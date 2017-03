:::

ик Харви, соратник Ника Кейва, идеолог групп The Birthday Party и The Bad Seeds, да и сам по себе ещё как состоявшийся сольный артист представил заключительную, четвёртую часть своих интерпретаций песен Сержа Генсбура. Харви сам перевёл их на английский, а в заглавной пьесе перешёл и на немецкий. Началось всё ещё в 1993 г., когда на Mute вышел диск «Intoxicated Man», удачно рисующий в памяти портрет Генсбура. Потом было ещё две пластинки — и вот круг логично замкнулся. «Intoxicated Woman» фокусируется на песнях Сержа, записанных дуэтом с разными вокалистками, просто красивыми девушками и знаменитостями вроде Джейн Биркин и Бриджит Бардо. Мик Харви, следуя тропой кумира, также рекрутировал поющих красавиц, вполне оправдывающих название. Почти все песни записаны дуэтом с кем-то из них, включая замечательную немецкую певицу Андреа Шрёдер, представшей в той самой первой пьесе в эротическом камео, и не только. Фигурирует также сын Мика Соломон. Ценность таких скрупулёзных изысканий Харви также и в том, что многие песни Генсбура, которые он перепел, мягко говоря, малоизвестны. Даже сам Мик их открыл для себя впервые. Большая часть написана великим французом в середине 1960-х годов, когда он много творил для других. Есть даже такие редкости, как песни, написанные для каких-то телевизионных спектаклей и нигде доселе не издававшиеся. Достойнейшая точка в кропотливо и трепетно исполненном трибьюте.

оздателя проекта «Подпольная молодежь» зовут Крэйг Дайер. Он проживает в Манчестере и является единственным постоянным участником своего детища. Вдохновившись такими знаковыми коллективами, как The Velvet Underground и The Jesus & Mary Chain, Дайер исполняет пост-панк в готической тональности и с заметными долями психоделика и шугейза. Лейтмотив его пока последнего диска «Haunted» не даёт усомниться в том, что концепция полностью соответствует названию проекта. Никаких попсовых ноток, всё сдержанно, мрачно и весьма достойно. В одной из представленных в плейлисте композиций Крэйг Дайер вспоминает Майю Дерен, хореографа и режиссёра американского независимого кино, оказавшую влияние, в частности, на Дэвида Линча.

he Legendary Pink Dots, группа под управлением Эдварда Ка-Спела, вновь выпустила очень удачную пластинку. Об особенностях их дискографии и творческой концепции я не раз уже говорил (в частности, рецензируя альбом «Проклятие Марии Антуанетты»), но повторю, что релизов у группы просто невероятное количество. Сюда входят альбомы, изданные на кассетах, CD-R, всевозможные самиздатовские записи — целый рай для фанов, одним словом. «Pages of Aquarius» относится к категории номерных альбомов, и количество только их у группы уже перевалило за сорок. Коллектив единомышленников, чей состав неоднократно варьировался, всегда был далёк от мейнстрима. The Legendary Pink Dots неустанно проводят опыты со звуками самого разного происхождения. Вычленять из этого конкретные стили или разбирать, откуда тот или иной шорох, возглас, скрип, гениальный мелодический ход или дикая какофония, смысла не имеет. Главное то, что получается в итоге. Культовых, знаковых, равно как и не очень ярких работ у The Legendary Pink Dots достаточно, но сказать, что их музыка неинтересна, нельзя ни в одном случае. «Pages of Aquarius», полный фантазий на тему прихода эры Водолея — абсолютная и однозначная удача «Пророка» Ка-Спела и его группы. Увлекательнейший психоделический, астральный трип с уймой неожиданных поворотов и удивительных, пусть и не всегда розовых точек.