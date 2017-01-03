№630:::03.01.2017
Pink Martini & von Trapps
Dream A Little Dream(p) 2014
ream A Little Dream» — так называется диск, записанный очень известными представителями easy-listening и lounge, американской группой Pink Martini. Компанию им составила новая генерация легендарной поющей семьи фон Трапп (если интересно, найдите о них подробности, история увлекательная). Так вот, вся эта объединённая группа собрала коллекцию трепетных произведений и сделала из них саундтрек к воспоминаниям о детстве, когда всё было беззаботно, мило и непременно сказочно. Здесь есть песни фон Траппов, произведения начала XX века, японские, немецкие песни, «Fernando» ABBA и хит Франсуазы Арди. Самое главное, что все они спеты на языке оригиналов: французском, шведском, немецком, японском и так далее. Придираться к аутентичности исполнения смысла не имеет, тут дело в искренности и какой-то удивительной доброте затеи, как будто и правда все мы живем в детской сказке. Лучше нет сопровождения для волшебной составляющей новогодне-рождественских праздников.
- Pink Martini & von Trapps :::
Kuroneko No Tango
- Pink Martini & von Trapps :::
Hushabye Mountain
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Get Well Soon
Love(p) 2016
ак правило, в новогодние праздники я стараюсь собрать на «ТСЛ» свежие релизы особенно любимых артистов или тех, кто очень часто попадает в плейлисты программы. Их накопилось очень много, и сегодня познакомимся с четырьмя работами. Одна из них называется «Любовь», а записал её немецкий музыкант Константин Гроппер со своей группой Get Well Soon. Если его предыдущая пластинка могла показаться вычурной, перегруженной смыслами и образами, рождёнными болезненным сознанием автора, то «Love» — гораздо более лёгкий для восприятия. Гропперу, несомненно, есть что сказать: он пишет музыку к фильмам, сериалам и стремится объять необъятное в каждом высказывании. Втиснуть слишком много в рамки одного произведения всегда было заметным штрихом его творений. И вот, в те самые знаковые 33 года лидер Get Well Soon, словно немного успокоился, сделался чуть размереннее и мудрее. Как раз для того, чтобы представить свой очевидный композиторский талант в самом выгодном свете, романтическом и надломленном сплаве инди-рока и фолка. «Love» — концептуальный альбом. О чём он, нетрудно догадаться из названия. Радость это, счастье ли, патология ли — а может, болезнь? Думаю, в своих рассуждениях поющий по-английски немец ближе к нашему классику Петру Мамонову. Как не вспомнить его нетленное: «Если ты мне не веришь, что любовь так зла — зайди ко мне, посмотри на меня».
- Get Well Soon :::
It’s A Catalogue
- Get Well Soon :::
Marienbad
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Mohini Geisweller
Sideration(p) 2016
остаточно скрытная и тоже не без странностей артистка, которую зовут Mohini Geisweller. Четыре года назад она выпустила дебютную и весьма своеобразную электронную пластинку, где хрупкие конструкции сочетались с отчужденной манерой пения парижанки и специфическими фантазиями, судя по клипу на главный хит диска «Milk Teeth». Тот-то релиз можно было назвать танцевальным с натяжкой, а новая работа вообще выглядит как погружение в предутренний туман после тусовочной ночи. Это хорошо иллюстрирует первый трек из плейлиста под названием «Nightclubbers». Бывшая участница трио Sex In Dallas, с шармом перескакивая с английского на французский буквально в одной строчке, выстраивает гипнотическую, минималистскую ауру вокруг каждой истории. Как будто всё только что шумевшее и бурлившее вдруг резко стало пресловутым mannequin challenge, и она передвигается с таинственной улыбкой вокруг замерших в нелепых позах людей с застывшими взглядами, лишёнными сна. Местами эти картины удивительно красивы.
