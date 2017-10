:::

отландский квартет The View из города Данди. Несмотря на почти юношеский романтизм, присущий их песням, ребята собрались довольно давно, в 2005 году. Сначала они были одним из сотни кавер-бэндов, а первое их выступление на публике, что интересно, произошло довольно далеко от дома — в Нью-Йорке. Музыканты находятся под влиянием нескольких хороших и разных британских коллективов, что отчётливо прослеживается в некоторых песнях. Где-то они ближе к сладости Oasis, где-то к резкости ранних The Clash. Большое влияние на пока последний альбом «Ropewalk» оказали американцы The Strokes. Участники звёзд рок-ривайвла даже продюсировали пятый диск The View. Он показывает взросление группы, расширившей рамки пост-панка удачными мелодичными номерами и вторжением на территории поп-рока 1970-х гг.