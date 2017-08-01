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№642

:::01.08.2017

Wire

Silver/Lead

(p) 2017
Н

ачнём с людей, создававших современный музыкальный контекст, как официально считается, придумавших направление «арт-панк» и повлиявших не только на музыку 1970-х, но и на героев следующих десятилетий: Laika, My Bloody Valentine, R.E.M. и других. Это английский коллектив Wire, созданный Колином Ньюмэном, Брюсом Джилбертом и Джорджем Гиллом. 40-летие своей деятельности они отметили в 2017 году выпуском новой пластинки «Silver/Lead». Возникнув в момент высшей точки расцвета панка, группа сразу обозначила собственный взгляд на ситуацию и, даже получив контракт с крупным лейблом, шла своим необычным курсом. Wire изначально занимались именно искусством, отодвинув на второй план социальные аспекты, принося их в жертву радикальным экспериментам со стилями, перфомансам, внедрению смелых и порой парадоксальных идей — за что их многие не понимали и не принимали. Именно поэтому в жизни лондонского коллектива существуют длительные паузы: когда музыкантам было нечего сказать они молчали, не высасывая из пальца очередную запись. Но параллельно все они продолжали открывать новые музыкальные пространства. Я лично особенно благодарен Колину Ньюмэну и его жене Майе (известной как Malka Spigel) за создание суперкрутой пост-панк-группы Minimal Compact. Искренне советую послушать не только её, но многое из того, к чему приложили творческие длани участники Wire. Что же касается 16-го студийного альбома, то, учитывая повод и широту взглядов музыкантов, ожидать можно было чего угодно. Ведь давно известно, что один диск Wire может лишь отдалённо напоминать другой. К чести ветеранов, они записали один из самых цельных альбомов, постаравшись гармонично использовать многое из того, что для них было важно когда-то — и актуально сейчас.


Karin Park

Apocalypse Pop

(p) 2015
K

arin Park за свою карьеру успела получить престижную музыкальную награду и представить Норвегию на Евровидении. Но в то же время она старается играть далеко не только на поп-территории, что с блеском подтверждает её очень интересная пластинка. Музыка Карин ближе к Fever Ray и вполне «фортитьюдовской» мистике, нежели к стандартным скандинавским клише. На диске «Apocalypse Pop» очень много действительно сильных композиций, где синтетика марширует в ногу с роком, ритуальными барабанами с отголосками «бангры» и сливается с готическими изломами мелодий («Hard Liquor Man»). Кстати, обратите внимание, что все три трека, включенные в плейлист, довольно заметно отличаются друг от друга. Нерва и тревожности общей картине придаёт голос Карин, говорящей названием почти каждой песни, что апокалипсис где-то рядом, как и дьявол. Так что продолжаем «придерживаться лжи». Неплохой совет, когда всё и так рушится.


Zomba Prison Project

I Have No Everything Here

(p) 2015
Ш

анс быть услышанным где-то кроме своей родины (и уж, тем более, в Сибири) у артистов этой удивительной пластинки был равен нулю. До тех пор, пока в столицу одного из беднейших африканский государств Малави не пожаловали продюсер Иэн Бреннан (известный по работе с туарегами Tinariwen, группой Tv On The Radio и т. д.) и его супруги, итальянского режиссера и фотографа Мариэллы Дели. Они приехали в столицу Малави Зомбу, чтобы исследовать и сделать полевые записи местных музыкальных талантов. Так получилось, что путь привёл энтузиастов в тюрьму строгого режима в Зомбе, где они и записали двадцать откровений людей, отбывающих срок за двойное убийство, тривиальную кражу, гомосексуализм (что в этой стране является преступлением), и тех, кого обвинили в колдовстве. Тюрьма в городе Зомба была построена ещё во времена британского колониального господства. Сегодня в ней содержится около двух тысяч человек, хотя изначально объект был рассчитан на 340 заключенных. Иэн и Мариэлла известные энтузиасты своего дела. У них уже был опыт привлечения широкого внимания к корневой музыке, когда они делали записи в Палестине, Алжире, Руанде и других странах. А как ещё тамошним талантам быть услышанными иначе, находясь вне коммерческого англоязычного контекста? Но на этот раз результат работы супругов превзошёл все ожидания. Убедив начальника тюрьмы и пройдя инструктаж, Мариэлла и Иэн сначала посетили мужской сектор, где всё оказалось более-менее в порядке с инструментами и присутствовало даже своё видение процесса звукозаписи. А вот у женщин, кроме вёдер, используемых в качестве барабанов, ничего и не было. Зато их песни оказались наиболее откровенными и пронзительными. Названия соответствующие: «Не убивай моего ребёнка», «Я вижу, как весь мир умирает от СПИДа», «Не стоит меня ненавидеть», «Я больше не убиваю», «Слушай меня, а не то я надеру тебе зад»… В итоге вышедший на лейбле Six Degrees Records диск Zomba Prison Project «I Have No Everything Here» получил восторженные отклики в прессе западного мира и был номинирован на премию «Грэмми» в категории world-music.


Stereophonics

Keep The Village Alive

(p) 2015
О

диннадцатая по счёту пластинка валлийской группы Stereophonics вышла на собственном лейбле коллектива Stylys Records, а продюсировали его сами же музыканты Келли Джонс и Джим Лоу. До выхода красивейшего релиза «Graffiti On The Train» я, признаться, относился к Stereophonics с предубеждением. Но если тот диск был очень сильным, то новый «Keep The Village Alive» смотрится его ровным и более сдержанным продолжением. Как будто валлийцы дрейфуют в том же русле: под неспешный сладковатый рок, изобилующий переливами струнных и томным эпикурейством. В этом смысле показательна песня для лета. Только вот не у всех оно есть.


Подкаст №642

01.08.2017:::22:00:::91 FM


  1. Karin Park :::

    Stick To the Lie

    скачать
  2. Karin Park :::

    Hard Liquor Man

    скачать
  3. Karin Park :::

    Shake With the Devil

    скачать
  4. Wire :::

    Diamonds in Cups

    скачать
  5. Wire :::

    Sonic Lens

    скачать
  6. Wire :::

    Sleep On the Wing

    скачать
  7. Zomba Prison Project :::

    A Message (I Will Take You)

    скачать
  8. Zomba Prison Project :::

    Women Today Take Care of Business

    скачать
  9. Zomba Prison Project :::

    Don`t Hate Me

    скачать
  10. Zomba Prison Project :::

    When They See Me Dance

    скачать
  11. Zomba Prison Project :::

    Last Wishes

    скачать
  12. Zomba Prison Project :::

    Goodbye All My Friends

    скачать
  13. Stereophonics :::

    I Wanna Get Lost With You

    скачать
  14. Stereophonics :::

    Song For the Summer

    скачать
  15. Stereophonics :::

    Fight or Flight

    скачать

Максим Горданов
01.08.2017

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