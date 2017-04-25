№636

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Austra Future Politics (p) 2017

В озможно, постоянные слушатели программы помнят классный релиз этих канадцев четырехлетней давности «Olympia». «Future Politics» его не превзошёл, но планку Austra держат довольно высоко. Напомню, что проект назван одновременно в честь латышской богини Аустрине и по среднему имени вокалистки Кэти Стельманис. Кэти всем здесь и заправляет: именно на её пронзительный голос нанизаны кусочки полутанцевального транса из электро, дрима, кумбии и т. д. Звенящий, словно бьющийся об упругие стенки бита, он рассказывает о массовых убийствах в Мексике и признаётся в том, что «любит тебя больше, чем ты любишь себя сам». Вся эта музыка и держится на парадоксе, когда улыбка диссонирует с холодом глаз, ласкающее пение вдруг превращается в ультразвук, а движения в такт биту оказываются метаниями по камере без окон и источников света.

Austra ::: Utopia

Austra ::: I’m a Monster

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Lushes Service Industry (p) 2015

L ushes создали James Ardery и Joel Myers. Вместе они играют абсолютно на всех инструментах, задействованных при записи. Их симбиоз интересен: Ardery ответственен за гитарную составляющую, а Myers привносит студийные находки с сильным влиянием классики — Рахманинова и Баха. В итоге получается дикий замес из хорошо записанных, но по сути совершенно панковских или даже гранджевых отрезков — с откатами в похмельные мантры и фрагменты подвальных сейшнов. Порой в клубах дыма являются призраки Battles, The Notwist, ранних Sonic Youth или Nirvana. Практически все треки диска «Service Industry» лишены четкого мелодического каркаса, это скорее свободное плавание с целью, но без навигатора. Так ведь интереснее.

Lushes ::: Circus

Lushes ::: Check

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« Т ело Джона Брауна лежит в земле сырой — но дух его зовет нас в бой!», — таковы строчки известнейшей песни времён гражданской войны в США. Именно со дня героической и мученической смерти аболициониста, борца за права угнетённого населения «этой греховной страны» (слова самого Брауна) и началась та война. И именно такое название — John Brown`s Body — взял себе один из старейших американских регги-бэндов. Странно, что я до сих пор не ставил их в эфир. Но теперь есть повод — альбом «Fireflies». Он вышел в прошлом году на лейбле Easy Star Records и забрался на первое место в чартах «Биллборда». Чаще бы там оказывалась подобная музыка. В составе коллектива сейчас восемь музыкантов. Они образовались в 1990 году в Нью-Йорке и постепенно стали важной частью регии-сцены в Штатах, следуя принципу замысловатого смешивания корневого даба, вокала, перкуссии, клавишных и духовой секции из трёх рожков. Все это вкупе с использованием элементов инди работает просто блестяще.

John Brown`s Body ::: High Grade

John Brown`s Body ::: Pure Fire

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Natacha Atlas Myriad Road (p) 2015

Д овольно неожиданно узреть (или, точнее, услышать) мастерицу танца живота и проводника арабских энергий на европейскую сцену в откровенно джазовом камео. Где-то около Natacha Atlas порою находилась, но чтобы вот так прямо акустический джаз с арабским флёром — это что-то новенькое. В общей сложности, альбом «Myriad Road» записывало 12 музыкантов, взявших в руки струнные и духовые инструменты (кларнет, флейту, скрипку, уд, персидскую флейту и т. д.). Главным в этой компании аккомпаниаторов и соавторов стал трубач, композитор, видный представитель французской джазовой сцены Ibrahim Maalouf. Они с Наташей встретились в Стамбуле, и маэстро был очарован многогранностью артистической натуры и уникальностью её голоса. Надо отдать ей должное. Осваивать новые территории, уходить от привычных клише всегда интересно. И даже в роли джазовой певицы гражданка Бельгии смотрится вполне убедительно.

Natacha Atlas ::: Heaven’s Breath

Natacha Atlas ::: Oasis

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Adamski Revolt (p) 2015

З авершит сегодняшний плейлист ветеран британской электронной сцены, особенно прославившийся на ниве эйсид-хауса. Зовут его Адам Пол Тинли, но выступает он под ником Adamski. Сотрудничал Адам с такими звёздами, как Seal и Nina Hagen, а в последнее время как-то все о нем немного подзабыли. А мы вспомним. Два года назад Adamski выпустил очень круто и концептуально изданный (на нескольких десятидюймовых пластинках) альбом «Revolt», где собрал такую компанию интересных личностей и заварил такую кашу из стилей, что пройти мимо релиза никак невозможно. Сразу оговорюсь, что это многообразие хочется немедленно и хорошенько отфильтровать и вычленить действительно достойные номера. Идея альбома — бал под венский вальс, который Adamski сталкивает с брейкбитом, техно, дабстепом, хардкором, регги, джанглом и т. д. Помогают ему в этом Ли «Скрэтч» Перри, Асия Ардженто, Конго Нэтти и менее культовые и известные фигуры.

Adamski ::: Born 2 B A DJ

Adamski ::: Golden Brown

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Подкаст №636 25.04.2017 ::: 22:00 ::: 91 FM





Austra ::: Utopia Austra ::: I’m a Monster Lushes ::: Circus Lushes ::: Check John Brown`s Body ::: High Grade John Brown`s Body ::: Pure Fire Natacha Atlas ::: Heaven’s Breath Natacha Atlas ::: Oasis Adamski ::: Born 2 B A DJ Adamski ::: Golden Brown Максим Горданов

25.04.2017

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