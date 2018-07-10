№660

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Exitmusic The Recognitions (p) 2018

М олодых и хороших групп во все времена было предостаточно, но что-нибудь из свежих открытий любой настоящий меломан ценит особо. Именно таким вот особенным шесть лет назад для меня стал дебютный диск семейного дуэта Exitmusic. Актриса и певица Алекса Палладино и её муж Девон Чёрч затаились на целых шесть лет, чтобы наконец-то пойти дальше и выпустить второй лонгплей «The Recognitions» (Признания). Так в чём же признаются Алекса и Девон, и пошли ли они дальше, на самом деле? В чём-то, безусловно, пошли, смягчив столь шедший им дрим-поповый нойз, неотвратимо, словно лавина, накрывавший в таких шедеврах как «The Modern Age». Власти их первых песен просто невозможно было сопротивляться, но, стремясь куда-то двигаться (что, конечно, похвально), Exitmusic попались в ловушку боязни самоповтора. Ставка на игру с искусственно усложнёнными звуковыми структурами и аранжировками лишило семью главного оружия — невероятной силы и красоты вокала Алексы. Её манера пения вот уж точно ни на кого больше не похожа. Это уникальное природное явление. А на «The Recognitions» она поёт сдержанным, больше высоким тембром и словно боится «топить по полной». Единственное исключение — трек «Iowa», удивительная в своей структурной алогичности песня без припева, полная такой бешеной энергии, что кажется, дальше уже не может быть ничего круче. Так, собственно, и происходит со вторым альбомом этих жутко талантливых ребят, чтящих Леонарда Коэна, Фёдора Достоевского и Ингмара Бергмана.

Exitmusic ::: Trumpets Fade

Exitmusic ::: Iowa

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Luna A Sentimental Education (p) 2017

Д алее у нас появится группа, также построенная на семейных отношениях фронтмена и девушки с бас-гитарой. Это легендарный пост-панк-коллектив c родным для нашего проекта названием Luna. Они вернулись после тринадцатилетнего перерыва с альбомом негромких и милых каверов. Первый и лучший здесь — «Fire In Cairo», хит из раннего репертуара The Cure, мастерски и с душой исполненный лидером группы Дином Уэрэмом. После, казалось, окончательного распада основного проекта, Дин вместе со своей женой (также участницей Luna Бритой Филлипс) записали несколько совместных работ — уютных и трогательных, как семейные вечера у открытого огня в домике под звёздными небом. Возрождение на диске «A Sentimental Education» произошло примерно в такой же тональности. Больше всего по атмосфере работа напоминает альбом The Velvet Underground «VU». Здесь есть и песни последних (причём, Дин местами даёт настоящего Лу Рида) и Дэвида Боуи, и Дилана, а также произведения коллективов, с которыми группа делила сцену или сотрудничала за годы существования.

Luna ::: Fire in Cairo

Luna ::: Most of the Time

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В середине плейлиста будет традиционная ямайская остановка —и сегодня на ней поджидают нас такие корифеи жанра, как барабанщик Sly Dunbar и басист Robbie Shakespeare. Одна из лучших ритм-секций в мировой музыке, влиятельные музыканты и продюсеры записали новый, как всегда первоклассный альбом, получивший название «Militant Dub». Как известно, Sly & Robbie записываются не только как дуэт: они с удовольствием работают с разными другими музыкантами, в том числе молодыми и подающими надежды. Год назад ветераны правильных риддимов издали пластинку «Militant», записанную со шведским исполнителем регги по имени Junior Natural. Как это часто бывает, спустя год появился релиз, с которым мы сегодня и знакомимся. Дабовые версии песен с «Militant» без вокала. Такие издания часто получаются даже интереснее, особенно для любителей именно даба. Но Слай и Робби заходят и на другие территории — в частности, фанка и рока.

Sly & Robbie + Junior Natural ::: Militant

Sly & Robbie + Junior Natural ::: Dread Karma

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Robert Pollard Of Course You Are (p) 2016

Р оберт Поллард, американский музыкант, недавно отпраздновавший 60-летний юбилей. Авторитет в разномастной рок-тусовке, движущая сила инди-рок-группы Guided By Voices и заядлый курильщик. Начинал он в хэви-метал-коллективе, исполнявшем каверы, а потом развил завидную деятельность. Кроме работы в составе Guided By Voices, Роберт очень активно записывается сольно, с коллегами по цеху и участвует в других проектах. Сольников у него, кстати, довольно много, этот уже 21-й. «Of Course You Are» — набор нехитрых, традиционных рок-песенок на стыке блюза, прото-панка и авторской песни с нотками Майкла Стайпа и Питера Гейбриэла в особенно лиричных отрезках.

Robert Pollard ::: I Can Illustrate

Robert Pollard ::: Little Pigs

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H endrik Weber, также известный по названию своего проекта Pantha Du Prince. Экспериментальное техно, эмбиент-техно, минимал и микро-хаус, фирменные колокольчики и мерцающая предвечерняя электростатика — всё это вполне узнаваемо в музыке Вебера. Но его четвёртая работа «The Triad» запоминается ещё наличием вокала и сильным влиянием гитарного пост-панка. Название, кстати, совсем не случайное: за ним скрываются те, кто помогал Хендрику в записи, по-сути превратив сольный проект Pantha Du Prince в трио.

Pantha Du Prince ::: In An Open Space

Pantha Du Prince ::: Lions Love

Все релизы Pantha Du Prince

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Подкаст №660 10.07.2018 ::: 22:00 ::: радио «Кузбасс FM» (91.0 FM)





Exitmusic ::: Trumpets Fade Exitmusic ::: Iowa Luna ::: Fire in Cairo Luna ::: Most of the Time Sly & Robbie + Junior Natural ::: Militant Sly & Robbie + Junior Natural ::: Dread Karma Robert Pollard ::: I Can Illustrate Robert Pollard ::: Little Pigs Pantha Du Prince ::: In An Open Space Pantha Du Prince ::: Lions Love Максим Горданов

10.07.2018

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