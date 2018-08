:::

Д

алее у нас появится группа, также построенная на семейных отношениях фронтмена и девушки с бас-гитарой. Это легендарный пост-панк-коллектив c родным для нашего проекта названием Luna. Они вернулись после тринадцатилетнего перерыва с альбомом негромких и милых каверов. Первый и лучший здесь — «Fire In Cairo», хит из раннего репертуара The Cure, мастерски и с душой исполненный лидером группы Дином Уэрэмом. После, казалось, окончательного распада основного проекта, Дин вместе со своей женой (также участницей Luna Бритой Филлипс) записали несколько совместных работ — уютных и трогательных, как семейные вечера у открытого огня в домике под звёздными небом. Возрождение на диске «A Sentimental Education» произошло примерно в такой же тональности. Больше всего по атмосфере работа напоминает альбом The Velvet Underground «VU». Здесь есть и песни последних (причём, Дин местами даёт настоящего Лу Рида) и Дэвида Боуи, и Дилана, а также произведения коллективов, с которыми группа делила сцену или сотрудничала за годы существования.