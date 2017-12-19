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TopList

№650

:::19.12.2017

Morrissey

Low in a High School

(p) 2017
С

тивена Патрика уже можно смело назвать живой легендой британской культуры и мировой независимой музыки. Пластиночки его, конечно, давно выходят на мэйджор-лейблах, «Low in a High School» выпущен гигантом BMG, но это вряд ли главное. Моррисси — мощнейший поэт, и именно его стихи и убеждения заставляют к нему прислушиваться и быть, условно говоря, под его флагом. На новой пластинке экс-фронтмен The Smiths непривычно много рассуждает о личном (хотя все его фэны привыкли верить в асексуальность кумира), задаёт вопросы в стиле «надеюсь, ты одинок?», «кто защитит нас от полиции?» и привычно пинает под зад злой и кровожадный империалистический мир. Достаётся не только родной Британии, но и интересам сверхдержав в странах третьего мира. Чего-чего, а смелости Стивену Патрику всегда было не занимать. С текстами и позицией понятно, на этот раз хуже с музыкой. Цепких мелодий и красивых ходов на диске не то, чтобы мало, их попросту нет — кроме, разве что, песни «The Girl from Tel Aviv Who Wouldn’t Kneel». Это настораживает, но, с другой стороны, в начале было Слово, как мы все прекрасно знаем. Искренне любя предыдущие десять лонгплеев автора, придираться в этом аспекте к 11-му как-то не хочется.


Francesca Belmonte

Anima

(p) 2015
Н

есколько лет назад человек по имени Adrian Thaws (больше известный как Tricky) разместил в газете объявление, в котором был примерно такой текст: «Нужна подготовленная вокалистка для работы с известным артистом во время туров по Европе». На заметку откликнулась вот эта девушка. Трики сразу понял, что нашёл себе действительно достойную спутницу. Вот же везунчик! Теперь все мы знаем её как Франческу Бельмонте. Настоящее имя ирландско-итальянской певицы — Franky Riley. Помогая мастеру и постоянно пребывая в клубах дымного и вязкого трип-хопа, Франческа вполне предсказуемо подсела и решила записать сольный альбом. Теперь уже пришла очередь Трики помогать ей. Он выступил соавтором почти всех песен и витает такой узнаваемой тенью на диске «Anime». Последний лучше и не охарактеризуешь, нежели как «альбом бэк-вокалистки Трики». И всё сразу понятно. Выпущен релиз лейблом, также расставляющим все акценты. Это !K7. Стоит отметить, что на диске имеется неплохое прочтение культовой «The House of a Rising Sun».


Azure Blue

Beneath the Hill I Smell the Sea

(p) 2015
C

ледующая остановка у нас с вами будет в Скандинавии. Там, в Швеции, в городе Стокгольме живёт и работает музыкант по имени Tobias Isaksson. Третья пластинка проекта Тобиаса Azure Blue называется «Под холмом я чувствую запах моря», и это завершающая часть задуманной им трилогии. Думаю, многие из вас, прослушав первый трек плейлиста, сразу вспомнили о Брайане Ферри (в первую очередь) или о группе a-ha. Сам автор и не скрывает их влияния на свой репертуар, пронизанный «нововолновым» духом 1980-х гг. В записи диска приняли участие несколько известных скандинавских музыкантов. И каждый из них, несомненно, добавил что-то своё в общую картину предзакатных размышлений и воспоминаний, согревающих сердце.


Dub Dynasty

Holy Cow

(p) 2016
D

ub Dynasty — довольно смелое название для не очень известного артиста, хоть и старающегося делать тот самый roots-dub. Зовут его Ben Steppas, и название для диска «Holy Cow» («Священная Корова») отнюдь не случайно. В этом смысле Бен оказался неожиданным союзником, открывшего сегодняшний эфир Стивена Патрика Моррисси. Символизм образа коровы в культурах и религиях позволил ему транслировать одну из целей своей музыки — прокомментировать и привлечь внимание к разрушительным последствиям современного агропромышленного комплекса. Бен говорит: «Не только жестокое обращение с животными, но и с ресурсами Земли, как вы знаете, может иметь чрезвычайно опасные последствия для всех видов, в том числе и для нас. Если мы не будем относиться к планете и природе с уважением, как мы можем даже начать понимать концепцию «человечества»? Не поспоришь!


Аквариум

Песни Нелюбимых

EP (p) 2016
Я

всегда относил себя к преданным поклонникам Аквариума, а сейчас, после выхода злого и актуального альбома «Соль», внимание к высказываниям БГ так и вовсе повышенное, как когда-то. Ведь кто, если не поэт такого калибра, будет говорить правду о том, что происходит? Здесь уже не до особого увлечения русским фолком, латиноамериканскими и африканскими традициями, регги и т. д. — хотя в этих аспектах Аквариум именно как музыкальный коллектив безупречен примерно на всех альбомах 2000-х гг. И эти формы продолжают использоваться, но сейчас вновь главное внимание именно к слову. Не к аллегорическим и иносказательным образам, а к предельно конкретным констатациям. Что Борис Борисович с успехом и наждаком в голосе делает. После «Соли» у него и у группы вышло два сингла и два мини-альбома. Один из них называется «Песни Нелюбимых». Оформление и лирика не вызывают сомнений, что в воздухе что-то не так.


Подкаст №650

19.12.2017:::22:00:::91 FM


  1. Morrissey :::

    Jacky’s Only Happy When She’s Up On The Stage

    скачать
  2. Morrissey :::

    The Girl From Tel-Aviv Who Wouldn’t Kneel

    скачать
  3. Francesca Belmonte :::

    Lying on the Moon

    скачать
  4. Francesca Belmonte :::

    Brothers & Sisters

    скачать
  5. Azure Blue :::

    A Town Like Alice

    скачать
  6. Azure Blue :::

    Tragedy and Changes

    скачать
  7. Dub Dynasty :::

    Holy Cow

    скачать
  8. Dub Dynasty :::

    Oh Father

    скачать
  9. Аквариум :::

    Собачий Вальс (Euro Version)

    скачать
  10. Аквариум :::

    Песни Нелюбимых

    скачать

Максим Горданов
19.12.2017

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