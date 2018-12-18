№668:::18.12.2018
Teenage Funclub
Here(p) 2016
eenage Funclub, группа из Глазго, записавшая свою первую пластинку 28 лет назад. Прелюбопытнейший факт: их второй релиз по итогам голосования ряда музыкальных изданий был признан лучшим альбомом 1991 года, опередив (внимание!) диски Nirvana «Nevermind» и «Out of Time» R.E.M. (в котором, напомню, есть песня «Losing My Religion»). Представляете? Так начался творческий путь «вечно недооценённых». Подчас вообще сложно объяснить, почему из пяти-десяти групп примерно одинакового творческого потенциала до больших сцен и больших контрактов добираются лишь одна-две. Тем временем, Teenage Funclub после того успеха и тех авансов, хоть и не находясь на передовой, продолжают довольно регулярно записывать альбомы на стыке инди-попа и мягкого шугейза. Шотландские музыканты в принципе, как известно, прекрасные мелодисты (вспомнить хотя бы Belle and Sebastian и Короля Креозота), что доказывают и эти ребята. На их пока последней пластинке «Here» более чем достаточно композиций, способных украсить и радиоэфир, и большой вместительный клуб.
- Teenage Funclub :::
I`m in Love
- Teenage Funclub :::
Live in the Moment
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Teho Teardo and Blixa Bargeld
FallEP (p) 2017
творческом тандеме известного и даже в каком-то смысле культового немецкого музыканта, лидера Einstürzende Neubauten и участника The Bad Seeds Бликсы Баргельда и итальянского композитора Техо Теардо вы, безусловно, знаете. В архивах этой программы можно найти рецензию на их отличный диск «Still Smiling». После этого у парочки видных экспериментаторов вышел ещё один лонгплей «Nerissimo», а в прошлом году они всех нас порадовали выпуском исполненного в готическом оформлении EP «Fall». Он открывается кавером на песню Нила Янга «Hey Hey, My My». В остальных трёх треках Бликса выделывает фирменные кунштюки голосовыми связками и нагнетает басовитого нуара, что вкупе со стараниями Теардо выглядит угрожающе и фундаментально. Или угрожающе фундаментально. То и то подходит. Материал записывался по освоенному рецепту: поздней осенью и зимой, частично в Риме, частично в Берлине. В записи принял участие такой известный арт-деятель, как David Coulter и обязательный (причём и для живых выступлений парочки) струнный секстет.
- Teho Teardo and Blixa Bargeld :::
Hey Hey, My My
- Teho Teardo and Blixa Bargeld :::
Ziegenfisch
- Все релизы Teho Teardo and Blixa Bargeld
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Prince Alla
Run Come(p) 2018
rince Alla, также известный как Ras Alla — одна из живых легенд roots reggae, корневой ямайской музыки, росшей рядом с и усилиями таких, как он. Настоящее его имя Кейт Блэйк, родился он в 1950 году, а музыкальную карьеру начал в конце 1960-х гг. Альбомов у него не так, чтобы сильно много, выходят они нерегулярно и тем ценнее совершенно новый релиз «Run Come». В него вошли шесть произведений Принца Аллы, по традиции повторяющихся в дабовых версиях. Естественно, диск записан при участии целой группы музыкантов и певцов, хранящих и подчёркивающих главное — передающий «те самые» вибрации вокал заслуженного человека.
- Prince Alla :::
Ethiopian Vibes
- Prince Alla :::
Rasta Love
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Amanda Lear
Let Me Entertain You(p) 2016
ва года назад почтенная поп-дива решила отметить свой 70-летний юбилей выпуском пластинки «Let Me Entertain You» («Позволь мне развлечь тебя»). Довольно ироничное название, учитывая, что всю свою жизнь она этим и занималась, причём не только на сцене, но и вне нее. Протеже Дэвида Боуи и муза Сальвадора Дали была одной из королев музыки диско золотого периода, окружённой сплетнями и слухами. Самый популярный из них — что она вовсе не женщина, а транссексуал. Самой Аманде Лир это всегда казалось смешным и всегда было весело подогревать данную мистификацию: о детстве и юности артистки доподлинно ничего не известно до сих пор. Помимо музыки, уроженка Гонконга (если это, опять же, правда) известна как художница, телеведущая и писатель. На своей новой пластинке она предстаёт в разных камео. В первой половине — в образе эстрадной ретро-певицы, шансонье и кабаре-танцовщицы, во второй — более узнаваемой поп-певицы. Первая, не скрою, мне понравилась больше. На диске, включающем 18 треков, есть и авторский материал, написанный Амандой, и новые версии её хитов и каверы, в частности на произведения Чарли Чаплина, группы Village People и других.
- Amanda Lear :::
Good to Be Bad
- Amanda Lear :::
Prima del tuo cuore
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Violent Femmes
We Can Do Anything(p) 2016
акончим этот выпуск программы появлением тоже довольно-таки олдового коллектива, который тоже впервые появится в лунном эфире. Это образовавшаяся почти ровно 40 лет назад американская группа Violent Femmes («Безбашенные» или «Отчаянные Слюнтяи»). В 2000 году Violent Femmes, казалось, прекратили деятельность. Однако, неожиданно пару лет назад повзрослевшие «слюнтяи» выпустили новый диск. Вышел он культовом инди-лейбле Play It Again, Sam и получил наглое название «Мы можем делать всё, что хотим». Ну всё не всё, а замес из колледж-рока и фолк-панка у них, как и прежде, получается качественным.
- Violent Femmes :::
Memory
- Violent Femmes :::
What You Really Mean
- Все релизы Violent Femmes
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- Видеоклип
Подкаст №66818.12.2018:::22:00:::радио «Кузбасс FM» (91.0 FM)
- Teenage Funclub :::
I`m in Love
- Teenage Funclub :::
Live in the Moment
- Teho Teardo and Blixa Bargeld :::
Hey Hey, My My
- Teho Teardo and Blixa Bargeld :::
Ziegenfisch
- Prince Alla :::
Ethiopian Vibes
- Prince Alla :::
Rasta Love
- Amanda Lear :::
Good to Be Bad
- Amanda Lear :::
Prima del tuo cuore
- Violent Femmes :::
Memory
- Violent Femmes :::
What You Really Mean
Максим Горданов
18.12.2018
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