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TopList

№646

:::10.10.2017

Protomartyr

Relatives In Descent

(p) 2017
О

сень постепенно подбирается к нам, пробирается в души, каплями дождя и фирменной сибирской грязи просачивается в шузы, оставляет капли на стеклах автомобиля, вселяет беспросветность грядущей зимы. Мне кажется, пост-панк идеален не для углубления депрессии, а для того, чтобы клин клином. Protomartyr — бескомпромиссные ребята из Детройта со свежим релизом «Relatives In Descent». Классический состав: гитарист, басист, вокалист, драммер — ничего лишнего. Формула Black Sabbath, только на выходе — безукоризненный и грубый post-punk с неожиданной эпизодической скрипкой и вбивающими по шляпку риффами со словами «everything is fine». Ага, всё просто супер.

Protomartyr образовались почти десять лет назад, «Relatives In Descent» — их четвёртый лонгплей и первый, выпущенный авторитетным лейблом Domino. Пластинка получилась одновременно энергичной и хмурой. Квартет размышляет о том, куда катится мир, где ложь выдают за правду, а дезинформация считается нормой. Где человек всё больше чувствует неуверенность в себе, где поощряется невежество, порождающее озлобленность и страх. И никто не несёт за это ответственности. Возможно, кому-то посыл кажется наивным, но, на самом деле, есть люди, которым не всё равно и хочется говорить, писать тексты, сочинять музыку и долбить равнодушным ханжам по головам, пока глаза не открылись.


Supa Mana

Double Trouble

(p) 2016
Т

еперь, пожалуй, отправимся во Францию и занырнём в винные погреба — но не для того, чтобы насладиться исконным изысканным шансоном, а чтобы понаблюдать за новой генерацией артистов, увлечённых хип-хопом и цифровым регги. Просим любить и жаловать французскую артистку, называющую себя Supa Mana. Она является резидентом лейбла Brigante Records и стала известна, в первую очередь, именно как диджей. За миксы, сплетённые из олдскульного и цифрового бита она даже была номинирована на национальную премию French Reggae Awards. Записывая первый диск, Supa Mana использовала опыт совместного выступления со многими соратниками по лейблу и не только. В итоге все они помогли её записать альбом «Double Trouble». Глава выпускающего лейбла Brigante Records по кличке Ranx характеризует его, как «приключение, в котором соединились несколько мировоззрений разных художников».


Mudcrutch

2

(p) 2016
О

грустном. Буквально на днях, 2 октября на 67-м году жизни скончался Том Петти. Очень известная личность для поклонников классического рока 1970—80 гг., кантри-рока, рок-н-ролла, и отчасти хард-рока. Вместе со своей группой The Heartbreakers он включен в Зал Славы Рок-н-ролла, но слушать мы будем сегодня другую формацию — непосредственную предтечу главной в его жизни команды. По иронии судьбы, именно Mudcrutch были тем образованием, откуда позже, появились прославленные The Heartbreakers. Том Петти возродил её девять лет назад и, насколько я понимаю, прошлогодняя (и всего-то вторая по счёту) пластинка Mudcrutch стала последней студийной записью музыканта. Финальный альбом его основного коллектива вышел в 2014 году, а последний концерт с ними Петти отыграл за несколько дней до смерти, в рамках большого всеамериканского турне, посвящённого 40-летию бэнда. Я, честно говоря, никогда не был страстным поклонником The Heartbreakers, но мне всегда нравились Traveling Wilburys, где Том выступал с Роем Орбисоном, Джеффом Линном, Джорджем Харрисоном и Бобом Диланом. Возвращаясь к диску, с которым мы в данный момент знакомимся, хочется заметить вот что. Можно, конечно, не верить в мистические совпадения и предопределения, но именно в составе группы Mudcrutch Том Петти вошел в студию в первый и в последний раз.


Barbara Morgenstern

Doppelstern

(p) 2015
Б

арбара Моргенштерн прошла довольно долгий путь, прежде чем стала записывать свои собственные песни под аккомпанемент интеллигентного инди-попа. В своё время она играла в разных группах, акапелла-бэнде, обожглась на сотрудничестве с мэйджорами и в итоге оказалась под крылом у такой известной личности, как Гудрун Гут, став одной из ведущих артисток её электронного лейбла Monika Enterprise. Важной частью карьеры Барбары стало сотрудничество с хорошими и очень разными музыкантами, исполняющими не обязательно электронную музыку, а например, блюз и модерн-джаз. В работе над одним из альбомов её помогал сам Robert Wyatt. Хронологически последний релиз называется «Doppelstern», и он, по замыслу Барбары, представляет её не только как искусного игрока на поле индитроники. Помогли гости, конечно же. За неоклассические формулы и оркестровые пассажи отвечает такой человек, как Hauschka, а на скрипке играет Julia Kent. Дуэтом с автором поют та же Gudrun Gut, Corey Dargel и другие — причём (и это тоже особенность альбома) поют не только на особенно любимом мною немецком, но и английском и японском языках. Ближе к завершению изначально более энергичный «Doppelstern» тонет в умиротворённом фортепианном покое.


The Arcs

Yours, Dreamily

(p) 2015
П

од номером пять в сегодняшнем плейлисте диск из серии «непонятно почему так долго пролежавший в кладовке». Любим мы такое. Это пока единственная работа одного из участников очень известного дуэта The Black Keys Дэна Ауэрбаха. Формально его основной проект играет блюз-рок, хоть и не лишенный различных примесей. В рамках сайд-проекта Дэн в обществе барабанщика The Shins и соавтора большинства треков Леона Мишеса ни в чём себе не отказывает и реализует по полной увлечённость хип-хопом, фанком, не забывая о ретро-роке, конечно. Вкусно спетые, красивые, чувственные баллады с героями, чей мозг и душа поражены вирусом разъедающей любви; крючки хитовых мелодий и томный, алкогольный гедонизм почти в каждом аккорде. «Струился сладкий газ», как сказал бы поэт.


Подкаст №646

10.10.2017:::22:00:::91 FM


  1. Protomartyr :::

    Caitriona

    скачать
  2. Protomartyr :::

    Night-Blooming Cereus

    скачать
  3. Protomartyr :::

    Male Plague

    скачать
  4. Supa Mana :::

    Jump and Prance

    скачать
  5. Supa Mana :::

    Rouge Feu

    скачать
  6. Mudcrutch :::

    Trailer

    скачать
  7. Mudcrutch :::

    Dreams of Flying

    скачать
  8. Barbara Morgenstern :::

    Was du nicht siehst

    скачать
  9. Barbara Morgenstern :::

    Aglow

    скачать
  10. The Arcs :::

    Outta My Mind

    скачать
  11. The Arcs :::

    Pistol Made Of Bones

    скачать

Максим Горданов
10.10.2017

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