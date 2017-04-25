№636:::25.04.2017
Austra
Future Politics(p) 2017
озможно, постоянные слушатели программы помнят классный релиз этих канадцев четырехлетней давности «Olympia». «Future Politics» его не превзошёл, но планку Austra держат довольно высоко. Напомню, что проект назван одновременно в честь латышской богини Аустрине и по среднему имени вокалистки Кэти Стельманис. Кэти всем здесь и заправляет: именно на её пронзительный голос нанизаны кусочки полутанцевального транса из электро, дрима, кумбии и т. д. Звенящий, словно бьющийся об упругие стенки бита, он рассказывает о массовых убийствах в Мексике и признаётся в том, что «любит тебя больше, чем ты любишь себя сам». Вся эта музыка и держится на парадоксе, когда улыбка диссонирует с холодом глаз, ласкающее пение вдруг превращается в ультразвук, а движения в такт биту оказываются метаниями по камере без окон и источников света.
- Austra :::
Utopia
- Austra :::
I’m a Monster
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Lushes
Service Industry(p) 2015
ushes создали James Ardery и Joel Myers. Вместе они играют абсолютно на всех инструментах, задействованных при записи. Их симбиоз интересен: Ardery ответственен за гитарную составляющую, а Myers привносит студийные находки с сильным влиянием классики — Рахманинова и Баха. В итоге получается дикий замес из хорошо записанных, но по сути совершенно панковских или даже гранджевых отрезков — с откатами в похмельные мантры и фрагменты подвальных сейшнов. Порой в клубах дыма являются призраки Battles, The Notwist, ранних Sonic Youth или Nirvana. Практически все треки диска «Service Industry» лишены четкого мелодического каркаса, это скорее свободное плавание с целью, но без навигатора. Так ведь интереснее.
- Lushes :::
Circus
- Lushes :::
Check
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John Brown`s Body
Fireflies(p) 2016
ело Джона Брауна лежит в земле сырой — но дух его зовет нас в бой!», — таковы строчки известнейшей песни времён гражданской войны в США. Именно со дня героической и мученической смерти аболициониста, борца за права угнетённого населения «этой греховной страны» (слова самого Брауна) и началась та война. И именно такое название — John Brown`s Body — взял себе один из старейших американских регги-бэндов. Странно, что я до сих пор не ставил их в эфир. Но теперь есть повод — альбом «Fireflies». Он вышел в прошлом году на лейбле Easy Star Records и забрался на первое место в чартах «Биллборда». Чаще бы там оказывалась подобная музыка. В составе коллектива сейчас восемь музыкантов. Они образовались в 1990 году в Нью-Йорке и постепенно стали важной частью регии-сцены в Штатах, следуя принципу замысловатого смешивания корневого даба, вокала, перкуссии, клавишных и духовой секции из трёх рожков. Все это вкупе с использованием элементов инди работает просто блестяще.
- John Brown`s Body :::
High Grade
- John Brown`s Body :::
Pure Fire
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Natacha Atlas
Myriad Road(p) 2015
овольно неожиданно узреть (или, точнее, услышать) мастерицу танца живота и проводника арабских энергий на европейскую сцену в откровенно джазовом камео. Где-то около Natacha Atlas порою находилась, но чтобы вот так прямо акустический джаз с арабским флёром — это что-то новенькое. В общей сложности, альбом «Myriad Road» записывало 12 музыкантов, взявших в руки струнные и духовые инструменты (кларнет, флейту, скрипку, уд, персидскую флейту и т. д.). Главным в этой компании аккомпаниаторов и соавторов стал трубач, композитор, видный представитель французской джазовой сцены Ibrahim Maalouf. Они с Наташей встретились в Стамбуле, и маэстро был очарован многогранностью артистической натуры и уникальностью её голоса. Надо отдать ей должное. Осваивать новые территории, уходить от привычных клише всегда интересно. И даже в роли джазовой певицы гражданка Бельгии смотрится вполне убедительно.
- Natacha Atlas :::
Heaven’s Breath
- Natacha Atlas :::
Oasis
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Adamski
Revolt(p) 2015
авершит сегодняшний плейлист ветеран британской электронной сцены, особенно прославившийся на ниве эйсид-хауса. Зовут его Адам Пол Тинли, но выступает он под ником Adamski. Сотрудничал Адам с такими звёздами, как Seal и Nina Hagen, а в последнее время как-то все о нем немного подзабыли. А мы вспомним. Два года назад Adamski выпустил очень круто и концептуально изданный (на нескольких десятидюймовых пластинках) альбом «Revolt», где собрал такую компанию интересных личностей и заварил такую кашу из стилей, что пройти мимо релиза никак невозможно. Сразу оговорюсь, что это многообразие хочется немедленно и хорошенько отфильтровать и вычленить действительно достойные номера. Идея альбома — бал под венский вальс, который Adamski сталкивает с брейкбитом, техно, дабстепом, хардкором, регги, джанглом и т. д. Помогают ему в этом Ли «Скрэтч» Перри, Асия Ардженто, Конго Нэтти и менее культовые и известные фигуры.
- Adamski :::
Born 2 B A DJ
- Adamski :::
Golden Brown
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Подкаст №63625.04.2017:::22:00:::91 FM
- Austra :::
Utopia
- Austra :::
I’m a Monster
- Lushes :::
Circus
- Lushes :::
Check
- John Brown`s Body :::
High Grade
- John Brown`s Body :::
Pure Fire
- Natacha Atlas :::
Heaven’s Breath
- Natacha Atlas :::
Oasis
- Adamski :::
Born 2 B A DJ
- Adamski :::
Golden Brown
Максим Горданов
25.04.2017
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