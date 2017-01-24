№631:::24.01.2017
Chromatics
CherryEP (p) 2016
расавица-вокалистка группы Chromatics Рут Раделет томно и загадочно взирает на тебя с обложки альтернативного издания мини-альбома «Cherry», дважды выпущенного лейблом Italians Do It Better. От первого варианта он отличается единственным добавленным треком, что вполне в стиле концепции коллектива — а она довольно необычна. Официально последний лонгплей «Kill For Love» вышел пять лет назад. Есть информация, что львиная доля записанных песен в финальный вариант не вошла, и, очевидно, Chromatics кормят поклонников в том числе и тем материалом — как неизданным, так и известным (см. композиции «Candy» и «At Your Door»). «Cherry» — не единственный прошлогодний их релиз, ещё имеется EP «Just Like You». Добавлю, что выход нового альбома лидер группы Johnny Jewel анонсировал ещё в 2014 году. Даже название известно — «Dear Tommy», а в прошлом году, помимо прочего, группа опубликовала заглавную песню. Легко запутаться, правда? Так что просто ждём и собираем крохи и вишенки то ли нового материала, то ли уже записанного и припрятанного до поры. Благо, портлендцы (что самое главное) не теряют своего обаяния, виртуозно комбинируя new wave, synthpop и italo-disco.
- Chromatics :::
Cherry
- Chromatics :::
Headlight’s Glare
- Все релизы Chromatics
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
The xx
I See You(p) 2017
а очереди у нас не просто новый диск, а пластинка, ещё до своего выхода получившая ярлык «Самый ожидаемых альбом 2017 года». Это третий лонгплей британцев The xx «I See You». Как и обещал лидер столь важного для современной музыки трио Jamie xx, релиз состоялся 13 января на лейбле Young Turks. По степени влияния на сектор современного инди-попа (если рассматривать это определение в максимально широком ракурсе) The xx для второго десятилетия XXI века сравнимы с Massive Attack для последнего десятилетия века двадцатого. Сказав что-то действительно новое своим первым завораживающим минималистичным диском, лондонцы оказались под прицелом собственного же фирменного креста внимания. Сказать «Б» они были просто обязаны, и за это (не считая неоднозначного второго альбома) долгое время отвечал Джеми чуть ли не в одиночку. Он активно мелькал то здесь, то там, признаваясь, что сочиняет много новой музыки, выпуская микстейпы, сотрудничая и с коллегами по The xx, и с другими артистами, в итоге сообразив яркий сольник «In Colour». Именно следы последнего ярче всего заметны на третьем релизе. Джеми, Роми и Оливер записывали его в Техасе, и в итоге у них получилось самое жизнеутверждающее и духоподъёмное высказывание из всех известных. «I See You» ведёт себя, как долгожданный подарок, улыбчиво выскакивая из коробки в сопровождении неожиданных духовых в первом же треке «Dangerous». Тонкая работа с сэмплами; романтические истории, красиво рассказанные на два голоса; сплетение танцевального ритма и гитар — всё ровно так, как и должно быть, когда ты работаешь над диском целых три года и точно знаешь и чувствуешь, что должно быть в итоге.
- The xx :::
Dangerous
- The xx :::
A Violent Noise
- Все релизы The xx
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Parquet Courts
Human Perfomance(p) 2016
ткрываем серию знакомств с альбомами, признанными лучшими в 2016 году сразу несколькими зарубежными профильными изданиями. В категории «рок» одной из таких работ стала пластинка «Human Perfomance» квартета из Бруклина Parquet Courts. Группу основали выходцы из Техаса, перебравшиеся в Нью-Йорк. Изначально существовал такой дуэт Fergus & Geronimo, но после того, как к ним присоединились поэт Эндрю Сэвэдж и гитарист Остин Браун, появились непосредственно Parquet Courts. Стиль изначально окрестили «americana punk». Они исполняли грязный и шумный его вариант, но на новом, пятом студийном альбоме заметно смягчились. Влияние indie здесь очень заметно, и теперь Parquet Courts в моменты особого озарения сильно напоминают отличную группу Camper Van Beethoven периода расцвета. Моменты эти не столь часты, как этого хотелось бы — и «Human Perfomance» серьёзно тормозит сразу после многообещающего начала, а оживает только после лучшего здесь трека «Berlin Got Blurry».
