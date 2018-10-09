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№664

:::09.10.2018

Suede

The Blue Hour

(p) 2018
Б

ретт Андерсон и Suede с новейшим лонгплеем, увидевшим свет 21 сентября. Называется диск «The Blue Hour» — то есть, тот час, когда уже не день, но ещё и не совсем сумерки. Понятие «синего часа» прекрасно известно фотографам: тонкая грань, тонкий момент. Видимо, с намёком на утончённость образа самого коллектива — денди, эстеты и так далее. Скорее всего, на концепт и атмосферу таинственно-сладкого полумрака сильно повлиял Алан Маулдер, выступивший в роли продюсера. Экс-участник Depeche Mode и создатель отличного проекта Recoil в этом деле проверенный специалист. На мой взгляд, получилось торжественно, громко, драматично и, в целом, не стопроцентно убедительно. Для пущей патетики был рекрутирован Пражский филармонический оркестр, который изо всех сил старается не потеряться на фоне одухотворённого синтезаторно-гитарного шума и болезненных фантазий Андерсона, лишь пару раз заявляя о себе в полный голос в лирических балладах. Понятно, что Suede уже никакой не брит-поп, но их перерождение в формат почти что прогрессив-рока пока вызывает больше вопросов, чем восторгов. Однако бояться не надо — тем более, сам Бретт в одной из композиций советует: «Don`t Be Afraid If Nobody Loves You». В завершении нельзя не отметить тот факт, что на одну из самых ярких песен диска «Life Is Golden» снят клип с кадрами из города-призрака Припять.


La Santa Cecilia

Buanaventura

(p) 2016
L

a Santa Cecilia — мексиканская группа, базирующаяся, правда, в Лос Анжелесе. Несколько лет назад они получили премию Grammy за лучший альбом в категории «latin-rock». Не знаю, как насчёт именно рока — на мой взгляд, это квартет самый что ни на есть «latin-pop», сплетённый из почти десятка стилей. Тут и кумбия, и болеро, и босанова, и ска и другие. Таким образом, они в этом выпуске закроют и тему любого из обязательных ямайских ответвлений. На своём новом диске «Buanaventura» повзрослевшие во всех смыслах музыканты во главе с харизматичной, огненной вокалисткой Марисоль Хернандес, поющей на двух языках, экспериментируют даже со свингом и джазом. Пластинка получилась на редкость удачной: изысканной, компактной и ненадоедливой. Последнее крайне важно, ведь острые и пикантные блюда хороши в меру.


C. W. Stoneking

Gon` Boogaloo

(p) 2016
Д

алее отправляемся на целый век назад. Но не для того, чтобы исследовать архивные записи, а для того, чтобы вкусить трудов того, кто одержим музыкой начала XX века. Австралиец Christopher William Stoneking выстроил вокруг себя (так и хочется сказать) мир Дикого запада. Всё началось с того, что сын школьного учителя в городке Кэтрин наткнулся на подборку старых предвоенных блюзов и был поражен их свободой и алогичным, с точки зрения установившейся позже традиции, построением композиций. Всё это привело его к музыке Роберта Джонсона, рэгтайму и блюзу Чикаго.

C. W. Stoneking не в первый раз появляется на «ТСЛ», и вновь его творчество создаёт иллюзию прослушивания старой патефонной записи или попадания в мир зачаточной кинохроники. Словно в замочную скважину или дырочку в холсте ты сквозь коридоры времени наблюдаешь за давно сгинувшей жизнью. Нашего героя не интересует современный мир блюза, его привлекает свежий (как это не парадоксально) воздух корневой атмосферы. Его задача вдохнуть былую жизнь в слишком стандартизированный современный блюз. Кристофер Уильям играет на банджо, гитаре и особо ценимой им резонаторной гитаре Dobro 1931-го года выпуска! Такую же использовали и корифеи стиля. На пока на последнем диске «Gon Bugaloo» автор прибегает к помощи органичных подпевок барышень — и впервые к электрогитаре. Все песни, как обычно, написал он сам. Местами удержаться от сравнений с Томом Уэйтсом просто невозможно.


Yoko Ono

Yes, I`m A Witch Too

(p) 2016
Й

око Оно, вдова Джона Леннона, засветившаяся во многих областях современного искусства, выпустила продолжение альбома, названного словно в насмешку недоброжелателям «Yes, I`m A Witch» (Да, я ведьма). Он вышел в 2007 году и есть в архивах «ТСЛ», так что полюбопытствуйте. Второй том озаглавлен «Yes, I`m A Witch, Too». Что же внутри? Суть осталась прежней: ремиксы или, лучше сказать, новые версии песен Йоко. К переработке авторского материала художницы-авангардистки, как и в первый раз, привлечено впечатляющее количество отличных музыкантов и групп. Этим обусловлен для кого-то дикий, для кого-то крайне увлекательный разброс стилей и направлений. Концепт альбома в полном отсутствии концепта. Обмакнули ноги в краски и ринулись на белоснежный танцпол. Что получилось в итоге — нетрудно предсказать. Но в этом и суть высказывания.

Завидный разброс музыкальных стилей и участие в записи альбома «Yes, I`m A Witch, Too» такого количества разных музыкантов подвигли меня представить в этом плейлисте сразу четыре трека с данного релиза. Таким образом, и релизов в 664 выпуске будет тоже четыре, вместо привычного минимума из пяти. Не все зафиксированные на диске опыты почтенной дамы я бы признал удачными, но, как минимум, половина точно вызывает интерес.


Подкаст №664

09.10.2018:::22:00:::радио «Кузбасс FM» (91.0 FM)


  1. Suede :::

    Life Is Golden

    скачать
  2. Suede :::

    Don`t Be Afraid If Nobody Loves You

    скачать
  3. La Santa Cecilia :::

    I Won`t Cry For You

    скачать
  4. La Santa Cecilia :::

    Sucede

    скачать
  5. C. W. Stoneking :::

    The Zombie

    скачать
  6. C. W. Stoneking :::

    The Thing I Done

    скачать
  7. Yoko Ono feat. Danny Tenaglia :::

    Walking On Thin Ice

    скачать
  8. Yoko Ono feat. Peter Bjorn and John :::

    Mrs. Lennon

    скачать
  9. Yoko Ono feat. Penguin Prison :::

    She Gets Down On Her Knees

    скачать
  10. Yoko Ono feat. Sean Lennon :::

    Dogtown

    скачать

Максим Горданов
09.10.2018

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