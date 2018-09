:::

ell-On» — первый сольник Неко Кейс с 2013 года. За это время она успела поучаствовать в творческой коллаборации с k.d. lang, жёстко отстаивающей феминистские позиции, и помогла группе The New Pornographers, о которых речь пойдёт ниже. Свою новую работу Неко Кейс частично продюсировала сама, частично — при помощи музыкантов проекта Peter Bjorn and John. Поэтому логично, что половина песен диска записаны в Швеции. Певица говорит, что её произведения это и есть она: «Я пишу из чувства солидарности с людьми, которые чувствуют себя одинокими или изолированными. Я думаю, что пытаюсь успокоить людей таким образом».

омимо сольного творчества Neko Case известна как участница группы из Ванкувера под названием The New Pornographers. Год назад она поучаствовала в записи их очередной пластинки, вошедшей по версии журнала Rolling Stone в список 50 лучших дисков 2017 года. Называется релиз «Whiteout Conditions». Канадцы — настоящая супергруппа, куда кроме Неко входят представители иных творческих объединений, в том числе, Блейн Терлер, снимающий клипы для бэнда и фильмы. В частности, он автор картины «Девушка с низкой самооценкой». Название своё коллектив, в свою очередь, выхватил из японского фильма 1960-х гг. На сегодняшний день The New Pornographers занимают нишу где-то между таким неоднозначным стилем, как power pop и новой волной, отчасти напоминая шведов The Sounds. Только вот последние злее, развязнее, да и круче, честно говоря.