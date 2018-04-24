№657

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К лара и Йохана Сёдерберг, они же «Аптечка первой помощи». Замечательный сестринский дуэт, которых, к счастью очень много: достаточно хотя бы вспомнить CocoRosie, Darkness Falls, The Pierces. Юным исполнительницам в своё время помогли небезызвестные The Knife, подписавшие их на свой лейбл Rabid Records. Девушки на сцене уже восемь лет, и новый лонгплей «Ruins» на данный момент — самая сильная их запись. First Aid Kit исполняют фолк с сильным влиянием кантри, что немного странно, учитывая географический контекст. Альбом открывается многообещающим треком «Rebel Heart», но дальше хочется выходить не на каждой остановке экскурсионного шаттла. Северный флёр здесь борется с балладным настроением прерий, и в результате не побеждает никто. Яркие песни, конечно, есть, как «Fireworks» (она же — главный хит). Но, после такого начала ожидаешь чего-то более загадочного.

First Aid Kit ::: Rebel Heart

First Aid Kit ::: Fireworks

Все релизы First Aid Kit

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The Pop Group Honeymoon on Mars (p) 2016

К то-то из артистов выпускает пластинки раз в год, кто-то раз в пять лет, а на счету этих гостей «ТСЛ» всего четыре альбома за 40 лет существования. Притом, у квартета вполне себе культовый статус. Это бристольцы с обманчивым названием The Pop Group. Никакой поп они и в помине не исполняют, являясь едва ли не самым нетипичным музыкальным коллективом с точки зрения традиционного вектора развития бэнда, взлетов, падений, распадов, смен состава, воссоединений и т. д. Появились они в конце 1970-х гг. на волне британского панка, но играть трехаккордную музыку основателю и лидеру группы Марку Стюарту изначально было не интересно. Вместо этого слушателю был предложен дико эклектичный замес из авангардного фанка, панка, фри-джаза, даба и много чего ещё. Выпустив две пластинки, бристольцы исчезли с радаров, а их альбомы (как, например, два альбома Joy Division) жили своей жизнью и влияли на последователей — от Трента Резнора до группы Yeah Yeah Yeah`s. К счастью, за долгие годы все участники остались живы и по инициативе того же Стюарта The Pop Group возродились и выпустили два альбома подряд, не изменив эклектике и не растеряв идей и драйва.

The Pop Group ::: City of Eyes

The Pop Group ::: Zipperface

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Dubblestandart Dub Realistic (p) 2016

Н есмотря на то, что Dubblestandart — ребята вполне самодостаточные и делают в высочайшей степени качественный даб, трек «Safe From Harm», открывающий новый альбом авcтрийцев «Dub Realistic», напоминает о Massive Attack. И это совершенно не случайно, ибо одним из его авторов является сам Robert Del Naja. Для усиления эффекта идентичности была рекрутирована и певица Shara Nelson, чей голос можно услышать ещё на «Blue Lines» и множестве других записей, где она выступает, как приглашенная вокалистка. В остальном материале пластинки друзья и соратники Ли Перри предстают в смоге шикарного магнетизирующего травяного тумана, от риддимов которого просто невозможно отлепиться. Фирменная вещь.

Dubblestandart ::: Safe from Harm

Dubblestandart ::: Had to Have His Grass

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Видеоклип

Ч еловек, известный большинству как автор музыки к фильму про чудесную девушку с Монмартра, как вы знаете, весьма разносторонен. Только в архивах «ТСЛ» можно найти сразу несколько непохожих друг на друга его произведений. Сам Ян Тирсен играет на бесчисленном количестве инструментов, в числе которых карильон, клавесин, вибрафон и много чего ещё. На этот раз француз появляется именно в образе композитора, севшего за фортепиано и написавшего альбом «Eusa». Так на бретонском языке произносится название маленького острова Уэссан, где музыкант проживает. По признанию автора, началось всё с того, что он бродил по острову и записывал звуки природы, в итоге вплетённые почти в каждый трек. Именно природа и вдохновила его на запись и наполнила её собой. Повлиял также, совершенно особенный ритм жизни на острове. Именно поэтому Тирсен, пропитавшись спокойствием и созерцанием, выбрал из инструментов только фортепиано и звуки окружающего ландшафта, ибо минимализм созвучнее той атмосфере и точнее её рисует для нас с вами.

Yann Tiersen ::: Porz Goret

Yann Tiersen ::: Penn Ar Roc`h

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З авершат 657-е появление нашей программы в эфире ребята из Сиднея. Брат и сестра Angus & Julia Stone (точно так же называется и их дуэт) были приучены к музыке отцом, а инициатором дальнейшего развития и создания проекта выступила сестра. Она выучилась играть на трубе и уговорила брата выступать вместе. Записав несколько песен, родственники двинулись в Лондон, где приглянулись Фрэну Хили из группы Travis. Они записали несколько пластинок и главный пока свой хит «Grizzly Bear». Он вошёл в альбом 2014 года. Новая же пластинка называется «Snow» и, как и прочие, являет собой тонкий и трепетный сплав фолка и дрим-попа.

Angus & Julia Stone ::: Oakwood

Angus & Julia Stone ::: My House Your House

Все релизы Angus & Julia Stone

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Подкаст №657 24.04.2018 ::: 22:00 ::: радио «Кузбасс FM» (91.0 FM)





First Aid Kit ::: Rebel Heart First Aid Kit ::: Fireworks The Pop Group ::: City of Eyes The Pop Group ::: Zipperface Dubblestandart ::: Safe from Harm Dubblestandart ::: Had to Have His Grass Yann Tiersen ::: Porz Goret Yann Tiersen ::: Penn Ar Roc`h Angus & Julia Stone ::: Oakwood Angus & Julia Stone ::: My House Your House Максим Горданов

24.04.2018

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