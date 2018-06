:::

алее очередь постоянного гостя лунных плейлистов — неутомимого труженика и участника сонма им же созданных проектов, английского мультиинструменталиста Стивена Уилсона. «To the Bone» едва ли не самый позитивный, лёгкий и светлый его альбом, что подтверждает хотя бы песня «Permanating». Стивен, как практически любой чрезвычайно плодовитый музыкант, не может похвастаться тем, что у него под разными вывесками выходят сплошь идеальные пластинки. Расхваленный концептуальный сольник, посвящённый жуткой истории девушки, умершей в своей квартире и забытой всеми, на мой взгляд, заметно уступает новому релизу. Тем, кто задаётся вопросом, почему долго молчит основная группа Уилсона Porcupine Tree, смело можно рекомендовать «To the Bone» как вариант ответа. Иллюстрацию постепенного отхода отца-основателя от мира клаустрофобии и потерянных в босховских измерениях личностей; виртуозных постпинкфлойдовских инструментальных лабиринтов и тяжёлой поступи великолепных пластинок 2000-х гг. Но есть и напоминание о них — например, в композиции «Люди, пожирающие тьму». Пятый по счёту сольник был вдохновлен прогрессив-поп-альбомами 1980-х гг. и такими исполнителями, как Питер Гейбриэл, Кейт Буш, Talk Talk и Tears For Fears. Хотелось бы ещё отметить, что в работе над диском Стивену помогала певица Нинетт Тайеб.