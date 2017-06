:::

овая (восьмая по счету) пластинка Thievery Corporation называется «The Temple of I & I» — и, возможно, этот самый «храм» отражает то, что наиболее дорого участникам «Корпорации Воров». Роб Гарза и Эрик Хилтон всегда славились тонким и не взаимоисключающим смешением стилей, основанных на каком-то базисе. Когда-то их работы выглядели слишком эклектичными. Иногда дуэт с головой погружался в латиноамериканские традиции и закапывался в архивы европейской киномузыки середины прошлого века, но всегда был заметен вектор развития, движения в какую-либо сторону. «The Temple of I & I» — это классическое возвращение к корням: он звучит в точности так же, как и первые альбомы. Главенствуют здесь хип-хоп, даб и даунтемпо. В большинстве треков бас просто не может тебя не качать, мелодия не зацепить, а вокал не очаровать. Естественно, дуэту активно помогли приглашённые певцы и певицы, хорошие и разные. Без их участия «The Temple of I & I», как и другие работы Хилтона-Гарзы, были бы далеко не столь эффектны. Некоторым всё это представляется стремлением войти в одну и ту же реку дважды, а мне же кажется, что Thievery Corporation вновь исполнили то, что у них получается лучше всего.