№633:::28.02.2017
Beyond The Wizards Sleeve
The Soft Bounce(p) 2016
а вывеской Beyond The Wizards Sleeve скрываются английские музыканты Ричард Норрис и Эрол Алкан. Какое-то время данный проект был заморожен, но при содействии ряда приглашенных коллабораторов и вокалистов в прошлом году вышла пластинка «The Soft Bounce». Её эклектичность обычно описывается терминами «психоделик-поп» или «психотроника». Практически каждый номер чем-то да отличается от идущего следом, не придерживаясь единого направления. Где-то больше рока, где-то фанка, где-то синти-попа и так далее. Полёт фантазии авторов безграничен, и некоторая хаотичность материала, скорее, подчёркивает разнообразие идей, чем отсутствие единой концепции.
- Beyond The Wizards Sleeve :::
Iron Age
- Beyond The Wizards Sleeve :::
Door To Tomorrow
- Beyond The Wizards Sleeve :::
Black Crow
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Andrea Schroeder
Void(p) 2016
ем временем, у нас настал черёд центральной гостьи выпуска, предпочитающей свои личные переживания излагать в куда менее барочном ключе, и мне, скажу честно, это гораздо ближе. Зовут певицу Андреа Шрёдер, а её новый, третий альбом называется «Void» («Пустота»). Если вы помните, Андреа фигурировала в прошлом выпуске программы как одна из тех певиц, что помогли Мику Харви в работе над четвёртой главой трибьюта Сержу Генсбуру. Для меня, пожалуй, главным событием прошлого года стало знакомство с этой чудесной артисткой, согласившейся дать интервью музыкальному журналисту из малопонятной Сибири. Результаты этой встречи в виде интереснейшего интервью представлены в новом телевизионном выпуске «ТСЛ».
- Andrea Schroeder :::
Void
- Andrea Schroeder :::
Black Sky
- Andrea Schroeder :::
Drive Me Home
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Jens Lekman
Life Will See You Now(p) 2017
лагостно, безмятежно и крайне позитивно. Всё именно так на новой пластинке Йенса Лекмана «Life Will See You Now». Никакой фирменной скандинавской задумчивости — а лето, солнце, счастье и улыбки. Порой такую запись полезно послушать для того, чтобы просто стало легче, хотя бы оттого, что кому-то на белом свете радостно и беззаботно. Йенс исполняет акустические пьесы, витиевато инкрустированные струнными и духовыми, а иначе — барокко-поп или chamber-pop. Местами швед высказывается даже в духе Дэвида Бирна и Моррисси. Важна здесь не только музыка, но и довольно личные истории, которыми северный менестрель охотно делится со всем миром. Под хлопки, мягкие перкуссии, колокольчики, скрипки и переливы клавишных он рассказывает о том, как человек после тридцати наблюдает за последствиями своих жизненных выборов, совершаемых, как известно, ежечасно. Именно этим и объясняется название пластинки: что, мол, теперь-то жизнь «как на ладони». Лекман называет своё новое творение неожиданно — «диско-альбом о внутреннем кризисе человека за тридцать».
- Jens Lekman :::
To Know Your Mission
- Jens Lekman :::
Evening Prayer
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Spahni`s Dub Dancers
Across The Rain Between Drops(p) 2015
pahni`s Dub Dancers появились в 2000 году стараниями человека по имени Дэниэл Спани. Сам он швейцарец и когда-то входил в группу Heart Beat Band из города Невшателя. В ней играл знаменитый тромбонист Рико Родригес. К нему в компанию когда-то и пришёл Дэниэл. Они вместе записали два альбома, после чего Спани оброс полезными знакомствами и контактами, включая известного барбадосского гитариста Дэнниса Бовелла, работавшего с Линтоном Квеси-Джонсоном. Всё это позволило организовать Spahni`s Dub Dancers, причем Дэниэлу помогли в записи и Родригес, и Бовелл. В итоге получился среднетемповый ска-дабовый альбом с лёгким флёром танго в первой композиции, обилием духовых, посильной помощи приглашённых артистов (как водится) и нетленкой «Cantaloupe Island» Херби Хэнкока.
- Spahni`s Dub Dancers :::
Skango
- Spahni`s Dub Dancers :::
Death of a Rude Boy
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Esplendor Geométrico
Ultraphoon(p) 2013
етераны испанской индустриальной сцены, записавшие в 2013 году пластинку «Ultraphoon». Вообще, релизов у этой группы, созданной в Мадриде в 1980-м, насчитывается больше 30. Esplendor Geométrico, может быть, менее известные, но не менее культовые в своей нише, нежели легендарные Throbbing Gristle, с которыми их всегда объединяли схожие взгляды. Несмотря на то, что группа формально испанская, к её созданию причастны и итальянцы. Даже название «Геометрическое Великолепие» взято из текста одного из итальянских футуристов. Изначально существовавшие как трио, с начала 1990-х гг. Esplendor Geométrico — это Саверио Евангелиста и Артуро Ланц. За долгие годы они успели поэкспериментировать со всеми мыслимыми оттенками «индастриэла» и «нойза». Также на их музыку существенное влияние оказала арабская этника и опыты Muslimgauze. Мне пластинка «Ultraphoon» напомнила и то, что когда-то делали Ричардас Норвила и Алексей Борисов.
- Esplendor Geométrico :::
Regeneracion
- Esplendor Geométrico :::
Bomboto
- Все релизы Esplendor Geométrico
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Подкаст №63328.02.2017:::22:00:::91 FM
- Beyond The Wizards Sleeve :::
Iron Age
- Beyond The Wizards Sleeve :::
Door To Tomorrow
- Andrea Schroeder :::
Void
- Andrea Schroeder :::
Black Sky
- Andrea Schroeder :::
Drive Me Home
- Jens Lekman :::
To Know Your Mission
- Jens Lekman :::
Evening Prayer
- Spahni`s Dub Dancers :::
Skango
- Spahni`s Dub Dancers :::
Death of a Rude Boy
- Esplendor Geométrico :::
Regeneracion
- Esplendor Geométrico :::
Bomboto
- Beyond The Wizards Sleeve :::
Black Crow
Максим Горданов
28.02.2017
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