анадская группа Metz исполняет довольно бескомпромиссный панк с долями нойз-рока и пост-гранджа. В некоторых пьесах при желании можно услышать отголоски, казалось бы, неповторимых вокальных манер Джелло Биафры и Джона Лайдона, что тоже в копилку. Новая работа трио из Онтарио «Strange Peace» выпущена легендарным и прекрасно подходящим стилистике бэнда лейблом Sup Pop. Достаточно сказать, что свой путь там начинали Nirvana, но это лишь вершина айсберга славной истории импринта, которую Metz с успехом громко продолжают. Сам Стив Альбини, который не любит, когда к нему применяют определение «музыкальный продюсер», приложил руку к «Strange Peace». Напомню, что экс-участник нескольких формаций (например, Big Black) работал с множеством реально крутых коллективов, упомянутыми Nirvana, Pixies, Bush, PJ Harvey, Low и т. д. Хороший опыт для зубастого канадского трио.

arc Collin и Olivier Libaux, когда-то удивившие всех переложением хитов эры пост-панка и нью-вейва в канву босановы, а потом успевшие всем сильно этим надоесть. На самом деле, французы при помощи прекрасных девушек-вокалисток не то, чтобы всегда топтались на месте. Переиначивали песни из фильмов 1980-х гг., сотрудничали с теми, чьи песни они перепевали, давали возможность высказаться артисткам со своим материалом и вот теперь, после долгого перерыва выпустили диск «I Could Be Happy». С одной стороны, Marc и Olivier решили помянуть старое, что подтверждается наличием в треклисте произведений Cocteau Twins, Ramones, Брайана Ино, The Cure и других вполне культовых имён. С другой же, это первая пластинка французского проекта, где люди, его придумавшие, представили и произведения собственного сочинения.