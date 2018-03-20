№655:::20.03.2018
Tracey Thorn
Record(p) 2018
евица, чей голос просто родной для тех, кто помнит золотое (в плане развития музыки) время последнего десятилетия прошлого века. Он тогда был знаком качества, признаком умной поп-музыки, изысканности и чуть ли не революционных новаций. Да и сейчас ничего не потерял. Обладательница этого голоса — Трейси Торн. Она пела на разорвавшем не одно меломанское сердце легендарном альбоме «Protection» Massive Attack и вместе с Беном Уоттом плела мягкие акустические и электронные кружева, известные как Everything But the Girl (на всякий случай уточню, что у них гораздо больше хороших песен, чем дико и заслуженно популярная «Missing»). 11 лет назад у Трэйси вышел довольно унылый сольник. В противовес ему — новый альбом, односложно названный «Record». Он открывается энергетиком «Queen», где певица впервые за долгое время берёт в руки гитару и прибегает к помощи ритм-секции группы Warpaint. Весомая заявка, к счастью, подкрепляется следующими шагами. Такими, как центральный трек альбома «Sister», исполненный вместе с британской певицей Corinne Bailey Rae. Описывая свою новую работу, повзрослевшая Tracey признаётся, что «всегда писала песни о вехах в жизни женщины». «Различные возрасты и этапы не часто фиксируются в поп-лирике», —продолжает она, — «и если предыдущая запись была мрачноватой, характеризовала середину жизненного пути, развод и прочие невесёлые штуки, то новая пластинка — об освобождении и готовности к новой фазе». «Я хотела сделать запись, которую вы бы слушали в течение дня, на ходу в наушниках, чтобы она вас бодрила и вселяла оптимизм». Думаю, у Трейси Торн получилось. И спасибо, что вернула нам свой голос.
- Tracey Thorn :::
Queen
- Tracey Thorn :::
Sister
- Tracey Thorn :::
Dancefloor
- Все релизы Tracey Thorn
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Sean Riley & The Slowriders(p) 2016
руппа из Португалии, специализирующуюся на такой настоящей, рут-американе в стиле The Handsome Family и The Walkabouts, блюзе, отчасти раннем Нике Кейве и не без некоторых ноток готического дум-метала. Всем постоянным слушателям нашей программы известно, что такую музыку мы любим особенно, так что встречайте квартет из португальской Коимбры Sean Riley & The Slowriders. Первый альбом у них вышел в 2007-м, а пока последний и самый удачный — два года назад. Название он получил созвучное вывеске предприятия «Sean Riley & The Slowriders». Музыканты готовили его долго, многие даже думали, что группа законсервировалась или вообще распалась. Первые четыре диска португальцы выдали с завидной скорострельность, а перед выпуском этого релиза затаились на целых пять лет, сосредоточившись на других проектах. Как говорят участники квартета, новый альбом — начало нового цикла, так что будем ждать продолжения. Кстати, я так и не разобрался, кто скрывается под именем Шон Райли. Де-факто в группе нет такого персонажа, а руководит всеми Альфонсо Родригес.
- Sean Riley & The Slowriders :::
Dili
- Sean Riley & The Slowriders :::
Dark Rooms
- Все релизы Sean Riley & The Slowriders
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
UB40
A Real Labour of Love(p) 2018
сейчас мы встретимся с коллективом, который, по-моему, в радио-версии «ТСЛ» вообще никогда не появлялся. Одни из первых, кто приехал в СССР в перестроечные времена, одни из первых, чья пластинка «Крыса на кухне» официально вышла у нас на том изломе и одни из первых в ряду групп, которых вспоминают по одной единственной песне. В данном случае «Kingston Town». Так вот, решил я загладить вину перед ветеранами, да и повод есть: свеженькая пластинка «A Real Labour of Love». UB40, конечно, всегда считались таким попсовеньким вариантом регги, но не отдать дань уважения им нельзя, что мы сегодня и сделаем. Напомню, что название коллектива копирует регистрационную форму для получения пособия по безработице в Великобритании, дословно unemployment benefit, форма №40. Также важно отметить, что больше половины песен в истории коллектива — удачные каверы. Не исключение и этот релиз, продолжающий известную серию «Labour of Love», запущенную ещё в 1980-х гг. Интересно, что лидер и символ UB40 Али Кэмпбелл уходил из группы, что породило два существующих параллельно варианта бэнда. В данном случае мы имеем дело с аутентичным составом. Кроме Ali сюда входят другие отцы: вокалист Astro и клавишник Mickey Virtue. При участии ещё одиннадцати музыкантов они записали 16 версий треков, важных для их творческого становления и воскрешающих тёплые воспоминания о былом.
