етвёртый лонгплей группы, по некоторым данным, образованной в Лунде, по другим — в Мальмё. Организованный двумя школьными товарищами проект, по слухам, названный в честь бензозаправки, позже переделанной в мастерскую по починке транзисторов и аудиотехники, сохраняет верность лейблу Labrador. Здесь и был издан пока их самый успешный лонгплей «Running Out of Love» с девушкой времён Второй Мировой на обложке. Винтовка на плече, заклеенное крест-накрест окно и родная для нашего уха фраза в одной из песен — «sloboda narodu». «Running Out of Love» — бегство от любви — в данном случае приобретает трагический оттенок. Чего не скажешь о музыке. The Radio Dept. исполняют очень даже миролюбивый дрим-поп, нашпигованный самыми разными влияниями: от техно и фанка до настроения в стиле «late night tales», гитарного инди-попа и ностальгии по биту 1990-х гг.