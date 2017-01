:::

а втором месте нашего блиц-отчёта группа из Бруклина под названием Ex Cops. Это проект Брайана Хардинга и Дэна Шапира. Сначала они занимались хоумтейпингом и даже издавали свои записи, но позже группа приобрела классические очертания, добавились ещё двое исполнителей и, главное — вокалистка, датчанка Amalie Bruun. Их пока последний альбом называется «Daggers» («Кинжалы») в одной из композиций задействован Ariel Pink. В целом слушаются как облегчённый вариант шведов The Sounds с небольшими заимствованиями эстетики The Kills и шугейза.

стаёмся в Британии, только будем слушать немного другую музыку, а именно гибрид пост-панка и кельтского фолка, да ещё и приправленного пролетарской поэзией. Авторы всего этого — группа с отличным названием The Men They Couldn`t Hang («Те, кого так и не смогли повесить»). Есть такой фильм американский «Человек, которого так и не смогли повесить», и эти ребята, видимо, позаимствовали название для своего коллектива. Помню, я тщетно пытался добыть пластинку The Men They Couldn`t Hang, выпущенную замечательной прибалтийской фирмой Zona Records, в своё время насытившей постсоветский рынок дисками Joy Division, Lush, Dead Can Dance, The Fall и т. д. А вот эти вот ребята так мне и не попались. Пришлось подождать. Благо ожидание скрашивали их коллеги по цеху из The Pogues.