№641

:::

Can The Singles (p) 2017

Л ейбл Mute Records, и так уже переиздавший все альбомы корифеев «краутрока» в недалёком прошлом, в этом году представил масштабнейшую подборку абсолютно всех синглов Can, когда-либо выходивших. То есть, хронологически это период с 1968 по 1989 годы: всего 23 компактных трека. И именно в этих 3-4-минутных пьесах лучше всего и заметна гениальность удивительных немцев. Особенно внушительно собранные воедино синглы Can смотрятся в виниловом варианте на трёх блинах. И, конечно, сразу хочется его приобрести, несмотря на то, что все пластинки Хольгера Шукая, Ирмина Шмидта, Йаки Либецайта, Михаэля Кароли и работавших с ними в разное время вокалистов Дамо Сузуки и Малькольма Муни, а также Роско Ги и «Рибопа» Кваку Баха уже давно нашли места в коллекции. На мой взгляд, «The Singles» легко можно расценивать, как «Greatest Hits», потому что, по крайней мере, абсолютное большинство лично моих любимых песен Can здесь есть. Безусловно, не обошлось без сюрпризов — таких, как не вошедший ни в один из номерных альбомов трек «Turtles Have Short Legs», единожды изданный на семидюймовке в 1971 году и позже попавший в треклист сборника раритетов «Radio Waves».

Can ::: Vitamin C

Can ::: Dizzy Dizzy

Can ::: Turtles Have Short Legs

Can ::: Cascade Waltz

Все релизы Can

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

The Charlatans Different Days (p) 2017

И вновь встречаем манчестерских «Шарлатанов». Казалось бы, только вчера вышел их очередной лонгплей, и словно сразу вслед за ним славным британским ветром принесло новый. Называется тринадцатая пластинка Тима Бёрджесса и компании «Different Days» и выглядит логичным продолжением предыдущего, обласканного всеми диска «Modern Nature». Номер 13 менее яркий, местами даже откровенно тусклый, но удивительно своевременный. Летний, какой-то прям отпускной и лёгкий, как голубое небо над городом с обложки. The Charlatans, изначально располагаясь на задних партах выдающейся манчестерской школы, примерно с середины 2000-х гг. выучили нужные уроки и стали записывать пластинки одна другой лучше. Парадоксальным образом команда теряет основных игроков, а безошибочно узнаваемый стиль передается от главы к главе. В них отголоски славного мэдчестера, брит-поп от практически тех, кто его создавал и мягкий предзакатный психоделик. Светлой грусти в текстах и голосе Тима становится всё больше, аранжировки становятся всё более расслабленными, The Charlatans всё чаще прибегают к шаблонным трюкам, что заносит их на территорию Coldplay и даже Duran Duran, но своего почерка они не теряют — это точно. Последнее и отрадно, ибо вот как раз их и можно назвать эталонным британским роком. Причём уже второй десяток лет. И как не отметить, что в финальном треке Бёрджессу подпевает Пол Уэллер.

The Charlatans ::: Solutions

The Charlatans ::: Plastic Machinery

Все релизы The Charlatans

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Foxtrott A Taller Us (p) 2015

F oxtrott — такой сценический псевдоним взяла себе канадская артистка Marie-Helene Delorme. чей дебютный релиз выпущен знаменитым небольшим, но гордым лейблом One Little Indian, когда-то подарившим миру певицу Бьорк. Первенец её называется «A Taller Us». Некоторые критики отмечают: несмотря на то, что музыку Мария сочиняет преимущественно электронную, в её манере безошибочно угадываются The Smiths. Сама она говорит, что чужой музыки слушает немного и признается, что в юности увлекалась регги, дэнсхоллом, хип-хопом и афробитом — что заметно в некоторых её сочинениях, основанных на базе витиеватого и довольно невесёлого синти-попа. Ещё одним достоинством девушки из Монреаля является сильный вокал. Она сама это прекрасно осознаёт и подчёркивает, что ей всегда импонировали именно крутые вокалистки, настоящие певицы. Использование голоса, как элемента декора или орнамента особого восторга у той, что назвала себя Foxtrott, не вызывает.

Foxtrott ::: Shields

Foxtrott ::: Patience

Все релизы Foxtrott

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Akun Maia Lo Lindo De La Vida (p) 2016

Л юди, исполняющие, в частности, песню «Chechen», представляют Латинскую Америку. Конкретнее — Аргентину, а ещё конкретнее — крупный город этой манящей страны Кордову. Называется данная «la banda» Akun Maia, а их первый LP получил имя «Lo lindo de la vida», что означает «Красота Жизни». Интересно, что если изменить в этой строчке всего лишь одну букву, то получится «Жаргон Жизни», что, на мой взгляд, тоже вполне подходит к их музыке. Как легко можно предположить, аргентинское регги не было бы аргентинским без изрядной доли всяческих местных примесей — той же кумбии. Musica del mundo, так характеризуют свой стиль участники Akun Maia, и с ними сложно не согласиться: в рамках одной пластинки уживаются даб, ска, кумбия и клезмер.

Akun Maia ::: Chechen

Akun Maia ::: Ayacucho

Все релизы Akun Maia

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Saycet Mirage (p) 2015

П ереходим к последнему на сегодня диску нашего плейлиста. И это будет французский проект Saycet. Главного здесь человека зовут Пьер Лефевр, а помогают ему Луиза Роман и Зита Кохе. Их пока последний диск называется «Мираж», что прекрасно отражает его содержание. Красивейшая электронная музыка с большой долей живых инструментов, изысканными фортепианными пассажами, отменными и органичными вокальными партиями. И всё это в тонах неоклассики, эмбиента, дрим-попа и даунтемпо.

Saycet ::: Mirages

Saycet ::: Half Awake

Все релизы Saycet

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Подкаст №641 18.07.2017 ::: 22:00 ::: 91 FM





Can ::: Vitamin C Can ::: Dizzy Dizzy Can ::: Turtles Have Short Legs The Charlatans ::: Solutions The Charlatans ::: Plastic Machinery Foxtrott ::: Shields Foxtrott ::: Patience Akun Maia ::: Chechen Akun Maia ::: Ayacucho Saycet ::: Mirages Saycet ::: Half Awake Can ::: Cascade Waltz Максим Горданов

18.07.2017

Предложения от партнёров сайта: :::

Загрузка