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TopList

№633

:::28.02.2017

Beyond The Wizards Sleeve

The Soft Bounce

(p) 2016
З

а вывеской Beyond The Wizards Sleeve скрываются английские музыканты Ричард Норрис и Эрол Алкан. Какое-то время данный проект был заморожен, но при содействии ряда приглашенных коллабораторов и вокалистов в прошлом году вышла пластинка «The Soft Bounce». Её эклектичность обычно описывается терминами «психоделик-поп» или «психотроника». Практически каждый номер чем-то да отличается от идущего следом, не придерживаясь единого направления. Где-то больше рока, где-то фанка, где-то синти-попа и так далее. Полёт фантазии авторов безграничен, и некоторая хаотичность материала, скорее, подчёркивает разнообразие идей, чем отсутствие единой концепции.


Andrea Schroeder

Void

(p) 2016
Т

ем временем, у нас настал черёд центральной гостьи выпуска, предпочитающей свои личные переживания излагать в куда менее барочном ключе, и мне, скажу честно, это гораздо ближе. Зовут певицу Андреа Шрёдер, а её новый, третий альбом называется «Void» («Пустота»). Если вы помните, Андреа фигурировала в прошлом выпуске программы как одна из тех певиц, что помогли Мику Харви в работе над четвёртой главой трибьюта Сержу Генсбуру. Для меня, пожалуй, главным событием прошлого года стало знакомство с этой чудесной артисткой, согласившейся дать интервью музыкальному журналисту из малопонятной Сибири. Результаты этой встречи в виде интереснейшего интервью представлены в новом телевизионном выпуске «ТСЛ».


Jens Lekman

Life Will See You Now

(p) 2017
Б

лагостно, безмятежно и крайне позитивно. Всё именно так на новой пластинке Йенса Лекмана «Life Will See You Now». Никакой фирменной скандинавской задумчивости — а лето, солнце, счастье и улыбки. Порой такую запись полезно послушать для того, чтобы просто стало легче, хотя бы оттого, что кому-то на белом свете радостно и беззаботно. Йенс исполняет акустические пьесы, витиевато инкрустированные струнными и духовыми, а иначе — барокко-поп или chamber-pop. Местами швед высказывается даже в духе Дэвида Бирна и Моррисси. Важна здесь не только музыка, но и довольно личные истории, которыми северный менестрель охотно делится со всем миром. Под хлопки, мягкие перкуссии, колокольчики, скрипки и переливы клавишных он рассказывает о том, как человек после тридцати наблюдает за последствиями своих жизненных выборов, совершаемых, как известно, ежечасно. Именно этим и объясняется название пластинки: что, мол, теперь-то жизнь «как на ладони». Лекман называет своё новое творение неожиданно — «диско-альбом о внутреннем кризисе человека за тридцать».


Spahni`s Dub Dancers

Across The Rain Between Drops

(p) 2015
S

pahni`s Dub Dancers появились в 2000 году стараниями человека по имени Дэниэл Спани. Сам он швейцарец и когда-то входил в группу Heart Beat Band из города Невшателя. В ней играл знаменитый тромбонист Рико Родригес. К нему в компанию когда-то и пришёл Дэниэл. Они вместе записали два альбома, после чего Спани оброс полезными знакомствами и контактами, включая известного барбадосского гитариста Дэнниса Бовелла, работавшего с Линтоном Квеси-Джонсоном. Всё это позволило организовать Spahni`s Dub Dancers, причем Дэниэлу помогли в записи и Родригес, и Бовелл. В итоге получился среднетемповый ска-дабовый альбом с лёгким флёром танго в первой композиции, обилием духовых, посильной помощи приглашённых артистов (как водится) и нетленкой «Cantaloupe Island» Херби Хэнкока.


Esplendor Geométrico

Ultraphoon

(p) 2013
В

етераны испанской индустриальной сцены, записавшие в 2013 году пластинку «Ultraphoon». Вообще, релизов у этой группы, созданной в Мадриде в 1980-м, насчитывается больше 30. Esplendor Geométrico, может быть, менее известные, но не менее культовые в своей нише, нежели легендарные Throbbing Gristle, с которыми их всегда объединяли схожие взгляды. Несмотря на то, что группа формально испанская, к её созданию причастны и итальянцы. Даже название «Геометрическое Великолепие» взято из текста одного из итальянских футуристов. Изначально существовавшие как трио, с начала 1990-х гг. Esplendor Geométrico — это Саверио Евангелиста и Артуро Ланц. За долгие годы они успели поэкспериментировать со всеми мыслимыми оттенками «индастриэла» и «нойза». Также на их музыку существенное влияние оказала арабская этника и опыты Muslimgauze. Мне пластинка «Ultraphoon» напомнила и то, что когда-то делали Ричардас Норвила и Алексей Борисов.


Подкаст №633

28.02.2017:::22:00:::91 FM


  1. Beyond The Wizards Sleeve :::

    Iron Age

    скачать
  2. Beyond The Wizards Sleeve :::

    Door To Tomorrow

    скачать
  3. Andrea Schroeder :::

    Void

    скачать
  4. Andrea Schroeder :::

    Black Sky

    скачать
  5. Andrea Schroeder :::

    Drive Me Home

    скачать
  6. Jens Lekman :::

    To Know Your Mission

    скачать
  7. Jens Lekman :::

    Evening Prayer

    скачать
  8. Spahni`s Dub Dancers :::

    Skango

    скачать
  9. Spahni`s Dub Dancers :::

    Death of a Rude Boy

    скачать
  10. Esplendor Geométrico :::

    Regeneracion

    скачать
  11. Esplendor Geométrico :::

    Bomboto

    скачать
  12. Beyond The Wizards Sleeve :::

    Black Crow

    скачать

Максим Горданов
28.02.2017

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