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TopList

№636

:::25.04.2017

Austra

Future Politics

(p) 2017
В

озможно, постоянные слушатели программы помнят классный релиз этих канадцев четырехлетней давности «Olympia». «Future Politics» его не превзошёл, но планку Austra держат довольно высоко. Напомню, что проект назван одновременно в честь латышской богини Аустрине и по среднему имени вокалистки Кэти Стельманис. Кэти всем здесь и заправляет: именно на её пронзительный голос нанизаны кусочки полутанцевального транса из электро, дрима, кумбии и т. д. Звенящий, словно бьющийся об упругие стенки бита, он рассказывает о массовых убийствах в Мексике и признаётся в том, что «любит тебя больше, чем ты любишь себя сам». Вся эта музыка и держится на парадоксе, когда улыбка диссонирует с холодом глаз, ласкающее пение вдруг превращается в ультразвук, а движения в такт биту оказываются метаниями по камере без окон и источников света.


Lushes

Service Industry

(p) 2015
L

ushes создали James Ardery и Joel Myers. Вместе они играют абсолютно на всех инструментах, задействованных при записи. Их симбиоз интересен: Ardery ответственен за гитарную составляющую, а Myers привносит студийные находки с сильным влиянием классики — Рахманинова и Баха. В итоге получается дикий замес из хорошо записанных, но по сути совершенно панковских или даже гранджевых отрезков — с откатами в похмельные мантры и фрагменты подвальных сейшнов. Порой в клубах дыма являются призраки Battles, The Notwist, ранних Sonic Youth или Nirvana. Практически все треки диска «Service Industry» лишены четкого мелодического каркаса, это скорее свободное плавание с целью, но без навигатора. Так ведь интереснее.


John Brown`s Body

Fireflies

(p) 2016
«Т

ело Джона Брауна лежит в земле сырой — но дух его зовет нас в бой!», — таковы строчки известнейшей песни времён гражданской войны в США. Именно со дня героической и мученической смерти аболициониста, борца за права угнетённого населения «этой греховной страны» (слова самого Брауна) и началась та война. И именно такое название — John Brown`s Body — взял себе один из старейших американских регги-бэндов. Странно, что я до сих пор не ставил их в эфир. Но теперь есть повод — альбом «Fireflies». Он вышел в прошлом году на лейбле Easy Star Records и забрался на первое место в чартах «Биллборда». Чаще бы там оказывалась подобная музыка. В составе коллектива сейчас восемь музыкантов. Они образовались в 1990 году в Нью-Йорке и постепенно стали важной частью регии-сцены в Штатах, следуя принципу замысловатого смешивания корневого даба, вокала, перкуссии, клавишных и духовой секции из трёх рожков. Все это вкупе с использованием элементов инди работает просто блестяще.


Natacha Atlas

Myriad Road

(p) 2015
Д

овольно неожиданно узреть (или, точнее, услышать) мастерицу танца живота и проводника арабских энергий на европейскую сцену в откровенно джазовом камео. Где-то около Natacha Atlas порою находилась, но чтобы вот так прямо акустический джаз с арабским флёром — это что-то новенькое. В общей сложности, альбом «Myriad Road» записывало 12 музыкантов, взявших в руки струнные и духовые инструменты (кларнет, флейту, скрипку, уд, персидскую флейту и т. д.). Главным в этой компании аккомпаниаторов и соавторов стал трубач, композитор, видный представитель французской джазовой сцены Ibrahim Maalouf. Они с Наташей встретились в Стамбуле, и маэстро был очарован многогранностью артистической натуры и уникальностью её голоса. Надо отдать ей должное. Осваивать новые территории, уходить от привычных клише всегда интересно. И даже в роли джазовой певицы гражданка Бельгии смотрится вполне убедительно.


Adamski

Revolt

(p) 2015
З

авершит сегодняшний плейлист ветеран британской электронной сцены, особенно прославившийся на ниве эйсид-хауса. Зовут его Адам Пол Тинли, но выступает он под ником Adamski. Сотрудничал Адам с такими звёздами, как Seal и Nina Hagen, а в последнее время как-то все о нем немного подзабыли. А мы вспомним. Два года назад Adamski выпустил очень круто и концептуально изданный (на нескольких десятидюймовых пластинках) альбом «Revolt», где собрал такую компанию интересных личностей и заварил такую кашу из стилей, что пройти мимо релиза никак невозможно. Сразу оговорюсь, что это многообразие хочется немедленно и хорошенько отфильтровать и вычленить действительно достойные номера. Идея альбома — бал под венский вальс, который Adamski сталкивает с брейкбитом, техно, дабстепом, хардкором, регги, джанглом и т. д. Помогают ему в этом Ли «Скрэтч» Перри, Асия Ардженто, Конго Нэтти и менее культовые и известные фигуры.


Подкаст №636

25.04.2017:::22:00:::91 FM


  1. Austra :::

    Utopia

    скачать
  2. Austra :::

    I’m a Monster

    скачать
  3. Lushes :::

    Circus

    скачать
  4. Lushes :::

    Check

    скачать
  5. John Brown`s Body :::

    High Grade

    скачать
  6. John Brown`s Body :::

    Pure Fire

    скачать
  7. Natacha Atlas :::

    Heaven’s Breath

    скачать
  8. Natacha Atlas :::

    Oasis

    скачать
  9. Adamski :::

    Born 2 B A DJ

    скачать
  10. Adamski :::

    Golden Brown

    скачать

Максим Горданов
25.04.2017

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