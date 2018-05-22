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№658

:::22.05.2018

Burning Hearts

(p) 2017
B

urning Hearts — одни из тех, кто делает музыку, скорее, грустную, — но от которой неизменно хорошо на душе. Ощущения сродни тем, когда ты после продолжительного пребывания на слегка заснеженной полянке в сосновом лесу оказываешься в уютном, тёплом домике с камином. Для достижения такого эффекта Джессика Рапо и Генри Ойяла используют мягкость инди-попа и северное сияние синти-попа. На своей прошлой работе финны остро поднимали проблему губительного влияния человека на флору и фауну нашей планеты. Кстати, в день премьерного выхода этой программы отмечается международный день биологического разнообразия, которому homo sapiens ежедневно наносит непоправимый ущерб. На диске «Battlefields» дуэт из Турку продолжает двигаться в ритме печальных танцев и размышлять о том, что «в саду не растёт ни одно дерево».


Steven Wilson

To the Bone

(p) 2017
Д

алее очередь постоянного гостя лунных плейлистов — неутомимого труженика и участника сонма им же созданных проектов, английского мультиинструменталиста Стивена Уилсона. «To the Bone» едва ли не самый позитивный, лёгкий и светлый его альбом, что подтверждает хотя бы песня «Permanating». Стивен, как практически любой чрезвычайно плодовитый музыкант, не может похвастаться тем, что у него под разными вывесками выходят сплошь идеальные пластинки. Расхваленный концептуальный сольник, посвящённый жуткой истории девушки, умершей в своей квартире и забытой всеми, на мой взгляд, заметно уступает новому релизу. Тем, кто задаётся вопросом, почему долго молчит основная группа Уилсона Porcupine Tree, смело можно рекомендовать «To the Bone» как вариант ответа. Иллюстрацию постепенного отхода отца-основателя от мира клаустрофобии и потерянных в босховских измерениях личностей; виртуозных постпинкфлойдовских инструментальных лабиринтов и тяжёлой поступи великолепных пластинок 2000-х гг. Но есть и напоминание о них — например, в композиции «Люди, пожирающие тьму». Пятый по счёту сольник был вдохновлен прогрессив-поп-альбомами 1980-х гг. и такими исполнителями, как Питер Гейбриэл, Кейт Буш, Talk Talk и Tears For Fears. Хотелось бы ещё отметить, что в работе над диском Стивену помогала певица Нинетт Тайеб.


The Green Room

First Wave

EP (p) 2018
T

he Green Room, «Зелёная Комната». Киноманы со стажем, наверное, сразу вспомнят одноимённый фильм известного французского режиссёра Франсуа Трюффо. В данном случае корни травы не в благостной винодельческой земле, а по ту сторону океана, в городе, куда не следовало возвращаться героям песни Булата Окуджавы. Участники секстета из Портленда настаивают на том, чтобы их стиль именовался исключительно как dub rock, и что сила их музыки в единении с силами природы: пляжами, горами, реками. Бэнд совсем молодой, в этом году у них вышел первый EP, логично озаглавленный «First Wave». Уверенная ритм-секция, действительно тяготеющая к рок-звучанию в сопровождении трубы, смотрится и правда убедительно. Хороший первый шаг, посмотрим, что будет дальше.


Minor Victories

(p) 2016
M

inor Victories — настоящая супергруппа. И в плане записанного материала, и в том смысле, что в её состав входят известные музыканты из классных коллективов. Главная звезда, безусловно, девушка, которая поёт. Это Rachel Goswell, вокалистка Slowdive. Кроме неё в списке участники Mogwai и Editors, а также режиссёр James Lockey. Исходные данные что надо. Да и альбом просто идеален для всех поклонников не только шугейза, но и нойз-попа и дрим-попа. Всё здесь на месте и к месту. Сказочный вокал Рейчел, утопающий в оркестровых арпеджио; эпизодические гитарные приливы; мягкая электроника; немного краутрока и отсылки к теплоте 1960-х гг. Cocteau Twins, Bowery Electric, Stereolab и The Jesus & Mary Chain в одном глотке. Не всегда так называемые супергруппы оправдывают ожидания — но в данном случае всё сложилось очень удачно.


Yagya

Stars And Dust

(p) 2016
З

акончим мы на ещё более мечтательной, такой сонно-космической ноте, потому что в гостях на «ТСЛ» во второй уже раз появится исландский электронщик, известный как Yagya, — с диском, названным в тему «Stars And Dust» («Звёзды и Пыль»). Настоящее имя этого артиста Aðalsteinn Guðmundsson. Его визитной карточкой остаётся гипнотизирующий сплав из эмбиент-техно, дип-хауса и эмбиент-даба. Комбинируя тёплых аналоговый звук с синтетическим битом, Yagya с помощью спрятанных в облаках мелодий то ли погружает в бесконечный удивительный сон, то ли способствует медленному пробуждению с улыбкой на лице.


Подкаст №658

22.05.2018:::22:00:::радио «Кузбасс FM» (91.0 FM)


  1. Burning Hearts :::

    Bodies as Battlefields

    скачать
  2. Burning Hearts :::

    In My Garden

    скачать
  3. Steven Wilson :::

    Permanating

    скачать
  4. Steven Wilson :::

    People Who Eat Darkness

    скачать
  5. Steven Wilson :::

    Pariah

    скачать
  6. The Green Room :::

    Medicine

    скачать
  7. The Green Room :::

    Emoto

    скачать
  8. Minor Victories :::

    A Hundred Ropes

    скачать
  9. Minor Victories :::

    The Thief

    скачать
  10. Yagya :::

    Crepuscular Rays Over the Horizon

    скачать
  11. Yagya :::

    Young Suns of NGC 7129

    скачать

Максим Горданов
22.05.2018

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