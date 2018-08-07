№661:::07.08.2018
Neko Case
Hell-On(p) 2018
ell-On» — первый сольник Неко Кейс с 2013 года. За это время она успела поучаствовать в творческой коллаборации с k.d. lang, жёстко отстаивающей феминистские позиции, и помогла группе The New Pornographers, о которых речь пойдёт ниже. Свою новую работу Неко Кейс частично продюсировала сама, частично — при помощи музыкантов проекта Peter Bjorn and John. Поэтому логично, что половина песен диска записаны в Швеции. Певица говорит, что её произведения это и есть она: «Я пишу из чувства солидарности с людьми, которые чувствуют себя одинокими или изолированными. Я думаю, что пытаюсь успокоить людей таким образом».
- Neko Case :::
Last Lion of Albion
- Neko Case :::
Bad Luck
- Все релизы Neko Case
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
The New Pornographers
Whiteout Conditions(p) 2017
омимо сольного творчества Neko Case известна как участница группы из Ванкувера под названием The New Pornographers. Год назад она поучаствовала в записи их очередной пластинки, вошедшей по версии журнала Rolling Stone в список 50 лучших дисков 2017 года. Называется релиз «Whiteout Conditions». Канадцы — настоящая супергруппа, куда кроме Неко входят представители иных творческих объединений, в том числе, Блейн Терлер, снимающий клипы для бэнда и фильмы. В частности, он автор картины «Девушка с низкой самооценкой». Название своё коллектив, в свою очередь, выхватил из японского фильма 1960-х гг. На сегодняшний день The New Pornographers занимают нишу где-то между таким неоднозначным стилем, как power pop и новой волной, отчасти напоминая шведов The Sounds. Только вот последние злее, развязнее, да и круче, честно говоря.
- The New Pornographers :::
Whiteout Conditions
- The New Pornographers :::
Avalanche Alley
- Все релизы The New Pornographers
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Phil Pratt
The War is on Dub Style(p) 2018
тметивший в этом году своё 78-летие Phil Pratt родился в Кингстоне на Ямайке и представляет первую генерацию продюсеров музыки регги. Но особой плодовитостью похвастаться он не может — но это только в сравнении с другими корифеями. На счету ветерана сотрудничество с массой звёзд стиля: от Хораса Энди до Кена Бута и вездесущего Ли Перри. Своих релизов у него совсем немного. Тем приятнее выход в этом году диска «The War is on Dub Style», треками с которого мы сегодня и наслаждаемся. Здесь имеется несколько коллабораций. Яркий пример — вещица «Чёрная Золушка», записанная вместе с Ронни Дэвисом.
- Phil Pratt :::
The War Is On
- Phil Pratt feat. Ronnie Davis :::
Black Cinderella
- Все релизы Phil Pratt
- Обсудить в гостевой книге
Allah-Las
Calico Review(p) 2016
частники группы из Лос Анджелеса Allah-Las гордятся и всегда подчёркивают важность родных просторов. Их третий полноценный лонгплей, увидевший свет два года назад, именуется «Calico Review». Позиционируют они себя как хранителей дыхания моря и правильных психоделических практик, что и отражается в музыке. Третья пластинка получилась самой мягкой по звучанию, а квартет настолько слился с музыкальной историей побережья, что кажется, будто ты слушаешь потерянные синглы забытых тамошних групп 1960-х гг. В этом смысле Allah-Las уже не столько возрождают, сколько мимикрируют под основы, заложенные первопроходцами.
- Allah-Las :::
Could Be You
- Allah-Las :::
200 South La Brea
- Все релизы Allah-Las
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Britta Philips
Luck or Magic(p) 2016
прошлом выпуске программы я призывал вас радоваться факту возрождения хорошей группы Luna. Напомню, что она держится во многом на творческо-семейном тандеме двух талантливых и симпатичных людей: новозеландском поэте с гитарой Дине Уэрэме и его супруге, американской певице и актрисе Бритте Филипс. Когда-то у них даже был проект, который так и назывался — Dean & Britta, — и один из релизов, выпущенных под этой вывеской, есть в архивах ТСЛ. Два года назад Бритта Филипс выпустила свой первый сольный альбом, так что предлагаю продолжить «лунную» тему.