- Mohini Geisweller :::
Nightclubbers
- Mohini Geisweller :::
Sleepless Eyes
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Madness
Can`t Touch Us Now(p) 2016
руппу Madness можно смело назвать гордостью британской музыкальной сцены. Первая пластинка самых заметных представителей «ска-ривайвла» увидела свет в 1979 году, и начальный период творчества вообще был очень ярким. Дальше не всё было гладко, но «Безумцы» хоть и нечасто, но пластинки выпускали. Классной получилась их работа четырёхлетней давности, и «Can`t Touch Us Now» почти так же хорош. Удивительно, но Madness все эти годы хранили первоначальный состав. Все семеро участников были в строю и вот как раз в записи «Can`t Touch Us Now» впервые не отметился трубач Чес Смэш, решивший начать сольную карьеру. В новый диск, создававшийся четыре года, вошли 16 треков. Он, скорее, ровен, чем ярок, но проходных точек здесь практически нет. Фронтмен коллектива Suggs кажется немного задумчивым, и это придает общей картине утончённости и размеренности. Ведь веселье не обязательно должно быть буйным, его можно и смаковать.
- Madness :::
Mr. Apples
- Madness :::
(Don’t Let Them) Catch You Crying
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Lush
Blind Spot(EP) (p) 2016
последнее время воссоединяются разные коллективы разных жанров, причём даже те, кто всегда говорил, что снова войти в ту же реку, да ещё с этим вот гитаристом, барабанщиком и певцом — да никогда в жизни! А ведь входят — и только ABBA и The Smiths пока держатся. Приятнейшим сюрпризом для меня стал случившийся в прошлом году камбэк одного из любимейших коллективов, квартета Lush. Английская группа, клиенты лейбла 4AD, записавшие в начале 1990-х годов три альбома — один другого лучше. Пожалуй, это вообще непревзойдённый коллектив в деле гибридизации дрим-попа и шугейза. В апреле Lush вернулись с четырёхтрековым мини-альбомом «Blind Spot». Характерно, что делами возрожденного квартета занимался, в частности, Daniel Hunt из близких по духу Ladytron. Таких возвращений всегда больше опасаешься, чем ждёшь с придыханием. Ведь это твоя любимая музыка из почти ушедшей эпохи. Но (и это не менее удивительно, чем сам факт возвращения) звучат они просто круто. Сильно изменившиеся внешне Мики Берени и Эмма Андерсон поют узнаваемыми голосами, создавая ими, а не только гитарами, эффект обволакивающей стены звука. Столь характерный приём для их музыки 20-летней давности работает и сейчас. Конечно, ностальгические нотки никуда не деть, но даже не углубляясь в историю, можно порадоваться, что минувший год подарил нам ещё одну классную пластинку. И неважно, через сколько лет вернулись те, кто её записал.
- Lush :::
Burnham Beeches
- Lush :::
Lost Boy
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Jonne(p) 2014
завершение удивительный финский хмельной и брутальный фолк с элементами шаманизма. Живёт в Финляндии такой парень, зовут его Йонни Ярвеля. Он лидер фолк-метал группы Korpiklaani, что переводится как «Лесной Клан» — и вообще ребята выглядят, как члены отряда Робина Гуда. Идея Йонни исполнять metal пополам с традиционной музыкой народа суоми нашла понимание у коллег и была с успехом реализована. Однако, он пошел ещё дальше и два года назад выпустил диск чистого фолка, без агрессии тяжелого рока. И здесь его фантазия раскрылась полностью. На лесных дорожках встречаются американские индейцы-шаманы и гармонисты из шайки Йонни. Мифические обитатели леса тоже не могут удержаться и пускаются в неистовый пляс. Затем все идут в кабак, где уже невозможно разобрать, кто человек, кто дух, кто фея, а кто лесной олень.
- Jonne :::
Ken Söi Lapsen Lattialta
- Jonne :::
The Boxer
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Плейлист №63003.01.2017:::22:00:::91 FM
- Pink Martini & von Trapps :::
Kuroneko No Tango
- Pink Martini & von Trapps :::
Hushabye Mountain
- Get Well Soon :::
It’s A Catalogue
- Get Well Soon :::
Marienbad
- Mohini Geisweller :::
Nightclubbers
- Mohini Geisweller :::
Sleepless Eyes
- Madness :::
Mr. Apples
- Madness :::
(Don’t Let Them) Catch You Crying
- Lush :::
Burnham Beeches
- Lush :::
Lost Boy
- Jonne :::
Ken Söi Lapsen Lattialta
- Jonne :::
The Boxer
Максим Горданов
03.01.2017
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