- UB40 :::
Telephone Love
- UB40 :::
How Could I Leave
- Все релизы UB40
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Plants and Animals
Waltzed in from the Rumbling(p) 2016
итарист Warren Spicer, барабанщик Matthew Woodley и басист Nicolas Basque. Все трое, кстати, поют. Это группа из Монреаля Plants and Animals. Четвёртый лонгплей канадцев, получивших сразу после выхода первенца отличную прессу, записывался в течение двух лет. Музыканты корпели в студии, видимо, пытаясь уйти от статуса «просто хорошей инди-рок-группы» и создать нечто большое, продуманное и, конечно же, пафосное. Получилось. Диск «Waltzed in from the Rumbling» это, скорее, заявка на арт-рок-произведение. Роль каждого инструмента здесь строго дозирована, общая текстура держится на сложной системе спаек, витиеватых аранжировках и сменах ритма. В какие-то моменты Plants and Animals откровенно заплывают на территории Radiohead и The Flaming Lips, но лучше и убедительнее всего они выглядят в образцовом инди-фолк-треке «Цветы». Будьте проще, это вам так идёт.
- Plants and Animals :::
No Worries Gonna Find Us
- Plants and Animals :::
Flowers
- Все релизы Plants and Animals
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Françoiz Breut
Zoo(p) 2016
ркая представительница так называемого французского ню-шансона или nouvelle scène française, уроженка города Шербур Франсуаза Брё —идущая дорогой Нико, Мэриэнн Фэйтфулл и Франсуазы Арди. Это не первое появление на «ТСЛ» автора потрясающей пьесы «83-й километр». Путёвку на большую музыкальную сцену юной художнице выписал Dominiqie A, одна из самых мощных фигур во французском шоу-бизнесе. Франсуаза также сотрудничала с Яном Тирсеном и упомянутой в прошлой программе группой Calexico. Очередной её сольник «Zoo» певице, как обычно, помог записать гитарист Stephane Daubersy. Причём, он больше работал над текстами, а Франсуаза сосредоточилась на музыке.
- Françoiz Breut :::
La danse des ombres
- Françoiz Breut :::
Ecran total
- Все релизы Françoiz Breut
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Подкаст №65520.03.2018:::22:00:::91 FM
- Tracey Thorn :::
Queen
- Tracey Thorn :::
Sister
- Tracey Thorn :::
Dancefloor
- Sean Riley & The Slowriders :::
Dili
- Sean Riley & The Slowriders :::
Dark Rooms
- UB40 :::
Telephone Love
- UB40 :::
How Could I Leave
- Plants and Animals :::
No Worries Gonna Find Us
- Plants and Animals :::
Flowers
- Françoiz Breut :::
La danse des ombres
- Françoiz Breut :::
Ecran total
Максим Горданов
20.03.2018
Предложения от партнёров сайта::::
A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
655 ::: 654 ::: 653 ::: 651 ::: 650 ::: 649 ::: 648 ::: 647 ::: 646 ::: 645 ::: 644 ::: 643 ::: 642 ::: 641 ::: 640 ::: 639 ::: 638 ::: 637 ::: 636 ::: 635 ::: 634 ::: 633 ::: 632 ::: 631 ::: 630 ::: 629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::
Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD