Радио ТСЛ
Нажмите Play, чтобы слушать
Ранее в эфире:
Поддержи ТСЛ
630 629 628 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 568 567 566 565 563 562 561 560 559 558 557 556 553 552 551 549 548 547 546 545 544 543 542 541 539 538 536 535 533 532 531 529 528 527 526 524 523 521 520 519 517 516 515 514 513 512 511 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 351 350 349 348 347 346 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 310 309 308 307 306 305 304 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 224 223 222 221 220 219 218 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 198 197 196 195 194 193 192 191 190 185 184 182 181 180 Обзоры до 180
Обзоры в RSS
03/01/17
Обзор 630

20/12/16
Обзор 629

06/12/16
Обзор 628

01/11/16
Обзор 626

11/10/16
Обзор 625

20/09/16
Обзор 624

06/09/16
Обзор 623

Радиоверсия
«Тёмной стороны Луны»
каждый вторник в 22:00
на радио Кузбасс FM
Кемерово 91,0 FM

Кузбасс FM

Слушайте
«Тёмную сторону Луны»
на PodFM.ru

PodFM.ru

«Тёмная cторона Луны»
выходит при поддержке
системы магазинов
«Фотомир»

Фотомир




Наша кнопка:



Вы можете ставить эту кнопку
где угодно



TopList

№630

:::03.01.2017

Pink Martini & von Trapps

Dream A Little Dream

(p) 2014
«D

ream A Little Dream» — так называется диск, записанный очень известными представителями easy-listening и lounge, американской группой Pink Martini. Компанию им составила новая генерация легендарной поющей семьи фон Трапп (если интересно, найдите о них подробности, история увлекательная). Так вот, вся эта объединённая группа собрала коллекцию трепетных произведений и сделала из них саундтрек к воспоминаниям о детстве, когда всё было беззаботно, мило и непременно сказочно. Здесь есть песни фон Траппов, произведения начала XX века, японские, немецкие песни, «Fernando» ABBA и хит Франсуазы Арди. Самое главное, что все они спеты на языке оригиналов: французском, шведском, немецком, японском и так далее. Придираться к аутентичности исполнения смысла не имеет, тут дело в искренности и какой-то удивительной доброте затеи, как будто и правда все мы живем в детской сказке. Лучше нет сопровождения для волшебной составляющей новогодне-рождественских праздников.


Get Well Soon

Love

(p) 2016
К

ак правило, в новогодние праздники я стараюсь собрать на «ТСЛ» свежие релизы особенно любимых артистов или тех, кто очень часто попадает в плейлисты программы. Их накопилось очень много, и сегодня познакомимся с четырьмя работами. Одна из них называется «Любовь», а записал её немецкий музыкант Константин Гроппер со своей группой Get Well Soon. Если его предыдущая пластинка могла показаться вычурной, перегруженной смыслами и образами, рождёнными болезненным сознанием автора, то «Love» — гораздо более лёгкий для восприятия. Гропперу, несомненно, есть что сказать: он пишет музыку к фильмам, сериалам и стремится объять необъятное в каждом высказывании. Втиснуть слишком много в рамки одного произведения всегда было заметным штрихом его творений. И вот, в те самые знаковые 33 года лидер Get Well Soon, словно немного успокоился, сделался чуть размереннее и мудрее. Как раз для того, чтобы представить свой очевидный композиторский талант в самом выгодном свете, романтическом и надломленном сплаве инди-рока и фолка. «Love» — концептуальный альбом. О чём он, нетрудно догадаться из названия. Радость это, счастье ли, патология ли — а может, болезнь? Думаю, в своих рассуждениях поющий по-английски немец ближе к нашему классику Петру Мамонову. Как не вспомнить его нетленное: «Если ты мне не веришь, что любовь так зла — зайди ко мне, посмотри на меня».


Mohini Geisweller

Sideration

(p) 2016
Д

остаточно скрытная и тоже не без странностей артистка, которую зовут Mohini Geisweller. Четыре года назад она выпустила дебютную и весьма своеобразную электронную пластинку, где хрупкие конструкции сочетались с отчужденной манерой пения парижанки и специфическими фантазиями, судя по клипу на главный хит диска «Milk Teeth». Тот-то релиз можно было назвать танцевальным с натяжкой, а новая работа вообще выглядит как погружение в предутренний туман после тусовочной ночи. Это хорошо иллюстрирует первый трек из плейлиста под названием «Nightclubbers». Бывшая участница трио Sex In Dallas, с шармом перескакивая с английского на французский буквально в одной строчке, выстраивает гипнотическую, минималистскую ауру вокруг каждой истории. Как будто всё только что шумевшее и бурлившее вдруг резко стало пресловутым mannequin challenge, и она передвигается с таинственной улыбкой вокруг замерших в нелепых позах людей с застывшими взглядами, лишёнными сна. Местами эти картины удивительно красивы.


