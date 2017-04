:::

а вывеской Beyond The Wizards Sleeve скрываются английские музыканты Ричард Норрис и Эрол Алкан. Какое-то время данный проект был заморожен, но при содействии ряда приглашенных коллабораторов и вокалистов в прошлом году вышла пластинка «The Soft Bounce». Её эклектичность обычно описывается терминами «психоделик-поп» или «психотроника». Практически каждый номер чем-то да отличается от идущего следом, не придерживаясь единого направления. Где-то больше рока, где-то фанка, где-то синти-попа и так далее. Полёт фантазии авторов безграничен, и некоторая хаотичность материала, скорее, подчёркивает разнообразие идей, чем отсутствие единой концепции.

лагостно, безмятежно и крайне позитивно. Всё именно так на новой пластинке Йенса Лекмана «Life Will See You Now». Никакой фирменной скандинавской задумчивости — а лето, солнце, счастье и улыбки. Порой такую запись полезно послушать для того, чтобы просто стало легче, хотя бы оттого, что кому-то на белом свете радостно и беззаботно. Йенс исполняет акустические пьесы, витиевато инкрустированные струнными и духовыми, а иначе — барокко-поп или chamber-pop. Местами швед высказывается даже в духе Дэвида Бирна и Моррисси. Важна здесь не только музыка, но и довольно личные истории, которыми северный менестрель охотно делится со всем миром. Под хлопки, мягкие перкуссии, колокольчики, скрипки и переливы клавишных он рассказывает о том, как человек после тридцати наблюдает за последствиями своих жизненных выборов, совершаемых, как известно, ежечасно. Именно этим и объясняется название пластинки: что, мол, теперь-то жизнь «как на ладони». Лекман называет своё новое творение неожиданно — «диско-альбом о внутреннем кризисе человека за тридцать».