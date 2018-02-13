№653:::13.02.2018
Thieves Like Us(p) 2017
ткроет этот плейлист коллектив Thieves Like Us («Воры, как мы»). Может быть, вы помните, что у группы The Walkabouts имеется замечательная композиция с точно таким же названием. Если наши первые гости его позаимствовали, то вообще не зря. Thieves Like Us — интернациональная команда, которая образовалась в Берлине, а ныне базируется в Париже. Существует с 2002 года. Руководит проектом человек по имени Andy Grier. Исполняют «Воры» электронную поп-музыку с сильным влиянием глэм-панка, краутрока, саунтреков к европейским — в частности, французским — фильмам 1960-х и 70-х гг. и много чего ещё. Временами, кстати, номера их новой пластинки напоминают Hot Chip. Лонгплей этот у группы уже пятый, но одноименный — что, как вы знаете, больше характерно для первенцев.
- Thieves Like Us :::
Shake the Light
- Thieves Like Us :::
Moon
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The Fall
New Facts Emerge(p) 2017
сожалению, вновь у нас минор и вновь потеря. Ушёл из жизни Марк Смит, основатель и лидер культовой постпанк-группы The Fall. Возможно, это вообще рекордсмены по числу появлений на «ТСЛ». Не в последнюю очередь потому что в активе легендарной манчестерской банды 32 номерных релиза и несметное количество бутлегов и сборников. Последний прижизненный лонгплей Марка Смита вышел в прошлом году и получил название «New Facts Emerge». По сути, The Fall это и есть он. Марк создал коллектив в возрасте 19 лет, и, что характерно, первой пластинкой стала концертная запись, а это бывает исключительно редко. Взбалмошный, эксцентричный, резкий, пытливый гений. Бунтарь против всего на свете, лютый враг мейнстрима и, конечно, отпетый самодур: Марк менял состав группы около 60 раз. Вы только вдумайтесь в это число! Золотыми годами, конечно, были 1980-е, когда в составе The Fall числилась тогдашняя жена Марка Брикс Смит. Но и потом было много классных альбомов. Вообще, конечно, о The Fall нужно делать отдельный выпуск, хотя неплохую картину их творчества можно нарисовать, порыскав по архивам нашей программы. «New Facts Emerge» — не самая яркая страница в истории коллектива, но она последняя, что добавляет ценности. Самое главное, как сказал один критик, The Fall за всю свою историю остались и верными себе, и продвинулись далеко вперед одновременно.
- The Fall :::
New Facts Emerge
- The Fall :::
Second House Now
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Maria Taylor
In The Next Life(p) 2016
естой студийный альбом уроженки города Бирмингем (что в Алабаме, а не на Туманном Альбионе) вышел не на так шедшем ей лейбле Saddle Creek, а на малоизвестном Flower Moon Records. Впрочем, сути и глубины музыки это не испортило. Пластинка «In The Next Life» счастливой матери двух калифорнийских пацанов на данный момент — самое автобиографичное её высказывание, что она сама и подчёркивает. Мария Тейлор повзрослела и как автор, задумывающийся о поиске себя и своего места в этом мире. Она вспоминает о детстве, рассуждает вместе с Коннором Оберстом о том, что у каждого всегда есть ещё один шанс и произносит, например, такое: «Время написало эти строки вокруг моих глаз». Ну здорово же! У песен Марии есть удивительное свойство. Даже если при первом прослушивании они кажутся нейтральными и неброскими, то с каждым следующим раскрываются, как цветы — или, точнее, яйца чужих, которые впиваются в тебя очень надолго.
- Maria Taylor :::
There’s Only Now
- Maria Taylor :::
While the Rest of Me Is Waking Up
- Maria Taylor :::
A Good Life
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Torres
Three Futures(p) 2017
астоящее имя этой артистки Mackenzie Scott (почему бы, кстати, под ним и не выступать?). Новый её диск вышел на лейбле 4AD. Продюсером выступил Роб Эллис, работавший в разное время и в разном качестве с PJ Harvey, Marianne Faithfull, Laika, Анной Кальви, Bat for Lashes, Миком Харви — в общем, внушительный список, не правда ли? Диск Torres получил название «Three Futures» и в самых удачных моментах выглядит как гибрид электро-попа и готического индастриэла с нотками Siouxsie в вокале. В этом смысле лучший трек здесь, конечно, «Concrete Ganesha».
- Torres :::
Helen in the Woods
- Torres :::
Concrete Ganesha
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Psychic TV
Alienist(p) 2016
инальный аккорд этого выпуска доверен ещё одному (как и Марк Смит) непримиримому борцу с мейнстримом, влиятельному и горячо любимому мною артисту/артистке. He/she Genesis P-Orridge и третья ипостась его проекта Psychic TV PTV3 продолжают играть психоделический гаражный спейс-рок, корни которого в 1960-х гг, конечно же. Не самая радикальная в истории проекта музыка, зато исполненная как надо: с неподдельным воодушевлением и убедительностью. Хорошо, что при этом радикальность взглядов никуда не делась. В данном случае обходится без вудуистики, но с предельно честной ностальгией по ауре той эпохи. И формат пластинки, содержащей всего четыре трека, как раз оттуда же. Причём, два из них каверы — на песни Гарри Нилльсона и британской группы The Creation.
- Psychic TV :::
Alienist
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Подкаст №65313.02.2018:::22:00:::91 FM
- Thieves Like Us :::
Shake the Light
- Thieves Like Us :::
Moon
- The Fall :::
New Facts Emerge
- The Fall :::
Second House Now
- Maria Taylor :::
There’s Only Now
- Maria Taylor :::
While the Rest of Me Is Waking Up
- Maria Taylor :::
A Good Life
- Torres :::
Helen in the Woods
- Torres :::
Concrete Ganesha
- Psychic TV :::
Alienist
Максим Горданов
13.02.2018
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