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№661

:::07.08.2018

Neko Case

Hell-On

(p) 2018
«H

ell-On» — первый сольник Неко Кейс с 2013 года. За это время она успела поучаствовать в творческой коллаборации с k.d. lang, жёстко отстаивающей феминистские позиции, и помогла группе The New Pornographers, о которых речь пойдёт ниже. Свою новую работу Неко Кейс частично продюсировала сама, частично — при помощи музыкантов проекта Peter Bjorn and John. Поэтому логично, что половина песен диска записаны в Швеции. Певица говорит, что её произведения это и есть она: «Я пишу из чувства солидарности с людьми, которые чувствуют себя одинокими или изолированными. Я думаю, что пытаюсь успокоить людей таким образом».


The New Pornographers

Whiteout Conditions

(p) 2017
П

омимо сольного творчества Neko Case известна как участница группы из Ванкувера под названием The New Pornographers. Год назад она поучаствовала в записи их очередной пластинки, вошедшей по версии журнала Rolling Stone в список 50 лучших дисков 2017 года. Называется релиз «Whiteout Conditions». Канадцы — настоящая супергруппа, куда кроме Неко входят представители иных творческих объединений, в том числе, Блейн Терлер, снимающий клипы для бэнда и фильмы. В частности, он автор картины «Девушка с низкой самооценкой». Название своё коллектив, в свою очередь, выхватил из японского фильма 1960-х гг. На сегодняшний день The New Pornographers занимают нишу где-то между таким неоднозначным стилем, как power pop и новой волной, отчасти напоминая шведов The Sounds. Только вот последние злее, развязнее, да и круче, честно говоря.


Phil Pratt

The War is on Dub Style

(p) 2018
О

тметивший в этом году своё 78-летие Phil Pratt родился в Кингстоне на Ямайке и представляет первую генерацию продюсеров музыки регги. Но особой плодовитостью похвастаться он не может — но это только в сравнении с другими корифеями. На счету ветерана сотрудничество с массой звёзд стиля: от Хораса Энди до Кена Бута и вездесущего Ли Перри. Своих релизов у него совсем немного. Тем приятнее выход в этом году диска «The War is on Dub Style», треками с которого мы сегодня и наслаждаемся. Здесь имеется несколько коллабораций. Яркий пример — вещица «Чёрная Золушка», записанная вместе с Ронни Дэвисом.


Allah-Las

Calico Review

(p) 2016
У

частники группы из Лос Анджелеса Allah-Las гордятся и всегда подчёркивают важность родных просторов. Их третий полноценный лонгплей, увидевший свет два года назад, именуется «Calico Review». Позиционируют они себя как хранителей дыхания моря и правильных психоделических практик, что и отражается в музыке. Третья пластинка получилась самой мягкой по звучанию, а квартет настолько слился с музыкальной историей побережья, что кажется, будто ты слушаешь потерянные синглы забытых тамошних групп 1960-х гг. В этом смысле Allah-Las уже не столько возрождают, сколько мимикрируют под основы, заложенные первопроходцами.


Britta Philips

Luck or Magic

(p) 2016
В

прошлом выпуске программы я призывал вас радоваться факту возрождения хорошей группы Luna. Напомню, что она держится во многом на творческо-семейном тандеме двух талантливых и симпатичных людей: новозеландском поэте с гитарой Дине Уэрэме и его супруге, американской певице и актрисе Бритте Филипс. Когда-то у них даже был проект, который так и назывался — Dean & Britta, — и один из релизов, выпущенных под этой вывеской, есть в архивах ТСЛ. Два года назад Бритта Филипс выпустила свой первый сольный альбом, так что предлагаю продолжить «лунную» тему.

Вообще, и Бритта, и Дин — ребята довольно разносторонние и с удовольствием придумывают параллельные проекты во время консервации основных. В активе пары — работа над музыкой к нескольким кинокартинам. Тем интереснее, что «Luck or Magic» первый именно сольник певицы. Она постаралась максимально дистанцироваться от узнаваемых форм и помощи старых друзей (включая мужа) и прибегла к помощи других музыкантов. Фирменной манерой Бритты всегда была такая милая, мягкая, словно утопленная в уютное кресло, мурлыкающая лирика. «Luck or Magic» прямо-таки сияет солнечным вдохновением, романтической лирикой и песнями, куда более относящимся к категории «поп», чем то, что мы слышали раньше. Конечно, это никакая не дискотека, но удачная попытка выступить в несколько ином камео.


DJ Shadow

The Mountain Will Fall

(p) 2016
А

ртист, прославившийся уже более 20 лет назад выпуском крайне новаторского на тот момент диска, первого в истории стопроцентно сэмплированного альбома. С этим достижением он даже попал в книгу рекордов Гиннеса. Это Джош Дэвис, он же DJ Shadow. Со времени дебюта Джош приобрёл славу талантливого продюсера и продолжил искать новые формы хип-хопа, проявляя завидную меломанскую эрудированность и создавая коллажи из обрывков чужих произведений самых разных стилей и направлений. Последний на сей момент его опыт называется «The Mountain Will Fall».


Brian Eno

The Ship

(p) 2016
Б

райан Ино в особых представлениях не нуждается, надеюсь. Никогда его нельзя было назвать неплодовитым артистом: своих альбомов и записанных с другими интересными личностями пластинок у Ино предостаточно. В 2016-2017 годах вышло три диска с его именем на обложке. Больше всего мне понравился альбом «The Ship».


Подкаст №661

07.08.2018:::22:00:::радио «Кузбасс FM» (91.0 FM)


  1. DJ Shadow :::

    Ghost Town

    скачать
  2. Neko Case :::

    Last Lion of Albion

    скачать
  3. Neko Case :::

    Bad Luck

    скачать
  4. The New Pornographers :::

    Whiteout Conditions

    скачать
  5. The New Pornographers :::

    Avalanche Alley

    скачать
  6. Phil Pratt :::

    The War Is On

    скачать
  7. Phil Pratt feat. Ronnie Davis :::

    Black Cinderella

    скачать
  8. Allah-Las :::

    Could Be You

    скачать
  9. Allah-Las :::

    200 South La Brea

    скачать
  10. Britta Philips :::

    Million Dollar Doll

    скачать
  11. Britta Philips :::

    Fallin` in Love

    скачать
  12. Brian Eno :::

    Fickle Sun (II) The Hour Is Thin

    скачать
  13. Brian Eno :::

    Fickle Sun (III) I`m Set Free

    скачать

Максим Горданов
07.08.2018

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