№628:::06.12.2016
Bat for Lashes
The Bride(p) 2016
аверное, будет общим местом в очередной раз напомнить, что Наташу Хан, когда она только появилась, сразу стали сравнивать с такими фигурами, как Кейт Буш и Пи Джей Харви. Ярких вспышек в данном секторе музыкального небосклона всегда хватало, но обрести устойчивый звёздный свет или хотя бы какое-то время не гаснуть в меломанской памяти дано не всем. Bat for Lashes, на мой взгляд, следует по траектории угасания. Её новая пластинка «The Bride» — концептуальное послание о горе невесты, потерявшей в автокатастрофе по пути на свадьбу любимого человека. Сам по себе посыл невероятно трагичен, но чтобы его неподдельно выразить, у Наташи не хватает ни соответствующих вокальных способностей, ни разнообразия творческих приёмов, ни решимости полностью погрузиться в сумрачный надрыв. Поэтому «The Bride» слушается уныло и монотонно, как долгое созерцание неподвижного поплавка в ожидании редких всплесков — таких, как «Sunday Love».
- Bat for Lashes :::
Honeymooning Alone
- Bat for Lashes :::
Sunday Love
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Yello
Toy(p) 2016
оочередно познакомились мы за последнее время с сольными опытами миллионера и профессионального игрока в покер Дитера Мейера (кстати, большого ценителя водки) и когда-то водившего грузовик Бориса Бланка. Теперь, с выходом 13-го студийного сольника «Toy» логично будет обратить меломанский взор на их основной проект, живущий и здравствующий до сих пор. А чего бы не жить-то, деньги есть. Скажу честно, большим поклонником творческого метода Yello я никогда не был, и сольники Мейера и Бланка мне понравились гораздо больше основного корпуса произведений швейцарского дуэта. Может быть, вы удивитесь, но в честь выхода «Toy» Yello впервые (именно, впервые за всю почти сорокалетнюю историю) дали серию живых концертов — в ущерб студийному экспериментированию и сэмплированию. 70-летние ветераны европейского электро-попа справедливо и точно сравнивают свой саунд с игрушечным, а способ создания музыки — с принципами работы ателье. Выход на сцену сопровождается возвратом к корням, по утверждению дуэта. Но, как мне кажется, «игрушка» у Мейера и Бланка получилась узнаваемая за долю секунды: дорогая, мастерски сделанная, но быстро надоедающая. Ситуацию на время спасает группа вокалистов, приглашенных и для записи диска, и для работы вживую, но даже этот прием растворяется к середине альбома и становится частью фона без внятного начала и конца.
- Yello :::
Limbo
- Yello :::
Starlight Scene
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Ziggy Marley(p) 2016
тарший сын Боба Марли Дэвид (или Зигги) — частый гость в плейлистах «ТСЛ» и, не скрою, один из самых моих любимых исполнителей reggae. Недавно мы знакомились с коммерчески успешным релизом другого отпрыска Боба, Стивена — теперь очередь создателя группы The Melody Makers. Он выпустил очередной сольный диск, дав ему собственное имя. На мой взгляд, это лучшая его работа со времени выхода альбома «Dragonfly». Зигги — звезда именно поп-кластера ямайского стиля. Получается у него настолько искренне и душевно со всеми этими акустическими переливами и сладкими подпевочками, что тебя не отпускает перманентное чувство комфорта от энергетики уютных, солнечных песен. Старший сын утверждает, что «деньги не делают мир лучше», а в треке «Марихуанамэн» призывает политиков лучше курить травку, чем творить невесть что. И это не выглядит как призыв революционера, а лишь элементарная констатация факта: радоваться жизни, улыбаться и любить — гораздо правильнее, чем в очередной раз хвататься за оружие и отстаивать неизвестно чьи интересы.
- Ziggy Marley :::
Love Is a Rebel
- Ziggy Marley :::
Weekend’s Long
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Arctic Flowers
Weaver(p) 2014
наете вы все, конечно, коллектив Arctic Monkeys, но вот есть ещё и «Арктические Цветы». Отлично подходит эта метафора к тому, что резкая зима недавно сделала с ещё зелёными листьями сибирских деревьев, превратив их как раз во что-то подобное. Arctic Flowers, возможно, выглядят и красиво, но я лично предпочел бы смотреть на них в специализированных изданиях или научно-популярных программах, нежели в реальных полярных условиях. Вряд ли там были участники группы из Портленда, но вывеска красивая. Играют эти ребята такой анархический пост-панк с примесью готики, чем воскрешают целый пласт славной гитарной эпохи середины 1980-х годов. Их пока единственная пластинка «Weaver» вышла два года назад.
- Arctic Flowers :::
Magdalene
- Arctic Flowers :::
Dirges Dwell
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Dark Horses
Hail Lucid State(p) 2014
ильно напоминающие Siouxsie & The Banshees «Тёмные Лошадки» — это секстет из Англии, собравшийся вокруг шведской вокалистки и мастера игры на губной гармошке Лизы Элле. «Hail Lucid State» называется их пока последняя работа, которую продюсировал Richard Fearless из Death In Vegas. Надеюсь, вы помните, кто это такие. В музыке Dark Horses сплелись арт-поп, краутрок, психоделик, готика и пост-панк. Весь этот замес, благодаря манере пения Лизы, воспринимается и как приглашение в таинственные лабиринты холодной, трагичной сексуальности, и как стопроцентное попадание в настроение начала 1980-х гг.
- Dark Horses :::
Hail Lucid State
- Dark Horses :::
Wake Up
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- Видеоклип
The Roots
…And then You Shoot Your Cousin…(p) 2014
остаём из архива ещё один диск двухлетней давности. Записан он культовой американской хип-хоп группой The Roots и интригующе именуется «…And Then You Shoot Your Cousin…». Это концептуальная работа, совмещающая сразу несколько линий. В каждом треке использованы либо семплы (из произведений Нины Симон, Мэри Лу Уильямс и других), либо задействован какой-то приглашённый артист (Дайс Роу, Рахим Девон и другие). Лидер The Roots MC Black Thought говорит, что альбом, в первую очередь, сатирический и анализирует стереотипы, характерные не только для хип-хоп сообщества, но и для всего общества в целом.
- The Roots :::
The Unraveling
- The Roots :::
Tomorrow
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- Видеоклип
Подкаст №62806.12.2016:::22:00:::91 FM
- Arctic Flowers :::
Magdalene
- Arctic Flowers :::
Dirges Dwell
- Bat for Lashes :::
Honeymooning Alone
- Bat for Lashes :::
Sunday Love
- Yello :::
Limbo
- Yello :::
Starlight Scene
- Ziggy Marley :::
Love Is a Rebel
- Ziggy Marley :::
Weekend’s Long
- Dark Horses :::
Hail Lucid State
- Dark Horses :::
Wake Up
- The Roots :::
The Unraveling
- The Roots :::
Tomorrow
Максим Горданов
06.12.2016
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