Madness

Can`t Touch Us Now

(p) 2016
Г

руппу Madness можно смело назвать гордостью британской музыкальной сцены. Первая пластинка самых заметных представителей «ска-ривайвла» увидела свет в 1979 году, и начальный период творчества вообще был очень ярким. Дальше не всё было гладко, но «Безумцы» хоть и нечасто, но пластинки выпускали. Классной получилась их работа четырёхлетней давности, и «Can`t Touch Us Now» почти так же хорош. Удивительно, но Madness все эти годы хранили первоначальный состав. Все семеро участников были в строю и вот как раз в записи «Can`t Touch Us Now» впервые не отметился трубач Чес Смэш, решивший начать сольную карьеру. В новый диск, создававшийся четыре года, вошли 16 треков. Он, скорее, ровен, чем ярок, но проходных точек здесь практически нет. Фронтмен коллектива Suggs кажется немного задумчивым, и это придает общей картине утончённости и размеренности. Ведь веселье не обязательно должно быть буйным, его можно и смаковать.


Lush

Blind Spot

(EP) (p) 2016
В

последнее время воссоединяются разные коллективы разных жанров, причём даже те, кто всегда говорил, что снова войти в ту же реку, да ещё с этим вот гитаристом, барабанщиком и певцом — да никогда в жизни! А ведь входят — и только ABBA и The Smiths пока держатся. Приятнейшим сюрпризом для меня стал случившийся в прошлом году камбэк одного из любимейших коллективов, квартета Lush. Английская группа, клиенты лейбла 4AD, записавшие в начале 1990-х годов три альбома — один другого лучше. Пожалуй, это вообще непревзойдённый коллектив в деле гибридизации дрим-попа и шугейза. В апреле Lush вернулись с четырёхтрековым мини-альбомом «Blind Spot». Характерно, что делами возрожденного квартета занимался, в частности, Daniel Hunt из близких по духу Ladytron. Таких возвращений всегда больше опасаешься, чем ждёшь с придыханием. Ведь это твоя любимая музыка из почти ушедшей эпохи. Но (и это не менее удивительно, чем сам факт возвращения) звучат они просто круто. Сильно изменившиеся внешне Мики Берени и Эмма Андерсон поют узнаваемыми голосами, создавая ими, а не только гитарами, эффект обволакивающей стены звука. Столь характерный приём для их музыки 20-летней давности работает и сейчас. Конечно, ностальгические нотки никуда не деть, но даже не углубляясь в историю, можно порадоваться, что минувший год подарил нам ещё одну классную пластинку. И неважно, через сколько лет вернулись те, кто её записал.


Jonne

(p) 2014
В

завершение удивительный финский хмельной и брутальный фолк с элементами шаманизма. Живёт в Финляндии такой парень, зовут его Йонни Ярвеля. Он лидер фолк-метал группы Korpiklaani, что переводится как «Лесной Клан» — и вообще ребята выглядят, как члены отряда Робина Гуда. Идея Йонни исполнять metal пополам с традиционной музыкой народа суоми нашла понимание у коллег и была с успехом реализована. Однако, он пошел ещё дальше и два года назад выпустил диск чистого фолка, без агрессии тяжелого рока. И здесь его фантазия раскрылась полностью. На лесных дорожках встречаются американские индейцы-шаманы и гармонисты из шайки Йонни. Мифические обитатели леса тоже не могут удержаться и пускаются в неистовый пляс. Затем все идут в кабак, где уже невозможно разобрать, кто человек, кто дух, кто фея, а кто лесной олень.


Плейлист №630

03.01.2017:::22:00:::91 FM
  1. Pink Martini & von Trapps :::

    Kuroneko No Tango

    скачать
  2. Pink Martini & von Trapps :::

    Hushabye Mountain

    скачать
  3. Get Well Soon :::

    It’s A Catalogue

    скачать
  4. Get Well Soon :::

    Marienbad

    скачать
  5. Mohini Geisweller :::

    Nightclubbers

    скачать
  6. Mohini Geisweller :::

    Sleepless Eyes

    скачать
  7. Madness :::

    Mr. Apples

    скачать
  8. Madness :::

    (Don’t Let Them) Catch You Crying

    скачать
  9. Lush :::

    Burnham Beeches

    скачать
  10. Lush :::

    Lost Boy

    скачать
  11. Jonne :::

    Ken Söi Lapsen Lattialta

    скачать
  12. Jonne :::

    The Boxer

    скачать

Максим Горданов
03.01.2017

Предложения от партнёров сайта:

 :::

A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
Загрузка



630 ::: 629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::

наверх ↑

о проекте  ::  музыка недели  ::  люди на луне  ::  акции
ссылки  ::  лица друзей  ::  гостевая

Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD

Размещение рекламы design::redfish © 2001