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№665

:::23.10.2018

Kristin Hersch

Possible Dust Clouds

(p) 2018
К

ристин Хёрш, лидер группы Throwing Muses, открытой легендарным, именно независимым в исконном понимании этого термина лейблом грамзаписи 4AD Records в те самые золотые 1980-е годы. Взгляд на каталог артистов лейбла той поры всегда доставляет удовольствие настоящему меломану. Хорошо, что они до сих пор существуют и пытаются идти в ногу со временем. В начале 1990-х гг. Кристин и её сводная сестра Tanya Donelly законсервировали Throwing Muses, чтобы начать сольную карьеру. У Хёрш всё началось довольно мощно: помог один из её кумиров — Майкл Стайп, спевший с ней дуэтом. С тех пор она так и пребывает в статусе именно нишевой артистки, довольно известной, но выпускающей пластинки для определённого круга. Какие-то из них были более спокойные, ориентированные на поклонников сонграйтерского фолка с применением виолончели, какие-то напоминают о начале пути. Новый, довольно злой и грязный по саунду диск называется «Possible Dust Clouds». Повлияв на формирование гитарной инди-сцены как лидер Throwing Muses, сегодня Кристин может себе позволить продолжать делать то, что хочется — без особой оглядки на хит-парады и хайп.


Forest Swords

Compassion

(p) 2017
F

orest Swords — проект мерсисайдца Мэтью Барнса. Великолепная просто у него получилась пластинка «Compassion». Изобретательный коллаж эмбиента, трайбла, протодабстепа в стилистике Burial, хип-хопа, разнообразных сэмплов, разбитых на несколько частей фраз, использования живых инструментов и т. д. «Compassion» — это экспедиционная высадка на неизведанную планету, атмосфера, ландшафт и фауна которой только на первый взгляд кажутся приветливыми и гостеприимными. Давно я не получал такого удовольствия от экспериментальной электроники. Надеюсь, вы мои ощущения разделите.


The Radio Dept.

Running Out of Love

(p) 2016
Ч

етвёртый лонгплей группы, по некоторым данным, образованной в Лунде, по другим — в Мальмё. Организованный двумя школьными товарищами проект, по слухам, названный в честь бензозаправки, позже переделанной в мастерскую по починке транзисторов и аудиотехники, сохраняет верность лейблу Labrador. Здесь и был издан пока их самый успешный лонгплей «Running Out of Love» с девушкой времён Второй Мировой на обложке. Винтовка на плече, заклеенное крест-накрест окно и родная для нашего уха фраза в одной из песен — «sloboda narodu». «Running Out of Love» — бегство от любви — в данном случае приобретает трагический оттенок. Чего не скажешь о музыке. The Radio Dept. исполняют очень даже миролюбивый дрим-поп, нашпигованный самыми разными влияниями: от техно и фанка до настроения в стиле «late night tales», гитарного инди-попа и ностальгии по биту 1990-х гг.


Sister Ishiva

Words of Wisdom

(p) 2016
П

ри первом взгляде на обложку альбома Sister Ishiva «Words of Wisdom» посещают мысли совсем не о регги, дабе или чём-то подобном, а о Клеопатре, Нефертити, Офре Хазе и вообще о ближневосточной археологии и энигматичной поп-музыке. Всё верно: влияние world music здесь очевидно. Однако под псевдоегипетской обложкой мы обнаруживаем довольно нетривиальную исполнительницу. На первый взгляд, Sister Ishiva больше похож на поп-вариант reggae, но за этим обманчивым фоном скрывается очень неплохой (швейцарский!) образчик настоящей dub-poetry. А вкупе со своеобразной манерой пения и наличием нескольких вполне себе roots-треков на пластинке, мнение резко меняется. Занимательный аргумент к дискуссии о том, что опытному меломану обложка расскажет всё о внутреннем содержании. Не всегда.


Travis

Everything at Once

(p) 2016
С

ледующие наши гости — слегка подзабытые герои сладкого брит-попа, когда-то поразившие всех суперуспешным и суперхитовым альбомом «The Invisible Band». Помните песни «Side», «Sing» и так далее? Это шотландская группа Travis. Честно говоря, не знал, что они до сих пор существуют и, мало того, регулярно записывают альбомы. Пока последний из них называется «Everything at Once». Горцы не растеряли умения писать карамельно-гитарные мелодии и сохранили узнаваемый почерк. Нежный и слегка жалобный голос Фрэнка Хили словно застыл во времени. Ничем они, на мой взгляд, не хуже тех же Stereophonics и Coldplay — коллективов, куда более раскрученных. Их восьмой студийный лонгплей «Everything at Once» устроен так, что всё самое интересное подаётся не сразу. Как раз тот случай, когда пластинку нужно дослушать до конца. Иначе можно пропустить самое главное. Такое, как лучший номер «Idlewild», записанный вместе с английской певицей и поэтом Джозефиной Онияма.


The Altered Hours

In Heat Not Sorry

(p) 2016
Н

у а завершим мы сегодняшний выпуск двумя треками от группы из Ирландии The Altered Hours («изменённое» или «деформированное время»). Неплохой у них вышел альбом пару лет назад. Называется «In Heat No Sorry» и открывается он просто-таки образцовым шугейзовым треком. В составе две девушки и трое парней. Местами вокал ирландок выглядит как неожиданная реинкарнация Ким Гордон в составе Sonic Youth.


Подкаст №665

23.10.2018:::22:00:::радио «Кузбасс FM» (91.0 FM)


  1. The Radio Dept. :::

    Sloboda Narodu

    скачать
  2. The Radio Dept. :::

    Commited to the Cause

    скачать
  3. Kristin Hersch :::

    LAX

    скачать
  4. Kristin Hersch :::

    Breathe In

    скачать
  5. Forest Swords :::

    The Highest Flood

    скачать
  6. Forest Swords :::

    Vandalism

    скачать
  7. Sister Ishiva :::

    Oh Jah

    скачать
  8. Sister Ishiva :::

    I Am That I Am

    скачать
  9. Travis :::

    3 Miles High

    скачать
  10. Travis :::

    Idlewild

    скачать
  11. The Altered Hours :::

    Who’s Saving Who

    скачать
  12. The Altered Hours :::

    Birds

    скачать

Максим Горданов
23.10.2018

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