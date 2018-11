:::

Б

ретт Андерсон и Suede с новейшим лонгплеем, увидевшим свет 21 сентября. Называется диск «The Blue Hour» — то есть, тот час, когда уже не день, но ещё и не совсем сумерки. Понятие «синего часа» прекрасно известно фотографам: тонкая грань, тонкий момент. Видимо, с намёком на утончённость образа самого коллектива — денди, эстеты и так далее. Скорее всего, на концепт и атмосферу таинственно-сладкого полумрака сильно повлиял Алан Маулдер, выступивший в роли продюсера. Экс-участник Depeche Mode и создатель отличного проекта Recoil в этом деле проверенный специалист. На мой взгляд, получилось торжественно, громко, драматично и, в целом, не стопроцентно убедительно. Для пущей патетики был рекрутирован Пражский филармонический оркестр, который изо всех сил старается не потеряться на фоне одухотворённого синтезаторно-гитарного шума и болезненных фантазий Андерсона, лишь пару раз заявляя о себе в полный голос в лирических балладах. Понятно, что Suede уже никакой не брит-поп, но их перерождение в формат почти что прогрессив-рока пока вызывает больше вопросов, чем восторгов. Однако бояться не надо — тем более, сам Бретт в одной из композиций советует: «Don`t Be Afraid If Nobody Loves You». В завершении нельзя не отметить тот факт, что на одну из самых ярких песен диска «Life Is Golden» снят клип с кадрами из города-призрака Припять.