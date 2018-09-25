Радио ТСЛ
Нажмите Play, чтобы слушать
Ранее в эфире:
Поддержи ТСЛ
662 661 660 659 658 657 656 655 654 653 651 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630 629 628 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 568 567 566 565 563 562 561 560 559 558 557 556 553 552 551 549 548 547 546 545 544 543 542 541 539 538 536 535 533 532 531 529 528 527 526 524 523 521 520 519 517 516 515 514 513 512 511 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 351 350 349 348 347 346 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 310 309 308 307 306 305 304 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 224 223 222 221 220 219 218 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 198 197 196 195 194 193 192 191 190 185 184 182 181 180 Обзоры до 180
Обзоры в RSS
25/09/18
Обзор 662

07/08/18
Обзор 661

10/07/18
Обзор 660

05/06/18
Обзор 659

22/05/18
Обзор 658

24/04/18
Обзор 657

10/04/18
Обзор 656

Радиоверсия
«Тёмной стороны Луны»
каждый вторник в 22:00
на радио Кузбасс FM
Кемерово 91,0 FM

Кузбасс FM

Слушайте
«Тёмную сторону Луны»
на PodFM.ru

PodFM.ru

«Тёмная cторона Луны»
выходит при поддержке
системы магазинов
«Фотомир»

Фотомир




Наша кнопка:



Вы можете ставить эту кнопку
где угодно



TopList

№662

:::25.09.2018

Cowboy Junkies

All That Reckoning

2018
C

owboy Junkies вновь возвращаются в плейлист программы. Семейство Тимминсов и один из самых красивых голосов в истории современной музыки, принадлежащий Марго. Шесть лет минуло с момента выхода последней главы их неоднозначной «кочевой серии», и за это время участники группы продолжали заниматься музыкой, но именно как Cowboy Junkies нигде не светились. Тем, кто давно знаком с творчеством этих чудесных канадцев, очевидно, что они долгое время пребывают в состоянии специфической созерцательной меланхолии, характерной для первых пластинок. 1990-е годы прошлого века так, видимо, и останутся самым ярким их периодом – с мощнейшими альбомами и не просто песнями, а реальными шедеврами. Новый альбом Cowboy Junkies называется «All That Reconing». Он, конечно, не возвращает к эпохе сотрудничества с Geffen Records, но хотя бы отдалённо о ней напоминает. В прошлом выпуске программы мы слушали Неко Кейс, позиционирующую себя, как альт-кантри певицу, но настоящее альт-кантри – без завитушек и бантиков – исполняют как раз наши сегодняшние бескомпромиссные герои. На мой взгляд, за 20 лет, прошедших с момента выхода сильно недооценённого альбома «Miles From Our Home», это самая сильная запись канадцев. Новая пластинка по словам брата Марго Майкла Тимминса – главного идеолога группы – посвящена «пустым сердцам», «потерянным путям» и «потерянным жизням». Тексты песен затрагивают личные темы и политику. Автор размышляет о том, куда мир движется, и что делать, когда ты становишься старше и вдруг понимаешь, что твоя система ценностей трансформируется или вовсе рушится, когда у тебя уже нет сил и возможностей всё изменить. Также отмечается, что на песни сильно повлияло творчество Уильяма Блейка.


Ziggy Marley

Rebellion Rises

2018
С

тарший сын Боба Марли Дэвид (он же Зигги) не из тех, кто замыкается надолго. Его очередной студийный лонгплей «Rebellion Rises» вышел 18 мая нынешнего года, и, разумеется, мы не можем пройти мимо него. Во-первых, потому, что с некоторых пор регги и даб в нашей программе обязателен, а во-вторых, Зигги реально талантливый музыкант. Как и другие дети Боба, впрочем. И, кстати, в записи приняли участие Стивен Марли и ещё четверо представителей клана. Впечатляет количество приглашённых вокалистов. Их здесь, кроме шестерых членов семьи, двенадцать. Изюминка «старшего сына» ещё и в том, что его вокал очень сильно напоминает отцовский. На «Rebellion Rises» Зигги не гнушается цифровым регги, оставляет место урбанистической хип-хоп-читке приглашённых гостей и налегает на привычный для себя солнечный вариант поп-регги, который ему всегда удавался. Посвящённый борьбе за справедливость, равенству и пониманию альбом получился компактным, ладно сбитым, но, всё же, уступающим по яркости предыдущему диску.


