№629:::20.12.2016
егодня будет несколько необычный плейлист. Мы проведем мощную зачистку архива дисков, увидевших свет в 2014 году. Все они в один час не войдут, несмотря на то, что будем слушать не по две, как обычно, а по одной композиции с каждого релиза.
CEO
Wonderland(p) 2014
ткрывает блиц-марафон уже однажды появлявшийся в нашем эфире проект CEO с главным хитом своей пластинки «Wonderland». Второй альбом Эрика Берглунда, представителя шведского романтического электро-синти-попа. В основе пластинки — фантазии автора об идеале, который видится во сне, и в этот самый момент совершенно не хочется просыпаться. Кто бы спорил.
- CEO :::
Whorehouse
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Ex Cops
Dagger(p) 2014
а втором месте нашего блиц-отчёта группа из Бруклина под названием Ex Cops. Это проект Брайана Хардинга и Дэна Шапира. Сначала они занимались хоумтейпингом и даже издавали свои записи, но позже группа приобрела классические очертания, добавились ещё двое исполнителей и, главное — вокалистка, датчанка Amalie Bruun. Их пока последний альбом называется «Daggers» («Кинжалы») в одной из композиций задействован Ariel Pink. В целом слушаются как облегчённый вариант шведов The Sounds с небольшими заимствованиями эстетики The Kills и шугейза.
- Ex Cops :::
Black Soap
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Om Unit
Inversion(p) 2014
im Coles, также известный по названию своего детища Om Unit, увлекается драм-н-бассом, джанглом, дабстепом. Довольно известный персонаж на бристольской электронной сцене, но пока последний его диск датирован 2014 годом, как и все сегодняшние релизы. Называется он «Инверсия», и здесь имеются как чисто инструментальные треки, так и произведения с вокалом, записанные при помощи приглашенных гостей.
- Om Unit :::
Parallel
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The Men They Couldn`t Hang
The Defiant(p) 2014
стаёмся в Британии, только будем слушать немного другую музыку, а именно гибрид пост-панка и кельтского фолка, да ещё и приправленного пролетарской поэзией. Авторы всего этого — группа с отличным названием The Men They Couldn`t Hang («Те, кого так и не смогли повесить»). Есть такой фильм американский «Человек, которого так и не смогли повесить», и эти ребята, видимо, позаимствовали название для своего коллектива. Помню, я тщетно пытался добыть пластинку The Men They Couldn`t Hang, выпущенную замечательной прибалтийской фирмой Zona Records, в своё время насытившей постсоветский рынок дисками Joy Division, Lush, Dead Can Dance, The Fall и т. д. А вот эти вот ребята так мне и не попались. Пришлось подождать. Благо ожидание скрашивали их коллеги по цеху из The Pogues.
- The Men They Couldn`t Hang :::
Scavengers
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Peaking Lights
Cosmic Logic(p) 2014
упружеский дуэт Peaking Lights образовался в 2006 году в Сан-Франциско. В начале карьеры его работы издавались на кассетах, позже были подписаны лейблом Weird World. На альбоме «Cocmic Logic» здорово комбинируют даб, краутрок и психоделик-поп.
- Peaking Lights :::
New Grrrls
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Susheela Raman
Queen Between(p) 2014
ледующая героиня плейлиста родилась в Лондоне, но по национальности она индианка. Зовут её Susheela Raman, и она одна из ярких представителей стиля «бхангра». Училась пению в Индии, увлеклась блюзом, духовными гимнами и лирическим романсом. Естественно, Susheela и её группа используют национальные акустические инструменты, и местами её музыка слушается как мантра. Поёт она на разных языках, в том числе и на английском.
- Susheela Raman :::
Corn Maiden
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- Видеоклип
Rise Against
The Black Market(p) 2014
мериканские панки, точнее музыканты, исполняющие панк с уклоном в мелодичный хардкор. Очень сильно напоминают своих земляков из группы Бретта Гуревича Bad Religion.
- Rise Against :::
Bridges
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Γεωργία Νταγάκη
Fovos(p) 2014
реческий фолк — редкий гость в «лунных» плейлистах. Сегодня его представит певица Georgia Dagaki. Родилась она на острове Крит, с юных лет выучилась играть на лире (прямо мифический персонаж) и начала выступать на публике. Позже Georgia собрала свою группу и стала записывать музыку с заметным влиянием рока и традиционного греческого фолка. Кроме сольного творчества, эта девушка знаменита тем, что работала с Гораном Бреговичем в составе его оркестра.
- Γεωργία Νταγάκη :::
Sketos Ego
- Все релизы Γεωργία Νταγάκη
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- Видеоклип
The Domino State
Open Heart World(p) 2014
чередной коллектив этого блица придётся по душе ценителям мелодичного шугейза, новой волны, инди-рока и синти-попа. Кто-то, возможно, моментально вспомнит 1980-е гг. The Domino State — британский бэнд, записавший пока единственный лонгплей «Uneasy Lies The Crown». Кстати, их лидер гитарист Tim Buckland приходится родственником одному из участников стадионных рокеров Coldplay.
- The Domino State :::
This Is Grey
- Все релизы The Domino State
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- Видеоклип
The Bug
Angels & Devils(p) 2014
ет у нас сегодня традиционной регги-странички, но частично её отсутствие восполнит человек, работающий под ником The Bug. Скоро совсем у него выйдет новая пластинка. Настоящее имя автора «Angels & Devils» — Кевин Мартин, и на самом деле у него бесчисленное количество проектов. Под маской The Bug он экспериментирует с регги, рэпом и дабстепом.
- The Bug :::
Mi Lost
- Все релизы The Bug
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- Видеоклип
The Soundcarriers
Entropicalia(p) 2014
не добавить ли нам немного настоящего психоделика в этот музыкальный час? А добавить! С этим на отлично справляются участники коллектива The Soundcarriers. Группа из Ноттингема здорово имитирует манеру многих уважаемых коллективов 1960-х: запросто можно подумать, что игла вонзилась в диск отцов краутрока или калифорнийского психоделика. Филигранная в этом смысле работа.
- The Soundcarriers :::
Entropicalia
- Все релизы The Soundcarriers
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- Видеоклип
Francis Harris
Minutes Of Sleep(p) 2014
завершение у нас будет любопытный электронный музыкант из Бруклина, известный как Adultnapper — но также он выступает и под собственным именем Francis Harris. Его диск «Minutes Of Sleep» прекрасно подходит для погружения в ночь. Красивая работа, сотканная из дип-хауса, эмбиента и других электронных составляющих.
- Francis Harris :::
You Can Always Leave
- Все релизы Francis Harris
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- Видеоклип
Подкаст №62920.12.2016:::22:00:::91 FM
- CEO :::
Whorehouse
- Ex Cops :::
Black Soap
- Om Unit :::
Parallel
- The Men They Couldn`t Hang :::
Scavengers
- Peaking Lights :::
New Grrrls
- Susheela Raman :::
Corn Maiden
- Rise Against :::
Bridges
- Γεωργία Νταγάκη :::
Sketos Ego
- The Domino State :::
This Is Grey
- The Bug :::
Mi Lost
- The Soundcarriers :::
Entropicalia
- Francis Harris :::
You Can Always Leave
Максим Горданов
20.12.2016
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