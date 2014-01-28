№567:::28.01.2014
Baskerville
Strongroom(p) 2013
роизведение сэра Артура Конан Дойля несколько лет назад вдохновило двух голландских диджеев из города Харлем. Их имена не столь легки и знакомы широкому кругу. Thijs Van Der Klugt и Bart Possemis начали выступать четыре года назад, вскоре последовал релиз «Диско Бисквиты», потом голландцы сосредоточились на концертной деятельности и не так давно записали второй диск-гигант «Strongroom». Он сделан при участии приглашенных певцов и певиц, что в итоге и делает его интересным. Музицирование Baskerville построено на тяге к техно и электропопу в самом широком смысле. Лучшие моменты «Strongroom» — отнюдь не про танцы. Лирические отступления тут редки, но они словно выводят дуэт в параллельное измерение. Без них было бы совсем пусто.
- Baskerville :::
Penguin Love
- Baskerville :::
Gun for Hire
- Все релизы Baskerville
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Pixies
EP2(p) 2014
Pixies довольно необычная судьба. Воссоединились они спустя 13 лет после выхода пока последнего студийного лонгплея «Trompe Le Monde», причем только для концертной деятельности. По прошествии еще десяти лет, в сентябре 2013-го появился первый EP — четыре новые песни. Лидер группы Frank Black (он же Black Francis, он же на самом деле Charles Thompson), успешно сочетающий поддержание жизни в «Феях» с выпуском своих многочисленных сольников и удачным семейным проектом Grand Duchy, обещал выпустить подобных мини-альбомов как минимум пять. «Кому сейчас нужен гигант из 12 песен?», — говорит Блэк, оправдывая затею c «ипишками». При записи первой в Уэльсе группу покинула бас-гитаристка Kim Deal, без которой многие справедливо считают Pixies кораблем с серьезной пробоиной. В активе Ким, как известно, создание отличной группы The Breeders, и её амбиции не всегда уживались с авторитарностью мистера Томпсона. Так или иначе, заменившая её на басу Kim Shattuck продержалась недолго, но место вакантным не осталось. Новые Pixies не сильно стремятся копировать себя же 20-летней давности. Музыка стала тяжеловесней и более скупой на эмоции, не перестав в то же время звучать как indie-rock, которым когда-то вдохновлялись Kurt Kobain и PJ Harvey.
- Pixies :::
Magdalena
- Pixies :::
Snakes
- Все релизы Pixies
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
oOooOO
Without Your Love(p) 2013
итель Сан-Франциско по имени Кристофер Декстер Гринспа когда-то взял себе весьма странное сценическое имя, состоящее из идущих подряд прописных и заглавных букв «о». Произносить это следует протяжно, примерно так, как в случаях, когда надо кому-то или чему-то посочувствовать. Кристофер уже давно числится по ведомству «витч-хауса», но первый альбом вышел у него совсем недавно. Налета зловещей потусторонней пустынности, характерной для стиля в музыке проекта не так и много. В его опытах по соединению хип-хопа, неулыбчивой осколочной электроники с R`n`B и поп-мелодиями перевес явно на стороне последних. То, что он делает, местами очень близко к трип-хопу. Всё это время Кристофер, выпуская мини-альбомы (опять-таки), как будто переосмыслил мельчающее течение, у истоков которого когда-то оказался и записал тонкую и хрупкую пластинку о любви, убегающей от собственной тени в ещё большую тень.
- oOooOO :::
Stay Here
- oOooOO :::
Without Your Love
- Все релизы oOooOO
- Обсудить в гостевой книге
Allah-Las(p) 2012
есть лет назад в Лос-Анджелесе образовался коллектив Allah-Las, играющий west-coast психоделик в духе The Byrds, сёрф-рок и не обходящийся без влияния английской гитарной школы. Первую и пока единственную долгоиграющую пластинку квартета, ведомого вокалистом Майлсом Мико, можно приобрести на официальном сайте коллектива за десять долларов в цифровых форматах — или на виниле. Музыканты, ограничиваясь краткими комментариями, скромно описывают очевидное: «Наша музыка культивирована из анналов калифорнийской истории и культуры. В ней дыхание моря, шорохи песка и шум улиц городов Золотого штата».
- Allah-Las :::
Sacred Sands
- Allah-Las :::
Catalina
- Все релизы Allah-Las
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
New Zion Trio
Chaliwa(p) 2013
т ностальгического рока Золотого штата перейдём к трудам мастера клавиш, пианиста Джейми Сафта, выпускника музыкальной консерватории Новой Англии. К созданию каких только видов музыкального искусства он не был причастен! В середине 1990-х гг. Джейми интересовали: опера, фолк, джаз, металл, сотрудничество с родственной душой Джоном Зорном, Марком Рибо и Groove Collective. Он записывается на лейблах Avant и Tzadik — известных пристанищ авангардной, некоммерческой рок-, джаз-, этно- и другой музыки. Относительно новой идеей Сафта является исполнение регги-джаза или даб-джаза. Делает он это вместе с двумя единомышленниками, известными под именем «Новое Трио Сиона». New Zion Trio издаются на основанном Сафтом лейбле Veal Records. Остальные участники бэнда — Брэд Джонс, держащий в руках акустический бас и барабанщик Крэйг Сантьяго. По их мнению, кроме регги, даба и джаза сочинения трио наследуют стилю doom и, судя по продолжительности и тяжело стягивающим, качающим петлям, превращающимся в намертво впившиеся скобы, они не так далеки от истины.
- New Zion Trio :::
Pinkus
- New Zion Trio :::
Zion Heights
- Все релизы New Zion Trio
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Подкаст №56728.01.2014:::22:00:::91 FM
- Baskerville :::
Penguin Love
- Baskerville :::
Gun for Hire
- Pixies :::
Magdalena
- Pixies :::
Snakes
- oOooOO :::
Stay Here
- oOooOO :::
Without Your Love
- Allah-Las :::
Sacred Sands
- Allah-Las :::
Catalina
- New Zion Trio :::
Pinkus
- New Zion Trio :::
Zion Heights
Максим Горданов
28.01.2014
Предложения от партнёров сайта::::
A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::
Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD