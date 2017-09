:::

ейбл Mute Records, и так уже переиздавший все альбомы корифеев «краутрока» в недалёком прошлом, в этом году представил масштабнейшую подборку абсолютно всех синглов Can, когда-либо выходивших. То есть, хронологически это период с 1968 по 1989 годы: всего 23 компактных трека. И именно в этих 3-4-минутных пьесах лучше всего и заметна гениальность удивительных немцев. Особенно внушительно собранные воедино синглы Can смотрятся в виниловом варианте на трёх блинах. И, конечно, сразу хочется его приобрести, несмотря на то, что все пластинки Хольгера Шукая, Ирмина Шмидта, Йаки Либецайта, Михаэля Кароли и работавших с ними в разное время вокалистов Дамо Сузуки и Малькольма Муни, а также Роско Ги и «Рибопа» Кваку Баха уже давно нашли места в коллекции. На мой взгляд, «The Singles» легко можно расценивать, как «Greatest Hits», потому что, по крайней мере, абсолютное большинство лично моих любимых песен Can здесь есть. Безусловно, не обошлось без сюрпризов — таких, как не вошедший ни в один из номерных альбомов трек «Turtles Have Short Legs», единожды изданный на семидюймовке в 1971 году и позже попавший в треклист сборника раритетов «Radio Waves».