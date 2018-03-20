Радио ТСЛ
Нажмите Play, чтобы слушать
Ранее в эфире:
Поддержи ТСЛ
655 654 653 651 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630 629 628 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 568 567 566 565 563 562 561 560 559 558 557 556 553 552 551 549 548 547 546 545 544 543 542 541 539 538 536 535 533 532 531 529 528 527 526 524 523 521 520 519 517 516 515 514 513 512 511 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 351 350 349 348 347 346 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 310 309 308 307 306 305 304 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 224 223 222 221 220 219 218 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 198 197 196 195 194 193 192 191 190 185 184 182 181 180 Обзоры до 180
Обзоры в RSS
20/03/18
Обзор 655

06/03/18
Обзор 654

13/02/18
Обзор 653

02/01/18
Обзор 651

19/12/17
Обзор 650

05/12/17
Обзор 649

21/11/17
Обзор 648

Радиоверсия
«Тёмной стороны Луны»
каждый вторник в 22:00
на радио Кузбасс FM
Кемерово 91,0 FM

Кузбасс FM

Слушайте
«Тёмную сторону Луны»
на PodFM.ru

PodFM.ru

«Тёмная cторона Луны»
выходит при поддержке
системы магазинов
«Фотомир»

Фотомир




Наша кнопка:



Вы можете ставить эту кнопку
где угодно



TopList

№655

:::20.03.2018

Tracey Thorn

Record

(p) 2018
П

евица, чей голос просто родной для тех, кто помнит золотое (в плане развития музыки) время последнего десятилетия прошлого века. Он тогда был знаком качества, признаком умной поп-музыки, изысканности и чуть ли не революционных новаций. Да и сейчас ничего не потерял. Обладательница этого голоса — Трейси Торн. Она пела на разорвавшем не одно меломанское сердце легендарном альбоме «Protection» Massive Attack и вместе с Беном Уоттом плела мягкие акустические и электронные кружева, известные как Everything But the Girl (на всякий случай уточню, что у них гораздо больше хороших песен, чем дико и заслуженно популярная «Missing»). 11 лет назад у Трэйси вышел довольно унылый сольник. В противовес ему — новый альбом, односложно названный «Record». Он открывается энергетиком «Queen», где певица впервые за долгое время берёт в руки гитару и прибегает к помощи ритм-секции группы Warpaint. Весомая заявка, к счастью, подкрепляется следующими шагами. Такими, как центральный трек альбома «Sister», исполненный вместе с британской певицей Corinne Bailey Rae. Описывая свою новую работу, повзрослевшая Tracey признаётся, что «всегда писала песни о вехах в жизни женщины». «Различные возрасты и этапы не часто фиксируются в поп-лирике», —продолжает она, — «и если предыдущая запись была мрачноватой, характеризовала середину жизненного пути, развод и прочие невесёлые штуки, то новая пластинка — об освобождении и готовности к новой фазе». «Я хотела сделать запись, которую вы бы слушали в течение дня, на ходу в наушниках, чтобы она вас бодрила и вселяла оптимизм». Думаю, у Трейси Торн получилось. И спасибо, что вернула нам свой голос.


Sean Riley & The Slowriders

(p) 2016
Г

руппа из Португалии, специализирующуюся на такой настоящей, рут-американе в стиле The Handsome Family и The Walkabouts, блюзе, отчасти раннем Нике Кейве и не без некоторых ноток готического дум-метала. Всем постоянным слушателям нашей программы известно, что такую музыку мы любим особенно, так что встречайте квартет из португальской Коимбры Sean Riley & The Slowriders. Первый альбом у них вышел в 2007-м, а пока последний и самый удачный — два года назад. Название он получил созвучное вывеске предприятия «Sean Riley & The Slowriders». Музыканты готовили его долго, многие даже думали, что группа законсервировалась или вообще распалась. Первые четыре диска португальцы выдали с завидной скорострельность, а перед выпуском этого релиза затаились на целых пять лет, сосредоточившись на других проектах. Как говорят участники квартета, новый альбом — начало нового цикла, так что будем ждать продолжения. Кстати, я так и не разобрался, кто скрывается под именем Шон Райли. Де-факто в группе нет такого персонажа, а руководит всеми Альфонсо Родригес.


