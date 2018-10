№662

Cowboy Junkies All That Reckoning 2018

C owboy Junkies вновь возвращаются в плейлист программы. Семейство Тимминсов и один из самых красивых голосов в истории современной музыки, принадлежащий Марго. Шесть лет минуло с момента выхода последней главы их неоднозначной «кочевой серии», и за это время участники группы продолжали заниматься музыкой, но именно как Cowboy Junkies нигде не светились. Тем, кто давно знаком с творчеством этих чудесных канадцев, очевидно, что они долгое время пребывают в состоянии специфической созерцательной меланхолии, характерной для первых пластинок. 1990-е годы прошлого века так, видимо, и останутся самым ярким их периодом – с мощнейшими альбомами и не просто песнями, а реальными шедеврами. Новый альбом Cowboy Junkies называется «All That Reconing». Он, конечно, не возвращает к эпохе сотрудничества с Geffen Records, но хотя бы отдалённо о ней напоминает. В прошлом выпуске программы мы слушали Неко Кейс, позиционирующую себя, как альт-кантри певицу, но настоящее альт-кантри – без завитушек и бантиков – исполняют как раз наши сегодняшние бескомпромиссные герои. На мой взгляд, за 20 лет, прошедших с момента выхода сильно недооценённого альбома «Miles From Our Home», это самая сильная запись канадцев. Новая пластинка по словам брата Марго Майкла Тимминса – главного идеолога группы – посвящена «пустым сердцам», «потерянным путям» и «потерянным жизням». Тексты песен затрагивают личные темы и политику. Автор размышляет о том, куда мир движется, и что делать, когда ты становишься старше и вдруг понимаешь, что твоя система ценностей трансформируется или вовсе рушится, когда у тебя уже нет сил и возможностей всё изменить. Также отмечается, что на песни сильно повлияло творчество Уильяма Блейка.

Ziggy Marley Rebellion Rises 2018

С тарший сын Боба Марли Дэвид (он же Зигги) не из тех, кто замыкается надолго. Его очередной студийный лонгплей «Rebellion Rises» вышел 18 мая нынешнего года, и, разумеется, мы не можем пройти мимо него. Во-первых, потому, что с некоторых пор регги и даб в нашей программе обязателен, а во-вторых, Зигги реально талантливый музыкант. Как и другие дети Боба, впрочем. И, кстати, в записи приняли участие Стивен Марли и ещё четверо представителей клана. Впечатляет количество приглашённых вокалистов. Их здесь, кроме шестерых членов семьи, двенадцать. Изюминка «старшего сына» ещё и в том, что его вокал очень сильно напоминает отцовский. На «Rebellion Rises» Зигги не гнушается цифровым регги, оставляет место урбанистической хип-хоп-читке приглашённых гостей и налегает на привычный для себя солнечный вариант поп-регги, который ему всегда удавался. Посвящённый борьбе за справедливость, равенству и пониманию альбом получился компактным, ладно сбитым, но, всё же, уступающим по яркости предыдущему диску.

Andy Stott Too Many Voices 2016

М анчестерская независимая сцена славна не только своими гитарными группами, но и такими людьми, как диджей и продюсер по имени Andy Stott. Энди начинал в составе нескольких электронных проектов сразу – в частности, Demdike Stare – но сейчас работает, в основном, сольно, разрабатывая месторождения эмбиент-даб-техно. В таком качестве он впустил уже четыре диска. Пока последний «Too Many Voices» появился в 2016 году и вошёл во множество списков «Best Album Of The Year». Не все с этим согласны, ибо считают, что Стотт предал идеалы настоящего индустриального техно, впустив в свой мир слишком много жизни с помощью экспериментов с вокалом и общей, куда более мейнстримовой направленностью. А мне нравится.

Highasakite Camp Echo 2016

И стория Highasakite началась, когда вокалистка и автор песен Ingrid Helene Havik встретилась с барабанщиком по имени Trond Bersu во время обучения в джазовой школе города Тронхейм. Недолго они существовали как дуэт: вскоре рекрутировали ещё двух участников, чтобы записать первую пластинку. Играют они инди-поп с тем самым специфическим скандинавским окрасом, ставшим характерной чертой многих шведских, датских, норвежских и исландских групп. Моментально цепляющими красивыми мелодиями и рифмами, электрифицированным и колким синтезаторным снегом, налётом специфического шаманизма и уникальным арктическим мироощущением. Ну и схожесть вокалов Ингрид и Карен Дрейер Андерсон в этом смысле просто поразительна. Четвёртый альбом норвежских поп-зксцентриков «Camp Echo», выпущенный лейблом грамзаписи Propeller Records, поднимает темы разрушительных войн, ядерных катастроф и глобального потепления. Открывается он треком «Моё – имя лжец», а завершается поразительной песней «Чернобыль».

Hugo Race Fatalists 24 Hours To Nowhere 2016

H ugo Race – музыкант весьма авторитетный (только не надо его путать с персонажем сериала «Остаться в живых» Хьюго Рейесом). Честно говоря, был абсолютно уверен, что бывший соратник Ника Кейва хоть раз, но на «ТСЛ» заглядывал. Ан нет. Но тем приятнее – ведь такая музыка у нас всегда в чести. Тот самый сумрачный замес из уже упоминавшегося альт-кантри, блюза пыльных австралийских дорог и прото-пост-панка. Мистер Рейс основал группу True Spirit и записал под этой вывеской несколько альбомов, в обязательном порядке украсивших бы сторону «B» каждой аудио-кассеты, на стороне «А» коей значились бы Nick Cave and the Bad Seeds, Crime and the City Solution и т. д. Помимо этого, Хьюго участвует во множестве самых разных проектов (те же знакомые вам Dirtmusic), исследует все оттенки блюза – и вот записался как Hugo Race Fatalists. «24 Hours To Nowhere» составлен из студийных версий песен, обычно исполняемых на живых концертах. Хмурый австралиец говорит, что эти пенсии навсегда останутся для него личными. Все они иллюстрируют жизнь, как она есть, а не такой, какой мы хотим её видеть. Цитата: «они раскрывают глубокую красоту, которая является идеальным близнецом печали». Подписываюсь.

