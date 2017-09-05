№644:::05.09.2017
Chuck Berry
Chuck(p) 2017
почтенном возрасте 90 лет 18 марта сего года в Миссури умер Чак Берри – один из тех, кто придумывал и питал рок-н-ролл как стиль очень и очень долгое время. Незадолго до отхода в музыкальный рай мэтр объявил о выходе первого за почти 40 лет нового альбома. Пластинка получилась посмертной, вышла она 6 июня и получила ёмкое и простое название «Chuck». Обладатель легендарной «утиной походки» и автор нескольких классических и основополагающих рок-н-ролльных хитов давно вошёл в must have covers для сотен музыкантов. Не перепеть его песни просто не могли себе позволить очень многие артисты, в числе которых достаточное количество великих. Можно упомянуть Rolling Stones и The Beatles, хотя бы. Ещё одним важным вкладом Берри стало внедрение резкого электрического гитарного звучания в рок-н-ролл, что окончательно придало ему канонические формы. Последний альбом Чак посвятил своей жене Тельметте, и здесь есть подходящий сиквел к его нетленке «Johnny B. Goode» — «Lady B. Goode». В те долгие годы, что у легенды не выходило пластинок, он активно концертировал и, как оказалось, медленно писал новый материал. Причём, сочинялись песни в течение всего долгого периода. Во многом благодаря этому в фирменных трёхаккордных боевиках и блюзах так чётко просматривается почерк Чака Берри, успевшего написать новый том, страницы которого, не исключено, будут перепевать следующие 50 лет.
- Chuck Berry :::
Lady B. Goode
- Chuck Berry :::
Dutchman
- Chuck Berry :::
Darlin`
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The Raveonettes
Atomized(p) 2016
тот мир совершенно пуст без тебя, и почему ты любишь кого-то другого?», – справедливо интересуется в заглавном треке вокалистка и басист The Raveonettes Sharin Foo. Действительно, что за дела, что за непорядок? Тем временем, а где, спросят давние поклонники, их фирменный гитарный нойз и мелодичное электронное шуршание? Всё это есть, но дальше по тексту и дозировано. Зато как красиво! На новой пластинке чудесные датчане с успехом пытаются менять структуру: от легкомысленных поп-гармоний до психоделического трипа, завершающего диск. В отличие от близкого к гениальному произведению предыдущего лонгплея и всей истории датского дуэта, на «Atomized» куда меньше агрессии, зато больше электроники и какого-то умиротворения. Как будто они долго разгонялись в облаке металлических стружек и, наконец, взмыли в небо. Это тоже круто, но мне всё же больше по душе был именно разгон скучающих по музыке 1960-х годов мастеров нойз-попа.
- The Raveonettes :::
This World Is Empty (Without You)
- The Raveonettes :::
Junko Ozawa
- The Raveonettes :::
Won’t You Leave Me Alone
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Almamegretta
Ennene(p) 2016
егги из Неаполя у нас сегодня в программе – что характерно, не такой зажигательный (учитывая регион происхождения), а, скорее, тяготеющий к дабу. Almamegretta – так называется коллектив, сформированный ещё в 1991 году. Начали они с неплохого ремикса на Massive Attack, потом их делами занимался упомянутый в прошлой программе Эдриэн Шервуд. Короче, ребята с отличной школой. Записали они внушительное количество пластинок с сильным акцентом не только на ямайские доли, ска и хип-хоп, но и на фолк-традиции своего региона, придумав своеобразный «неаполитанский регги» с особенным колоритом. Местами это весьма напоминает турецкую и греческую музыку.
- Almamegretta :::
Gimmeurlove
- Almamegretta :::
`O ssaje comm`è
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Pollyester
City Of O(p) 2015
ервые аккорды одной из песен этой пластинки напомнили мне сериал из детства «Гостья из Будущего». Совершенно не случайна реминисценция к знаменитому советскому кино. Название, как можно заметить, пишется не как ткань «полиэстер», а как игра с именем Polly. Основательницу зовут Полина Лапковская, и она уроженка Белоруссии. Pollyester она создала вместе с барабанщиком Мануэлем-Де Коллом в 2007 году, и это далеко не единственный её проект. Но, коль скоро у нас звучат треки именно Pollyester с пластинки «City Of O», отметим, что это талантливый и нетривиальный замес из краутрока, диско-панка и космического синти-попа. Молодец, Полина!
- Pollyester :::
In My Boots
- Pollyester :::
Catrina
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Echo Lake
Era(p) 2015
cho Lake, дуэт из южного Лондона с на редкость удачным названием применительно к исполняемой музыке. Началось всё с того, как владеющий несколькими инструментами энтузиаст по имени Thom Hill встретил вокалистку своей мечты – причём не где-нибудь, а в школе искусств. Девушку звали Linda Jarvis и она пела, так как надо. А надо Тому было, чтоб как у классиков дрим-попа и шугейза. У группы всего два релиза, и они успели пережить совместную потерю. Внезапно ушёл из жизни 25-летний барабанщик Pete Hayes. Второй лонгплей «Era» они записывали уже вдвоём, создавая трогательные поп-мелодии, умело спрятанные под наслоениями вуалей звука.
- Echo Lake :::
Waves
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- Видеоклип
Подкаст №64405.09.2017:::22:00:::91 FM
- Pollyester :::
In My Boots
- Pollyester :::
Catrina
- Chuck Berry :::
Darlin`
- Chuck Berry :::
Lady B. Goode
- Chuck Berry :::
Dutchman
- The Raveonettes :::
This World Is Empty (Without You)
- The Raveonettes :::
Junko Ozawa
- The Raveonettes :::
Won’t You Leave Me Alone
- Almamegretta :::
Gimmeurlove
- Almamegretta :::
`O ssaje comm`è
- Echo Lake :::
Waves
Максим Горданов
05.09.2017
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