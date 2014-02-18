№568

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Elisa Jo Colours in My Mind (p) 2013

Ф ранцузская певица из города Руан, чей дебютный диск вышел в прошлом году. Он получил название «Colours in My Mind». Имея французско-еврейские корни, петь она предпочитает по-английски. Скорее всего, сказывается влияние отца: в доме Элайзы с детства звучали голоса Эла Грина, Отиса Рединга, и крутились пластинки The Beatles. Певица сознательно раскачивает лодку на переменчивых волнах ритм-энд-блюза, сочного соула, стандартного фолк-рока и даже хип-хопа. Она поёт, не оглядываясь на сравнения, коих (как обычно в таких случаях) десятки — от Линды Перри до Эмми Уайнхаус. В успехе «Colours in My Mind» большая заслуга Марка Ронсона, работавшего и с упомянутой Эми, и с Адель, например. Также потрудился и французский композитор Бенджамин Биоле, трогательными романтичными оркестровками придавший интонациям Элайзы мимолетную печальную задумчивость.

Elisa Jo ::: Back Around

Elisa Jo ::: Milk and Honey

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Halls Ark (p) 2012

S am Howard выступает под сценическим псевдонимом Halls. Два года назад он дебютировал с весьма интересным диском «Ковчег», затем выпустил вторую пластинку, но мы всё-таки сосредоточимся на первенце. Сэм умудряется создавать объемные пространственные произведения, пользуясь аскетичным набором звуков. Фальцет, многим слушателям напоминающий пение Тома Йорка, долго звенящие в пустом сером вакууме звуки фортепиано, сухой песчаный ветер рассыпающегося прахом idm-glitch. Порою кажется, что слышен звук пылинок, падающих со старых клавиш, к которым не притрагивались целую вечность — и примерно столько же времени пройдёт, прежде чем они коснутся земли. Минимализм Halls одновременно величественен и трагичен. Он поёт о цветах для умерших, светлых мечтах и чаще о воспаряющих душах, чем о страдающих телах — что становится похожим на электронную мессу в католическом храме.

Halls ::: Roses for the Dead

Halls ::: Funeral

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King Krule 6 Feet Beneath the Moon (p) 2013

М олодой лондонский артист ныне известный как King Krule. Ему всего 19, ранее он выступал под ником Zoo Kid, а на самом деле зовут его Archy Marshall. Первый долгоиграющий диск «Шесть футов под Луной» вышел у него в прошлом году, и открывается он так, что кажется утерянной записью The Clash. Глядя на фото Арчи Маршалла, понимаешь, что большего несоответствия между голосом и внешним видом рыжего, худощавого подростка сложно себе представить. Его дебют прослыл заметным музыкальным событием 2013 го. Основное оружие King Krule — вокал, гитара и балладное настроение. Время от времени на помощь приходит неспешный перестук чего-то похожего на размазанный брейкбит, хоть как-то спасающий высказывание юного лондонца от совсем уж заунывной рефлексии в тени статуй легенд.

King Krule ::: Easy Easy

King Krule ::: Border Line

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Ablaye Cissoko Mes Racines (p) 2013

С енегалец Ablaye Cissoko — западноафриканский гриот: он принадлежит к касте профессиональных певцов и музыкантов. Ablaye — мастер игры на инструменте под названием «кора», которая делается из большого, разрезанного пополам и обтянутого коровьей кожей калабаса. 21-струнная кора близка по звучанию лютне и арфе и очень распространена в Западной Африке. Настоящее имя музыканта — Kimitang Mamadu Cissoko. На коре он стал играть в возрасте восьми лет. Поступив в консерваторию, сенегалец организовал вместе с многочисленными членами своей семьи первый оркестр. Затем Ablaye создал группу Ninki-Nanka, и выступления с ней пробудили интерес к его музыке у западных артистов — например, трубача Фолькера Гётце из Нью-Йорка, с которым они совместно концертируют. Второй сольный диск вышел в прошлом году, и здесь кроме коры звучат, например, балафон, флейты и разноголосие приглашенных мастеров вокала. Стиль Cissoko чувственный, интеллигентный и очень нежный, местами походящий на азиатские медитативные практики. Его музыка будто наполняет тебя внутренним светом, смещая фокус с глупой повседневной суеты на важные объекты внутренней вселенной.

