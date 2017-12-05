№649

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James Girl at the End of the World (p) 2016

Г руппа под управлением лысого и саркастичного харизматика Тима Бута вновь оказалась на высоте. Несмотря на то, что James иногда берут достаточно длительные паузы, альбомы у них получаются, как правило, яркие и даже неожиданные. Чего стоит предыдущий релиз, где они устроили настоящий пир во время чумы, пытаясь весело и смело рассуждать на тему смерти. Попытка, кстати, удалась. Новая, 14-я студийная работа ветеранов независимой сцены иронично называется «Girl at the End of the World», и она частично продолжает опираться на фундамент, заложенный предыдущим лонгплеем. Записанную в Шотландии пластинку нельзя назвать концептуальным произведением. Тим Бут в проверенной, сплочённой годами и круто играющей компании уверен и прекрасен в разных ракурсах. Вот вам для начала краут-рок, вот британский фолк и госпел, вот духоподъёмный гимн о том, что «нет ничего, кроме любви», идеальный для распевания во время распивания в пабе перед походом на стадион. Сегодняшних James сложно классифицировать как пост-панк или брит-поп группу. Они ближе к аутсайдерской поп-культуре и делают серьёзный акцент на электронном звучании (хранители традиций великой школы мэдчестера, всё-таки). Именно их песни заводятся с утра в сознании у британских работяг и пьющих интеллигентов, радостно подпевающих строчке «born an asshole». А как иначе? Ведь эти ребята поют о том, о чём ты сам думаешь. Мы все не становимся моложе — и этот процесс необратим. Так, может, будем чаще улыбаться? Осталось-то…

James ::: Attention

James ::: Dear John

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Rustie Evenifyoudontbelieve (p) 2015

Т ретья пластинка музыканта, известного как Rustie. На «Evenifyoudontbelieve» — то есть, «Даже, если вы не верите» треки обычно названы с преобладанием буквы z в конце, например «Open Heartzzz». Прямо человек-муха, привет Дэвиду Кроненбергу! Родом Rustie из той страны, где группа James записала свою новую пластинку. Настоящее имя гласвегианца — Russel Whyte, и он экспериментирует с пост-дабстепом, трэпом и вонки.

Rustie ::: Atlantean Airship

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Христина Соловiй Жива Вода (p) 2015

Х ристина Соловiй, молодая и очень талантливая певица, сумевшая отнестись к фолку без надругательств и попсовых перегибов. Как мы с вами знаем, последнее случается весьма часто. Насколько я понимаю, Христине покровительствует лидер группы Океан Эльзi Святослав Вакарчук, что, очевидно, идёт на пользу. Первый её лонгплей вышел два года назад, и что-то долго нет следующего. Было бы интересно послушать, куда эта вода вынесет юную украинскую спивачку.

Христина Соловiй ::: Сідит пташок

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Dengue Fever The Deepest Lake (p) 2015

О казавшийся долгоиграющим проект калифорнийских музыкантов, умело мимикрировавших под исполнителей камбоджийского психоделического попа 1960-х гг. — крайне интересного и самобытного подражания как раз таки калифорнийскому сёрфу и психоделической волне того же периода. Вкратце напомню историю. В конце 1990-х гг. друга будущего лидера Dengue Fever Итана Хольцмана во время путешествия по Камбодже укусил москит. Друг заболел лихорадкой Денге, а Хольцман подошёл к этому творчески. Вернувшись, он подсадил брата на кхмерскую эстраду и уговорил создать группу, рекрутировав реальную камбоджийскую певицу Chomm Nimol. Получилось весьма аутентично и оказалось отнюдь не одноразовым опытом. Шестой альбом псевдокмеров называется «The Deepest Lake». Он не самый яркий у группы (в архивах «ТСЛ» имеются примеры покруче), но пара отличных треков, конечно, есть.

Dengue Fever ::: Tokay

Dengue Fever ::: Rom Say Sok

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Editors In Dream (p) 2015

Д алее по курсу ребята из Бирмингема, называющие себя «Редакторы». Какой же шикарный у них вышел диск в 2013 году! Назывался он, как вы, надеюсь, помните «The Weight of Your Love». Через два года британцы записали диск «In Dream», вызвавший неоднозначную реакцию. Согласно названию альбома, Editors здесь погружаются сами и погружают нас в величественный патетический полусон-полумираж. Как будто ты движешься на утлой лодчонке среди громад айсбергов, и судёнышко твоё с каждой милей всё больше покрывается льдом, грозя повторить судьбу «Террора». И если оупенер пластинки, вещица «No Harm» действует завораживающе, то дальше становится скучновато. Не спасает и участие Rachel Goswell из воскресших Slowdive.

Editors ::: No Harm

Editors ::: Life Is A Fear

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Act Love & Hate: A Compact Introduction (p) 2015

Н адеюсь, вы когда-нибудь слышали о немецкой группе под названием Propaganda. Или, может быть, слушали её саму. Так вот, в конце 1980-х гг. её вокалистка Claudia Brucken вместе с англичанином Томасом Лииром придумали электронный проект Act. В 1988-м они записали единственный альбом, который был переиздан пару лет назад и снабжён бонусами в виде двухдисковой ретроспективы. То, что придумали Клаудиа и Томас, является не чистым синти-попом, но очень интересным творчеством на его базе. Act умело используют элементы джаза, декадентского психоделика и музыкального театра.

Act ::: Laughter

Act ::: Bloodrush

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Natalie Lafourcade Hasta La Raíz (p) 2015

П еред тем, как познакомить вас с единственным на сегодня альбомом 2017 года, давайте сделаем короткую остановку в Мексике и послушаем лёгкую песенку от тамошней молодой звезды Natalie Lafourcade. Она выступает с 2003 года и уже закрепилась в статусе очень успешной исполнительницы, миксующей поп-рок с босановой. Её пластинка 2015 года «Hasta La Raíz», получила Latin Grammy в категории «Лучший альтернативный альбом» сектора Latin. Вот так.

Natalie Lafourcade ::: Te Quiero Ver

Все релизы Natalie Lafourcade

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Wolf Alice Visions of a Life (p) 2017

В завершении 649-го появления «ТСЛ» в эфире познакомимся с группой, играющей альтернативную музыку в более привычном понимании для аудитории нашей программы. Название у коллектива сказочно недоброе — Wolf Alice. Происходят ребята из Лондона, а лидер квартета — певица и гитарист Элли Роуссел. После выхода дебютного лонгплея Wolf Alice собрали какую-то немыслимую коллекцию наград NME: «лучший британский альбом», «лучшая британская группа», «лучший трек» «лучшее видео» и т. д. И вот у этих лучших во всём вышел второй долгоиграющий релиз «Visions of a Life».

Wolf Alice ::: Sky Musings

Wolf Alice ::: Don`t Delete The Kisses

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Видеоклип

Подкаст №649 05.12.2017 ::: 22:00 ::: 91 FM





James ::: Attention James ::: Dear John Rustie ::: Atlantean Airship Христина Соловiй ::: Сідит пташок Dengue Fever ::: Tokay Dengue Fever ::: Rom Say Sok Editors ::: No Harm Editors ::: Life Is A Fear Act ::: Laughter Act ::: Bloodrush Natalie Lafourcade ::: Te Quiero Ver Wolf Alice ::: Sky Musings Wolf Alice ::: Don`t Delete The Kisses Максим Горданов

05.12.2017

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