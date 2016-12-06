Радио ТСЛ
Нажмите Play, чтобы слушать
Ранее в эфире:
Поддержи ТСЛ
629 628 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 568 567 566 565 563 562 561 560 559 558 557 556 553 552 551 549 548 547 546 545 544 543 542 541 539 538 536 535 533 532 531 529 528 527 526 524 523 521 520 519 517 516 515 514 513 512 511 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 351 350 349 348 347 346 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 310 309 308 307 306 305 304 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 224 223 222 221 220 219 218 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 198 197 196 195 194 193 192 191 190 185 184 182 181 180 Обзоры до 180
Обзоры в RSS
20/12/16
Обзор 629

06/12/16
Обзор 628

01/11/16
Обзор 626

11/10/16
Обзор 625

20/09/16
Обзор 624

06/09/16
Обзор 623

23/08/16
Обзор 622

Радиоверсия
«Тёмной стороны Луны»
каждый вторник в 22:00
на радио Кузбасс FM
Кемерово 91,0 FM

Кузбасс FM

Слушайте
«Тёмную сторону Луны»
на PodFM.ru

PodFM.ru

«Тёмная cторона Луны»
выходит при поддержке
системы магазинов
«Фотомир»

Фотомир




Наша кнопка:



Вы можете ставить эту кнопку
где угодно



TopList

№628

:::06.12.2016

Bat for Lashes

The Bride

(p) 2016
Н

аверное, будет общим местом в очередной раз напомнить, что Наташу Хан, когда она только появилась, сразу стали сравнивать с такими фигурами, как Кейт Буш и Пи Джей Харви. Ярких вспышек в данном секторе музыкального небосклона всегда хватало, но обрести устойчивый звёздный свет или хотя бы какое-то время не гаснуть в меломанской памяти дано не всем. Bat for Lashes, на мой взгляд, следует по траектории угасания. Её новая пластинка «The Bride» — концептуальное послание о горе невесты, потерявшей в автокатастрофе по пути на свадьбу любимого человека. Сам по себе посыл невероятно трагичен, но чтобы его неподдельно выразить, у Наташи не хватает ни соответствующих вокальных способностей, ни разнообразия творческих приёмов, ни решимости полностью погрузиться в сумрачный надрыв. Поэтому «The Bride» слушается уныло и монотонно, как долгое созерцание неподвижного поплавка в ожидании редких всплесков — таких, как «Sunday Love».


Yello

Toy

(p) 2016
П

оочередно познакомились мы за последнее время с сольными опытами миллионера и профессионального игрока в покер Дитера Мейера (кстати, большого ценителя водки) и когда-то водившего грузовик Бориса Бланка. Теперь, с выходом 13-го студийного сольника «Toy» логично будет обратить меломанский взор на их основной проект, живущий и здравствующий до сих пор. А чего бы не жить-то, деньги есть. Скажу честно, большим поклонником творческого метода Yello я никогда не был, и сольники Мейера и Бланка мне понравились гораздо больше основного корпуса произведений швейцарского дуэта. Может быть, вы удивитесь, но в честь выхода «Toy» Yello впервые (именно, впервые за всю почти сорокалетнюю историю) дали серию живых концертов — в ущерб студийному экспериментированию и сэмплированию. 70-летние ветераны европейского электро-попа справедливо и точно сравнивают свой саунд с игрушечным, а способ создания музыки — с принципами работы ателье. Выход на сцену сопровождается возвратом к корням, по утверждению дуэта. Но, как мне кажется, «игрушка» у Мейера и Бланка получилась узнаваемая за долю секунды: дорогая, мастерски сделанная, но быстро надоедающая. Ситуацию на время спасает группа вокалистов, приглашенных и для записи диска, и для работы вживую, но даже этот прием растворяется к середине альбома и становится частью фона без внятного начала и конца.


