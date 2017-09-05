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№644

:::05.09.2017

Chuck Berry

Chuck

(p) 2017
В

 почтенном возрасте 90 лет 18 марта сего года в Миссури умер Чак Берри – один из тех, кто придумывал и питал рок-н-ролл как стиль очень и очень долгое время. Незадолго до отхода в музыкальный рай мэтр объявил о выходе первого за почти 40 лет нового альбома. Пластинка получилась посмертной, вышла она 6 июня и получила ёмкое и простое название «Chuck». Обладатель легендарной «утиной походки» и автор нескольких классических и основополагающих рок-н-ролльных хитов давно вошёл в must have covers для сотен музыкантов. Не перепеть его песни просто не могли себе позволить очень многие артисты, в числе которых достаточное количество великих. Можно упомянуть Rolling Stones и The Beatles, хотя бы. Ещё одним важным вкладом Берри стало внедрение резкого электрического гитарного звучания в рок-н-ролл, что окончательно придало ему канонические формы. Последний альбом Чак посвятил своей жене Тельметте, и здесь есть подходящий сиквел к его нетленке «Johnny B. Goode» — «Lady B. Goode». В те долгие годы, что у легенды не выходило пластинок, он активно концертировал и, как оказалось, медленно писал новый материал. Причём, сочинялись песни в течение всего долгого периода. Во многом благодаря этому в фирменных трёхаккордных боевиках и блюзах так чётко просматривается почерк Чака Берри, успевшего написать новый том, страницы которого, не исключено, будут перепевать следующие 50 лет.


The Raveonettes

Atomized

(p) 2016
«Э

тот мир совершенно пуст без тебя, и почему ты любишь кого-то другого?», – справедливо интересуется в заглавном треке вокалистка и басист The Raveonettes Sharin Foo. Действительно, что за дела, что за непорядок? Тем временем, а где, спросят давние поклонники, их фирменный гитарный нойз и мелодичное электронное шуршание? Всё это есть, но дальше по тексту и дозировано. Зато как красиво! На новой пластинке чудесные датчане с успехом пытаются менять структуру: от легкомысленных поп-гармоний до психоделического трипа, завершающего диск. В отличие от близкого к гениальному произведению предыдущего лонгплея и всей истории датского дуэта, на «Atomized» куда меньше агрессии, зато больше электроники и какого-то умиротворения. Как будто они долго разгонялись в облаке металлических стружек и, наконец, взмыли в небо. Это тоже круто, но мне всё же больше по душе был именно разгон скучающих по музыке 1960-х годов мастеров нойз-попа.


Almamegretta

Ennene

(p) 2016
Р

егги из Неаполя у нас сегодня в программе – что характерно, не такой зажигательный (учитывая регион происхождения), а, скорее, тяготеющий к дабу. Almamegretta – так называется коллектив, сформированный ещё в 1991 году. Начали они с неплохого ремикса на Massive Attack, потом их делами занимался упомянутый в прошлой программе Эдриэн Шервуд. Короче, ребята с отличной школой. Записали они внушительное количество пластинок с сильным акцентом не только на ямайские доли, ска и хип-хоп, но и на фолк-традиции своего региона, придумав своеобразный «неаполитанский регги» с особенным колоритом. Местами это весьма напоминает турецкую и греческую музыку.


Pollyester

City Of O

(p) 2015
П

ервые аккорды одной из песен этой пластинки напомнили мне сериал из детства «Гостья из Будущего». Совершенно не случайна реминисценция к знаменитому советскому кино. Название, как можно заметить, пишется не как ткань «полиэстер», а как игра с именем Polly. Основательницу зовут Полина Лапковская, и она уроженка Белоруссии. Pollyester она создала вместе с барабанщиком Мануэлем-Де Коллом в 2007 году, и это далеко не единственный её проект. Но, коль скоро у нас звучат треки именно Pollyester с пластинки «City Of O», отметим, что это талантливый и нетривиальный замес из краутрока, диско-панка и космического синти-попа. Молодец, Полина!


Echo Lake

Era

(p) 2015
E

cho Lake, дуэт из южного Лондона с на редкость удачным названием применительно к исполняемой музыке. Началось всё с того, как владеющий несколькими инструментами энтузиаст по имени Thom Hill встретил вокалистку своей мечты – причём не где-нибудь, а в школе искусств. Девушку звали Linda Jarvis и она пела, так как надо. А надо Тому было, чтоб как у классиков дрим-попа и шугейза. У группы всего два релиза, и они успели пережить совместную потерю. Внезапно ушёл из жизни 25-летний барабанщик Pete Hayes. Второй лонгплей «Era» они записывали уже вдвоём, создавая трогательные поп-мелодии, умело спрятанные под наслоениями вуалей звука.


Подкаст №644

05.09.2017:::22:00:::91 FM


  1. Pollyester :::

    In My Boots

    скачать
  2. Pollyester :::

    Catrina

    скачать
  3. Chuck Berry :::

    Darlin`

    скачать
  4. Chuck Berry :::

    Lady B. Goode

    скачать
  5. Chuck Berry :::

    Dutchman

    скачать
  6. The Raveonettes :::

    This World Is Empty (Without You)

    скачать
  7. The Raveonettes :::

    Junko Ozawa

    скачать
  8. The Raveonettes :::

    Won’t You Leave Me Alone

    скачать
  9. Almamegretta :::

    Gimmeurlove

    скачать
  10. Almamegretta :::

    `O ssaje comm`è

    скачать
  11. Echo Lake :::

    Waves

    скачать

Максим Горданов
05.09.2017

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