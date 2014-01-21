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№566

:::21.01.2014

Murder by Death

Bitter Drink, Bitter Moon

(p) 2012

Murder by Death

As You Wish: Kickstarter Covers

(p) 2013
В

ремя позднее, на улице прохладно и неприветливо, поэтому и начнем мы сегодня с коллектива, носящего позитивное название Murder by Death. Никогда бэнд из Индианы в программе не появлялся, а зря. Изначально группа называлась Little Joe Gould, но чтобы подчеркнуть зловещий, по мнению квартета, звук, пришлось позаимствовать вывеску у фильма Роберта Мура. Музыка у Murder by Death вряд ли может кого-то не на шутку испугать. Имидж дождливых теней, преследующих засидевшегося в трактире допоздна путника, старательно выдерживается. Но он наводит на мысли и ощущения, характерные для Джонни Кэша, Ника Кейва, 16 Horsepower и, пожалуй, The Pogues — а не сказок Гофмана или произведений Эдгара По. Угрюмые, хмурые персонажи, собравшиеся у затухающего очага, могут сколько угодно бросать на тебя косые недобрые взгляды. Вряд ли они способны причинить реальный вред, но за стол с ними, конечно, лучше не садиться — а слушать пустынные истории и сказания о проклятиях из своего угла.

Второй диск появился в прошлом году, причем не на физических носителях, а в сети. Murder by Death организовали кикстартер для получения средств и заявок от поклонников по всему миру на тему, какие песни им следует перепеть. Отобрав из внушительного количества 15 пьес разной степени известности, музыканты отправились в студию, где (по их словам, при помощи виски) записали свои версии. Они замечают, что многие песни не являются их любимыми, и то, что они их спели, не значит, что им самим они нравятся. Это желание фэнов, альбом ведь так и называется As You Wish — «Как вы хотите».


Daniel Avery

Drone Logic

(p) 2013
П

олноправным соавтором диска Дэниэла Эвери «Drone Logic» можно считать продюсера Эрола Алкана. Альбом вырос из совместных сетов с артистами его маленького лейбла — в том числе, из Бразилии и Новой Зеландии. Дэниэл вообще говорит, что стремился создать ощущение непрерывного трипа, чтобы слушатель чувствовал себя в движении. Оно отражается скорее в скользяще-наблюдательном ключе, нежели в непрерывности клубного пульса. «Drone Logic», выросший из увлечения автором музыкой (в диапазоне от техно и крауторока до My Bloody Valentine и Primal Scream), полностью записан на аналоговом оборудовании. Живые барабаны, фрагментарный, точечный вокал и кислотный электронный психодел вполне справляются с авторской задумкой по превращению контента в музыку для путешествий: как реальных, так и призрачных.


Anna Calvi

One Breath

(p) 2013
О

т электронных призрачных трипов — в мир, придуманный Анной Кальви. Полагаю, вы помните эту увлеченную импрессионистами певицу, возглавляющую группу её имени и два года назад принявшую на свой счёт невиданные авансы. Анна была объявлена наследницей целой армии знаковых певиц (из коих на первом месте оправданно фигурировала Siouxsie). Её первая пластинка номинировалась на Mercury Prize, и уже тогда было интересно разобраться, от чего такой шум и столько восторгов. Том второй, выпущенный лейблом Domino, в этом смысле больше запутывает, чем что-то объясняет. «One Breath» придумывали год, записывали и сводили несколько недель во Франции и Техасе. Не хочется обвинять артистку в том, что она всеми силами старается предстать большим явлением на музыкальной сцене, чем есть на самом деле. Но удостоиться сравнений с великими певицами ещё не значит встать с ними в один ряд. Анна, обладая несомненным талантом, словно строит роскошный дворец, забывая о том, что в его комнатах должна кипеть жизнь, и огромное здание нужно содержать. Готический, постановочный «симфо-арт-рок» альбома «One Breath» как будто пытается оправдать свою сложность, меняя рисунок, сталкивая лбами инструменты, уводя от сути. В итоге пластинке не хватает воздуха: она задыхается ровно посередине, успев, правда, как минимум трижды наградить слушателя. За это спасибо, и будем надеяться, что слова самой певицы о загадочном том, «что должно произойти, но ещё не произошло», относятся к будущему шедевру. Где будет больше таких произведений как «Sing to Me».


Midnite

Children of Jah Dubs

(p) 2013
К

огда в 1493 году Христофор Колумб вошел в псевдоиндийские воды и обнаружил группу островов, он и его люди на одном из них были атакованы представителями туземцев народности калинаго или карибов, давших название всему бассейну. Остров этот под названием Сент Круа (или Санта Крус) в течение долгого времени переходил из рук в руки. Сначала им владели французы, затем он был известен как часть датской Вест-Индии, проданной северным королём США в 1916 году за 25 миллионов долларов. Сегодня это Виргинские острова. На данном клочке суши в одноименном населенном пункте какое-то время назад образовалась группа музыкантов — хранителей духа roots reggae. Назвали они себя Midnite. «Children Of Jah» — последняя их студийная пластинка, получившая продолжение в виде диска с даб-версиями оригинала, что в таких случаях, как известно, не редкость, а скорее правило. Отсюда-то и звучат треки в сегодняшнем выпуске. Даб бывает и в Сент Круа, что неудивительно, ведь Ямайка совсем рядом. В противном случае повод вспомнить эти американские территории, согласитесь, появляется не часто. Midnite — это секстет, ведомый братьями Бенджаминами. Они опираются на африканские корни, используют упругость баса в качестве инструмента войны и считают свою музыку важной составляющей борьбы против засилья Вавилона.


Boards of Canada

Tomorrow`s Harvest

(p) 2013
М

олчавшие восемь лет, важные для стиля IDM и легендарного лейбла Warp шотландцы Boards of Canada. 10 июня прошлого года они всё там же выпустили новый альбом «Tomorrow`s Harvest». На самом деле, он воспринимается как продукт, настоянный на старых плодах. Братья Michael Sandison и Marcus Eoin как будто и не пропадали на столь долгий срок. Все слова, применительные к возвращению, например, Дэвида Боуи, подходят и им. Выходу диска предшествовала цепочка загадок, создающая ореол таинственности. Поклонники шли по следу, их это увлекало. Мне Boards of Canada всегда казались скучными, но породив огромное количество последователей, ещё больше размывших их фирменное настроение (чиллвейвом и т. д.), вдруг вернувшись, стали восприниматься крайне выигрышно и местами звучать реально красиво.


Подкаст №566

21.01.2014:::22:00:::91 FM


  1. Murder by Death :::

    Straight at the Sun

    скачать
  2. Murder by Death :::

    The Curse of Elkhart

    скачать
  3. Daniel Avery :::

    All I Need

    скачать
  4. Daniel Avery :::

    New Energy (Live Through It)

    скачать
  5. Anna Calvi :::

    Suddenly

    скачать
  6. Anna Calvi :::

    Sing to Me

    скачать
  7. Midnite :::

    Children of Jah Dub

    скачать
  8. Midnite :::

    Ana Manikin Dub

    скачать
  9. Boards of Canada :::

    Reach for the Dead

    скачать
  10. Boards of Canada :::

    New Seeds

    скачать
  11. Murder by Death :::

    Just Dropped In

    скачать
  12. Murder by Death :::

    Flip

    скачать

Максим Горданов
21.01.2014

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