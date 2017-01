:::

ильно напоминающие Siouxsie & The Banshees «Тёмные Лошадки» — это секстет из Англии, собравшийся вокруг шведской вокалистки и мастера игры на губной гармошке Лизы Элле. «Hail Lucid State» называется их пока последняя работа, которую продюсировал Richard Fearless из Death In Vegas. Надеюсь, вы помните, кто это такие. В музыке Dark Horses сплелись арт-поп, краутрок, психоделик, готика и пост-панк. Весь этот замес, благодаря манере пения Лизы, воспринимается и как приглашение в таинственные лабиринты холодной, трагичной сексуальности, и как стопроцентное попадание в настроение начала 1980-х гг.

остаём из архива ещё один диск двухлетней давности. Записан он культовой американской хип-хоп группой The Roots и интригующе именуется «…And Then You Shoot Your Cousin…». Это концептуальная работа, совмещающая сразу несколько линий. В каждом треке использованы либо семплы (из произведений Нины Симон, Мэри Лу Уильямс и других), либо задействован какой-то приглашённый артист (Дайс Роу, Рахим Девон и другие). Лидер The Roots MC Black Thought говорит, что альбом, в первую очередь, сатирический и анализирует стереотипы, характерные не только для хип-хоп сообщества, но и для всего общества в целом.