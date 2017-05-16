№637:::16.05.2017
Mark Lanegan Band
Gargoyle(p) 2017
олос Марка Ланегана, с годами уютно и по праву устроившийся где-то между владениями Игги Попа и Тома Уэйтса, на альбоме «Gargoyle» пропевает сразу несколько блистательных произведений. Марк работал с разными группами, записал несколько пластинок — но именно эта, новая, только что появившаяся, на мой взгляд, лучшая и самая ценная из всех. Часто так бывает: чем хороший певец и повидавший многое человек становится старше, тем легче манера подачи даже отнюдь не легкомысленных по содержанию песен. Автор «Gargoyle» с куда меньшей мрачностью, чем обычно с удовольствием вспоминает о пост-панке и готике 1980-х гг., краутроке и госпеле. Также не обходится без нововолновой гитары и брейкбитоподобного вошканья на заднем плане. Особенно же круто Марку удаются те моменты, когда его голос словно прячется внутри электронно-гитарной шуршащей листвы, принесённой на ваш порог дуновением правильного музыкального ветра.
- Mark Lanegan Band :::
Emperor
- Mark Lanegan Band :::
Drunk on Destruction
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Michelle Gurevich
New Decadence(p) 2016
зявшая себе псевдоним Chinawoman канадская певица с русскими корнями Мишель Гуревич свой четвёртый альбом «New Decadance» решила выпустить под собственным именем. Напомню, что первым языком Мишель был русский и огромное влияние на неё оказали пластинки не только советской эстрады, но и всего того, что можно было чаще всего встретить на прилавках музыкальных магазинов времен СССР. Во многом именно поэтому её ностальгическая и удивительно романтичная музыка столь популярна в Восточной Европе. Действительно, для очень многих, особенно живших и росших в той самой стране, песни Мишель Гуревич — как ожившие сны детства. Для их потомков же интересна сама по себе специфика. Ведь арсенал у ex-Chinawoman нельзя назвать особенным. Скупой lo-fi, меланхоличный шансон, мелодии из детских сказок фирмы грамзаписи «Мелодия», тень Булата Шалвовича то тут, то там — плюс удивительный голос, отражающийся от всех четырёх стен одиночества. Истории человека на маленькой кухне в серой многоэтажке c чёрно-белой зимой за окном. Какие мысли, какие эмоции? Закуривай, наливай, думай, крути диск телефона и звони таким же, как ты на другом конце линии.
- Michelle Gurevich :::
First Six Months of Love
- Michelle Gurevich :::
End of an Era
- Michelle Gurevich :::
My Familiar Unfamiliar
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Mikkim
Santiago(p) 2016
мя нашего следующего гостя в сочетании с названием диска можно использовать как ребус. Артист называет себя Mikkim. Его зажигательный лонгплей именуется «Santiago». Язык исполнения тоже, вроде бы, очевиден. Всё здесь аутентично. Записано на Кубе. Неожиданным и неочевидным является только тот факт, что по национальности Mikkim чех и родился в Праге, столице столь любимой мною страны. Mikkim почти год жил на Острове Свободы и за это время придумал живую и позитивную пластинку, наполненную электронно-танцевальным карибским битом с элементами ска и регги. Но самым удачным решением следует признать участие в записи огромного количества кубинских вокалистов и музыкантов, причём отнюдь не малоизвестных. Вышел диск «Santiago» на лейбле Big Bong Records.
- Mikkim :::
Chamberona
- Mikkim :::
Czech En Cuba
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Jason Isbell
Something More Than Free(p) 2015
охоже, бывший участник группы Drive-By Truckers, встав на сольную тропинку и отказавшись от любимого «Джека Дэниэлса» (не самый лучший, кстати, напиток) не планирует ограничиться одним-двумя успешными лонгплеями. Диск 2013 года вышел отличным, а недавно Джейсон выпустил что-то новенькое — но мы сегодня наслаждаемся треками из альбома двухлетней давности «Something More Than Free». Строго говоря, по стилю Исбелл далеко не столько про кантри, сколько про ту самую, столь любимую на этих волнах и страницах американу. Не случайно диск получил премию «Грэмми» в категории «лучший» именно в этом стиле. Джейсон сохраняет главное даже для слушателя, слабо владеющего английским языком. В череде, по большому счёту, похожих друг на друга песен встречаются такие, вроде бы сделанные просто, но полные нешуточной внутренней силы и убедительности, которыми может поделиться только переживший и познавший разные грани жизни человек. И вот ты сидишь, слушаешь эти истории на рипите в десятый раз и неосознанно киваешь, внутренне приговаривая: «А ведь ты прав, чувак, чертовски прав».
- Jason Isbell :::
24 Frames
- Jason Isbell :::
How to Forget
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The Dreamers
Pellucidar: A Dreamers Fantabula(p) 2015
льбомов у закрывающего 637-й плейлист музыканта однозначно больше, чем тёплых дней в сибирском лете. Нет, точнее, просто календарных дней. Судите сами: в 2015-м году релизов, в записи которых он принял участие, только официально вышло десять. Кто это? Конечно же, великий композитор-авангардист, продюсер и экспериментатор John Zorn. В сонме его различных ипостасей и разной степени тяжести для восприятия опытов имеется совершенно чудесный проект The Dreamers. Здесь Зорн играет умиротворённую и удивительно красивую музыку — он ведь умеет и это, а не только приставлять саксофон к виску и нажимать на все курки-клапаны сразу. Те, кто знаком с его серией работ Filmworks, не дадут соврать. Так вот, в The Dreamers, в числе прочих и помимо маэстро играют такие крутые музыканты, как Trevor Dunn, Joey Baron и гений гитары Marc Ribot. Именно благодаря им и возможны такие высокохудожественные сказки на ночь.
- The Dreamers :::
Once Upon a Time
- The Dreamers :::
A Perfume from Cleopolis
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- Видеоклип
Подкаст №63716.05.2017:::22:00:::91 FM
- Mark Lanegan Band :::
Emperor
- Mark Lanegan Band :::
Drunk on Destruction
- Michelle Gurevich :::
First Six Months of Love
- Michelle Gurevich :::
End of an Era
- Michelle Gurevich :::
My Familiar Unfamiliar
- Mikkim :::
Chamberona
- Mikkim :::
Czech En Cuba
- Jason Isbell :::
24 Frames
- Jason Isbell :::
How to Forget
- The Dreamers :::
Once Upon a Time
- The Dreamers :::
A Perfume from Cleopolis
Максим Горданов
16.05.2017
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