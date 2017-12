:::

A

Place to Bury Strangers, трио из Нью-Йорка, когда-то назвавшее себя самой громкой группой Америки. Вряд ли это так — но в том, что они не тихони, убедиться легко. С момента первого появления в нашей программе с первым альбомом 2007 года группа заметно выросла, и хронологически последний диск «Transfixiation» это подтверждает. Яростный шугейз здесь не идёт, а мчится без фар и ремней безопасности по колее нойз-рока. Зло, мрачно, уверенно и с предсказуемым финалом, конечно же: последняя песня — «I Will Die». В баках у бруклинцев залито топливо The Jesus & Mary Chain, но когда в качестве присадок квартет добавляет Suicide и Joy Division, то даже мёртвые вдоль дорог разбегаются, роняя косы.