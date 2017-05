:::

В

стречаем коллектив, которому будут отданы сразу три строчки сегодняшнего плейлиста, настолько он многогранный и удивительный. Собственно, Mirabilis с латинского языка и переводится как «удивительный». Удивляет он многим: хотя бы французским вариантом столь знакомой нам «Ой, рябина кудрявая — белые цветы, ой рябина-рябинушка, что взгрустнула ты?». Mirabilis — это также цветок, известный как «ночная красавица». Все варианты перевода подходят исполняемой музыке. Сплаву из дарквейва или, точнее, этереал-вейва с готикой, неоклассикой и т. д. Естественно, на ум сразу приходят такие коллективы и проекты, как Love Is Colder Than Death, Dead Can Dance, Miranda Sex Garden, This Mortal Coil и, безусловно, вся эстетика лейбла 4AD начала 1980-х гг. Таковы Mirabilis, созданные двумя певицами Dru Allen и Summer Bowman. Третий том своих опытов по переосмыслению средневековой эстетики в современном поп-контексте они назвали «Here and Hereafter». «Здесь и в будущем» — увлекательнейшее погружение в эпохи и фольклорные пространства от Болгарии до Индии и Японии с соответствующим подбором инструментов и уникальным колоритом. Создавать альбом Дрю и Саммер помогали Моника Ричардс из Faith and The Muse, певица и мастер игры на клавесине Лэйси Роуз, Пит Мюррей, ответственный за электронный программинг, и другие. Философский подтекст названия «Here and Hereafter» заключается в осмыслении себя как части творческой силы жизни, присутствующей сейчас и проявляющейся в неизвестности будущего.