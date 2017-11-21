№648

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METZ Strange Peace (p) 2017

К анадская группа Metz исполняет довольно бескомпромиссный панк с долями нойз-рока и пост-гранджа. В некоторых пьесах при желании можно услышать отголоски, казалось бы, неповторимых вокальных манер Джелло Биафры и Джона Лайдона, что тоже в копилку. Новая работа трио из Онтарио «Strange Peace» выпущена легендарным и прекрасно подходящим стилистике бэнда лейблом Sup Pop. Достаточно сказать, что свой путь там начинали Nirvana, но это лишь вершина айсберга славной истории импринта, которую Metz с успехом громко продолжают. Сам Стив Альбини, который не любит, когда к нему применяют определение «музыкальный продюсер», приложил руку к «Strange Peace». Напомню, что экс-участник нескольких формаций (например, Big Black) работал с множеством реально крутых коллективов, упомянутыми Nirvana, Pixies, Bush, PJ Harvey, Low и т. д. Хороший опыт для зубастого канадского трио.

METZ ::: Drained Lake

METZ ::: Mess of Wires

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Видеоклип

Nouvelle Vague I Could Be Happy (p) 2016

M arc Collin и Olivier Libaux, когда-то удивившие всех переложением хитов эры пост-панка и нью-вейва в канву босановы, а потом успевшие всем сильно этим надоесть. На самом деле, французы при помощи прекрасных девушек-вокалисток не то, чтобы всегда топтались на месте. Переиначивали песни из фильмов 1980-х гг., сотрудничали с теми, чьи песни они перепевали, давали возможность высказаться артисткам со своим материалом и вот теперь, после долгого перерыва выпустили диск «I Could Be Happy». С одной стороны, Marc и Olivier решили помянуть старое, что подтверждается наличием в треклисте произведений Cocteau Twins, Ramones, Брайана Ино, The Cure и других вполне культовых имён. С другой же, это первая пластинка французского проекта, где люди, его придумавшие, представили и произведения собственного сочинения.

Nouvelle Vague ::: Athol-Brose

Nouvelle Vague ::: Algo Familiar

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Видеоклип

К сожалению, мы не так часто, как хотелось бы, обращаемся к этнической музыке. С регги и дабом всё довольно насыщенно, а вот «этно» в широком смысле хотелось бы добавить. И вот сегодня как раз те, кто плетёт браслеты, феньки и ожерелья из бусинок самого разного музыкального и фольклорного происхождения. Называется этот проект Skip & Die. У истоков стояли двое. Южноафриканская певица и перфомер Катарина Айми Дамс, также известная, как Cata.Pirata и голландский продюсер Йори Колиньон. Поколесив по экс-стране апартеида, Skip & Die привлекли к себе внимание не только имиджем вольных разбойников, замесом из электро и афро-бита, но и исполнением песен на разных языках: сразу двух африканских, английском, испанском, французском и португальском. Свой на данный момент последний альбом они назвали «Cosmic Serpents». «Космические змеи» — интригующее название. Для сторонников теории палеоконтакта так вообще мёд. Записывалась пластинка (оцените!) в Бразилии, Египте, Колумбии, Южной Африке, Португалии, Голландии. Ну а оттенков и стилей здесь просто не перечислить. От цифровой кумбии, креольской малойи и бразильской растериньи до футворка, даба и психоделического рока.

Skip & Die ::: Cosmic Serpents

Skip & Die ::: Mami Wata

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Surf City Jekyll Island (p) 2015

С ледующие наши гости встретились уже больше десяти лет назад в городе Окленд в Новой Зеландии. На данный момент у них вышло три полноформатных пластинки, все они записаны на тамошнем лейбле Fire Records. Самая последняя называется «Jekyll Island». Бывает такое, что у некоторых вполне достойных и даже великих групп сборники так называемых B-sides получаются посильнее иных альбомов. Именно так обстоит дело с часто упоминаемыми в нашей программе шотландцами The Jesus & Mary Chain. Именно трек «Kill Surf City» и дал имя парням из Окленда. Конечно, братья Рейды оказали заметное влияние на квартет, но больше всё-таки на диске «Jekyll Island» психоделика и мелодизма 1960-х гг., нежели шугейза и нойз-попа.

Surf City ::: Hollow Veins

Surf City ::: Jesus Elvis Coca Cola

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В завершение 648-го эфира отправимся мы вообще на другой конец света, на север Европы, в страну Финляндию. Здесь в маленьком городке с труднопроизносимым названием обитает музыкант Jaakko Eino Kalevi. Ещё когда популярность не настигла его, парень работал водителем трамвая (и, по не до конца проверенным данным, работает до сих пор). Он достаточно давно пишет тексты и исполняет винтажный электропоп, но первый логнгплей у него появился только два года назад. Лучше всего его музыке, как мне кажется, подходит определение «мягкая, сонная дискотека». Когда ты можешь скорее не танцевать, а как сыр в масле кататься. Ну и на Брайана Ферри очень похоже.

Jaakko Eino Kalevi ::: Hush Down

Jaakko Eino Kalevi ::: Deeper Shadows

Все релизы Jaakko Eino Kalevi

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Подкаст №648 21.11.2017 ::: 22:00 ::: 91 FM





METZ ::: Drained Lake METZ ::: Mess of Wires Nouvelle Vague ::: Athol-Brose Nouvelle Vague ::: Algo Familiar Skip & Die ::: Cosmic Serpents Skip & Die ::: Mami Wata Surf City ::: Hollow Veins Surf City ::: Jesus Elvis Coca Cola Jaakko Eino Kalevi ::: Hush Down Jaakko Eino Kalevi ::: Deeper Shadows Максим Горданов

21.11.2017

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