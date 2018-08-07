№661

:::

« H ell-On» — первый сольник Неко Кейс с 2013 года. За это время она успела поучаствовать в творческой коллаборации с k.d. lang, жёстко отстаивающей феминистские позиции, и помогла группе The New Pornographers, о которых речь пойдёт ниже. Свою новую работу Неко Кейс частично продюсировала сама, частично — при помощи музыкантов проекта Peter Bjorn and John. Поэтому логично, что половина песен диска записаны в Швеции. Певица говорит, что её произведения это и есть она: «Я пишу из чувства солидарности с людьми, которые чувствуют себя одинокими или изолированными. Я думаю, что пытаюсь успокоить людей таким образом».

Neko Case ::: Last Lion of Albion

Neko Case ::: Bad Luck

Все релизы Neko Case

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

П омимо сольного творчества Neko Case известна как участница группы из Ванкувера под названием The New Pornographers. Год назад она поучаствовала в записи их очередной пластинки, вошедшей по версии журнала Rolling Stone в список 50 лучших дисков 2017 года. Называется релиз «Whiteout Conditions». Канадцы — настоящая супергруппа, куда кроме Неко входят представители иных творческих объединений, в том числе, Блейн Терлер, снимающий клипы для бэнда и фильмы. В частности, он автор картины «Девушка с низкой самооценкой». Название своё коллектив, в свою очередь, выхватил из японского фильма 1960-х гг. На сегодняшний день The New Pornographers занимают нишу где-то между таким неоднозначным стилем, как power pop и новой волной, отчасти напоминая шведов The Sounds. Только вот последние злее, развязнее, да и круче, честно говоря.

The New Pornographers ::: Whiteout Conditions

The New Pornographers ::: Avalanche Alley

Все релизы The New Pornographers

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Phil Pratt The War is on Dub Style (p) 2018

О тметивший в этом году своё 78-летие Phil Pratt родился в Кингстоне на Ямайке и представляет первую генерацию продюсеров музыки регги. Но особой плодовитостью похвастаться он не может — но это только в сравнении с другими корифеями. На счету ветерана сотрудничество с массой звёзд стиля: от Хораса Энди до Кена Бута и вездесущего Ли Перри. Своих релизов у него совсем немного. Тем приятнее выход в этом году диска «The War is on Dub Style», треками с которого мы сегодня и наслаждаемся. Здесь имеется несколько коллабораций. Яркий пример — вещица «Чёрная Золушка», записанная вместе с Ронни Дэвисом.

Phil Pratt ::: The War Is On

Phil Pratt feat. Ronnie Davis ::: Black Cinderella

Все релизы Phil Pratt

Обсудить в гостевой книге

Allah-Las Calico Review (p) 2016

У частники группы из Лос Анджелеса Allah-Las гордятся и всегда подчёркивают важность родных просторов. Их третий полноценный лонгплей, увидевший свет два года назад, именуется «Calico Review». Позиционируют они себя как хранителей дыхания моря и правильных психоделических практик, что и отражается в музыке. Третья пластинка получилась самой мягкой по звучанию, а квартет настолько слился с музыкальной историей побережья, что кажется, будто ты слушаешь потерянные синглы забытых тамошних групп 1960-х гг. В этом смысле Allah-Las уже не столько возрождают, сколько мимикрируют под основы, заложенные первопроходцами.

Allah-Las ::: Could Be You

Allah-Las ::: 200 South La Brea

Все релизы Allah-Las

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Britta Philips Luck or Magic (p) 2016

В прошлом выпуске программы я призывал вас радоваться факту возрождения хорошей группы Luna. Напомню, что она держится во многом на творческо-семейном тандеме двух талантливых и симпатичных людей: новозеландском поэте с гитарой Дине Уэрэме и его супруге, американской певице и актрисе Бритте Филипс. Когда-то у них даже был проект, который так и назывался — Dean & Britta, — и один из релизов, выпущенных под этой вывеской, есть в архивах ТСЛ. Два года назад Бритта Филипс выпустила свой первый сольный альбом, так что предлагаю продолжить «лунную» тему.



Вообще, и Бритта, и Дин — ребята довольно разносторонние и с удовольствием придумывают параллельные проекты во время консервации основных. В активе пары — работа над музыкой к нескольким кинокартинам. Тем интереснее, что «Luck or Magic» первый именно сольник певицы. Она постаралась максимально дистанцироваться от узнаваемых форм и помощи старых друзей (включая мужа) и прибегла к помощи других музыкантов. Фирменной манерой Бритты всегда была такая милая, мягкая, словно утопленная в уютное кресло, мурлыкающая лирика. «Luck or Magic» прямо-таки сияет солнечным вдохновением, романтической лирикой и песнями, куда более относящимся к категории «поп», чем то, что мы слышали раньше. Конечно, это никакая не дискотека, но удачная попытка выступить в несколько ином камео.

Britta Philips ::: Million Dollar Doll

Britta Philips ::: Fallin` in Love

Все релизы Britta Philips

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

DJ Shadow The Mountain Will Fall (p) 2016

А ртист, прославившийся уже более 20 лет назад выпуском крайне новаторского на тот момент диска, первого в истории стопроцентно сэмплированного альбома. С этим достижением он даже попал в книгу рекордов Гиннеса. Это Джош Дэвис, он же DJ Shadow. Со времени дебюта Джош приобрёл славу талантливого продюсера и продолжил искать новые формы хип-хопа, проявляя завидную меломанскую эрудированность и создавая коллажи из обрывков чужих произведений самых разных стилей и направлений. Последний на сей момент его опыт называется «The Mountain Will Fall».

DJ Shadow ::: Ghost Town

Все релизы DJ Shadow

Обсудить в гостевой книге

Brian Eno The Ship (p) 2016

Б райан Ино в особых представлениях не нуждается, надеюсь. Никогда его нельзя было назвать неплодовитым артистом: своих альбомов и записанных с другими интересными личностями пластинок у Ино предостаточно. В 2016-2017 годах вышло три диска с его именем на обложке. Больше всего мне понравился альбом «The Ship».

Brian Eno ::: Fickle Sun (II) The Hour Is Thin

Brian Eno ::: Fickle Sun (III) I`m Set Free

Все релизы Brian Eno

Обсудить в гостевой книге

Подкаст №661 07.08.2018 ::: 22:00 ::: радио «Кузбасс FM» (91.0 FM)





DJ Shadow ::: Ghost Town Neko Case ::: Last Lion of Albion Neko Case ::: Bad Luck The New Pornographers ::: Whiteout Conditions The New Pornographers ::: Avalanche Alley Phil Pratt ::: The War Is On Phil Pratt feat. Ronnie Davis ::: Black Cinderella Allah-Las ::: Could Be You Allah-Las ::: 200 South La Brea Britta Philips ::: Million Dollar Doll Britta Philips ::: Fallin` in Love Brian Eno ::: Fickle Sun (II) The Hour Is Thin Brian Eno ::: Fickle Sun (III) I`m Set Free Максим Горданов

07.08.2018

Предложения от партнёров сайта: :::

Загрузка