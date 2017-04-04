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№635

:::04.04.2017

Thievery Corporation

The Temple of I & I

(p) 2017
Н

овая (восьмая по счету) пластинка Thievery Corporation называется «The Temple of I & I» — и, возможно, этот самый «храм» отражает то, что наиболее дорого участникам «Корпорации Воров». Роб Гарза и Эрик Хилтон всегда славились тонким и не взаимоисключающим смешением стилей, основанных на каком-то базисе. Когда-то их работы выглядели слишком эклектичными. Иногда дуэт с головой погружался в латиноамериканские традиции и закапывался в архивы европейской киномузыки середины прошлого века, но всегда был заметен вектор развития, движения в какую-либо сторону. «The Temple of I & I» — это классическое возвращение к корням: он звучит в точности так же, как и первые альбомы. Главенствуют здесь хип-хоп, даб и даунтемпо. В большинстве треков бас просто не может тебя не качать, мелодия не зацепить, а вокал не очаровать. Естественно, дуэту активно помогли приглашённые певцы и певицы, хорошие и разные. Без их участия «The Temple of I & I», как и другие работы Хилтона-Гарзы, были бы далеко не столь эффектны. Некоторым всё это представляется стремлением войти в одну и ту же реку дважды, а мне же кажется, что Thievery Corporation вновь исполнили то, что у них получается лучше всего.


Susanne Sundfør

Ten Love Songs

(p) 2015
Т

еперь о Сусанне Суннфёр и её шестом студийном диске «Десять Песен о Любви». Несмотря на то, что девушка довольно давно и прочно обосновалась на северной сцене, популярность за её пределами обеспечило гражданке Норвегии сотрудничество с мегазвёздами-земляками из Röyksopp и французским проектом М83 — также вам прекрасно знакомым. Суннфёр признается, что изначально планировала записать альбом о насилии, а получилось о любви. Мне кажется, это прекрасно характеризует особенность скандинавского взгляда на поп-музыку, где в обычном вроде бы синти- или электро-пространстве находится место мистическим отклонениям или совершенно нехарактерным деталям. Что и делает её столь притягательной, кстати. Патетический арт-поп Сусанне вкупе со своеобразным вокалом придают её манере эффект мощной волны морозного дыхания. Вот она подошла к микрофону, запела — и собравшиеся перед сценой люди обратились в сталагмиты. Только они не стоят без движения, а покорно танцуют под контролем той, что превратила их в ледяные субстанции с бьющимися в такт музыки сердцами.


The Leather Nun

Whatever

(p) 2015
Д

алее музыкальный материал будет немного брутальнее — от коллектива, когда-то сбившего с толку всех собравшихся на первом же выступлении демонстрацией порно-фильма на сценическом экране. Это вторые за час представители Северной Европы, на этот раз Швеции. Группа называется The Leather Nun. Собрались они в Гётеборге в 1979 году и на первых порах были довольно радикальны. Записали несколько дисков и замолчали на целых 24 года. Возвращение ветеранов стало неожиданностью для тех немногих, кто ещё их помнил, и приятным сюрпризом для новой генерации любителей тяжелого пост-панка с заметным влиянием индастриала и готики. Альбом «Whatever», с одной стороны, напоминает, как The Leather Nun умеют дать лязгающего жару (причем в сопровождении скрипок), а с другой — кренится в откровенные медляки с лирикой в стиле «всё отдам за любовь твоих глаз». Вокалист Jonas Almquist в романтические момент поёт в точности как ранний Лу Рид или Дэвид Боуи, а в часы смури напоминает Питера Мёрфи.


Jlin

Dark Energy

(p) 2015
Н

а обложке дебютного альбома Jlin «Тёмная Энергия», выпущенного лейблом Planet Mu, изображен дымящийся кусок угля, что как нельзя более вписывается в окружающий творческий коллектив нашей программы социокультурный контекст. Jiln — это псевдоним девушки по имени Jerilynn Patton, специализирующейся на футворке (или джуке). Футворк изначально был элементом брейка, но актуальная комбинация футворк-джук является порождением чикагской хаус-сцены. Исполняется с гораздо большей скоростью, сложной ритмической структурой и откровенным надругательством над голосовыми сэмплами. Ещё в 2011 году Паттон оказалась в нужном месте в нужной компании и не потерялась в чикагской тусовке; записала первую композицию — и вот выпустила целый альбом специфической танцевальной музыки.


Cigarettes After Sex

Affection

single (p) 2015

Cigarettes After Sex

K

single (p) 2016
В

завершение выпуска у нас будет музыка куда более традиционная, спокойная, красивая, соответствующая времени выхода программы в эфир. На протяжении уже шести лет в Бруклине существует группа с отличным названием Cigarettes After Sex, руководимая мультиинструменталистом Грегом Гонзалесом. Исполняют они минималистский гитарный дрим-поп, очень романтичный, многое впитавший от таких прекрасных коллективов и артистов, как Cowboy Junkies, Cocteau Twins, Julee Cruise и других. Интересно, что за несколько лет существования у Cigarettes After Sex вышло лишь несколько синглов. Так что в ожидании полноценного альбома мы послушаем сначала трек с релиза 2015, а потом 2016 года.


Подкаст №635

04.04.2017:::22:00:::91 FM


  1. Susanne Sundfør :::

    Fade Away

    скачать
  2. Susanne Sundfør :::

    Kamikaze

    скачать
  3. Thievery Corporation :::

    Letter to the Editor

    скачать
  4. Thievery Corporation :::

    Love Has No Heart

    скачать
  5. Thievery Corporation :::

    True Sons of Zion

    скачать
  6. The Leather Nun :::

    Not Afriad

    скачать
  7. The Leather Nun :::

    Just Like a Dream

    скачать
  8. Jlin :::

    Black Ballet

    скачать
  9. Jlin :::

    Black Diamond

    скачать
  10. Cigarettes After Sex :::

    Affection

    скачать
  11. Cigarettes After Sex :::

    К

    скачать

Максим Горданов
04.04.2017

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