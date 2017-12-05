Радио ТСЛ
Нажмите Play, чтобы слушать
Ранее в эфире:
Поддержи ТСЛ
649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630 629 628 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 568 567 566 565 563 562 561 560 559 558 557 556 553 552 551 549 548 547 546 545 544 543 542 541 539 538 536 535 533 532 531 529 528 527 526 524 523 521 520 519 517 516 515 514 513 512 511 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 351 350 349 348 347 346 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 310 309 308 307 306 305 304 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 224 223 222 221 220 219 218 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 198 197 196 195 194 193 192 191 190 185 184 182 181 180 Обзоры до 180
Обзоры в RSS
05/12/17
Обзор 649

21/11/17
Обзор 648

31/10/17
Обзор 647

10/10/17
Обзор 646

26/09/17
Обзор 645

05/09/17
Обзор 644

22/08/17
Обзор 643

Радиоверсия
«Тёмной стороны Луны»
каждый вторник в 22:00
на радио Кузбасс FM
Кемерово 91,0 FM

Кузбасс FM

Слушайте
«Тёмную сторону Луны»
на PodFM.ru

PodFM.ru

«Тёмная cторона Луны»
выходит при поддержке
системы магазинов
«Фотомир»

Фотомир




Наша кнопка:



Вы можете ставить эту кнопку
где угодно



TopList

№649

:::05.12.2017

James

Girl at the End of the World

(p) 2016
Г

руппа под управлением лысого и саркастичного харизматика Тима Бута вновь оказалась на высоте. Несмотря на то, что James иногда берут достаточно длительные паузы, альбомы у них получаются, как правило, яркие и даже неожиданные. Чего стоит предыдущий релиз, где они устроили настоящий пир во время чумы, пытаясь весело и смело рассуждать на тему смерти. Попытка, кстати, удалась. Новая, 14-я студийная работа ветеранов независимой сцены иронично называется «Girl at the End of the World», и она частично продолжает опираться на фундамент, заложенный предыдущим лонгплеем. Записанную в Шотландии пластинку нельзя назвать концептуальным произведением. Тим Бут в проверенной, сплочённой годами и круто играющей компании уверен и прекрасен в разных ракурсах. Вот вам для начала краут-рок, вот британский фолк и госпел, вот духоподъёмный гимн о том, что «нет ничего, кроме любви», идеальный для распевания во время распивания в пабе перед походом на стадион. Сегодняшних James сложно классифицировать как пост-панк или брит-поп группу. Они ближе к аутсайдерской поп-культуре и делают серьёзный акцент на электронном звучании (хранители традиций великой школы мэдчестера, всё-таки). Именно их песни заводятся с утра в сознании у британских работяг и пьющих интеллигентов, радостно подпевающих строчке «born an asshole». А как иначе? Ведь эти ребята поют о том, о чём ты сам думаешь. Мы все не становимся моложе — и этот процесс необратим. Так, может, будем чаще улыбаться? Осталось-то…


Rustie

Evenifyoudontbelieve

(p) 2015
Т

ретья пластинка музыканта, известного как Rustie. На «Evenifyoudontbelieve» — то есть, «Даже, если вы не верите» треки обычно названы с преобладанием буквы z в конце, например «Open Heartzzz». Прямо человек-муха, привет Дэвиду Кроненбергу! Родом Rustie из той страны, где группа James записала свою новую пластинку. Настоящее имя гласвегианца — Russel Whyte, и он экспериментирует с пост-дабстепом, трэпом и вонки.


Христина Соловiй

Жива Вода

(p) 2015
Х

ристина Соловiй, молодая и очень талантливая певица, сумевшая отнестись к фолку без надругательств и попсовых перегибов. Как мы с вами знаем, последнее случается весьма часто. Насколько я понимаю, Христине покровительствует лидер группы Океан Эльзi Святослав Вакарчук, что, очевидно, идёт на пользу. Первый её лонгплей вышел два года назад, и что-то долго нет следующего. Было бы интересно послушать, куда эта вода вынесет юную украинскую спивачку.


Dengue Fever

The Deepest Lake

(p) 2015
О

казавшийся долгоиграющим проект калифорнийских музыкантов, умело мимикрировавших под исполнителей камбоджийского психоделического попа 1960-х гг. — крайне интересного и самобытного подражания как раз таки калифорнийскому сёрфу и психоделической волне того же периода. Вкратце напомню историю. В конце 1990-х гг. друга будущего лидера Dengue Fever Итана Хольцмана во время путешествия по Камбодже укусил москит. Друг заболел лихорадкой Денге, а Хольцман подошёл к этому творчески. Вернувшись, он подсадил брата на кхмерскую эстраду и уговорил создать группу, рекрутировав реальную камбоджийскую певицу Chomm Nimol. Получилось весьма аутентично и оказалось отнюдь не одноразовым опытом. Шестой альбом псевдокмеров называется «The Deepest Lake». Он не самый яркий у группы (в архивах «ТСЛ» имеются примеры покруче), но пара отличных треков, конечно, есть.


