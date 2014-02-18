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TopList

№568

:::18.02.2014

Elisa Jo

Colours in My Mind

(p) 2013
Ф

ранцузская певица из города Руан, чей дебютный диск вышел в прошлом году. Он получил название «Colours in My Mind». Имея французско-еврейские корни, петь она предпочитает по-английски. Скорее всего, сказывается влияние отца: в доме Элайзы с детства звучали голоса Эла Грина, Отиса Рединга, и крутились пластинки The Beatles. Певица сознательно раскачивает лодку на переменчивых волнах ритм-энд-блюза, сочного соула, стандартного фолк-рока и даже хип-хопа. Она поёт, не оглядываясь на сравнения, коих (как обычно в таких случаях) десятки — от Линды Перри до Эмми Уайнхаус. В успехе «Colours in My Mind» большая заслуга Марка Ронсона, работавшего и с упомянутой Эми, и с Адель, например. Также потрудился и французский композитор Бенджамин Биоле, трогательными романтичными оркестровками придавший интонациям Элайзы мимолетную печальную задумчивость.


Halls

Ark

(p) 2012
S

am Howard выступает под сценическим псевдонимом Halls. Два года назад он дебютировал с весьма интересным диском «Ковчег», затем выпустил вторую пластинку, но мы всё-таки сосредоточимся на первенце. Сэм умудряется создавать объемные пространственные произведения, пользуясь аскетичным набором звуков. Фальцет, многим слушателям напоминающий пение Тома Йорка, долго звенящие в пустом сером вакууме звуки фортепиано, сухой песчаный ветер рассыпающегося прахом idm-glitch. Порою кажется, что слышен звук пылинок, падающих со старых клавиш, к которым не притрагивались целую вечность — и примерно столько же времени пройдёт, прежде чем они коснутся земли. Минимализм Halls одновременно величественен и трагичен. Он поёт о цветах для умерших, светлых мечтах и чаще о воспаряющих душах, чем о страдающих телах — что становится похожим на электронную мессу в католическом храме.


King Krule

6 Feet Beneath the Moon

(p) 2013
М

олодой лондонский артист ныне известный как King Krule. Ему всего 19, ранее он выступал под ником Zoo Kid, а на самом деле зовут его Archy Marshall. Первый долгоиграющий диск «Шесть футов под Луной» вышел у него в прошлом году, и открывается он так, что кажется утерянной записью The Clash. Глядя на фото Арчи Маршалла, понимаешь, что большего несоответствия между голосом и внешним видом рыжего, худощавого подростка сложно себе представить. Его дебют прослыл заметным музыкальным событием 2013 го. Основное оружие King Krule — вокал, гитара и балладное настроение. Время от времени на помощь приходит неспешный перестук чего-то похожего на размазанный брейкбит, хоть как-то спасающий высказывание юного лондонца от совсем уж заунывной рефлексии в тени статуй легенд.


Ablaye Cissoko

Mes Racines

(p) 2013
С

енегалец Ablaye Cissoko — западноафриканский гриот: он принадлежит к касте профессиональных певцов и музыкантов. Ablaye — мастер игры на инструменте под названием «кора», которая делается из большого, разрезанного пополам и обтянутого коровьей кожей калабаса. 21-струнная кора близка по звучанию лютне и арфе и очень распространена в Западной Африке. Настоящее имя музыканта — Kimitang Mamadu Cissoko. На коре он стал играть в возрасте восьми лет. Поступив в консерваторию, сенегалец организовал вместе с многочисленными членами своей семьи первый оркестр. Затем Ablaye создал группу Ninki-Nanka, и выступления с ней пробудили интерес к его музыке у западных артистов — например, трубача Фолькера Гётце из Нью-Йорка, с которым они совместно концертируют. Второй сольный диск вышел в прошлом году, и здесь кроме коры звучат, например, балафон, флейты и разноголосие приглашенных мастеров вокала. Стиль Cissoko чувственный, интеллигентный и очень нежный, местами походящий на азиатские медитативные практики. Его музыка будто наполняет тебя внутренним светом, смещая фокус с глупой повседневной суеты на важные объекты внутренней вселенной.


