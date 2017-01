:::

ремя позднее, на улице прохладно и неприветливо, поэтому и начнем мы сегодня с коллектива, носящего позитивное название Murder by Death. Никогда бэнд из Индианы в программе не появлялся, а зря. Изначально группа называлась Little Joe Gould, но чтобы подчеркнуть зловещий, по мнению квартета, звук, пришлось позаимствовать вывеску у фильма Роберта Мура. Музыка у Murder by Death вряд ли может кого-то не на шутку испугать. Имидж дождливых теней, преследующих засидевшегося в трактире допоздна путника, старательно выдерживается. Но он наводит на мысли и ощущения, характерные для Джонни Кэша, Ника Кейва, 16 Horsepower и, пожалуй, The Pogues — а не сказок Гофмана или произведений Эдгара По. Угрюмые, хмурые персонажи, собравшиеся у затухающего очага, могут сколько угодно бросать на тебя косые недобрые взгляды. Вряд ли они способны причинить реальный вред, но за стол с ними, конечно, лучше не садиться — а слушать пустынные истории и сказания о проклятиях из своего угла.



Второй диск появился в прошлом году, причем не на физических носителях, а в сети. Murder by Death организовали кикстартер для получения средств и заявок от поклонников по всему миру на тему, какие песни им следует перепеть. Отобрав из внушительного количества 15 пьес разной степени известности, музыканты отправились в студию, где (по их словам, при помощи виски) записали свои версии. Они замечают, что многие песни не являются их любимыми, и то, что они их спели, не значит, что им самим они нравятся. Это желание фэнов, альбом ведь так и называется As You Wish — «Как вы хотите».