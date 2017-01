:::

К

ак правило, в новогодние праздники я стараюсь собрать на «ТСЛ» свежие релизы особенно любимых артистов или тех, кто очень часто попадает в плейлисты программы. Их накопилось очень много, и сегодня познакомимся с четырьмя работами. Одна из них называется «Любовь», а записал её немецкий музыкант Константин Гроппер со своей группой Get Well Soon. Если его предыдущая пластинка могла показаться вычурной, перегруженной смыслами и образами, рождёнными болезненным сознанием автора, то «Love» — гораздо более лёгкий для восприятия. Гропперу, несомненно, есть что сказать: он пишет музыку к фильмам, сериалам и стремится объять необъятное в каждом высказывании. Втиснуть слишком много в рамки одного произведения всегда было заметным штрихом его творений. И вот, в те самые знаковые 33 года лидер Get Well Soon, словно немного успокоился, сделался чуть размереннее и мудрее. Как раз для того, чтобы представить свой очевидный композиторский талант в самом выгодном свете, романтическом и надломленном сплаве инди-рока и фолка. «Love» — концептуальный альбом. О чём он, нетрудно догадаться из названия. Радость это, счастье ли, патология ли — а может, болезнь? Думаю, в своих рассуждениях поющий по-английски немец ближе к нашему классику Петру Мамонову. Как не вспомнить его нетленное: «Если ты мне не веришь, что любовь так зла — зайди ко мне, посмотри на меня».