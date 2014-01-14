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№565

:::14.01.2014

Camera Obscura

Desire Lines

(p) 2013
Ш

естая пластинка ансамбля из Глазго называется «Desire Lines». Её выпустил как нельзя более близкий мироощущению Camera Obscura лейбл 4AD Records. Альбом получился не таким ярким, как предыдущий. Но диски, подобные «My Maudlin Career», штамповать никому не под силу. Главное на местах: аналоговая теплота, романтичное настроение, за секунду улучшающий самочувствие вокал Трейсэнн Кэмпбелл. Только звуки — за исключением синтезатора — стали заметно «утоплены». Под такую музыку представляется старая семейная кинопленка, где кто-то в чепчике бегает, смеясь по полю, держа в руке сдутый одуванчик. Лица разглядеть сложно, но белые летящие частицы — вот они. Смутная тоска по не своему детству невольно заставляет улыбнуться и не думать, что было потом — не узнаешь же. Только решив несколько проблем, Camera Obscura собрались в Портленде с новым продюсером и записали «Desire Lines». Самое спокойное их высказывание, а может, и самое взвешенное. Как будто титул «младшие браться Belle and Sebastian» они перестали воспринимать как снисходительный, а поняли, что царство в итоге достанется им.


Bajofondo

Presente

(p) 2013
Ю

жноамериканская боевая единица, ранее известная, как Bajofondo Tangoclub. Новый диск лишившегося приставки Tangoclub проекта называется «Presente». Записывая его, музыканты в корне изменили подход. Если раньше вживую игралось максимум 15% материала, то сейчас столько же занимает программинг. Композитор Густаво Сантаолалла и ещё семь человек, входящих в состав Bajofondo, сократив название, не стали менять концепцию оформления дисков. Крупная сеточка колготок на женских ножках остается фирменным визуальным стилем аргентино-уругвайского творческого объединения. Сантаолалла, кстати, всегда был против того, чтобы группу причисляли к «электротанго», предпочитая термин «свободные» и подчеркивая, что в первую очередь Bajofondo — поле для экспериментов, включающих все прижившиеся в регионе стили: поп, фанк, испаноязычный рок, симфонизм и т. д. «Presente» сконструирован не только из «милонг» и неоклассических ноктюрнов. 8-битная электроника, африканские барабаны, пение а капелла и несколько вполне себе мощных хитов в обойме имеются. Если же брать альбом в целом, то он, в основном из-за обилия стирающих различия между собой инструментальных пьес, явно затянут. Видимо резать по живому музыканты не захотели. Их право.


Holden

The Inheritors

(p) 2013
П

ервый мини-альбом изучающего математику в Оксфорде Джеймса Холдена безотрадно назывался «Идиоты побеждают». После ещё одного EP и сета в серии dj-kicks 17 июня 2013 года появился-таки полноценный лонгплей. Его пришлось ждать целых семь лет. Внешне похожий на Марка Алмонда в начале сольной карьеры Джеймс решил позаимствовать название для второй пластинки у романа Уильяма Голдинга «The Inheritors» (Наследники). Наследие в его музыкальных опытах и правда отчетливо прослеживается. Холден словно сознательно не стал бросаться в омут новомодных электронных стилей, а при помощи аналоговых модульных синтезаторов создал сложный олдскульный мир, пропитанный, по его словам, кельтским духом. Витиеватый джаз сражается на «The Inheritors» с раздробленными линиями краутрока. За «наследие» также пытается спорить выстроенная музыкантом концепция близости его произведений духу древнеанглийских языческих ритуалов и космо-спиритизму. «Похороны неба», «Семь звёзд», «Круг Пятых» — названия, придающие таинственный окрас и без того интригующим конструкциям.


United Ghosts

(p) 2013
М

олодая группа из Лос-Анджелеса United Ghosts (Соединенные призраки) со своей первой и очень неплохой одноименной пластинкой. Комбинируя нойз-поп, шугейз и дрим-поп, они обещают «устроить слушателю путешествие в иные земли». Там можно будет вспомнить прошлое, ощутить настоящее и, самое главное, — визуализировать будущее. United Ghosts возникли из гаражных опытов Алекса Стюрвалда и Ша Саби, попеременно берущих на себя функции вокалистов. Позднее к ним присоединились барабанщик и гитарист по имени Джейсон О. Сразу, естественно, приходит на ум известная девушка с такой же лаконичной фамилией. Первой своей семидюймовкой квартету удалось взорвать блогосферу ещё в конце 2011 года. Стюрволд говорит, что при работе над лонгплеем им «хотелось ощутить электрический пульс города, исследовать разные стороны Лос-Анджелеса». Вслед за выпущенным в марте 2013-го, прекрасно принятым по обе стороны Атлантики диском последовал не менее успешный тур. Критики сходятся во мнении, что у United Ghosts отличные перспективы. Они жмут на правильные педали — и в дополнение к озвученным питающим их стилям можно добавить влияние Sonic Youth и коду пластинки, сделанную в стиле психоделики Primal Scream.


Dreadzone

Escapades

(p) 2013
D

readzone — такая вывеска у тех, кто всему прочему предпочитает эклектичный микс из даба, джангла, соула и техно. Причем, это отнюдь не новички: в прошлом году Dreadzone отпраздновали 20-летний юбилей выпуском седьмой студийной пластинки. На мой взгляд, Dreadzone идут той же дорогой, что и Stereo MC`s — и делают это, судя по диску «Escapades», ничуть не менее убедительно. У истоков проекта стоял Грэг Робертс, известный по выступлениям в Big Audio Dynamyte. На данный момент в составе числится шесть музыкантов, а свежий диск помогал записывать не кто-нибудь, а Мик Джонс из The Clash. Работа над ним началась во время напряженного гастрольного графика и вылилась во вдохновенный результат, где ненавязчивый драм-н-бэйс красиво сплетается с дабом, ориентальной электроникой, различными вокальными техниками и завидным драйвом.


Подкаст №565

14.01.2014:::22:00:::91 FM


  1. Camera Obscura :::

    New Year`s Resolution

    скачать
  2. Camera Obscura :::

    Troublemaker

    скачать
  3. Bajofondo :::

    La Trufa y el Sifón

    скачать
  4. Bajofondo :::

    Cuesta Arriba

    скачать
  5. Holden :::

    The Caterpillar`s Intervention

    скачать
  6. Holden :::

    The Inheritors

    скачать
  7. United Ghosts :::

    Unhypnotized

    скачать
  8. United Ghosts :::

    The Revolution Waiting

    скачать
  9. Dreadzone :::

    Rise Up

    скачать
  10. Dreadzone :::

    Fire in the Dark

    скачать
  11. Camera Obscura :::

    Fifth in Line to the Throne

    скачать

Максим Горданов
14.01.2014

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