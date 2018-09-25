№663

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P hillip Boa и его группа The Voodooclub прекрасно известны постоянным слушателем «ТСЛ». Давно уже они на сцене, но особенно крутыми получаются их альбомы позднего периода. Не исключение и совсем свежий лонгплей «Earthly Powers». Кстати, для аудиофилов сообщу, что имеется лимитированное издание на специальном красном виниле. Боа и его сподвижники играют вдохновенный, красивый симфо-синти-пост-панк, инкрустированный просто выдающимися мелодическими решениями. В этом смысле Эрнст Ульрих Фигген (настоящее имя Филлипа Боа) продолжает оставаться на высоте. «Earthly Powers» озаглавлен так не случайно. Это дань автора одному из его самых любимых романов, одноимённому произведению Энтони Бёрджесса (автору «Заводного Апельсина», кстати). Боа просит представить своё новое произведение, как 12 песен-эпизодов, рассказывающих о разных временных отрезках. В них он повествует, оглядываясь на собственные пройденные пути, и заключает, что по сути, это альбом о Свободе.

Phillip Boa and The Voodooclub ::: Cowboy on the Beach

Phillip Boa and The Voodooclub ::: Moonlit

Все релизы Phillip Boa and The Voodooclub

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Видеоклип

Д алее предлагаю отправиться в итальянскую провинцию Тоскана, но не для того, чтобы слушать тамошние, без сомнения, отличные песни — и не для того, чтобы гулять по Флоренции. А для того, чтобы вкусить настоящего регги. Как вы знаете, в любой абсолютно стране имеются люди, идущие тропою Джа. Италия — не исключение. Встречаем группу под названием Quartiere Coffee. Они собрались вместе в 2004 году в тосканском городе Гроссето. В течение трёх лет музыканты оттачивали свой стиль и почерк, активно концертируя. И только после этого решились записать первый альбом. Было это в 2008 году, а в 2017-м вышел диск, произведения с которого звучат сегодня на «ТСЛ». Называется он, ни много, ни мало, «Совесть». О своей работе музыканты говорят следующее: «Совесть — это поиск нашего эго, открытие его, поиск тысячи разных лиц. Вся работа — это путешествие к открытию важных и важных ценностей, чтобы преуспеть в позитивном повороте к нашей жизни и к самому миру». Диск, как часто бывает в таких случаях, записан при участии приглашённых вокалистов из других проектов. Ни одной композиции на итальянском языке тут, кстати, нет. А зря.

Quartiere Coffee ::: We Are

Quartiere Coffee ::: Sometimes

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Видеоклип

British Sea Power Let the Dancers Inherit the Party (p) 2017

М орская сила Британии — исторический факт, как никак (кто бы спорил). Участники British Sea Power, предпочитающие отзываться на прозвища, на сцене уже 18 лет. И не так давно они, кстати, принимали участие в создании документального фильма о роли океана в английской истории. Образовалась группа в городе Брайтоне и записала несколько успешных и, как часто в таких случаях говорится, «крепких» дисков. Темы их песен также перекликаются с названием: природа, картография, наблюдения за животными. Их музыку уважают и поклонники традиционного рока, и те, кто относит себя к ценителям инди. Десятый, юбилейный диск группы называется «Let the Dancers Inherit the Party». Он содержит, как минимум, пять стопроцентных хитов, которые логичнее исполнять на стадионах, чем в небольшом клубе.

British Sea Power ::: Bad Bohemian

British Sea Power ::: Praise for Whatever

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Chairlift Moth (p) 2016

К аролин Полачек перед выпуском «Moth» успела отвлечься на сайд-проект, который не добавил ничего нового к тому, что они делают с Патриком Уимберли именно как Chairlift. А делают они всё весьма тщательно и продуманно: почти каждая песня диска как хрупкая вещица в руках идущего по нетвёрдой поверхности человека. В то же время, в каждом осколке бита и в каждом движении Патрика и Каролин улавливается неуверенность — что же, собственно, они хотели получить в качестве результата? Эстетское диско, незанудное r`n`b или всё-таки инди-поп? Но, похоже, они и сами точно не знают и не хотят ступать на твёрдую землю.

Chairlift ::: Look Up

Chairlift ::: Moth to the Flame

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September Girls Age of Indignation (p) 2016

К винтет, своим названием как нельзя более подходящий ко времени выхода этого выпуска программы, образовался в Дублине восемь лет назад. В составе, что так же явствует из названия, исключительно девушки. «Age of Indignation» — их вторая работа, и, как вам уже понятно, играют они нечто среднее между пост-панком, нойз-попом и готическим роком. В общем, настроены серьёзно и улыбаются редко.

September Girls ::: Jaw on the Floor

September Girls ::: Quicksand

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Видеоклип

Подкаст №663 25.09.2018 ::: 22:00 ::: радио «Кузбасс FM» (91.0 FM)





September Girls ::: Jaw on the Floor September Girls ::: Quicksand Chairlift ::: Look Up Chairlift ::: Moth to the Flame Phillip Boa and The Voodooclub ::: Cowboy on the Beach Phillip Boa and The Voodooclub ::: Moonlit Quartiere Coffee ::: We Are Quartiere Coffee ::: Sometimes British Sea Power ::: Bad Bohemian British Sea Power ::: Praise for Whatever Максим Горданов

25.09.2018

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