Vampire Weekend

Modern Vampires of the City

(p) 2013
Т

еперь у нас будет пластиночка, признанная, в частности, авторитетным журналом Rolling Stone лучшим диском 2013 года. Имеется в виду работа «Modern Vampires of the City» американской группы Vampire Weekend. Много у кого она вызвала восторг — я же, честно говоря, его не особо разделяю. Но если уж квартет из Нью-Йорка проходит, пусть и условно, по ведомству инди-рока, да ещё становится лучшим, как не отразить это в нашей программе? Не знаю, почему меня не цепляют эти американцы — точно не из вредности, что вот, мол, всем нравится, а мне нет. Вроде всё сделано хорошо и правильно, но отношение к «Modern Vampires of the City» примерно такое же, как к новым дискам Queens of the Stone Age или Daft Punk. Слишком всё просчитано что ли, не чувствуется свободы, нет подкупающей легкости между строк, движения изящны, но предсказуемы. Знаете, как у фигуристов: катается технически безупречно, но первое место отдадим тому, кто проживает жизнь в своем танце, с простительными ошибками, без оглядки на запасные пути. По словам вокалиста и лидера Vampire Weekend Эзры Кенига, свежий диск — это заключительная часть трилогии, этап взросления и попытка избежать искусственности. В то же время, группа впервые прибегла к помощи продюсера, в числе клиентов которого (внимание!) Кайли Миноуг и Джастин Бибер. Название релизу дала песня корифея регги Джуниора Рейда. Сам Кениг говорит, что «обложка диска отражает жадные и корыстные интересы, присущие всем». Логичный шаг взрослеющих людей: «чего сидеть, пора деньги зарабатывать».


Burial

Rival Dealer

(EP) 2013
З

авершит выпуск тот, кто, по-моему, действительно претендует на звание автора лучшей музыкальной работы-2013. Сто раз был прав Фрэнк Блэк, заметивший, что альбомы, содержащие 12 песен, уже никому не нужны: если хотите сделать актуальное высказывание, давайте-ка выпускайте EP. Именно это сделал Уилл Биван, он же Burial. Один из лучших, если не самый значительный британский электронный музыкант последних десяти лет в очередной раз выпустил именно мини-альбом, состоящий из трёх треков. Burial поэтапно выходит из тени. Сначала он удивил непривычным (относительно классических работ) радужным, романтическим настроением и учащенным битом, затем показал лицо и высказался в том духе, что надеется помочь своей музыкой хоть кому-то поверить в себя. Отбрасывая последнее и размышления на тему, что с потерей ауры таинственности и отчужденности Burial «уже не тот», посмотрим на EP «Rival Dealer» как на попытку избежать отчужденности. Приоткрыть завесу и посмотреть, можно ли вообще что-то сделать с холодом пустых урбанистических пространств, увидеть попытку снять капюшон и посмотреть в глаза. Уилл Биван общается на том же языке, только чуть быстрее — и в том, что он гениальный битмейкер, создавший произведение, совпадающее по составу с тем, чем сегодня ещё можно дышать, сомнений лично у меня нет.


Подкаст №568

18.02.2014:::22:00:::91 FM


  1. Elisa Jo :::

    Back Around

    скачать
  2. Elisa Jo :::

    Milk and Honey

    скачать
  3. Halls :::

    Roses for the Dead

    скачать
  4. Halls :::

    Funeral

    скачать
  5. King Krule :::

    Easy Easy

    скачать
  6. King Krule :::

    Border Line

    скачать
  7. Ablaye Cissoko :::

    Champion

    скачать
  8. Ablaye Cissoko :::

    Baye

    скачать
  9. Vampire Weekend :::

    Step

    скачать
  10. Vampire Weekend :::

    Ya Hey (Paranoid Style Rmx)

    скачать
  11. Burial :::

    Rival Dealer

    скачать
  12. Burial :::

    Hiders

    скачать

Максим Горданов
18.02.2014

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