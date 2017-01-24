№631

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Chromatics Cherry EP (p) 2016

К расавица-вокалистка группы Chromatics Рут Раделет томно и загадочно взирает на тебя с обложки альтернативного издания мини-альбома «Cherry», дважды выпущенного лейблом Italians Do It Better. От первого варианта он отличается единственным добавленным треком, что вполне в стиле концепции коллектива — а она довольно необычна. Официально последний лонгплей «Kill For Love» вышел пять лет назад. Есть информация, что львиная доля записанных песен в финальный вариант не вошла, и, очевидно, Chromatics кормят поклонников в том числе и тем материалом — как неизданным, так и известным (см. композиции «Candy» и «At Your Door»). «Cherry» — не единственный прошлогодний их релиз, ещё имеется EP «Just Like You». Добавлю, что выход нового альбома лидер группы Johnny Jewel анонсировал ещё в 2014 году. Даже название известно — «Dear Tommy», а в прошлом году, помимо прочего, группа опубликовала заглавную песню. Легко запутаться, правда? Так что просто ждём и собираем крохи и вишенки то ли нового материала, то ли уже записанного и припрятанного до поры. Благо, портлендцы (что самое главное) не теряют своего обаяния, виртуозно комбинируя new wave, synthpop и italo-disco.

Chromatics ::: Cherry

Chromatics ::: Headlight’s Glare

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The xx I See You (p) 2017

Н а очереди у нас не просто новый диск, а пластинка, ещё до своего выхода получившая ярлык «Самый ожидаемых альбом 2017 года». Это третий лонгплей британцев The xx «I See You». Как и обещал лидер столь важного для современной музыки трио Jamie xx, релиз состоялся 13 января на лейбле Young Turks. По степени влияния на сектор современного инди-попа (если рассматривать это определение в максимально широком ракурсе) The xx для второго десятилетия XXI века сравнимы с Massive Attack для последнего десятилетия века двадцатого. Сказав что-то действительно новое своим первым завораживающим минималистичным диском, лондонцы оказались под прицелом собственного же фирменного креста внимания. Сказать «Б» они были просто обязаны, и за это (не считая неоднозначного второго альбома) долгое время отвечал Джеми чуть ли не в одиночку. Он активно мелькал то здесь, то там, признаваясь, что сочиняет много новой музыки, выпуская микстейпы, сотрудничая и с коллегами по The xx, и с другими артистами, в итоге сообразив яркий сольник «In Colour». Именно следы последнего ярче всего заметны на третьем релизе. Джеми, Роми и Оливер записывали его в Техасе, и в итоге у них получилось самое жизнеутверждающее и духоподъёмное высказывание из всех известных. «I See You» ведёт себя, как долгожданный подарок, улыбчиво выскакивая из коробки в сопровождении неожиданных духовых в первом же треке «Dangerous». Тонкая работа с сэмплами; романтические истории, красиво рассказанные на два голоса; сплетение танцевального ритма и гитар — всё ровно так, как и должно быть, когда ты работаешь над диском целых три года и точно знаешь и чувствуешь, что должно быть в итоге.

The xx ::: Dangerous

The xx ::: A Violent Noise

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Parquet Courts Human Perfomance (p) 2016

О ткрываем серию знакомств с альбомами, признанными лучшими в 2016 году сразу несколькими зарубежными профильными изданиями. В категории «рок» одной из таких работ стала пластинка «Human Perfomance» квартета из Бруклина Parquet Courts. Группу основали выходцы из Техаса, перебравшиеся в Нью-Йорк. Изначально существовал такой дуэт Fergus & Geronimo, но после того, как к ним присоединились поэт Эндрю Сэвэдж и гитарист Остин Браун, появились непосредственно Parquet Courts. Стиль изначально окрестили «americana punk». Они исполняли грязный и шумный его вариант, но на новом, пятом студийном альбоме заметно смягчились. Влияние indie здесь очень заметно, и теперь Parquet Courts в моменты особого озарения сильно напоминают отличную группу Camper Van Beethoven периода расцвета. Моменты эти не столь часты, как этого хотелось бы — и «Human Perfomance» серьёзно тормозит сразу после многообещающего начала, а оживает только после лучшего здесь трека «Berlin Got Blurry».

Parquet Courts ::: Dust

Parquet Courts ::: Berlin Got Blurry

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Г руппа Los De Abajo образовалась в Мехико в 1992 году. Эти ребята сегодня отчасти закроют и ямайский сектор, потому что в их музыке, в числе прочих, присутствует такой стиль, как «ска». Ведущие его популяризаторы из Европы выступали на «ТСЛ» неделю назад, и теперь очередь заокеанских единомышленников. Энергетика Los De Abajo, соединивших рок, сальсу, кумбию и ска позволила им стать чуть ли не самой популярной латиноамериканской группой в мире. Сами музыканты склонны описывать свой стиль, как «тропи-панк», а люди, побывавшие на их живых выступлениях, в один голос говорят об урагане страстей и небывалом буйстве эмоций. Не случайно когда-то мексиканцы заинтересовали таких людей, как Питер Гэбриэл и Дэвид Бирн. Оба мэтра оказались под впечатлением и всячески помогали Los De Abajo стать известными на весь мир.

Los De Abajo ::: Ya Me Voy

Los De Abajo ::: Mexican Underdogs

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В завершение 631 выпуска прозвучат песни гораздо более спокойные, и многим кажущиеся даже чересчур грустными. А мне нет! C радостью отмечаю, что одна из моих самых любимых молодых певиц Марисса Нэдлер выпустила новый диск «Strangers». Среди гигантского количества англоязычных девушек с гитарами и песнями об одиночестве и жизни, которая что-то пока не заладилась, Марисса пребывает ближе к верхушке томно-холодного айсберга. Этому немало способствует и эстетическая сторона подачи материала. Продуманный образ, концепт оформления пластинок и правильный лейбл (в Европе это Bella Union Саймона Раймонде) — визуальная сторона и декорации для глотка тягучего вина и отборного минора готовы. В чём же сила её песен? На самом деле, разнообразием они не отличаются, набор авторских приёмов довольно скуден, но такое самоповторение совсем не раздражает. Как и то, что тексты (в чём кроется изрядная доля секрета популярности Мариссы) понятны далеко не всем, кому английский язык не родной. И, тем не менее, есть в этом какая-то неизменно гипнотизирующая магия. Я был на концерте Мариссы в Праге и лучшая характеристика для собравшихся в зале — заколдованность. Полтора часа не двигаясь с места, неотрывно глядя на сцену… То же самое происходит, когда игла падает на дорожки пластинок с её песнями. Действует не на всех, конечно. Но ведь всегда есть возможности пойти в другие залы.

Marissa Nadler ::: All the Colors of the Dark

Marissa Nadler ::: Janie in Love

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Плейлист №631 24.01.2017 ::: 22:00 ::: 91 FM

Chromatics ::: Cherry Chromatics ::: Headlight’s Glare The xx ::: Dangerous The xx ::: A Violent Noise Parquet Courts ::: Dust Parquet Courts ::: Berlin Got Blurry Los De Abajo ::: Ya Me Voy Los De Abajo ::: Mexican Underdogs Marissa Nadler ::: All the Colors of the Dark Marissa Nadler ::: Janie in Love Максим Горданов

24.01.2017

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