ранцузская певица из города Руан, чей дебютный диск вышел в прошлом году. Он получил название «Colours in My Mind». Имея французско-еврейские корни, петь она предпочитает по-английски. Скорее всего, сказывается влияние отца: в доме Элайзы с детства звучали голоса Эла Грина, Отиса Рединга, и крутились пластинки The Beatles. Певица сознательно раскачивает лодку на переменчивых волнах ритм-энд-блюза, сочного соула, стандартного фолк-рока и даже хип-хопа. Она поёт, не оглядываясь на сравнения, коих (как обычно в таких случаях) десятки — от Линды Перри до Эмми Уайнхаус. В успехе «Colours in My Mind» большая заслуга Марка Ронсона, работавшего и с упомянутой Эми, и с Адель, например. Также потрудился и французский композитор Бенджамин Биоле, трогательными романтичными оркестровками придавший интонациям Элайзы мимолетную печальную задумчивость.

еперь у нас будет пластиночка, признанная, в частности, авторитетным журналом Rolling Stone лучшим диском 2013 года. Имеется в виду работа «Modern Vampires of the City» американской группы Vampire Weekend. Много у кого она вызвала восторг — я же, честно говоря, его не особо разделяю. Но если уж квартет из Нью-Йорка проходит, пусть и условно, по ведомству инди-рока, да ещё становится лучшим, как не отразить это в нашей программе? Не знаю, почему меня не цепляют эти американцы — точно не из вредности, что вот, мол, всем нравится, а мне нет. Вроде всё сделано хорошо и правильно, но отношение к «Modern Vampires of the City» примерно такое же, как к новым дискам Queens of the Stone Age или Daft Punk. Слишком всё просчитано что ли, не чувствуется свободы, нет подкупающей легкости между строк, движения изящны, но предсказуемы. Знаете, как у фигуристов: катается технически безупречно, но первое место отдадим тому, кто проживает жизнь в своем танце, с простительными ошибками, без оглядки на запасные пути. По словам вокалиста и лидера Vampire Weekend Эзры Кенига, свежий диск — это заключительная часть трилогии, этап взросления и попытка избежать искусственности. В то же время, группа впервые прибегла к помощи продюсера, в числе клиентов которого (внимание!) Кайли Миноуг и Джастин Бибер. Название релизу дала песня корифея регги Джуниора Рейда. Сам Кениг говорит, что «обложка диска отражает жадные и корыстные интересы, присущие всем». Логичный шаг взрослеющих людей: «чего сидеть, пора деньги зарабатывать».