егромкая и бесподобная пластинка с изрядным количеством непродолжительных песен, большинство из которых надолго осядут на дне бокалов искушённых дегустаторов. Calexico, группа под управлением барабанщика Джона Конвертино и вокалиста с гитарой Джои Бёрнса с новым альбомом, название которого идеально подходит большинству песен — сыгранным в доверительной такой манере общего настроения и единения, обычно возникающей в маленьком зале с настоящим или воображаемым очагом в дальнем углу. Или песням, взятым с собой в дорогу, даже в невеликое железнодорожное путешествие. Везде они будут согревать. Диск называется «The Thread That Keeps Us» — «Нить, которая нас соединяет» или, точнее, связывает и хранит. Если вы услышите в музыке Calexico нотки кумбии или латино в широком смысле, то не ошибётесь. Аризонский дуэт пропитан атмосферой и пограничными влияниями южных штатов, но «The Thread That Keeps Us» больше не об этом, а об отстранённой и зачастую чисто инструментальной медитации. Создавалось всё это в Северной Калифорнии в месте, прозванном музыкантами The Phantom Ship. Они начинают пластинку с довольной резкой вещицы «Конец света с тобой», но дальше складывается впечатление, что Конвертино и Бёрнс привечают в гостях поочерёдно Криса Экмана, группу Eagles периода «Desperado» и Марка Рибо. И все вместе они музицируют в доме заходящего солнца, пытаясь помирить глубочайшую меланхолию со штрихами оптимизма, рождёнными миражами улыбок из прошлого.