расавица-вокалистка группы Chromatics Рут Раделет томно и загадочно взирает на тебя с обложки альтернативного издания мини-альбома «Cherry», дважды выпущенного лейблом Italians Do It Better. От первого варианта он отличается единственным добавленным треком, что вполне в стиле концепции коллектива — а она довольно необычна. Официально последний лонгплей «Kill For Love» вышел пять лет назад. Есть информация, что львиная доля записанных песен в финальный вариант не вошла, и, очевидно, Chromatics кормят поклонников в том числе и тем материалом — как неизданным, так и известным (см. композиции «Candy» и «At Your Door»). «Cherry» — не единственный прошлогодний их релиз, ещё имеется EP «Just Like You». Добавлю, что выход нового альбома лидер группы Johnny Jewel анонсировал ещё в 2014 году. Даже название известно — «Dear Tommy», а в прошлом году, помимо прочего, группа опубликовала заглавную песню. Легко запутаться, правда? Так что просто ждём и собираем крохи и вишенки то ли нового материала, то ли уже записанного и припрятанного до поры. Благо, портлендцы (что самое главное) не теряют своего обаяния, виртуозно комбинируя new wave, synthpop и italo-disco.