Вообще, и Бритта, и Дин — ребята довольно разносторонние и с удовольствием придумывают параллельные проекты во время консервации основных. В активе пары — работа над музыкой к нескольким кинокартинам. Тем интереснее, что «Luck or Magic» первый именно сольник певицы. Она постаралась максимально дистанцироваться от узнаваемых форм и помощи старых друзей (включая мужа) и прибегла к помощи других музыкантов. Фирменной манерой Бритты всегда была такая милая, мягкая, словно утопленная в уютное кресло, мурлыкающая лирика. «Luck or Magic» прямо-таки сияет солнечным вдохновением, романтической лирикой и песнями, куда более относящимся к категории «поп», чем то, что мы слышали раньше. Конечно, это никакая не дискотека, но удачная попытка выступить в несколько ином камео.
- Britta Philips :::
Million Dollar Doll
- Britta Philips :::
Fallin` in Love
- Все релизы Britta Philips
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
DJ Shadow
The Mountain Will Fall(p) 2016
ртист, прославившийся уже более 20 лет назад выпуском крайне новаторского на тот момент диска, первого в истории стопроцентно сэмплированного альбома. С этим достижением он даже попал в книгу рекордов Гиннеса. Это Джош Дэвис, он же DJ Shadow. Со времени дебюта Джош приобрёл славу талантливого продюсера и продолжил искать новые формы хип-хопа, проявляя завидную меломанскую эрудированность и создавая коллажи из обрывков чужих произведений самых разных стилей и направлений. Последний на сей момент его опыт называется «The Mountain Will Fall».
- DJ Shadow :::
Ghost Town
- Все релизы DJ Shadow
- Обсудить в гостевой книге
Brian Eno
The Ship(p) 2016
райан Ино в особых представлениях не нуждается, надеюсь. Никогда его нельзя было назвать неплодовитым артистом: своих альбомов и записанных с другими интересными личностями пластинок у Ино предостаточно. В 2016-2017 годах вышло три диска с его именем на обложке. Больше всего мне понравился альбом «The Ship».
- Brian Eno :::
Fickle Sun (II) The Hour Is Thin
- Brian Eno :::
Fickle Sun (III) I`m Set Free
- Все релизы Brian Eno
- Обсудить в гостевой книге
Подкаст №66107.08.2018:::22:00:::радио «Кузбасс FM» (91.0 FM)
- DJ Shadow :::
Ghost Town
- Neko Case :::
Last Lion of Albion
- Neko Case :::
Bad Luck
- The New Pornographers :::
Whiteout Conditions
- The New Pornographers :::
Avalanche Alley
- Phil Pratt :::
The War Is On
- Phil Pratt feat. Ronnie Davis :::
Black Cinderella
- Allah-Las :::
Could Be You
- Allah-Las :::
200 South La Brea
- Britta Philips :::
Million Dollar Doll
- Britta Philips :::
Fallin` in Love
- Brian Eno :::
Fickle Sun (II) The Hour Is Thin
- Brian Eno :::
Fickle Sun (III) I`m Set Free
Максим Горданов
07.08.2018
Предложения от партнёров сайта::::
A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
661 ::: 660 ::: 659 ::: 658 ::: 657 ::: 656 ::: 655 ::: 654 ::: 653 ::: 651 ::: 650 ::: 649 ::: 648 ::: 647 ::: 646 ::: 645 ::: 644 ::: 643 ::: 642 ::: 641 ::: 640 ::: 639 ::: 638 ::: 637 ::: 636 ::: 635 ::: 634 ::: 633 ::: 632 ::: 631 ::: 630 ::: 629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::
Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD