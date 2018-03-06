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TopList

№654

:::06.03.2018

Calexico

The Thread That Keeps Us

(p) 2018
Н

егромкая и бесподобная пластинка с изрядным количеством непродолжительных песен, большинство из которых надолго осядут на дне бокалов искушённых дегустаторов. Calexico, группа под управлением барабанщика Джона Конвертино и вокалиста с гитарой Джои Бёрнса с новым альбомом, название которого идеально подходит большинству песен — сыгранным в доверительной такой манере общего настроения и единения, обычно возникающей в маленьком зале с настоящим или воображаемым очагом в дальнем углу. Или песням, взятым с собой в дорогу, даже в невеликое железнодорожное путешествие. Везде они будут согревать. Диск называется «The Thread That Keeps Us» — «Нить, которая нас соединяет» или, точнее, связывает и хранит. Если вы услышите в музыке Calexico нотки кумбии или латино в широком смысле, то не ошибётесь. Аризонский дуэт пропитан атмосферой и пограничными влияниями южных штатов, но «The Thread That Keeps Us» больше не об этом, а об отстранённой и зачастую чисто инструментальной медитации. Создавалось всё это в Северной Калифорнии в месте, прозванном музыкантами The Phantom Ship. Они начинают пластинку с довольной резкой вещицы «Конец света с тобой», но дальше складывается впечатление, что Конвертино и Бёрнс привечают в гостях поочерёдно Криса Экмана, группу Eagles периода «Desperado» и Марка Рибо. И все вместе они музицируют в доме заходящего солнца, пытаясь помирить глубочайшую меланхолию со штрихами оптимизма, рождёнными миражами улыбок из прошлого.


Bob Moses

Days Gone By

(p) 2016
Г

ости из канадского Ванкувера Tom Howie и Jimmy Vallance назвали свой проект Bob Moses. Первая и пока единственная большая их пластинка «Days Gone By» вышла в 2015-м и была переиздана год спустя. Вот как раз переизданием мы и будем сегодня наслаждаться. Дуэт назвался так в честь известного и влиятельного жителя Нью-Йорка Роберта Мозеса. Во многом благодаря ему как координатору городского строительства «Город жёлтого дьявола» приобрёл знакомые кому лично, кому по картинкам виды и очертания. Не знаю уж, почему именно канадцам так импонирует этот человек, но фигура мощная. Что же касается альбома «Days Gone By», то сделан он на стыке инди-электроники и дип-хауса. Скорее, не то, чтобы танцевальных, а больше опять же медитативных настроений, как и в случае с Calexico. Кстати, признанная лучшим треком диска и номинированная на Грэмми в категории «лучшая танцевальная запись» «Tearing Me Up» вообще не произвела впечатления. Так что в плейлисте другая вещица.


Christafari

Dubs of Fire

(p) 2017
Н

азвание Christafari, естественно, сразу хочется перевести, как нечто вроде «Христафарианства», и это тоже справедливо. Однако в действительности корни кроются глубже — в греческом переводе Нового Завета, где говорится о людях, проповедующих об Учителе. Всё это совершенно не случайно, ибо Christafari — настоящая именно христианская регги-группа, основанная почти 30 лет назад человеком по имени Марк Мо. В детстве он общался с ямайцами, потом курил траву и отчаянно тусовался, пока в одночасье не окончил библейский колледж и не начал писать песни и музыку, организовал группу уже в качестве певца-проповедника. За долгие годы пастор Марк добился многого. Произведения его неоднократно менявшей состав группы, забирались на высшие ступени чартов, и сейчас Christafari реально очень известны и уважаемы. Их стиль правильнее всего охарактеризовать, как госпел-регги, проповедуемый идущими во все уголки Земли миссионерами.


Wye Oak

Tween

(p) 2016
Д

уэт из Мэриленда, названный в честь дерева. Ещё относительно недавно в этом американском штате рос дуб, возраст которого приближался к пяти столетиям. Имя этого колосса и присвоили своему проекту Энди Стэк и Дженн Уосне, исполняющие инди-фолк с изрядным влиянием дрим-попа Их пятый студийный диск, как обычно, выпущенный лейблом Merge Records — не что иное, как сборник неизданного материала. Именно поэтому он одновременно неровный и непредсказуемый. Первый трек плейлиста (отчаянно напоминающий Cocteau Twins) не характеризует релиз, а, скорее, способен ввести в заблуждение относительно общего содержания. Больше ни одной похожей песни здесь нет, и это позволяет Дженн и Энди несколькими разными штрихами написать не концептуальную картину, а, по большей части, коллаж — где взгляд каждого найдёт, за что ухватиться.


Acid Arab

Musique De France

(p) 2016
В

завершении плейлиста № 654 будет просто шедевр, на мой взгляд. Давно я охотился на альбомом проекта Acid Arab «Musique De France». Это вновь дуэт, созданный парижскими диджеями Guido Minisky и Herve Carvalho. Они исполняют гипнотический гибрид на основе эйсид-хауса и техно с сильнейшим влиянием турецкой, ливанской и египетской музыки. Если позволите, я бы назвал это Muslimgauze light. В качестве приглашённых артистов на альбоме отмечу такую величину, как Рашид Таха. Настоятельно рекомендую тем, кто не в курсе, кто это, порыться в архивах «ТСЛ». Ну и кроме него ребята здесь собраны как надо.


Подкаст №654

06.03.2018:::22:00:::91 FM


  1. Calexico :::

    Under the Wheels

    скачать
  2. Calexico :::

    Music Box

    скачать
  3. Calexico :::

    End of the Night

    скачать
  4. Bob Moses :::

    Like It or Not

    скачать
  5. Bob Moses :::

    Before I Fall

    скачать
  6. Christafari :::

    Phenomenon (He’s the Royal One)

    скачать
  7. Christafari :::

    Rescue Me Dub

    скачать
  8. Wye Oak :::

    On Luxury

    скачать
  9. Wye Oak :::

    Watching the Waiting

    скачать
  10. Acid Arab :::

    Le Disco

    скачать
  11. Acid Arab :::

    Stil

    скачать

Максим Горданов
06.03.2018

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