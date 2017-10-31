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TopList

№647

:::31.10.2017

Beck

Colors

(p) 2017
«I

`m So Free», — уверенно заявляет в одном из номеров нового альбома Бек Хансен, прекративший придумывать себе иные ипостаси и записавший то, что умеет лучше всего. В меру экспериментальную поп-пластинку с винтажным диско, фанки-грувом, не забыв о множестве оттенков инди — в том числе, и гитарного. Пластинка так и называется «Colors» и буквально переливается яркими цветами цепких мелодий, драйва и уверенностью идущего по своему району парня. В его упругой походке и льющейся то ли из наушников, то ли из динамиков магнитофона на плече музыке столько уверенного жизнелюбия (без оттенков былой смури и задумчивости), что окна домов сами открываются, чтобы показать двигающихся в такт и подпевающих обывателей. Тринадцатый LP Бека записывался три года и получился не продолжением, а к удивлению многих антагонистом предыдущего диска — к слову, получившего Grammy. «Colors» стопроцентно позитивен, это, наряду с «Modern Guilt», лучшая запись мистера Хансена.


Kingfisha

Offered It Up

(p) 2016
И

сполнителей регги и его ответвлений, как известно, огромное количество в разных странах, о чём мы тоже стараемся рассказывать, но некоторые располагаются просто в покоях самого Джа. Например, замечательная австралийская группа с довольно странным названием Kingfisha. Бывают такие музыканты, вне зависимости от стиля, которые цепляют сразу, заставляют замолчать и обратиться в слух при первых аккордах. Ты сразу понимаешь: вот это сделано, как надо, это стопроцентно моё! Чтобы быть крутым исполнителем регги, не обязательно жить на Ямайке, общаться с Ли Перри, быть сыном Боба Марли, иметь свою саунд-систему и так далее. То, что эти австралийцы особенные и точно знают слабые доли меломанских душ, уже стало понятно после выхода первого альбома, содержавшего ошеломительный хит «Enough». В прошлом году вышел второй лонгплей шестёрки из Брисбена, получивший название «Offered It Up». По словам фронтмена группы Энтони Форреста (не в последнюю очередь благодаря вокалу которого Kingfisha столь стильны и узнаваемы), пластинку можно рассматривать и как политическое высказывание.


Lady Lamb

After

(p) 2015
В

музыкальном выражении третья героиня плейлиста мало походит на жертвенного ягнёнка, так что Lady Lamb в данном случае точно не про песни. Полное название проекта американской певицы и сочинительницы — Lady Lamb The Beekeeper, то есть, что-то вроде Леди Агнец Пчеловод. На самом деле, девушку зовут Aly Spaltro, она не только сама пишет песни и хорошо поёт, но также играет на гитаре и банджо. Инди-фолк Aly нашёл отражение уже на двух релизах, оба вышли на лейбле «Mom + Pop». В прошлом году Aly Spaltro записала также EP, но мы решили остановиться на полноформатном релизе.


Computer Magic

Mindstate

(p) 2015
Д

эниэла Джонсон — девушка из Бруклина, также известная как «Danz» и как Computer Magic. Вот как раз под последним моникёром она у нас и фигурирует сегодня. До создания своего проекта Дэниэла была известна, как DJ, блогер и графический дизайнер. Название Computer Magic, несмотря на не особую-то оригинальность, было ею взято как цитата из одного фильма. В 2015 году у Дэниэлы вышло сразу две пластинки — и вот одна из них, «Mindstate» попала в поле зрения «ТСЛ». Очень милый, как мне кажется, синти-поп у этой артистки, на которую большое влияние оказали группа Radiohead и культовый писатель фантаст Филипп Киндред Дик.


Anna von Hausswolff

The Miraculous

(p) 2015
Т

ретья девушка-музыкант в этом выпуске обложкой своей работы напоминает о хорроре «Звонок» и дебютном диске Black Sabbath — одним словом, создаёт настроение. Зовут эту скандинавскую певицу и композитора, играющую на органе и пианино, Anna Michaela Ebba Electra von Hausswolff. На самом деле, музыка у неё совсем не страшная, а, скорее атмосферно-мистическая, невероятной силы воздействия. Уж скандинавы-то в этом толк знают. Тёмные мистерии, отголоски блэк-метала, патетический инди-рок, хтонические шёпоты, духоподьёмные песнопения, наследие Coil, Hybryds и Dead Can Dance — всё это в той или иной мере присутствует в музыке Анны. Вокальные возможности шведской артистки также впечатляюще разнообразны: от Кейт Буш и Паолы Фрэйзер до Лайзы Джеррард и Мариссы Нэдлер. Свою пластинку «The Miraculous» Анна записывала в маленьком городке, где находится один их самых больших органов на севере Европы. Не так давно она участвовала в совместном туре со Swans. Полагаю, апокалиптическая магия её концертных выступлений после этого обрела алхимическую формулу совершенства.


Подкаст №647

31.10.2017:::22:00:::91 FM


  1. Lady Lamb :::

    Vena Cava

    скачать
  2. Lady Lamb :::

    Violet Clementine

    скачать
  3. Beck :::

    I’m So Free

    скачать
  4. Beck :::

    No Distraction

    скачать
  5. Computer Magic :::

    Running

    скачать
  6. Computer Magic :::

    Time To Decide

    скачать
  7. Kingfisha :::

    Left It

    скачать
  8. Kingfisha :::

    In a Memory

    скачать
  9. Anna von Hausswolff :::

    Discovery

    скачать
  10. Anna von Hausswolff :::

    En ensam vandrare

    скачать

Максим Горданов
31.10.2017

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