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TopList

№645

:::26.09.2017

Ghostpoet

Dark Days + Canapés

(p) 2017
Г

лавная пластинка выпуска идеально гармонирует с несколько хмурым и задумчивым осенним настроением творческого коллектива «ТСЛ». Британец Obaro Ejimiwe (также известный как Ghopstpoet) прославился мягкой и согревающей манерой пения, любовью к неагрессивной электронике, абстрактному хип-хопу и трип-хопу. На новом, четвёртом по счету альбоме, которому было присвоено название «Dark Days + Canapés» он действует разнообразнее и мыслит шире. Тревожный басовый туман стелется здесь не только над электронными просторами. Автору равно интересны джаз, блюз и пост-панк. Слушая эти песни, не покидает ощущение огромных открытых пространств, где невозможно укрыться от ещё не злого, но уже тревожного ветра. Постепенно сгущаются тучи, но с каждым клавишным аккордом ты начинаешь дышать глубже и ощущаешь свежесть этого воздуха. Не удивительно в этой связи, что продюсером пластинки стал Лео Абрахамс, работавший, в частности, с Брайаном Ино и Йоном Хопкинсом. Он-то и помог нагнать этого гитарного полумрака на далёких горизонтах и подчеркнуть важность слов в преддверии грозы.


Johnny Reggae Rub Foundation

No Bam Bam

(p) 2015
J

ohnny Reggae Rub Foundation — немецкий коллектив, своим названием объясняющий, что они, собственно, играют. Их первый полноформатный лонгплей именуется «No Bam Bam», что бы это ни значило. Очень многие музыканты, увлекающиеся ямайскими вибрациями, утверждают, что стараются следовать духу олдскульного регги, но не многим это по силам. У Johnny Reggae Rub Foundation местами получается идеально. Им удается передать теплоту ранних записей, винтажных клавишных, неагрессивного ска. Хотя сами они добиваются не только этого, но и того, чтоб их боевики хорошенько «надрали слушателям зад». Мне же кажется, у них больше получается его поглаживать.


A Place to Bury Strangers

Transfixation

(p) 2015
A

Place to Bury Strangers, трио из Нью-Йорка, когда-то назвавшее себя самой громкой группой Америки. Вряд ли это так — но в том, что они не тихони, убедиться легко. С момента первого появления в нашей программе с первым альбомом 2007 года группа заметно выросла, и хронологически последний диск «Transfixiation» это подтверждает. Яростный шугейз здесь не идёт, а мчится без фар и ремней безопасности по колее нойз-рока. Зло, мрачно, уверенно и с предсказуемым финалом, конечно же: последняя песня — «I Will Die». В баках у бруклинцев залито топливо The Jesus & Mary Chain, но когда в качестве присадок квартет добавляет Suicide и Joy Division, то даже мёртвые вдоль дорог разбегаются, роняя косы.


Marsheaux

A Broken Frame

(p) 2015
M

arsheaux — это две девушки из Афин, исполняющие меланхоличный электропоп. Как фанаткам Depeche Mode, им пришло в голову полностью перепеть малоизвестный и редко цитируемый альбом кумиров 1982 года «A Broken Frame». Именно недооценённость этой пластинки стала главным импульсом задумки. Артистки даже стилизовали обложку в соответствующем ключе. Любопытно, что, отдавая дань песням Мартина Гора, Marianthi Melitsi и Sophie Sarigiannidou признаются, что больше ценят неоромантизм Винса Кларка. Того самого, кто стоял у истоков Depeche Mode, записал с ними первый диск, а потом создал такие проекты, как Yazoo Erasure.


Ghost Culture

(p) 2015
С

творчеством артиста, известно, как Ghostpoet мы познакомились, а завершим 645-й эфир музыкой проекта Ghost Culture. На смену «поэту-призраку» пришла целая «призрачная культура». Лондонский электронный музыкант James Greenwood выпустил свою первую одноимённую пластинку два года назад. Среди повлиявших на него музыкантов Джеймс отмечает Дэвида Боуи и группу Talking Heads.


Подкаст №645

26.09.2017:::22:00:::91 FM


  1. A Place to Bury Strangers :::

    Straight

    скачать
  2. A Place to Bury Strangers :::

    Now It’s Over

    скачать
  3. Marsheaux :::

    See You

    скачать
  4. Marsheaux :::

    Satellite

    скачать
  5. Ghostpoet :::

    Many Moods At Midnight

    скачать
  6. Ghostpoet :::

    LiveLeave

    скачать
  7. Johnny Reggae Rub Foundation :::

    I Can Tell You

    скачать
  8. Johnny Reggae Rub Foundation :::

    Orgsmic

    скачать
  9. Ghost Culture :::

    Mouth

    скачать
  10. Ghost Culture :::

    Lying

    скачать

Максим Горданов
26.09.2017

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