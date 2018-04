№655

П евица, чей голос просто родной для тех, кто помнит золотое (в плане развития музыки) время последнего десятилетия прошлого века. Он тогда был знаком качества, признаком умной поп-музыки, изысканности и чуть ли не революционных новаций. Да и сейчас ничего не потерял. Обладательница этого голоса — Трейси Торн. Она пела на разорвавшем не одно меломанское сердце легендарном альбоме «Protection» Massive Attack и вместе с Беном Уоттом плела мягкие акустические и электронные кружева, известные как Everything But the Girl (на всякий случай уточню, что у них гораздо больше хороших песен, чем дико и заслуженно популярная «Missing»). 11 лет назад у Трэйси вышел довольно унылый сольник. В противовес ему — новый альбом, односложно названный «Record». Он открывается энергетиком «Queen», где певица впервые за долгое время берёт в руки гитару и прибегает к помощи ритм-секции группы Warpaint. Весомая заявка, к счастью, подкрепляется следующими шагами. Такими, как центральный трек альбома «Sister», исполненный вместе с британской певицей Corinne Bailey Rae. Описывая свою новую работу, повзрослевшая Tracey признаётся, что «всегда писала песни о вехах в жизни женщины». «Различные возрасты и этапы не часто фиксируются в поп-лирике», —продолжает она, — «и если предыдущая запись была мрачноватой, характеризовала середину жизненного пути, развод и прочие невесёлые штуки, то новая пластинка — об освобождении и готовности к новой фазе». «Я хотела сделать запись, которую вы бы слушали в течение дня, на ходу в наушниках, чтобы она вас бодрила и вселяла оптимизм». Думаю, у Трейси Торн получилось. И спасибо, что вернула нам свой голос.

Г руппа из Португалии, специализирующуюся на такой настоящей, рут-американе в стиле The Handsome Family и The Walkabouts, блюзе, отчасти раннем Нике Кейве и не без некоторых ноток готического дум-метала. Всем постоянным слушателям нашей программы известно, что такую музыку мы любим особенно, так что встречайте квартет из португальской Коимбры Sean Riley & The Slowriders. Первый альбом у них вышел в 2007-м, а пока последний и самый удачный — два года назад. Название он получил созвучное вывеске предприятия «Sean Riley & The Slowriders». Музыканты готовили его долго, многие даже думали, что группа законсервировалась или вообще распалась. Первые четыре диска португальцы выдали с завидной скорострельность, а перед выпуском этого релиза затаились на целых пять лет, сосредоточившись на других проектах. Как говорят участники квартета, новый альбом — начало нового цикла, так что будем ждать продолжения. Кстати, я так и не разобрался, кто скрывается под именем Шон Райли. Де-факто в группе нет такого персонажа, а руководит всеми Альфонсо Родригес.

UB40 A Real Labour of Love (p) 2018

А сейчас мы встретимся с коллективом, который, по-моему, в радио-версии «ТСЛ» вообще никогда не появлялся. Одни из первых, кто приехал в СССР в перестроечные времена, одни из первых, чья пластинка «Крыса на кухне» официально вышла у нас на том изломе и одни из первых в ряду групп, которых вспоминают по одной единственной песне. В данном случае «Kingston Town». Так вот, решил я загладить вину перед ветеранами, да и повод есть: свеженькая пластинка «A Real Labour of Love». UB40, конечно, всегда считались таким попсовеньким вариантом регги, но не отдать дань уважения им нельзя, что мы сегодня и сделаем. Напомню, что название коллектива копирует регистрационную форму для получения пособия по безработице в Великобритании, дословно unemployment benefit, форма №40. Также важно отметить, что больше половины песен в истории коллектива — удачные каверы. Не исключение и этот релиз, продолжающий известную серию «Labour of Love», запущенную ещё в 1980-х гг. Интересно, что лидер и символ UB40 Али Кэмпбелл уходил из группы, что породило два существующих параллельно варианта бэнда. В данном случае мы имеем дело с аутентичным составом. Кроме Ali сюда входят другие отцы: вокалист Astro и клавишник Mickey Virtue. При участии ещё одиннадцати музыкантов они записали 16 версий треков, важных для их творческого становления и воскрешающих тёплые воспоминания о былом.

Plants and Animals Waltzed in from the Rumbling (p) 2016

Г итарист Warren Spicer, барабанщик Matthew Woodley и басист Nicolas Basque. Все трое, кстати, поют. Это группа из Монреаля Plants and Animals. Четвёртый лонгплей канадцев, получивших сразу после выхода первенца отличную прессу, записывался в течение двух лет. Музыканты корпели в студии, видимо, пытаясь уйти от статуса «просто хорошей инди-рок-группы» и создать нечто большое, продуманное и, конечно же, пафосное. Получилось. Диск «Waltzed in from the Rumbling» это, скорее, заявка на арт-рок-произведение. Роль каждого инструмента здесь строго дозирована, общая текстура держится на сложной системе спаек, витиеватых аранжировках и сменах ритма. В какие-то моменты Plants and Animals откровенно заплывают на территории Radiohead и The Flaming Lips, но лучше и убедительнее всего они выглядят в образцовом инди-фолк-треке «Цветы». Будьте проще, это вам так идёт.

Я ркая представительница так называемого французского ню-шансона или nouvelle scène française, уроженка города Шербур Франсуаза Брё —идущая дорогой Нико, Мэриэнн Фэйтфулл и Франсуазы Арди. Это не первое появление на «ТСЛ» автора потрясающей пьесы «83-й километр». Путёвку на большую музыкальную сцену юной художнице выписал Dominiqie A, одна из самых мощных фигур во французском шоу-бизнесе. Франсуаза также сотрудничала с Яном Тирсеном и упомянутой в прошлой программе группой Calexico. Очередной её сольник «Zoo» певице, как обычно, помог записать гитарист Stephane Daubersy. Причём, он больше работал над текстами, а Франсуаза сосредоточилась на музыке.

