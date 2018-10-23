№665

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Kristin Hersch Possible Dust Clouds (p) 2018

К ристин Хёрш, лидер группы Throwing Muses, открытой легендарным, именно независимым в исконном понимании этого термина лейблом грамзаписи 4AD Records в те самые золотые 1980-е годы. Взгляд на каталог артистов лейбла той поры всегда доставляет удовольствие настоящему меломану. Хорошо, что они до сих пор существуют и пытаются идти в ногу со временем. В начале 1990-х гг. Кристин и её сводная сестра Tanya Donelly законсервировали Throwing Muses, чтобы начать сольную карьеру. У Хёрш всё началось довольно мощно: помог один из её кумиров — Майкл Стайп, спевший с ней дуэтом. С тех пор она так и пребывает в статусе именно нишевой артистки, довольно известной, но выпускающей пластинки для определённого круга. Какие-то из них были более спокойные, ориентированные на поклонников сонграйтерского фолка с применением виолончели, какие-то напоминают о начале пути. Новый, довольно злой и грязный по саунду диск называется «Possible Dust Clouds». Повлияв на формирование гитарной инди-сцены как лидер Throwing Muses, сегодня Кристин может себе позволить продолжать делать то, что хочется — без особой оглядки на хит-парады и хайп.

Kristin Hersch ::: LAX

Kristin Hersch ::: Breathe In

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F orest Swords — проект мерсисайдца Мэтью Барнса. Великолепная просто у него получилась пластинка «Compassion». Изобретательный коллаж эмбиента, трайбла, протодабстепа в стилистике Burial, хип-хопа, разнообразных сэмплов, разбитых на несколько частей фраз, использования живых инструментов и т. д. «Compassion» — это экспедиционная высадка на неизведанную планету, атмосфера, ландшафт и фауна которой только на первый взгляд кажутся приветливыми и гостеприимными. Давно я не получал такого удовольствия от экспериментальной электроники. Надеюсь, вы мои ощущения разделите.

Forest Swords ::: The Highest Flood

Forest Swords ::: Vandalism

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Видеоклип

The Radio Dept. Running Out of Love (p) 2016

Ч етвёртый лонгплей группы, по некоторым данным, образованной в Лунде, по другим — в Мальмё. Организованный двумя школьными товарищами проект, по слухам, названный в честь бензозаправки, позже переделанной в мастерскую по починке транзисторов и аудиотехники, сохраняет верность лейблу Labrador. Здесь и был издан пока их самый успешный лонгплей «Running Out of Love» с девушкой времён Второй Мировой на обложке. Винтовка на плече, заклеенное крест-накрест окно и родная для нашего уха фраза в одной из песен — «sloboda narodu». «Running Out of Love» — бегство от любви — в данном случае приобретает трагический оттенок. Чего не скажешь о музыке. The Radio Dept. исполняют очень даже миролюбивый дрим-поп, нашпигованный самыми разными влияниями: от техно и фанка до настроения в стиле «late night tales», гитарного инди-попа и ностальгии по биту 1990-х гг.

The Radio Dept. ::: Sloboda Narodu

The Radio Dept. ::: Commited to the Cause

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Sister Ishiva Words of Wisdom (p) 2016

П ри первом взгляде на обложку альбома Sister Ishiva «Words of Wisdom» посещают мысли совсем не о регги, дабе или чём-то подобном, а о Клеопатре, Нефертити, Офре Хазе и вообще о ближневосточной археологии и энигматичной поп-музыке. Всё верно: влияние world music здесь очевидно. Однако под псевдоегипетской обложкой мы обнаруживаем довольно нетривиальную исполнительницу. На первый взгляд, Sister Ishiva больше похож на поп-вариант reggae, но за этим обманчивым фоном скрывается очень неплохой (швейцарский!) образчик настоящей dub-poetry. А вкупе со своеобразной манерой пения и наличием нескольких вполне себе roots-треков на пластинке, мнение резко меняется. Занимательный аргумент к дискуссии о том, что опытному меломану обложка расскажет всё о внутреннем содержании. Не всегда.

Sister Ishiva ::: Oh Jah

Sister Ishiva ::: I Am That I Am

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Travis Everything at Once (p) 2016

С ледующие наши гости — слегка подзабытые герои сладкого брит-попа, когда-то поразившие всех суперуспешным и суперхитовым альбомом «The Invisible Band». Помните песни «Side», «Sing» и так далее? Это шотландская группа Travis. Честно говоря, не знал, что они до сих пор существуют и, мало того, регулярно записывают альбомы. Пока последний из них называется «Everything at Once». Горцы не растеряли умения писать карамельно-гитарные мелодии и сохранили узнаваемый почерк. Нежный и слегка жалобный голос Фрэнка Хили словно застыл во времени. Ничем они, на мой взгляд, не хуже тех же Stereophonics и Coldplay — коллективов, куда более раскрученных. Их восьмой студийный лонгплей «Everything at Once» устроен так, что всё самое интересное подаётся не сразу. Как раз тот случай, когда пластинку нужно дослушать до конца. Иначе можно пропустить самое главное. Такое, как лучший номер «Idlewild», записанный вместе с английской певицей и поэтом Джозефиной Онияма.

Travis ::: 3 Miles High

Travis ::: Idlewild

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Видеоклип

The Altered Hours In Heat Not Sorry (p) 2016

Н у а завершим мы сегодняшний выпуск двумя треками от группы из Ирландии The Altered Hours («изменённое» или «деформированное время»). Неплохой у них вышел альбом пару лет назад. Называется «In Heat No Sorry» и открывается он просто-таки образцовым шугейзовым треком. В составе две девушки и трое парней. Местами вокал ирландок выглядит как неожиданная реинкарнация Ким Гордон в составе Sonic Youth.

The Altered Hours ::: Who’s Saving Who

The Altered Hours ::: Birds

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Видеоклип

Подкаст №665 23.10.2018 ::: 22:00 ::: радио «Кузбасс FM» (91.0 FM)





The Radio Dept. ::: Sloboda Narodu The Radio Dept. ::: Commited to the Cause Kristin Hersch ::: LAX Kristin Hersch ::: Breathe In Forest Swords ::: The Highest Flood Forest Swords ::: Vandalism Sister Ishiva ::: Oh Jah Sister Ishiva ::: I Am That I Am Travis ::: 3 Miles High Travis ::: Idlewild The Altered Hours ::: Who’s Saving Who The Altered Hours ::: Birds Максим Горданов

23.10.2018

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