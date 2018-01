:::

руппа под управлением лысого и саркастичного харизматика Тима Бута вновь оказалась на высоте. Несмотря на то, что James иногда берут достаточно длительные паузы, альбомы у них получаются, как правило, яркие и даже неожиданные. Чего стоит предыдущий релиз, где они устроили настоящий пир во время чумы, пытаясь весело и смело рассуждать на тему смерти. Попытка, кстати, удалась. Новая, 14-я студийная работа ветеранов независимой сцены иронично называется «Girl at the End of the World», и она частично продолжает опираться на фундамент, заложенный предыдущим лонгплеем. Записанную в Шотландии пластинку нельзя назвать концептуальным произведением. Тим Бут в проверенной, сплочённой годами и круто играющей компании уверен и прекрасен в разных ракурсах. Вот вам для начала краут-рок, вот британский фолк и госпел, вот духоподъёмный гимн о том, что «нет ничего, кроме любви», идеальный для распевания во время распивания в пабе перед походом на стадион. Сегодняшних James сложно классифицировать как пост-панк или брит-поп группу. Они ближе к аутсайдерской поп-культуре и делают серьёзный акцент на электронном звучании (хранители традиций великой школы мэдчестера, всё-таки). Именно их песни заводятся с утра в сознании у британских работяг и пьющих интеллигентов, радостно подпевающих строчке «born an asshole». А как иначе? Ведь эти ребята поют о том, о чём ты сам думаешь. Мы все не становимся моложе — и этот процесс необратим. Так, может, будем чаще улыбаться? Осталось-то…