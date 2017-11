:::

В

почтенном возрасте 90 лет 18 марта сего года в Миссури умер Чак Берри – один из тех, кто придумывал и питал рок-н-ролл как стиль очень и очень долгое время. Незадолго до отхода в музыкальный рай мэтр объявил о выходе первого за почти 40 лет нового альбома. Пластинка получилась посмертной, вышла она 6 июня и получила ёмкое и простое название «Chuck». Обладатель легендарной «утиной походки» и автор нескольких классических и основополагающих рок-н-ролльных хитов давно вошёл в must have covers для сотен музыкантов. Не перепеть его песни просто не могли себе позволить очень многие артисты, в числе которых достаточное количество великих. Можно упомянуть Rolling Stones и The Beatles, хотя бы. Ещё одним важным вкладом Берри стало внедрение резкого электрического гитарного звучания в рок-н-ролл, что окончательно придало ему канонические формы. Последний альбом Чак посвятил своей жене Тельметте, и здесь есть подходящий сиквел к его нетленке «Johnny B. Goode» — «Lady B. Goode». В те долгие годы, что у легенды не выходило пластинок, он активно концертировал и, как оказалось, медленно писал новый материал. Причём, сочинялись песни в течение всего долгого периода. Во многом благодаря этому в фирменных трёхаккордных боевиках и блюзах так чётко просматривается почерк Чака Берри, успевшего написать новый том, страницы которого, не исключено, будут перепевать следующие 50 лет.