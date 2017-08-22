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№643

:::22.08.2017

Coldcut & On-U Sound

Outside The Echo Chamber

(p) 2017
Д

ля начала будем иметь дело с настоящими легендами электронной музыки, не выпускавшими свежего материала целых 11 лет. А именно, с лондонским диджейским дуэтом Coldcut. Преподаватель искусств Джонатан Мор и программист Мэтт Блэк придумали его ровно 30 лет назад. Видимо, ввиду такого события молчать они больше не могли и, как следствие, появился альбом «Outside The Echo Chamber». Блэк и Мур также основатели очень важного для электронной музыки рубежа веков лейбла Ninja Tune. В последние годы импринт несколько утратил влияние — но только не уважение, как и его основатели. 30-летие группы одни из пионеров британского сэмплинга и брейкбита решили отметить в компании ещё одного культового персонажа по имени Эдриэн Шервуд. Хозяин лейбла On-U Sound — мягко говоря, не последний человек в мире даба и рэгги. Собственно, и пластинка красноречиво представлена как результат работы двух королевств: Coldcut & On-U Sound System. Под system имеются в виду друзья и коллабораторы Эдриана Шервуда (Roots Manuva, Junior Reid, Lee наш незабвенный Scratch Perry и другие вокалисты, безусловно украсившие релиз). Путеводной звездой Coldcut всегда было стремление к новаторству. Из-за этого они не раз ругались с представителями звукозаписывающей индустрии, требовавшими эксплуатировать одни и те же идеи. На этот раз Мэтт и Джонатан увлечённо погружаются в «шервудский» лес регги, даба и дэнсхолла. Единственным недостатком диска является его какая-то неорганизованность и непоследовательность. Либо слишком спешили отпраздновать, либо жалко было удалять явно лишнее. Но, хорошо, что вообще вернулись.


Ilya (UK)

Gospel

(p) 2016
I

lya — прекрасно знакомые постоянным слушателям «ТСЛ» музыканты. Как известно, певица Джоанна Свон и мультиинструменталист Ник Пуллен могут записывать дико красивые и пробирающие до самых потаённых струн души композиции на основе трип-хопа и нуар-джаза, могут увлекать слушателя бродить по запутанным тропинкам психоделика, покоряться року и лениться в лаунже, исследовать музыку средневековья и так далее. На этот раз, исходя из названия, курс взят на планету Госпел. Естественно, Джоанна и Ник этим не ограничиваются: в чистом виде особенности госпела как стиля раскрыты лишь в нескольких композициях. Что бы Ilya ни делали, так или иначе во всём царит дух элитарного джаза, приглушённого света, таинственности глядящих на тебя в полумраке глаз и рук, сжимающих бокал с очень недешёвым напитком. Остаётся в миллионный раз с наслаждением вкусить красоту, мастерство и магию исполнения этих, по-моему, вечных песен.


The View

Ropewalk

(p) 2015
Ш

отландский квартет The View из города Данди. Несмотря на почти юношеский романтизм, присущий их песням, ребята собрались довольно давно, в 2005 году. Сначала они были одним из сотни кавер-бэндов, а первое их выступление на публике, что интересно, произошло довольно далеко от дома — в Нью-Йорке. Музыканты находятся под влиянием нескольких хороших и разных британских коллективов, что отчётливо прослеживается в некоторых песнях. Где-то они ближе к сладости Oasis, где-то к резкости ранних The Clash. Большое влияние на пока последний альбом «Ropewalk» оказали американцы The Strokes. Участники звёзд рок-ривайвла даже продюсировали пятый диск The View. Он показывает взросление группы, расширившей рамки пост-панка удачными мелодичными номерами и вторжением на территории поп-рока 1970-х гг.


Peaches

Rub

(p) 2015
Е

сли те же Ilya ассоциируются с некоей элитарностью, безусловной красотой и именно раскрытием певческого таланта в классическом понимании, то далее нас ждёт встреча с женщиной более лёгкого поведения, эксцентричного имиджа и, что греха таить, принадлежащей к тому типу артистов, которые чаще встречаются на «ТСЛ». Давненько мы не слышали канадскую провокаторшу и матерщинницу, также известну как Peaches. Merill Beth Nisker подкупила своей хулиганской манерой подачи далеко не всегда цензурного электроклэша даже Кристину Агилеру (хотя, кто знает: может у поп-звезды на уме нечто ещё более радикальное и тёмное). Шестилетнюю паузу между своими пластинками Peaches заполнила увлечением рок-операми, издала резонансную фотокнигу и сотрудничала с R.E.M. и Yoko Ono. Она сама сочиняет свой, по сути, электронный панк, якшается с Игги Попом, привлекает к работе (в частности, над диском «Rub») таких совершенно чудесных музыкантов, как Ким Гордон и Лесли Файст. Названия песен продолжают ласкать слух: «Dumb Fuck», «Vaginoplasty», «Dick In The Air» и проч. А, между тем, ей уж 50. Не впустую проходят.


Small Black

Best Blues

(p) 2015
В

завершение 643-го выпуска вновь дадим слово компании хороших парней. Надеюсь, вы не успели забыть, что ещё одни участники программы, шотландцы The View когда-то заявили о себе выступлением в Нью-Йорке. Так вот, сейчас мы познакомимся тоже с квартетом и как раз с Лонг-Айленда. Называются они Small Black, а исполняют вполне такой беззаботный и очень даже симпатичный электро-инди-поп и имеют в багаже несколько ярких клипов. Только вот почему их пластинка называется «Best Blues», не совсем понятно.


Подкаст №643

22.08.2017:::22:00:::91 FM


  1. The View :::

    Under The Rug

    скачать
  2. The View :::

    Psychotic

    скачать
  3. Coldcut feat. Ce’Cile, Toddla T & Adrian Sherwood :::

    Make Up Your Mind

    скачать
  4. Coldcut feat. Lee Scratch Perry, Junior Reid, Elan & Adrian Sherwood :::

    Divide and Rule

    скачать
  5. Ilya (UK) :::

    Running For Superman

    скачать
  6. Ilya (UK) :::

    Little By Little

    скачать
  7. Peaches :::

    Light in Places

    скачать
  8. Peaches :::

    Free Drink Ticket

    скачать
  9. Small Black :::

    Boys Life

    скачать
  10. Small Black :::

    Smoke Around the Bend

    скачать

Максим Горданов
22.08.2017

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