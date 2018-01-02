№651

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П о традиции мы аккумулируем на рубеже годов новые диски особо любимых артистов и выдаём их сразу — в одной, так сказать, подарочной упаковке. Вот и сегодня вас ждет знакомство с пятью релизами старых друзей.

Marianne Faithfull No Exit (p) 2016

О ткрывает плейлист пробирающее до мурашек исполнение «As Tears Go By». Песни, с которой началась музыкальная карьера тогда ещё 18-летней красивой девушки, робко исполнившей её с подачи менеджера The Rolling Stones Эндрю Олдхэма. Пресловутые мурашки гарантированно появляются, если послушать подряд оба варианта: тот и сегодняшний. Ну, а саму песню написали, конечно же, друзья юной леди — Мик Джаггер и Кит Ричардс. Потом и сами «роллинги» её исполняли, но Марианна Фэйтфулл сделала это куда круче. Ныне безмерно уважаемая в музыкальном сообществе певица записала (как всегда при помощи именитых аккомпаниаторов) концертный диск с неочевидной подборкой песен из своего репертуара, навевающих мысли о бренности и тщетности бытия. Собственно, релиз так и называется — «No Exit».

Marianne Faithfull ::: As Tears Go By

Marianne Faithfull ::: Love More or Less

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Bodies of Water Spear in the City (p) 2017

B odies of Water, американская даже не группа, а мини-коммуна из Хайленд Парка (есть, кстати, одноимённый очень неплохой односолодовый виски). Их песни — настоящая соль американской земли, их не задушишь, не убьешь. «Когда весь мир будет в огне, мы с тобой никогда не сгорим» — таким строчкам как-то сразу веришь. Особенно, глядя на фотографии группы в деревенских интерьерах и явно не гламурных нарядах. Духовно они очень близки таким замечательным коллективам, как The Rosebuds, Arcade Fire, Low. Может, калифорнийцы и не столь частые гости лунных эфиров, но только лишь потому, что пластинки у них выходят эпизодически. Предыдущие две (2008 и 2011 годов) есть в наших архивах. Напомню, что Bodies of Water объединены вокруг семейной ячейки Мередит и Дэвида Меткалфов. В общем-то, их музыка и несёт такую американскую семейственность из глубинки. Альт-кантри, взращенный на религиозной почве фолк, традиции красивейшего многоголосого пения и так далее. Можно это охарактеризовать и как инди-госпел. Новая пластинка калифорнийцев называется «Spear in the City».

Bodies of Water ::: Here Among You

Bodies of Water ::: I’m Set Free

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2Raumwohnung Nacht und Tag 2CD (p) 2017

« N acht und Tag» от тандема немецкого музыканта Томми Экарта и певицы Инги Хумпе. Они же — столь мною любимые 2Raumwohnung. Название альбома «Ночь и день» не случайно: виниловый его вариант концептуально издан на двух дисках. Чёрный «Nacht» — с основными версиями треков. Как бы его зеркальное отражение, белый «Tag» — c преимущественно акустическими версиями тех же композиций. Инга и Томми встретились 16 лет назад и практически случайно создали суперуспешный проект. «Двухкомнатная Квартира» — не первый их совместный опыт, но самый удачный. Простая, мелодичная, ностальгическая, уютно-электронная, европейская атмосфера их пластинок неизменно согревает и реально трогает за струны одиночества каждой души. Морозный вечер, падают редкие снежинки. Ты идёшь по берлинской Унтер-Ден-Линден, кутаешься в тёплый шарф, за пазухой у тебя что-нибудь согревающее в стиле «обстлера», и ты невольно всматриваешься в лица прохожих, мечтая встретить тот самый взгляд. Романтично. Молодцы Инга Хумпе и Томми Экарт, ничего не скажешь. Кстати, на новой пластинке в треке, посвящённом Шарлю Азнавуру, засветился небезызвестный Дитер Мейер из Yello.

2Raumwohnung ::: Lucky Lobster (Nacht)

2Raumwohnung ::: Somebody Lonely and Me (Nacht)

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Видеоклип

Brazzaville Oceans of Ganymede (p) 2016

А как поживает старый друг нашей программы и мой лично, да и вообще хороший знакомый многих русских людей — гражданин мира Дэвид Артур Браун? Да в целом, неплохо. Ещё в прошлом году его группа Brazzaville записала альбом «Oceans of Ganymede», и вот, по случаю праздника, мы добрались до него. Здесь всё та же музыка путешественника, пропитанного солью морей и океанов, меланхоличный и мечтательный инди-поп с множеством влияний, оказавшийся столь мил уху русскоязычного человека. Десятый лонгплей Brazzaville записывался в Барселоне, Лос-Анджелесе и Санкт-Петербурге. На этот раз Дэвид не перепевает русскоязычных нетленок, зато с ним работают в качестве вокалистов Ренарс Кауперс из группы Brainstorm, Женя Любич, Вера Мусаелян из Алоэ Вера и Земфира. Также имеется песенка под названием «Marshrutka Girl».

Brazzaville ::: Dear Diary

Brazzaville ::: Robot

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Видеоклип

Saint Etienne Home Counties (p) 2017

Е щё одним коллективом, традиционно попадающим в рамки лунных эфиров, будет Saint Etienne. Британцы, назвавшие себя в честь французского футбольного клуба (что, как минимум, интригующе) давно уже заработали себе репутацию интеллигентного и аккуратного в обращении с такой непостоянной субстанцией, как поп-музыка. На мой взгляд, Saint Etienne — вообще пример эталонного в этом смысле коллектива, в музыке которого есть место и откровенному легкомыслию, и отменному инди, и умело воспроизведённой атмосфере 1960-х гг. На новом диске «Home Counties» Сара Крэкнелл, Пол Стэнли и Пит Уиггз решили воспеть лондонские окраины как места их взросления и становления. При всей любви к Saint Etienne скажу, что это самая скучная их работа, полная плохо скрываемой меланхоличной рефлексии о личном и важном только для троих конкретных людей — пусть и очень талантливых.

Saint Etienne ::: Magpie Eyes

Saint Etienne ::: Dive

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Видеоклип

Подкаст №651 02.01.2018 ::: 22:00 ::: 91 FM





Marianne Faithfull ::: As Tears Go By Bodies of Water ::: Here Among You Bodies of Water ::: I’m Set Free 2Raumwohnung ::: Lucky Lobster (Nacht) 2Raumwohnung ::: Somebody Lonely and Me (Nacht) Brazzaville ::: Dear Diary Brazzaville ::: Robot Saint Etienne ::: Magpie Eyes Saint Etienne ::: Dive Marianne Faithfull ::: Love More or Less Максим Горданов

02.01.2018

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