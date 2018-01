:::

С

тивена Патрика уже можно смело назвать живой легендой британской культуры и мировой независимой музыки. Пластиночки его, конечно, давно выходят на мэйджор-лейблах, «Low in a High School» выпущен гигантом BMG, но это вряд ли главное. Моррисси — мощнейший поэт, и именно его стихи и убеждения заставляют к нему прислушиваться и быть, условно говоря, под его флагом. На новой пластинке экс-фронтмен The Smiths непривычно много рассуждает о личном (хотя все его фэны привыкли верить в асексуальность кумира), задаёт вопросы в стиле «надеюсь, ты одинок?», «кто защитит нас от полиции?» и привычно пинает под зад злой и кровожадный империалистический мир. Достаётся не только родной Британии, но и интересам сверхдержав в странах третьего мира. Чего-чего, а смелости Стивену Патрику всегда было не занимать. С текстами и позицией понятно, на этот раз хуже с музыкой. Цепких мелодий и красивых ходов на диске не то, чтобы мало, их попросту нет — кроме, разве что, песни «The Girl from Tel Aviv Who Wouldn’t Kneel». Это настораживает, но, с другой стороны, в начале было Слово, как мы все прекрасно знаем. Искренне любя предыдущие десять лонгплеев автора, придираться в этом аспекте к 11-му как-то не хочется.