Ziggy Marley

(p) 2016
С

тарший сын Боба Марли Дэвид (или Зигги) — частый гость в плейлистах «ТСЛ» и, не скрою, один из самых моих любимых исполнителей reggae. Недавно мы знакомились с коммерчески успешным релизом другого отпрыска Боба, Стивена — теперь очередь создателя группы The Melody Makers. Он выпустил очередной сольный диск, дав ему собственное имя. На мой взгляд, это лучшая его работа со времени выхода альбома «Dragonfly». Зигги — звезда именно поп-кластера ямайского стиля. Получается у него настолько искренне и душевно со всеми этими акустическими переливами и сладкими подпевочками, что тебя не отпускает перманентное чувство комфорта от энергетики уютных, солнечных песен. Старший сын утверждает, что «деньги не делают мир лучше», а в треке «Марихуанамэн» призывает политиков лучше курить травку, чем творить невесть что. И это не выглядит как призыв революционера, а лишь элементарная констатация факта: радоваться жизни, улыбаться и любить — гораздо правильнее, чем в очередной раз хвататься за оружие и отстаивать неизвестно чьи интересы.


Arctic Flowers

Weaver

(p) 2014
З

наете вы все, конечно, коллектив Arctic Monkeys, но вот есть ещё и «Арктические Цветы». Отлично подходит эта метафора к тому, что резкая зима недавно сделала с ещё зелёными листьями сибирских деревьев, превратив их как раз во что-то подобное. Arctic Flowers, возможно, выглядят и красиво, но я лично предпочел бы смотреть на них в специализированных изданиях или научно-популярных программах, нежели в реальных полярных условиях. Вряд ли там были участники группы из Портленда, но вывеска красивая. Играют эти ребята такой анархический пост-панк с примесью готики, чем воскрешают целый пласт славной гитарной эпохи середины 1980-х годов. Их пока единственная пластинка «Weaver» вышла два года назад.


Dark Horses

Hail Lucid State

(p) 2014
C

ильно напоминающие Siouxsie & The Banshees «Тёмные Лошадки» — это секстет из Англии, собравшийся вокруг шведской вокалистки и мастера игры на губной гармошке Лизы Элле. «Hail Lucid State» называется их пока последняя работа, которую продюсировал Richard Fearless из Death In Vegas. Надеюсь, вы помните, кто это такие. В музыке Dark Horses сплелись арт-поп, краутрок, психоделик, готика и пост-панк. Весь этот замес, благодаря манере пения Лизы, воспринимается и как приглашение в таинственные лабиринты холодной, трагичной сексуальности, и как стопроцентное попадание в настроение начала 1980-х гг.


The Roots

…And then You Shoot Your Cousin…

(p) 2014
Д

остаём из архива ещё один диск двухлетней давности. Записан он культовой американской хип-хоп группой The Roots и интригующе именуется «…And Then You Shoot Your Cousin…». Это концептуальная работа, совмещающая сразу несколько линий. В каждом треке использованы либо семплы (из произведений Нины Симон, Мэри Лу Уильямс и других), либо задействован какой-то приглашённый артист (Дайс Роу, Рахим Девон и другие). Лидер The Roots MC Black Thought говорит, что альбом, в первую очередь, сатирический и анализирует стереотипы, характерные не только для хип-хоп сообщества, но и для всего общества в целом.


Подкаст №628

06.12.2016:::22:00:::91 FM


  1. Arctic Flowers :::

    Magdalene

    скачать
  2. Arctic Flowers :::

    Dirges Dwell

    скачать
  3. Bat for Lashes :::

    Honeymooning Alone

    скачать
  4. Bat for Lashes :::

    Sunday Love

    скачать
  5. Yello :::

    Limbo

    скачать
  6. Yello :::

    Starlight Scene

    скачать
  7. Ziggy Marley :::

    Love Is a Rebel

    скачать
  8. Ziggy Marley :::

    Weekend’s Long

    скачать
  9. Dark Horses :::

    Hail Lucid State

    скачать
  10. Dark Horses :::

    Wake Up

    скачать
  11. The Roots :::

    The Unraveling

    скачать
  12. The Roots :::

    Tomorrow

    скачать

Максим Горданов
06.12.2016

Предложения от партнёров сайта:

 :::

A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
Загрузка



629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::

наверх ↑

о проекте  ::  музыка недели  ::  люди на луне  ::  акции
ссылки  ::  лица друзей  ::  гостевая

Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD

Размещение рекламы design::redfish © 2001