Ablaye Cissoko ::: Champion

Ablaye Cissoko ::: Baye

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Vampire Weekend Modern Vampires of the City (p) 2013

Т еперь у нас будет пластиночка, признанная, в частности, авторитетным журналом Rolling Stone лучшим диском 2013 года. Имеется в виду работа «Modern Vampires of the City» американской группы Vampire Weekend. Много у кого она вызвала восторг — я же, честно говоря, его не особо разделяю. Но если уж квартет из Нью-Йорка проходит, пусть и условно, по ведомству инди-рока, да ещё становится лучшим, как не отразить это в нашей программе? Не знаю, почему меня не цепляют эти американцы — точно не из вредности, что вот, мол, всем нравится, а мне нет. Вроде всё сделано хорошо и правильно, но отношение к «Modern Vampires of the City» примерно такое же, как к новым дискам Queens of the Stone Age или Daft Punk. Слишком всё просчитано что ли, не чувствуется свободы, нет подкупающей легкости между строк, движения изящны, но предсказуемы. Знаете, как у фигуристов: катается технически безупречно, но первое место отдадим тому, кто проживает жизнь в своем танце, с простительными ошибками, без оглядки на запасные пути. По словам вокалиста и лидера Vampire Weekend Эзры Кенига, свежий диск — это заключительная часть трилогии, этап взросления и попытка избежать искусственности. В то же время, группа впервые прибегла к помощи продюсера, в числе клиентов которого (внимание!) Кайли Миноуг и Джастин Бибер. Название релизу дала песня корифея регги Джуниора Рейда. Сам Кениг говорит, что «обложка диска отражает жадные и корыстные интересы, присущие всем». Логичный шаг взрослеющих людей: «чего сидеть, пора деньги зарабатывать».

Vampire Weekend ::: Step

Vampire Weekend ::: Ya Hey (Paranoid Style Rmx)

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Burial Rival Dealer (EP) 2013

З авершит выпуск тот, кто, по-моему, действительно претендует на звание автора лучшей музыкальной работы-2013. Сто раз был прав Фрэнк Блэк, заметивший, что альбомы, содержащие 12 песен, уже никому не нужны: если хотите сделать актуальное высказывание, давайте-ка выпускайте EP. Именно это сделал Уилл Биван, он же Burial. Один из лучших, если не самый значительный британский электронный музыкант последних десяти лет в очередной раз выпустил именно мини-альбом, состоящий из трёх треков. Burial поэтапно выходит из тени. Сначала он удивил непривычным (относительно классических работ) радужным, романтическим настроением и учащенным битом, затем показал лицо и высказался в том духе, что надеется помочь своей музыкой хоть кому-то поверить в себя. Отбрасывая последнее и размышления на тему, что с потерей ауры таинственности и отчужденности Burial «уже не тот», посмотрим на EP «Rival Dealer» как на попытку избежать отчужденности. Приоткрыть завесу и посмотреть, можно ли вообще что-то сделать с холодом пустых урбанистических пространств, увидеть попытку снять капюшон и посмотреть в глаза. Уилл Биван общается на том же языке, только чуть быстрее — и в том, что он гениальный битмейкер, создавший произведение, совпадающее по составу с тем, чем сегодня ещё можно дышать, сомнений лично у меня нет.

Burial ::: Rival Dealer

Burial ::: Hiders

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Подкаст №568 18.02.2014 ::: 22:00 ::: 91 FM





Elisa Jo ::: Back Around Elisa Jo ::: Milk and Honey Halls ::: Roses for the Dead Halls ::: Funeral King Krule ::: Easy Easy King Krule ::: Border Line Ablaye Cissoko ::: Champion Ablaye Cissoko ::: Baye Vampire Weekend ::: Step Vampire Weekend ::: Ya Hey (Paranoid Style Rmx) Burial ::: Rival Dealer Burial ::: Hiders Максим Горданов

18.02.2014

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