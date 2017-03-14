№634

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Grandaddy Last Place (p) 2017

Л юбопытно, что впервые Grandaddy появлялись на «ТСЛ» ровно десять лет назад, и именно тот диск стал последним перед затянувшейся паузой в их дискографии. Связан перерыв был с тем, что лидер и основатель фактически сольного своего проекта Jason Lytle вдруг перебрался в Монтану, начал новую жизнь, записывался в составе других формаций и Grandaddy откровенно подзабросил. С чем же он вернулся? Честно говоря, ни с чем особенно новым. По прошествии десяти лет Grandaddy звучат точно так же, но в данном случае это совсем не минус. Lytle, время от времени выступая от имени своего alter ego, придуманного гуманоида по имени Джед, разыгрывает карту помятого, похмельного романтика, бредущего по шоссе среди пустыни. Слегка размытый, позитивный кантри-рок, плавясь вместе с героем на солнце, превращается в синтезаторные разливы и сентиментальные баллады человека в поисках простого счастья и глотка воды.

Grandaddy ::: Way We Wont

Grandaddy ::: Thats What You Get For Gettin Outta Bed

Все релизы Grandaddy

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Видеоклип

N attali Rize родилась и выросла в Австралии, где хорошо известна как музыкант с активной политической позицией. Собранная ею группа Blue King Brown успела поездить по миру и выступить на одной сценической площадке с фигурами типа Карлоса Сантаны. В 2014 году Натали перебралась из Мельбурна на Ямайку, в Кингстон, где познакомилась с драм-н-басс дуэтом Notis. Результатом стал выпуск 9-трекового EP «New Era Frequency», где нашлось место и регги, и дэнсхоллу, и трём, сделанным по всем канонам даба, тем самым versions — версиям основных треков. Яркий и яростный в своих политических высказываниях вокал певицы уже покорил многих, а то ли ещё будет. В частности, Nattali Rize спрашивает у тебя, у меня, у всех нас: «Глядя на всю ложь так называемой демократии, ты будешь сражаться стоя или продолжать жить на коленях?».

Nattali Rize & Notis ::: Midnight Remedy

Nattali Rize & Notis ::: Heart Of A Lion

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Видеоклип

Mirabilis Here and Hereafter (p) 2014

В стречаем коллектив, которому будут отданы сразу три строчки сегодняшнего плейлиста, настолько он многогранный и удивительный. Собственно, Mirabilis с латинского языка и переводится как «удивительный». Удивляет он многим: хотя бы французским вариантом столь знакомой нам «Ой, рябина кудрявая — белые цветы, ой рябина-рябинушка, что взгрустнула ты?». Mirabilis — это также цветок, известный как «ночная красавица». Все варианты перевода подходят исполняемой музыке. Сплаву из дарквейва или, точнее, этереал-вейва с готикой, неоклассикой и т. д. Естественно, на ум сразу приходят такие коллективы и проекты, как Love Is Colder Than Death, Dead Can Dance, Miranda Sex Garden, This Mortal Coil и, безусловно, вся эстетика лейбла 4AD начала 1980-х гг. Таковы Mirabilis, созданные двумя певицами Dru Allen и Summer Bowman. Третий том своих опытов по переосмыслению средневековой эстетики в современном поп-контексте они назвали «Here and Hereafter». «Здесь и в будущем» — увлекательнейшее погружение в эпохи и фольклорные пространства от Болгарии до Индии и Японии с соответствующим подбором инструментов и уникальным колоритом. Создавать альбом Дрю и Саммер помогали Моника Ричардс из Faith and The Muse, певица и мастер игры на клавесине Лэйси Роуз, Пит Мюррей, ответственный за электронный программинг, и другие. Философский подтекст названия «Here and Hereafter» заключается в осмыслении себя как части творческой силы жизни, присутствующей сейчас и проявляющейся в неизвестности будущего.

Mirabilis ::: Le Sorbier de l’Oural

Mirabilis ::: The City

Mirabilis ::: Sanctuary of Mind

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Видеоклип

П ластинка «Wonderlust» молодых британцев Kid Wave вышла на лейбле Heavenly. Несмотря на лондонскую прописку, англичанин тут лишь один — он играет на басу. Придумала же группу бывшая жительница шведского города Норчёпинг Lea Emmery. К ней вскоре присоединился ещё один шведский экспат, играющий на гитаре, и уроженка Австралии, севшая в итоге за барабаны. Вот и квартет. Специализируются Kid Wave на гитарном инди со столь нам милыми уклонами в дрим-поп и шугейз. На основательницу группы сильно повлияли недавно здесь мелькнувшие возродившиеся Lush, а вокал Lea немного напоминает пение Алексы Палладино из что-то надолго замолчавших Exitmusic.

Kid Wave ::: Wonderlust

Kid Wave ::: Gloom

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Filmloom Parennial (p) 2015

F ilmloom переводится как «Фильмография», и это в какой-то степени характеризует их собирательный подход к созданию аудио-структур. Eric Tempelaere и Brandon Bowker с 2008 года коллекционируют звуки различного происхождения и помещают их в своеобразный плавильный котел. В нём варятся и глитч, и фолктроника, и арт-поп, и минимал. Слушая их пластинку «Parennial», кажется, что Эрик и Брэндон увлеченно и намеренно составляют головоломки из не совсем подходящих друг к другу элементов. Местами составляющие согласуются весьма неплохо. Удачные примеры приведены в плейлисте. Хотя, с точки зрения авторов, это могут быть и провальные пьесы — складно же.

Filmloom ::: Non-Violence

Filmloom ::: Sur (Reality)

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Видеоклип

Подкаст №634 14.03.2017 ::: 22:00 ::: 91 FM





Grandaddy ::: Way We Wont Grandaddy ::: Thats What You Get For Gettin Outta Bed Nattali Rize & Notis ::: Midnight Remedy Nattali Rize & Notis ::: Heart Of A Lion Mirabilis ::: Le Sorbier de l’Oural Mirabilis ::: The City Mirabilis ::: Sanctuary of Mind Kid Wave ::: Wonderlust Kid Wave ::: Gloom Filmloom ::: Non-Violence Filmloom ::: Sur (Reality) Максим Горданов

14.03.2017

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