- Parquet Courts :::
Dust
- Parquet Courts :::
Berlin Got Blurry
- Все релизы Parquet Courts
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Los De Abajo
Mariachi Beat(p) 2014
руппа Los De Abajo образовалась в Мехико в 1992 году. Эти ребята сегодня отчасти закроют и ямайский сектор, потому что в их музыке, в числе прочих, присутствует такой стиль, как «ска». Ведущие его популяризаторы из Европы выступали на «ТСЛ» неделю назад, и теперь очередь заокеанских единомышленников. Энергетика Los De Abajo, соединивших рок, сальсу, кумбию и ска позволила им стать чуть ли не самой популярной латиноамериканской группой в мире. Сами музыканты склонны описывать свой стиль, как «тропи-панк», а люди, побывавшие на их живых выступлениях, в один голос говорят об урагане страстей и небывалом буйстве эмоций. Не случайно когда-то мексиканцы заинтересовали таких людей, как Питер Гэбриэл и Дэвид Бирн. Оба мэтра оказались под впечатлением и всячески помогали Los De Abajo стать известными на весь мир.
- Los De Abajo :::
Ya Me Voy
- Los De Abajo :::
Mexican Underdogs
- Все релизы Los De Abajo
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Marissa Nadler
Strangers(p) 2016
завершение 631 выпуска прозвучат песни гораздо более спокойные, и многим кажущиеся даже чересчур грустными. А мне нет! C радостью отмечаю, что одна из моих самых любимых молодых певиц Марисса Нэдлер выпустила новый диск «Strangers». Среди гигантского количества англоязычных девушек с гитарами и песнями об одиночестве и жизни, которая что-то пока не заладилась, Марисса пребывает ближе к верхушке томно-холодного айсберга. Этому немало способствует и эстетическая сторона подачи материала. Продуманный образ, концепт оформления пластинок и правильный лейбл (в Европе это Bella Union Саймона Раймонде) — визуальная сторона и декорации для глотка тягучего вина и отборного минора готовы. В чём же сила её песен? На самом деле, разнообразием они не отличаются, набор авторских приёмов довольно скуден, но такое самоповторение совсем не раздражает. Как и то, что тексты (в чём кроется изрядная доля секрета популярности Мариссы) понятны далеко не всем, кому английский язык не родной. И, тем не менее, есть в этом какая-то неизменно гипнотизирующая магия. Я был на концерте Мариссы в Праге и лучшая характеристика для собравшихся в зале — заколдованность. Полтора часа не двигаясь с места, неотрывно глядя на сцену… То же самое происходит, когда игла падает на дорожки пластинок с её песнями. Действует не на всех, конечно. Но ведь всегда есть возможности пойти в другие залы.
- Marissa Nadler :::
All the Colors of the Dark
- Marissa Nadler :::
Janie in Love
- Все релизы Marissa Nadler
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Плейлист №63124.01.2017:::22:00:::91 FM
- Chromatics :::
Cherry
- Chromatics :::
Headlight’s Glare
- The xx :::
Dangerous
- The xx :::
A Violent Noise
- Parquet Courts :::
Dust
- Parquet Courts :::
Berlin Got Blurry
- Los De Abajo :::
Ya Me Voy
- Los De Abajo :::
Mexican Underdogs
- Marissa Nadler :::
All the Colors of the Dark
- Marissa Nadler :::
Janie in Love
Максим Горданов
24.01.2017
Предложения от партнёров сайта::::
A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
631 ::: 630 ::: 629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::
Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD