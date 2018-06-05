№659

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Birthh Born In The Woods (p) 2017

Н астоящее имя девушки, известной как Birthh, — Alice Bisi. В свои 19 лет она настроена весьма апокалиптично и склонна утверждать нечто вроде «Я думала, что любовь закончилась, но правда в том, что любовь вообще мертва». Тексты у Alice совсем не тривиальны, хоть суицидально-отравляющая тема в них явно преобладает. К музыке же Birthh подходит крайне щепетильно. Отталкиваясь от даунтемпо и фолка, она вместе с другими музыкантами использует гитарный lo-fi, хлопки, скрип дверей, журчание воды и совсем не использует бас, что крайне любопытно. Ярких песен на «Born In The Woods» немного. Лучшая из них — «Chlorine».

Birthh ::: Chlorine

Birthh ::: Wraith

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Blackfield V (p) 2017

В ыполняю обещание. Среди множества придумок Стивена Уилсона имеется и такая боевая единица, как Blackfield. Создал он её вместе с израильским рок-певцом Авивом Геффеном. Один их альбом есть в наших архивах, а вот и второй, на ледзеппелиновский манер озаглавленный порядковой римской цифрой V. В свете сказанного о новом сольнике Уилсона, сейчас уже непонятно, в какой именно ипостаси он исполняет красивую поп-музыку в минорной тональности. Обычно для этого и существовал Blackfield — и концепция, в целом, не поменялась. Об Уилсоне сказано достаточно, а, между прочим, его партнёр Авив Геффен — настоящая звезда у себя на родине. Он работал с Тони Висконти и делил сцену с Placebo. Любопытно и в какой-то степени неожиданно, что над несколькими треками пятого альбома потрудился прекрасно известный олдскульным меломанам персонаж Алан Парсонс, которому в этом году стукнет 70 лет. Диск записывался в Англии и в Израиле полтора года. В записи также принял участие Лондонский симфонический оркестр. Итог — любующаяся собой, прилизанная и пафосная поп-музыка с уклоном в арт-рок. Но это, к счастью, раздражения не вызывает. Наоборот.

Blackfield ::: Lately

Blackfield ::: Undercover Heart

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DubSkin Light The Dark (p) 2018

Г руппа из Колорадо DubSkin уже в течение целой декады украшает лайн-апы профильных фестивалей, прокачивает залы и делит сцену с такими корифеями стиля, как Burning Spear, Stephen Marley, Matisyahu и другими. Участники регги-бэнда делают упор именно на roots-reggae и даб, но могут легко сбиться на drum-n-bass, как в первом треке пластинки «Light The Dark». Она, кстати, содержит всего шесть номеров, поэтому не до конца понятно, как релиз классифицировать. Может, и как мини-альбом. Как и большинство родственных высказываний, пластинка не только про танцевальный грув, но и про заботу о природе и, конечно, про непростую общественно-политическую и социальную обстановку.

DubSkin ::: That Day Will Come

DubSkin ::: Tables Will Turn

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Silver Apples Clinging to a Dream (p) 2016

Д алее мы встретимся с удивительным музыкантом, известным как Сименон Кокс Третий (можно просто Сименон). 50 лет назад он вместе с барабанщиком Дэнни Тэйлором организовал группу Silver Apples. В 1968 году звучание коллектива воспринималось как нечто футуристическое и крайне необычное. Дело в том, что Silver Apples одними из первых стали использовать электронные эксперименты в более-менее традиционном рок-контексте. Несмотря на дату образования, их альбомы можно пересчитать по пальцам одной руки. Последний вышел в 2016 году и получил название «Clinging To A Dream». Его 78-летний Симеон записал в одиночку: давний боевой товарищ Дэнни Тэйлор скончался 13 лет назад.



Именно Симеону принадлежит идея создания авторского самодельного электронного инструмента. Поистине диковинной машины, управлявшейся телеграфными ключами. Это устройство принесло группе известность и статус аборигенов электронного психоделика, в котором полёт фантазии старался угнаться за фривольным поведением инструмента. Говорят, его настройка перед концертом занимала несколько часов, а результат всегда был непредсказуем. Зато отвечал идее истинно творческой свободы. За первые альбомы музыканты не получили ни гроша, плюс попала под запрет обложка, где был изображен разбившийся самолёт. Интерес к их изысканиям проснулся гораздо позже, когда выяснилось, сколько всего в электронном звучании они предвосхитили своим осциллятором. Сначала им пришлось издать архивные записи и снова начать гастролировать, приобретая таких поклонников, как Джефф Барроу из Portishead. В итоге дошло и до того, что Симеон, уже оставшись один, придумал совершенно новый материал.

Silver Apples ::: The Edge of Wonder

Silver Apples ::: Susie

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Angel Olsen My Woman (p) 2016

У роженка Северной Каролины Angel Olsen, изрядно всех удивившая трансформацией из подающей большие надежды фолк-певицы прямо таки в звезду мрачноватого инди с явными намёками на Сьюзи Сиу в качестве одного из прототипов. На Леру Линн также похоже. По части атмосферы у Энджел получается не пост-панк, а монофонический рок 1960-х гг. с совершенно роллинговской гитарой в одном канале. Пластинка концептуально записана: по принципу разных виниловых сторон. Первая — бойкая и вызывающая, а обратная погружает в созерцательное умиротворение.

Angel Olsen ::: Never Be Mine

Angel Olsen ::: Those Were The Days

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Подкаст №659 05.06.2018 ::: 22:00 ::: радио «Кузбасс FM» (91.0 FM)





Birthh ::: Chlorine Birthh ::: Wraith Blackfield ::: Lately Blackfield ::: Undercover Heart DubSkin ::: That Day Will Come DubSkin ::: Tables Will Turn Silver Apples ::: The Edge of Wonder Silver Apples ::: Susie Angel Olsen ::: Never Be Mine Angel Olsen ::: Those Were The Days Максим Горданов

05.06.2018

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