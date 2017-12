:::

сень постепенно подбирается к нам, пробирается в души, каплями дождя и фирменной сибирской грязи просачивается в шузы, оставляет капли на стеклах автомобиля, вселяет беспросветность грядущей зимы. Мне кажется, пост-панк идеален не для углубления депрессии, а для того, чтобы клин клином. Protomartyr — бескомпромиссные ребята из Детройта со свежим релизом «Relatives In Descent». Классический состав: гитарист, басист, вокалист, драммер — ничего лишнего. Формула Black Sabbath, только на выходе — безукоризненный и грубый post-punk с неожиданной эпизодической скрипкой и вбивающими по шляпку риффами со словами «everything is fine». Ага, всё просто супер.



Protomartyr образовались почти десять лет назад, «Relatives In Descent» — их четвёртый лонгплей и первый, выпущенный авторитетным лейблом Domino. Пластинка получилась одновременно энергичной и хмурой. Квартет размышляет о том, куда катится мир, где ложь выдают за правду, а дезинформация считается нормой. Где человек всё больше чувствует неуверенность в себе, где поощряется невежество, порождающее озлобленность и страх. И никто не несёт за это ответственности. Возможно, кому-то посыл кажется наивным, но, на самом деле, есть люди, которым не всё равно и хочется говорить, писать тексты, сочинять музыку и долбить равнодушным ханжам по головам, пока глаза не открылись.