№635

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Thievery Corporation The Temple of I & I (p) 2017

Н овая (восьмая по счету) пластинка Thievery Corporation называется «The Temple of I & I» — и, возможно, этот самый «храм» отражает то, что наиболее дорого участникам «Корпорации Воров». Роб Гарза и Эрик Хилтон всегда славились тонким и не взаимоисключающим смешением стилей, основанных на каком-то базисе. Когда-то их работы выглядели слишком эклектичными. Иногда дуэт с головой погружался в латиноамериканские традиции и закапывался в архивы европейской киномузыки середины прошлого века, но всегда был заметен вектор развития, движения в какую-либо сторону. «The Temple of I & I» — это классическое возвращение к корням: он звучит в точности так же, как и первые альбомы. Главенствуют здесь хип-хоп, даб и даунтемпо. В большинстве треков бас просто не может тебя не качать, мелодия не зацепить, а вокал не очаровать. Естественно, дуэту активно помогли приглашённые певцы и певицы, хорошие и разные. Без их участия «The Temple of I & I», как и другие работы Хилтона-Гарзы, были бы далеко не столь эффектны. Некоторым всё это представляется стремлением войти в одну и ту же реку дважды, а мне же кажется, что Thievery Corporation вновь исполнили то, что у них получается лучше всего.

Thievery Corporation ::: Letter to the Editor

Thievery Corporation ::: Love Has No Heart

Thievery Corporation ::: True Sons of Zion

Все релизы Thievery Corporation

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Видеоклип

Susanne Sundfør Ten Love Songs (p) 2015

Т еперь о Сусанне Суннфёр и её шестом студийном диске «Десять Песен о Любви». Несмотря на то, что девушка довольно давно и прочно обосновалась на северной сцене, популярность за её пределами обеспечило гражданке Норвегии сотрудничество с мегазвёздами-земляками из Röyksopp и французским проектом М83 — также вам прекрасно знакомым. Суннфёр признается, что изначально планировала записать альбом о насилии, а получилось о любви. Мне кажется, это прекрасно характеризует особенность скандинавского взгляда на поп-музыку, где в обычном вроде бы синти- или электро-пространстве находится место мистическим отклонениям или совершенно нехарактерным деталям. Что и делает её столь притягательной, кстати. Патетический арт-поп Сусанне вкупе со своеобразным вокалом придают её манере эффект мощной волны морозного дыхания. Вот она подошла к микрофону, запела — и собравшиеся перед сценой люди обратились в сталагмиты. Только они не стоят без движения, а покорно танцуют под контролем той, что превратила их в ледяные субстанции с бьющимися в такт музыки сердцами.

Susanne Sundfør ::: Fade Away

Susanne Sundfør ::: Kamikaze

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Видеоклип

Д алее музыкальный материал будет немного брутальнее — от коллектива, когда-то сбившего с толку всех собравшихся на первом же выступлении демонстрацией порно-фильма на сценическом экране. Это вторые за час представители Северной Европы, на этот раз Швеции. Группа называется The Leather Nun. Собрались они в Гётеборге в 1979 году и на первых порах были довольно радикальны. Записали несколько дисков и замолчали на целых 24 года. Возвращение ветеранов стало неожиданностью для тех немногих, кто ещё их помнил, и приятным сюрпризом для новой генерации любителей тяжелого пост-панка с заметным влиянием индастриала и готики. Альбом «Whatever», с одной стороны, напоминает, как The Leather Nun умеют дать лязгающего жару (причем в сопровождении скрипок), а с другой — кренится в откровенные медляки с лирикой в стиле «всё отдам за любовь твоих глаз». Вокалист Jonas Almquist в романтические момент поёт в точности как ранний Лу Рид или Дэвид Боуи, а в часы смури напоминает Питера Мёрфи.

The Leather Nun ::: Not Afriad

The Leather Nun ::: Just Like a Dream

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Jlin Dark Energy (p) 2015

Н а обложке дебютного альбома Jlin «Тёмная Энергия», выпущенного лейблом Planet Mu, изображен дымящийся кусок угля, что как нельзя более вписывается в окружающий творческий коллектив нашей программы социокультурный контекст. Jiln — это псевдоним девушки по имени Jerilynn Patton, специализирующейся на футворке (или джуке). Футворк изначально был элементом брейка, но актуальная комбинация футворк-джук является порождением чикагской хаус-сцены. Исполняется с гораздо большей скоростью, сложной ритмической структурой и откровенным надругательством над голосовыми сэмплами. Ещё в 2011 году Паттон оказалась в нужном месте в нужной компании и не потерялась в чикагской тусовке; записала первую композицию — и вот выпустила целый альбом специфической танцевальной музыки.

Jlin ::: Black Ballet

Jlin ::: Black Diamond

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В завершение выпуска у нас будет музыка куда более традиционная, спокойная, красивая, соответствующая времени выхода программы в эфир. На протяжении уже шести лет в Бруклине существует группа с отличным названием Cigarettes After Sex, руководимая мультиинструменталистом Грегом Гонзалесом. Исполняют они минималистский гитарный дрим-поп, очень романтичный, многое впитавший от таких прекрасных коллективов и артистов, как Cowboy Junkies, Cocteau Twins, Julee Cruise и других. Интересно, что за несколько лет существования у Cigarettes After Sex вышло лишь несколько синглов. Так что в ожидании полноценного альбома мы послушаем сначала трек с релиза 2015, а потом 2016 года.

Cigarettes After Sex ::: Affection

Cigarettes After Sex ::: К

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Видеоклип

Подкаст №635 04.04.2017 ::: 22:00 ::: 91 FM





Susanne Sundfør ::: Fade Away Susanne Sundfør ::: Kamikaze Thievery Corporation ::: Letter to the Editor Thievery Corporation ::: Love Has No Heart Thievery Corporation ::: True Sons of Zion The Leather Nun ::: Not Afriad The Leather Nun ::: Just Like a Dream Jlin ::: Black Ballet Jlin ::: Black Diamond Cigarettes After Sex ::: Affection Cigarettes After Sex ::: К Максим Горданов

04.04.2017

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