Andy Stott

Too Many Voices

2016
М

анчестерская независимая сцена славна не только своими гитарными группами, но и такими людьми, как диджей и продюсер по имени Andy Stott. Энди начинал в составе нескольких электронных проектов сразу – в частности, Demdike Stare – но сейчас работает, в основном, сольно, разрабатывая месторождения эмбиент-даб-техно. В таком качестве он впустил уже четыре диска. Пока последний «Too Many Voices» появился в 2016 году и вошёл во множество списков «Best Album Of The Year». Не все с этим согласны, ибо считают, что Стотт предал идеалы настоящего индустриального техно, впустив в свой мир слишком много жизни с помощью экспериментов с вокалом и общей, куда более мейнстримовой направленностью. А мне нравится.


Highasakite

Camp Echo

2016
И

стория Highasakite началась, когда вокалистка и автор песен Ingrid Helene Havik встретилась с барабанщиком по имени Trond Bersu во время обучения в джазовой школе города Тронхейм. Недолго они существовали как дуэт: вскоре рекрутировали ещё двух участников, чтобы записать первую пластинку. Играют они инди-поп с тем самым специфическим скандинавским окрасом, ставшим характерной чертой многих шведских, датских, норвежских и исландских групп. Моментально цепляющими красивыми мелодиями и рифмами, электрифицированным и колким синтезаторным снегом, налётом специфического шаманизма и уникальным арктическим мироощущением. Ну и схожесть вокалов Ингрид и Карен Дрейер Андерсон в этом смысле просто поразительна. Четвёртый альбом норвежских поп-зксцентриков «Camp Echo», выпущенный лейблом грамзаписи Propeller Records, поднимает темы разрушительных войн, ядерных катастроф и глобального потепления. Открывается он треком «Моё – имя лжец», а завершается поразительной песней «Чернобыль».


Hugo Race Fatalists

24 Hours To Nowhere

2016
H

ugo Race – музыкант весьма авторитетный (только не надо его путать с персонажем сериала «Остаться в живых» Хьюго Рейесом). Честно говоря, был абсолютно уверен, что бывший соратник Ника Кейва хоть раз, но на «ТСЛ» заглядывал. Ан нет. Но тем приятнее – ведь такая музыка у нас всегда в чести. Тот самый сумрачный замес из уже упоминавшегося альт-кантри, блюза пыльных австралийских дорог и прото-пост-панка. Мистер Рейс основал группу True Spirit и записал под этой вывеской несколько альбомов, в обязательном порядке украсивших бы сторону «B» каждой аудио-кассеты, на стороне «А» коей значились бы Nick Cave and the Bad Seeds, Crime and the City Solution и т. д. Помимо этого, Хьюго участвует во множестве самых разных проектов (те же знакомые вам Dirtmusic), исследует все оттенки блюза – и вот записался как Hugo Race Fatalists. «24 Hours To Nowhere» составлен из студийных версий песен, обычно исполняемых на живых концертах. Хмурый австралиец говорит, что эти пенсии навсегда останутся для него личными. Все они иллюстрируют жизнь, как она есть, а не такой, какой мы хотим её видеть. Цитата: «они раскрывают глубокую красоту, которая является идеальным близнецом печали». Подписываюсь.


Подкаст №662

25.09.2018:::22:00:::радио «Кузбасс FM» (91.0 FM)


  1. Cowboy Junkies :::

    The Things We Do To Each Other

    скачать
  2. Cowboy Junkies :::

    Sing Me A Song

    скачать
  3. Cowboy Junkies :::

    When We Arrive

    скачать
  4. Ziggy Marley :::

    Change Your World

    скачать
  5. Ziggy Marley :::

    Circle of Peace

    скачать
  6. Andy Stott :::

    New Romantic

    скачать
  7. Andy Stott :::

    Too Many Voices

    скачать
  8. Highasakite :::

    Samurai Swords

    скачать
  9. Highasakite :::

    Someone Wholl Get It

    скачать
  10. Hugo Race Fatalists :::

    No God in the Sky

    скачать
  11. Hugo Race Fatalists :::

    24 Hours to Nowhere

    скачать
  12. Hugo Race Fatalists :::

    We Were Always Young

    скачать

Максим Горданов
25.09.2018

Предложения от партнёров сайта:

 :::

A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
Загрузка



662 ::: 661 ::: 660 ::: 659 ::: 658 ::: 657 ::: 656 ::: 655 ::: 654 ::: 653 ::: 651 ::: 650 ::: 649 ::: 648 ::: 647 ::: 646 ::: 645 ::: 644 ::: 643 ::: 642 ::: 641 ::: 640 ::: 639 ::: 638 ::: 637 ::: 636 ::: 635 ::: 634 ::: 633 ::: 632 ::: 631 ::: 630 ::: 629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::

наверх ↑

о проекте  ::  музыка недели  ::  люди на луне  ::  акции
ссылки  ::  лица друзей  ::  гостевая

Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD

Размещение рекламы design::redfish © 2001