  2. Bonobo :::

    No Reason

    скачать
  3. The Wave Pictures :::

    Panama Hat

    скачать
  4. The Wave Pictures :::

    The Running Man

    скачать
  5. Murder By Death :::

    I Shot An Arrow

    скачать
  6. Murder By Death :::

    Hunted

    скачать
  7. Lydmor & Bon Homme :::

    Dream of Fire

    скачать
  8. Lydmor & Bon Homme :::

    Things We Do for Love

    скачать
  9. Lydmor :::

    So Cool

    скачать
  10. Lydmor :::

    Mrs. Me 2.0

    скачать

Максим Горданов
30.05.2017

Предложения от партнёров сайта:

 :::

A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
Загрузка



638 ::: 637 ::: 636 ::: 635 ::: 634 ::: 633 ::: 632 ::: 631 ::: 630 ::: 629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::

наверх ↑

о проекте  ::  музыка недели  ::  люди на луне  ::  акции
ссылки  ::  лица друзей  ::  гостевая

Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD

Размещение рекламы design::redfish © 2001