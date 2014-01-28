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TopList

№567

:::28.01.2014

Baskerville

Strongroom

(p) 2013
П

роизведение сэра Артура Конан Дойля несколько лет назад вдохновило двух голландских диджеев из города Харлем. Их имена не столь легки и знакомы широкому кругу. Thijs Van Der Klugt и Bart Possemis начали выступать четыре года назад, вскоре последовал релиз «Диско Бисквиты», потом голландцы сосредоточились на концертной деятельности и не так давно записали второй диск-гигант «Strongroom». Он сделан при участии приглашенных певцов и певиц, что в итоге и делает его интересным. Музицирование Baskerville построено на тяге к техно и электропопу в самом широком смысле. Лучшие моменты «Strongroom» — отнюдь не про танцы. Лирические отступления тут редки, но они словно выводят дуэт в параллельное измерение. Без них было бы совсем пусто.


Pixies

EP2

(p) 2014
У

Pixies довольно необычная судьба. Воссоединились они спустя 13 лет после выхода пока последнего студийного лонгплея «Trompe Le Monde», причем только для концертной деятельности. По прошествии еще десяти лет, в сентябре 2013-го появился первый EP — четыре новые песни. Лидер группы Frank Black (он же Black Francis, он же на самом деле Charles Thompson), успешно сочетающий поддержание жизни в «Феях» с выпуском своих многочисленных сольников и удачным семейным проектом Grand Duchy, обещал выпустить подобных мини-альбомов как минимум пять. «Кому сейчас нужен гигант из 12 песен?», — говорит Блэк, оправдывая затею c «ипишками». При записи первой в Уэльсе группу покинула бас-гитаристка Kim Deal, без которой многие справедливо считают Pixies кораблем с серьезной пробоиной. В активе Ким, как известно, создание отличной группы The Breeders, и её амбиции не всегда уживались с авторитарностью мистера Томпсона. Так или иначе, заменившая её на басу Kim Shattuck продержалась недолго, но место вакантным не осталось. Новые Pixies не сильно стремятся копировать себя же 20-летней давности. Музыка стала тяжеловесней и более скупой на эмоции, не перестав в то же время звучать как indie-rock, которым когда-то вдохновлялись Kurt Kobain и PJ Harvey.


oOooOO

Without Your Love

(p) 2013
Ж

итель Сан-Франциско по имени Кристофер Декстер Гринспа когда-то взял себе весьма странное сценическое имя, состоящее из идущих подряд прописных и заглавных букв «о». Произносить это следует протяжно, примерно так, как в случаях, когда надо кому-то или чему-то посочувствовать. Кристофер уже давно числится по ведомству «витч-хауса», но первый альбом вышел у него совсем недавно. Налета зловещей потусторонней пустынности, характерной для стиля в музыке проекта не так и много. В его опытах по соединению хип-хопа, неулыбчивой осколочной электроники с R`n`B и поп-мелодиями перевес явно на стороне последних. То, что он делает, местами очень близко к трип-хопу. Всё это время Кристофер, выпуская мини-альбомы (опять-таки), как будто переосмыслил мельчающее течение, у истоков которого когда-то оказался и записал тонкую и хрупкую пластинку о любви, убегающей от собственной тени в ещё большую тень.


Allah-Las

(p) 2012
Ш

есть лет назад в Лос-Анджелесе образовался коллектив Allah-Las, играющий west-coast психоделик в духе The Byrds, сёрф-рок и не обходящийся без влияния английской гитарной школы. Первую и пока единственную долгоиграющую пластинку квартета, ведомого вокалистом Майлсом Мико, можно приобрести на официальном сайте коллектива за десять долларов в цифровых форматах — или на виниле. Музыканты, ограничиваясь краткими комментариями, скромно описывают очевидное: «Наша музыка культивирована из анналов калифорнийской истории и культуры. В ней дыхание моря, шорохи песка и шум улиц городов Золотого штата».


New Zion Trio

Chaliwa

(p) 2013
О

т ностальгического рока Золотого штата перейдём к трудам мастера клавиш, пианиста Джейми Сафта, выпускника музыкальной консерватории Новой Англии. К созданию каких только видов музыкального искусства он не был причастен! В середине 1990-х гг. Джейми интересовали: опера, фолк, джаз, металл, сотрудничество с родственной душой Джоном Зорном, Марком Рибо и Groove Collective. Он записывается на лейблах Avant и Tzadik — известных пристанищ авангардной, некоммерческой рок-, джаз-, этно- и другой музыки. Относительно новой идеей Сафта является исполнение регги-джаза или даб-джаза. Делает он это вместе с двумя единомышленниками, известными под именем «Новое Трио Сиона». New Zion Trio издаются на основанном Сафтом лейбле Veal Records. Остальные участники бэнда — Брэд Джонс, держащий в руках акустический бас и барабанщик Крэйг Сантьяго. По их мнению, кроме регги, даба и джаза сочинения трио наследуют стилю doom и, судя по продолжительности и тяжело стягивающим, качающим петлям, превращающимся в намертво впившиеся скобы, они не так далеки от истины.


Подкаст №567

28.01.2014:::22:00:::91 FM


  1. Baskerville :::

    Penguin Love

    скачать
  2. Baskerville :::

    Gun for Hire

    скачать
  3. Pixies :::

    Magdalena

    скачать
  4. Pixies :::

    Snakes

    скачать
  5. oOooOO :::

    Stay Here

    скачать
  6. oOooOO :::

    Without Your Love

    скачать
  7. Allah-Las :::

    Sacred Sands

    скачать
  8. Allah-Las :::

    Catalina

    скачать
  9. New Zion Trio :::

    Pinkus

    скачать
  10. New Zion Trio :::

    Zion Heights

    скачать

Максим Горданов
28.01.2014

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