UB40

A Real Labour of Love

(p) 2018
А

сейчас мы встретимся с коллективом, который, по-моему, в радио-версии «ТСЛ» вообще никогда не появлялся. Одни из первых, кто приехал в СССР в перестроечные времена, одни из первых, чья пластинка «Крыса на кухне» официально вышла у нас на том изломе и одни из первых в ряду групп, которых вспоминают по одной единственной песне. В данном случае «Kingston Town». Так вот, решил я загладить вину перед ветеранами, да и повод есть: свеженькая пластинка «A Real Labour of Love». UB40, конечно, всегда считались таким попсовеньким вариантом регги, но не отдать дань уважения им нельзя, что мы сегодня и сделаем. Напомню, что название коллектива копирует регистрационную форму для получения пособия по безработице в Великобритании, дословно unemployment benefit, форма №40. Также важно отметить, что больше половины песен в истории коллектива — удачные каверы. Не исключение и этот релиз, продолжающий известную серию «Labour of Love», запущенную ещё в 1980-х гг. Интересно, что лидер и символ UB40 Али Кэмпбелл уходил из группы, что породило два существующих параллельно варианта бэнда. В данном случае мы имеем дело с аутентичным составом. Кроме Ali сюда входят другие отцы: вокалист Astro и клавишник Mickey Virtue. При участии ещё одиннадцати музыкантов они записали 16 версий треков, важных для их творческого становления и воскрешающих тёплые воспоминания о былом.


Plants and Animals

Waltzed in from the Rumbling

(p) 2016
Г

итарист Warren Spicer, барабанщик Matthew Woodley и басист Nicolas Basque. Все трое, кстати, поют. Это группа из Монреаля Plants and Animals. Четвёртый лонгплей канадцев, получивших сразу после выхода первенца отличную прессу, записывался в течение двух лет. Музыканты корпели в студии, видимо, пытаясь уйти от статуса «просто хорошей инди-рок-группы» и создать нечто большое, продуманное и, конечно же, пафосное. Получилось. Диск «Waltzed in from the Rumbling» это, скорее, заявка на арт-рок-произведение. Роль каждого инструмента здесь строго дозирована, общая текстура держится на сложной системе спаек, витиеватых аранжировках и сменах ритма. В какие-то моменты Plants and Animals откровенно заплывают на территории Radiohead и The Flaming Lips, но лучше и убедительнее всего они выглядят в образцовом инди-фолк-треке «Цветы». Будьте проще, это вам так идёт.


Françoiz Breut

Zoo

(p) 2016
Я

ркая представительница так называемого французского ню-шансона или nouvelle scène française, уроженка города Шербур Франсуаза Брё —идущая дорогой Нико, Мэриэнн Фэйтфулл и Франсуазы Арди. Это не первое появление на «ТСЛ» автора потрясающей пьесы «83-й километр». Путёвку на большую музыкальную сцену юной художнице выписал Dominiqie A, одна из самых мощных фигур во французском шоу-бизнесе. Франсуаза также сотрудничала с Яном Тирсеном и упомянутой в прошлой программе группой Calexico. Очередной её сольник «Zoo» певице, как обычно, помог записать гитарист Stephane Daubersy. Причём, он больше работал над текстами, а Франсуаза сосредоточилась на музыке.


Подкаст №655

20.03.2018:::22:00:::91 FM


  1. Tracey Thorn :::

    Queen

    скачать
  2. Tracey Thorn :::

    Sister

    скачать
  3. Tracey Thorn :::

    Dancefloor

    скачать
  4. Sean Riley & The Slowriders :::

    Dili

    скачать
  5. Sean Riley & The Slowriders :::

    Dark Rooms

    скачать
  6. UB40 :::

    Telephone Love

    скачать
  7. UB40 :::

    How Could I Leave

    скачать
  8. Plants and Animals :::

    No Worries Gonna Find Us

    скачать
  9. Plants and Animals :::

    Flowers

    скачать
  10. Françoiz Breut :::

    La danse des ombres

    скачать
  11. Françoiz Breut :::

    Ecran total

    скачать

Максим Горданов
20.03.2018

Предложения от партнёров сайта:

 :::

A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
Загрузка



655 ::: 654 ::: 653 ::: 651 ::: 650 ::: 649 ::: 648 ::: 647 ::: 646 ::: 645 ::: 644 ::: 643 ::: 642 ::: 641 ::: 640 ::: 639 ::: 638 ::: 637 ::: 636 ::: 635 ::: 634 ::: 633 ::: 632 ::: 631 ::: 630 ::: 629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::

наверх ↑

о проекте  ::  музыка недели  ::  люди на луне  ::  акции
ссылки  ::  лица друзей  ::  гостевая

Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD

Размещение рекламы design::redfish © 2001