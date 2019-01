:::

T

eenage Funclub, группа из Глазго, записавшая свою первую пластинку 28 лет назад. Прелюбопытнейший факт: их второй релиз по итогам голосования ряда музыкальных изданий был признан лучшим альбомом 1991 года, опередив (внимание!) диски Nirvana «Nevermind» и «Out of Time» R.E.M. (в котором, напомню, есть песня «Losing My Religion»). Представляете? Так начался творческий путь «вечно недооценённых». Подчас вообще сложно объяснить, почему из пяти-десяти групп примерно одинакового творческого потенциала до больших сцен и больших контрактов добираются лишь одна-две. Тем временем, Teenage Funclub после того успеха и тех авансов, хоть и не находясь на передовой, продолжают довольно регулярно записывать альбомы на стыке инди-попа и мягкого шугейза. Шотландские музыканты в принципе, как известно, прекрасные мелодисты (вспомнить хотя бы Belle and Sebastian и Короля Креозота), что доказывают и эти ребята. На их пока последней пластинке «Here» более чем достаточно композиций, способных украсить и радиоэфир, и большой вместительный клуб.