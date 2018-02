:::

ткроет этот плейлист коллектив Thieves Like Us («Воры, как мы»). Может быть, вы помните, что у группы The Walkabouts имеется замечательная композиция с точно таким же названием. Если наши первые гости его позаимствовали, то вообще не зря. Thieves Like Us — интернациональная команда, которая образовалась в Берлине, а ныне базируется в Париже. Существует с 2002 года. Руководит проектом человек по имени Andy Grier. Исполняют «Воры» электронную поп-музыку с сильным влиянием глэм-панка, краутрока, саунтреков к европейским — в частности, французским — фильмам 1960-х и 70-х гг. и много чего ещё. Временами, кстати, номера их новой пластинки напоминают Hot Chip. Лонгплей этот у группы уже пятый, но одноименный — что, как вы знаете, больше характерно для первенцев.