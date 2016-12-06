№628

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Н аверное, будет общим местом в очередной раз напомнить, что Наташу Хан, когда она только появилась, сразу стали сравнивать с такими фигурами, как Кейт Буш и Пи Джей Харви. Ярких вспышек в данном секторе музыкального небосклона всегда хватало, но обрести устойчивый звёздный свет или хотя бы какое-то время не гаснуть в меломанской памяти дано не всем. Bat for Lashes, на мой взгляд, следует по траектории угасания. Её новая пластинка «The Bride» — концептуальное послание о горе невесты, потерявшей в автокатастрофе по пути на свадьбу любимого человека. Сам по себе посыл невероятно трагичен, но чтобы его неподдельно выразить, у Наташи не хватает ни соответствующих вокальных способностей, ни разнообразия творческих приёмов, ни решимости полностью погрузиться в сумрачный надрыв. Поэтому «The Bride» слушается уныло и монотонно, как долгое созерцание неподвижного поплавка в ожидании редких всплесков — таких, как «Sunday Love».

Bat for Lashes ::: Honeymooning Alone

Bat for Lashes ::: Sunday Love

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Yello Toy (p) 2016

П оочередно познакомились мы за последнее время с сольными опытами миллионера и профессионального игрока в покер Дитера Мейера (кстати, большого ценителя водки) и когда-то водившего грузовик Бориса Бланка. Теперь, с выходом 13-го студийного сольника «Toy» логично будет обратить меломанский взор на их основной проект, живущий и здравствующий до сих пор. А чего бы не жить-то, деньги есть. Скажу честно, большим поклонником творческого метода Yello я никогда не был, и сольники Мейера и Бланка мне понравились гораздо больше основного корпуса произведений швейцарского дуэта. Может быть, вы удивитесь, но в честь выхода «Toy» Yello впервые (именно, впервые за всю почти сорокалетнюю историю) дали серию живых концертов — в ущерб студийному экспериментированию и сэмплированию. 70-летние ветераны европейского электро-попа справедливо и точно сравнивают свой саунд с игрушечным, а способ создания музыки — с принципами работы ателье. Выход на сцену сопровождается возвратом к корням, по утверждению дуэта. Но, как мне кажется, «игрушка» у Мейера и Бланка получилась узнаваемая за долю секунды: дорогая, мастерски сделанная, но быстро надоедающая. Ситуацию на время спасает группа вокалистов, приглашенных и для записи диска, и для работы вживую, но даже этот прием растворяется к середине альбома и становится частью фона без внятного начала и конца.

Yello ::: Limbo

Yello ::: Starlight Scene

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Видеоклип

С тарший сын Боба Марли Дэвид (или Зигги) — частый гость в плейлистах «ТСЛ» и, не скрою, один из самых моих любимых исполнителей reggae. Недавно мы знакомились с коммерчески успешным релизом другого отпрыска Боба, Стивена — теперь очередь создателя группы The Melody Makers. Он выпустил очередной сольный диск, дав ему собственное имя. На мой взгляд, это лучшая его работа со времени выхода альбома «Dragonfly». Зигги — звезда именно поп-кластера ямайского стиля. Получается у него настолько искренне и душевно со всеми этими акустическими переливами и сладкими подпевочками, что тебя не отпускает перманентное чувство комфорта от энергетики уютных, солнечных песен. Старший сын утверждает, что «деньги не делают мир лучше», а в треке «Марихуанамэн» призывает политиков лучше курить травку, чем творить невесть что. И это не выглядит как призыв революционера, а лишь элементарная констатация факта: радоваться жизни, улыбаться и любить — гораздо правильнее, чем в очередной раз хвататься за оружие и отстаивать неизвестно чьи интересы.

Ziggy Marley ::: Love Is a Rebel

Ziggy Marley ::: Weekend’s Long

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Видеоклип

З наете вы все, конечно, коллектив Arctic Monkeys, но вот есть ещё и «Арктические Цветы». Отлично подходит эта метафора к тому, что резкая зима недавно сделала с ещё зелёными листьями сибирских деревьев, превратив их как раз во что-то подобное. Arctic Flowers, возможно, выглядят и красиво, но я лично предпочел бы смотреть на них в специализированных изданиях или научно-популярных программах, нежели в реальных полярных условиях. Вряд ли там были участники группы из Портленда, но вывеска красивая. Играют эти ребята такой анархический пост-панк с примесью готики, чем воскрешают целый пласт славной гитарной эпохи середины 1980-х годов. Их пока единственная пластинка «Weaver» вышла два года назад.

Arctic Flowers ::: Magdalene

Arctic Flowers ::: Dirges Dwell

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Dark Horses Hail Lucid State (p) 2014

C ильно напоминающие Siouxsie & The Banshees «Тёмные Лошадки» — это секстет из Англии, собравшийся вокруг шведской вокалистки и мастера игры на губной гармошке Лизы Элле. «Hail Lucid State» называется их пока последняя работа, которую продюсировал Richard Fearless из Death In Vegas. Надеюсь, вы помните, кто это такие. В музыке Dark Horses сплелись арт-поп, краутрок, психоделик, готика и пост-панк. Весь этот замес, благодаря манере пения Лизы, воспринимается и как приглашение в таинственные лабиринты холодной, трагичной сексуальности, и как стопроцентное попадание в настроение начала 1980-х гг.

Dark Horses ::: Hail Lucid State

Dark Horses ::: Wake Up

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The Roots …And then You Shoot Your Cousin… (p) 2014

Д остаём из архива ещё один диск двухлетней давности. Записан он культовой американской хип-хоп группой The Roots и интригующе именуется «…And Then You Shoot Your Cousin…». Это концептуальная работа, совмещающая сразу несколько линий. В каждом треке использованы либо семплы (из произведений Нины Симон, Мэри Лу Уильямс и других), либо задействован какой-то приглашённый артист (Дайс Роу, Рахим Девон и другие). Лидер The Roots MC Black Thought говорит, что альбом, в первую очередь, сатирический и анализирует стереотипы, характерные не только для хип-хоп сообщества, но и для всего общества в целом.

The Roots ::: The Unraveling

The Roots ::: Tomorrow

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Подкаст №628 06.12.2016 ::: 22:00 ::: 91 FM





Arctic Flowers ::: Magdalene Arctic Flowers ::: Dirges Dwell Bat for Lashes ::: Honeymooning Alone Bat for Lashes ::: Sunday Love Yello ::: Limbo Yello ::: Starlight Scene Ziggy Marley ::: Love Is a Rebel Ziggy Marley ::: Weekend’s Long Dark Horses ::: Hail Lucid State Dark Horses ::: Wake Up The Roots ::: The Unraveling The Roots ::: Tomorrow Максим Горданов

06.12.2016

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