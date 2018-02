:::

ткрывает плейлист пробирающее до мурашек исполнение «As Tears Go By». Песни, с которой началась музыкальная карьера тогда ещё 18-летней красивой девушки, робко исполнившей её с подачи менеджера The Rolling Stones Эндрю Олдхэма. Пресловутые мурашки гарантированно появляются, если послушать подряд оба варианта: тот и сегодняшний. Ну, а саму песню написали, конечно же, друзья юной леди — Мик Джаггер и Кит Ричардс. Потом и сами «роллинги» её исполняли, но Марианна Фэйтфулл сделала это куда круче. Ныне безмерно уважаемая в музыкальном сообществе певица записала (как всегда при помощи именитых аккомпаниаторов) концертный диск с неочевидной подборкой песен из своего репертуара, навевающих мысли о бренности и тщетности бытия. Собственно, релиз так и называется — «No Exit».

odies of Water, американская даже не группа, а мини-коммуна из Хайленд Парка (есть, кстати, одноимённый очень неплохой односолодовый виски). Их песни — настоящая соль американской земли, их не задушишь, не убьешь. «Когда весь мир будет в огне, мы с тобой никогда не сгорим» — таким строчкам как-то сразу веришь. Особенно, глядя на фотографии группы в деревенских интерьерах и явно не гламурных нарядах. Духовно они очень близки таким замечательным коллективам, как The Rosebuds, Arcade Fire, Low. Может, калифорнийцы и не столь частые гости лунных эфиров, но только лишь потому, что пластинки у них выходят эпизодически. Предыдущие две (2008 и 2011 годов) есть в наших архивах. Напомню, что Bodies of Water объединены вокруг семейной ячейки Мередит и Дэвида Меткалфов. В общем-то, их музыка и несёт такую американскую семейственность из глубинки. Альт-кантри, взращенный на религиозной почве фолк, традиции красивейшего многоголосого пения и так далее. Можно это охарактеризовать и как инди-госпел. Новая пластинка калифорнийцев называется «Spear in the City».