анс быть услышанным где-то кроме своей родины (и уж, тем более, в Сибири) у артистов этой удивительной пластинки был равен нулю. До тех пор, пока в столицу одного из беднейших африканский государств Малави не пожаловали продюсер Иэн Бреннан (известный по работе с туарегами Tinariwen, группой Tv On The Radio и т. д.) и его супруги, итальянского режиссера и фотографа Мариэллы Дели. Они приехали в столицу Малави Зомбу, чтобы исследовать и сделать полевые записи местных музыкальных талантов. Так получилось, что путь привёл энтузиастов в тюрьму строгого режима в Зомбе, где они и записали двадцать откровений людей, отбывающих срок за двойное убийство, тривиальную кражу, гомосексуализм (что в этой стране является преступлением), и тех, кого обвинили в колдовстве. Тюрьма в городе Зомба была построена ещё во времена британского колониального господства. Сегодня в ней содержится около двух тысяч человек, хотя изначально объект был рассчитан на 340 заключенных. Иэн и Мариэлла известные энтузиасты своего дела. У них уже был опыт привлечения широкого внимания к корневой музыке, когда они делали записи в Палестине, Алжире, Руанде и других странах. А как ещё тамошним талантам быть услышанными иначе, находясь вне коммерческого англоязычного контекста? Но на этот раз результат работы супругов превзошёл все ожидания. Убедив начальника тюрьмы и пройдя инструктаж, Мариэлла и Иэн сначала посетили мужской сектор, где всё оказалось более-менее в порядке с инструментами и присутствовало даже своё видение процесса звукозаписи. А вот у женщин, кроме вёдер, используемых в качестве барабанов, ничего и не было. Зато их песни оказались наиболее откровенными и пронзительными. Названия соответствующие: «Не убивай моего ребёнка», «Я вижу, как весь мир умирает от СПИДа», «Не стоит меня ненавидеть», «Я больше не убиваю», «Слушай меня, а не то я надеру тебе зад»… В итоге вышедший на лейбле Six Degrees Records диск Zomba Prison Project «I Have No Everything Here» получил восторженные отклики в прессе западного мира и был номинирован на премию «Грэмми» в категории world-music.