Editors

In Dream

(p) 2015
Д

алее по курсу ребята из Бирмингема, называющие себя «Редакторы». Какой же шикарный у них вышел диск в 2013 году! Назывался он, как вы, надеюсь, помните «The Weight of Your Love». Через два года британцы записали диск «In Dream», вызвавший неоднозначную реакцию. Согласно названию альбома, Editors здесь погружаются сами и погружают нас в величественный патетический полусон-полумираж. Как будто ты движешься на утлой лодчонке среди громад айсбергов, и судёнышко твоё с каждой милей всё больше покрывается льдом, грозя повторить судьбу «Террора». И если оупенер пластинки, вещица «No Harm» действует завораживающе, то дальше становится скучновато. Не спасает и участие Rachel Goswell из воскресших Slowdive.


Act

Love & Hate: A Compact Introduction

(p) 2015
Н

адеюсь, вы когда-нибудь слышали о немецкой группе под названием Propaganda. Или, может быть, слушали её саму. Так вот, в конце 1980-х гг. её вокалистка Claudia Brucken вместе с англичанином Томасом Лииром придумали электронный проект Act. В 1988-м они записали единственный альбом, который был переиздан пару лет назад и снабжён бонусами в виде двухдисковой ретроспективы. То, что придумали Клаудиа и Томас, является не чистым синти-попом, но очень интересным творчеством на его базе. Act умело используют элементы джаза, декадентского психоделика и музыкального театра.


Natalie Lafourcade

Hasta La Raíz

(p) 2015
П

еред тем, как познакомить вас с единственным на сегодня альбомом 2017 года, давайте сделаем короткую остановку в Мексике и послушаем лёгкую песенку от тамошней молодой звезды Natalie Lafourcade. Она выступает с 2003 года и уже закрепилась в статусе очень успешной исполнительницы, миксующей поп-рок с босановой. Её пластинка 2015 года «Hasta La Raíz», получила Latin Grammy в категории «Лучший альтернативный альбом» сектора Latin. Вот так.


Wolf Alice

Visions of a Life

(p) 2017
В

завершении 649-го появления «ТСЛ» в эфире познакомимся с группой, играющей альтернативную музыку в более привычном понимании для аудитории нашей программы. Название у коллектива сказочно недоброе — Wolf Alice. Происходят ребята из Лондона, а лидер квартета — певица и гитарист Элли Роуссел. После выхода дебютного лонгплея Wolf Alice собрали какую-то немыслимую коллекцию наград NME: «лучший британский альбом», «лучшая британская группа», «лучший трек» «лучшее видео» и т. д. И вот у этих лучших во всём вышел второй долгоиграющий релиз «Visions of a Life».


Подкаст №649

05.12.2017:::22:00:::91 FM


  1. James :::

    Attention

    скачать
  2. James :::

    Dear John

    скачать
  3. Rustie :::

    Atlantean Airship

    скачать
  4. Христина Соловiй :::

    Сідит пташок

    скачать
  5. Dengue Fever :::

    Tokay

    скачать
  6. Dengue Fever :::

    Rom Say Sok

    скачать
  7. Editors :::

    No Harm

    скачать
  8. Editors :::

    Life Is A Fear

    скачать
  9. Act :::

    Laughter

    скачать
  10. Act :::

    Bloodrush

    скачать
  11. Natalie Lafourcade :::

    Te Quiero Ver

    скачать
  12. Wolf Alice :::

    Sky Musings

    скачать
  13. Wolf Alice :::

    Don`t Delete The Kisses

    скачать

Максим Горданов
05.12.2017

Предложения от партнёров сайта:

 :::

A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
Загрузка



649 ::: 648 ::: 647 ::: 646 ::: 645 ::: 644 ::: 643 ::: 642 ::: 641 ::: 640 ::: 639 ::: 638 ::: 637 ::: 636 ::: 635 ::: 634 ::: 633 ::: 632 ::: 631 ::: 630 ::: 629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::

наверх ↑

о проекте  ::  музыка недели  ::  люди на луне  ::  акции
ссылки  ::  лица друзей  ::  гостевая

Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD

Размещение рекламы design::redfish © 2001