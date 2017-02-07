№632

:::

Mick Harvey Intoxicated Woman (p) 2017

М ик Харви, соратник Ника Кейва, идеолог групп The Birthday Party и The Bad Seeds, да и сам по себе ещё как состоявшийся сольный артист представил заключительную, четвёртую часть своих интерпретаций песен Сержа Генсбура. Харви сам перевёл их на английский, а в заглавной пьесе перешёл и на немецкий. Началось всё ещё в 1993 г., когда на Mute вышел диск «Intoxicated Man», удачно рисующий в памяти портрет Генсбура. Потом было ещё две пластинки — и вот круг логично замкнулся. «Intoxicated Woman» фокусируется на песнях Сержа, записанных дуэтом с разными вокалистками, просто красивыми девушками и знаменитостями вроде Джейн Биркин и Бриджит Бардо. Мик Харви, следуя тропой кумира, также рекрутировал поющих красавиц, вполне оправдывающих название. Почти все песни записаны дуэтом с кем-то из них, включая замечательную немецкую певицу Андреа Шрёдер, представшей в той самой первой пьесе в эротическом камео, и не только. Фигурирует также сын Мика Соломон. Ценность таких скрупулёзных изысканий Харви также и в том, что многие песни Генсбура, которые он перепел, мягко говоря, малоизвестны. Даже сам Мик их открыл для себя впервые. Большая часть написана великим французом в середине 1960-х годов, когда он много творил для других. Есть даже такие редкости, как песни, написанные для каких-то телевизионных спектаклей и нигде доселе не издававшиеся. Достойнейшая точка в кропотливо и трепетно исполненном трибьюте.

Mick Harvey ::: Ich Liebe Dich… Ich Dich Auch Nicht

Mick Harvey ::: The Homely Ones

Mick Harvey ::: The Eyes To Cry

Все релизы Mick Harvey

Обсудить в гостевой книге

С оздателя проекта «Подпольная молодежь» зовут Крэйг Дайер. Он проживает в Манчестере и является единственным постоянным участником своего детища. Вдохновившись такими знаковыми коллективами, как The Velvet Underground и The Jesus & Mary Chain, Дайер исполняет пост-панк в готической тональности и с заметными долями психоделика и шугейза. Лейтмотив его пока последнего диска «Haunted» не даёт усомниться в том, что концепция полностью соответствует названию проекта. Никаких попсовых ноток, всё сдержанно, мрачно и весьма достойно. В одной из представленных в плейлисте композиций Крэйг Дайер вспоминает Майю Дерен, хореографа и режиссёра американского независимого кино, оказавшую влияние, в частности, на Дэвида Линча.

The Underground Youth ::: Haunted

The Underground Youth ::: Dreaming with Maya Deren

Все релизы The Underground Youth

Обсудить в гостевой книге

С меним сибирский холод и мрачность британского андеграунда на арабское тепло и дадим слово артистам с Ближнего Востока. Причем, сразу скажу, что мы будем слушать не ту музыку, что играет в сувенирных ларьках и надоедает человеку из иного культурного контекста минут через пятнадцать. От неоднозначного термина «underground» не так-то просто отказаться, ведь следующего нашего гостя величают «крёстным отцом ливанской независимой музыки». Зовут его Zeid Hamdan. Какое-то время назад он познакомился с египетской певицей и поэтессой Maryam Saleh. Они долго выступали вместе (в том числе, и в европейских столицах) и чуть больше года назад записали диск весьма любопытного такого «арабик трип-хопа» под названием «Halawella». Беря за основу традиционную арабскую песенную традицию и разбавляя её хип-хопом и другими электронными стилями, парочка не обходит стороной и непростую ближневосточную политическую жизнь. Maryam вообще активистка не только на словах: она сама участвовала в известных протестных событиях шестилетней давности. Альбом «Halawella», что в переводе означает «Клоун», частично состоит из каверов на произведения Шейха Имама, известного приверженца острой политической сатиры. Также в некоторых композициях используются стихи юных египетских поэтов. Некоторых, как и Шейха Имама, уже нет в живых.

Maryam Saleh and Zeid Hamdan ::: Ghaba

Maryam Saleh and Zeid Hamdan ::: Walaa Soda

Все релизы Maryam Saleh and Zeid Hamdan

Обсудить в гостевой книге

T he Legendary Pink Dots, группа под управлением Эдварда Ка-Спела, вновь выпустила очень удачную пластинку. Об особенностях их дискографии и творческой концепции я не раз уже говорил (в частности, рецензируя альбом «Проклятие Марии Антуанетты»), но повторю, что релизов у группы просто невероятное количество. Сюда входят альбомы, изданные на кассетах, CD-R, всевозможные самиздатовские записи — целый рай для фанов, одним словом. «Pages of Aquarius» относится к категории номерных альбомов, и количество только их у группы уже перевалило за сорок. Коллектив единомышленников, чей состав неоднократно варьировался, всегда был далёк от мейнстрима. The Legendary Pink Dots неустанно проводят опыты со звуками самого разного происхождения. Вычленять из этого конкретные стили или разбирать, откуда тот или иной шорох, возглас, скрип, гениальный мелодический ход или дикая какофония, смысла не имеет. Главное то, что получается в итоге. Культовых, знаковых, равно как и не очень ярких работ у The Legendary Pink Dots достаточно, но сказать, что их музыка неинтересна, нельзя ни в одном случае. «Pages of Aquarius», полный фантазий на тему прихода эры Водолея — абсолютная и однозначная удача «Пророка» Ка-Спела и его группы. Увлекательнейший психоделический, астральный трип с уймой неожиданных поворотов и удивительных, пусть и не всегда розовых точек.

The Legendary Pink Dots ::: Mirror Mirror

The Legendary Pink Dots ::: D-Train

Все релизы The Legendary Pink Dots

Обсудить в гостевой книге

З авершим сегодняшний обзор изданием, способным убить сразу двух тематических зайцев. Во-первых, оно позволит ещё раз вспомнить Сержа Генсбура и услышать его голос, а во-вторых, закроет привычный ямайский сектор лунного часа. Чуть менее двух лет назад на свет появилась 3-дисковая подборка, запечатлевшая сотрудничество всеядного французского артиста с ямайской группой The Revolutionaries и легендарными Sly & Robbie. Издание включает студийный альбом «Aux Armes Et Cetera» (который стал «золотым», между прочим); студийные треки, записанные с 1979 по 1981 годы, и концертные записи. Часть треков не что иное, как соответствующее стилю прочтение классических хитов автора, основные же написаны специально под ямайские сессии.

Serge Gainsbourg and The Revolutionaries ::: Overseas Telegram

Serge Gainsbourg and The Revolutionaries ::: Marilou Reggae

Все релизы Serge Gainsbourg and The Revolutionaries

Обсудить в гостевой книге

Подкаст №632 07.02.2017 ::: 22:00 ::: 91 FM





Mick Harvey ::: Ich Liebe Dich… Ich Dich Auch Nicht Mick Harvey ::: The Homely Ones Mick Harvey ::: The Eyes To Cry The Underground Youth ::: Haunted The Underground Youth ::: Dreaming with Maya Deren Maryam Saleh and Zeid Hamdan ::: Ghaba Maryam Saleh and Zeid Hamdan ::: Walaa Soda The Legendary Pink Dots ::: Mirror Mirror The Legendary Pink Dots ::: D-Train Serge Gainsbourg and The Revolutionaries ::: Overseas Telegram Serge Gainsbourg and The Revolutionaries ::: Marilou Reggae Максим Горданов

07.02.2017

Предложения от партнёров сайта: :::

Загрузка