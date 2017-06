:::

« B

amboo Diner In The Rain» от группы The Wave Pictures. Сформировалось это трио где-то неподалёку от английского Лестера, футбольный клуб которого подарил своим фэнам недавно неподдельную сказку. История The Wave Pictures измеряется двадцатью годами. Авторитетные издания давно уже услышали в саунде трио что-то от Джонатана Ричмана, The Smiths и The Mountain Goats. Не знаю, насколько это справедливо. Мне кажется, что они ближе именно к ритм-энд-блюзовому пласту, року второй половины 1960-х гг. или даже каджуну. Не случайно в одной из композиций есть более чем очевидный реверанс Creedence Clearwater Revival.