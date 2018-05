:::

лара и Йохана Сёдерберг, они же «Аптечка первой помощи». Замечательный сестринский дуэт, которых, к счастью очень много: достаточно хотя бы вспомнить CocoRosie, Darkness Falls, The Pierces. Юным исполнительницам в своё время помогли небезызвестные The Knife, подписавшие их на свой лейбл Rabid Records. Девушки на сцене уже восемь лет, и новый лонгплей «Ruins» на данный момент — самая сильная их запись. First Aid Kit исполняют фолк с сильным влиянием кантри, что немного странно, учитывая географический контекст. Альбом открывается многообещающим треком «Rebel Heart», но дальше хочется выходить не на каждой остановке экскурсионного шаттла. Северный флёр здесь борется с балладным настроением прерий, и в результате не побеждает никто. Яркие песни, конечно, есть, как «Fireworks» (она же — главный хит). Но, после такого начала ожидаешь чего-то более загадочного.