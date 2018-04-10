№656

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Club 8 Golden Island (p) 2018

Т ретье появление в нашей программе шведского дуэта Club 8 отмечено очередной сменой их музыкального курса. Karolina Komstedt и Johan Angergård не дают заскучать поклонникам. Когда-то они вовсю использовали африканские инструменты и экспериментировали с босановой, потом выпустили пластинку с отменным нордическим дрим-попом — и вот их кораблик, похоже, затёрло полярными льдами. Вновь вспомним «Террор» Дэна Симмонса (благо прямо сейчас идёт первый сезон сериала по его мотивам). Шведы буквально слились с заполярным колоритом под отблесками северного сияния. Слушая их новую пластинку, представляешь, как Йохан и Каролина оделись в шкуры, играют на барабанах из кожи тюленя, винтажных клавишных, металлофонах, бивнях мамонта, варганах и слушают шум прибоя у костра в иглу, а выйдя на морозный воздух, только и могут, что дышать. Шум волн и голоса чаек, завораживающая арктическая красота здесь живут в каждом аккорде, отзвуке и редком смыкании век. Очень тонкая и, я бы даже сказал, изысканная работа. Недаром она получила название «Золотой Остров». Учитывая использование техник горлового пения, альбом перекликается с настроением диска Альберта Кувезина и Yat-Kha «Поэты и Маяки», который также можно найти в наших архивах.

Club 8 ::: Breathe

Club 8 ::: Fire

Club 8 ::: Lost

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Д алее мы встретимся с группой, стиль которой большинству из вас покажется до боли знакомым: вспомнится сразу сонм коллективов, а на первых местах окажутся Joy Division, The Cure, Виктор Цой и Кино. В общем, отличная компания, согласитесь? Просим любить и жаловать квартет из Берлина под названием Oum Shatt. Их пока единственный одноимённый альбом вышел в 2016 году. Многие из вас наверняка знакомы с творчеством другого берлинского проекта Kissogram. Так вот, один из его участников Йонас Поппе как раз Oum Shatt и возглавил. Играют они нововолновый пост-панк с элементами сёрфа и тем самым турецким колоритом, которым дышат некоторые берлинские районы. Думаю, истоки появления представителей турецкой национальности в Германии вообще и в её столице, в частности, вам прекрасно известны. Безотносительно к историческим фактам Oum Shatt, с одной стороны, воспринимаются как нечто в доску родное, с другой, живо воскрешают воспоминания о прогулках по Кройцбергу. Рекомендую.

Oum Shatt ::: Madame O

Oum Shatt ::: Trains, Trains

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Видеоклип

Pupa Sock Leben in der Stadt (p) 2018

P upa Sock, оправдывая своё название, предстаёт в официальном видео в образе бибабо — поющего носка в очках. Как будто культовый персонаж «Маппет Шоу» лягушонок Кермит поругался с начальством и решил погрузиться в чёрно-белую романтику берлинского андеграунда. Видео на первую композицию плейлиста получилось весьма познавательным. Настоящая экскурсия по городу. Цифровой даб, то и дело сбивающийся на дэнсхолл в исполнении Пупы Носка навязчиво заставляет вспомнить о дурацкой группе из детства Video Kids. Весь альбом в этом плане достаточно зануден, но пара треков выше среднего имеются. Да и давно ли вы слушали регги из Германии?

Pupa Sock ::: Leben in der Stadt

Pupa Sock ::: Das Leben ist schön

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Видеоклип

Д алее делаем остановку в Англии и встречаем бэнд Evans the Death, взявший в название произведение валлийского поэта и драматурга Дилана Томаса. В группе всем заправляют вокалист-гитарист Dan Moss и певица-клавишница Katherine Whitaker. Их третий альбом «Vanilla» увидел свет два года назад. Группа впитала в себя всё лучшее от корифеев пост-панка The Fall и частично от The Smiths и My Bloody Valentine. Колючая, на разрыв музыка, близкая к истеричной экзальтации, точно бьет в цели еще и потому, что все треки для диска «Vanilla» записаны с первых тейков, что, как известно, добавляет искренности и делает любую запись более живой и непосредственной. Рубящий с плеча пост-панк, сорвавшийся с цепи саксофон и манера пения «как в последний раз» (особенно у Katherine) действуют безотказно. Как говорил один мой знакомый музыкант: «аппаратура вразнос пошла, играем, пока не сгорит!».

Evans the Death ::: Suitcase Jimmy

Evans the Death ::: Cable St. Blues

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King Creosote Astronaut Meets Appleman (p) 2016

К енни Андерсон, он же King Creosote, автор двух подряд шедевров (сначала в компании электронного музыканта Йона Хопкинса, а затем режиссёра Вирджинии Хит) записал альбом «Astronaut Meets Appleman». Разменявшему шестой десяток барду название пластинки и её концепт подарила маленькая дочка, получившая в подарок дорогую игрушку в виде фигурки астронавта, но отдавшая предпочтение самодельному и любимому яблоку. В некотором смысле вся его новая история и построена на вопросах противопоставления богатого прошлого и реальности сентиментального родителя в возрасте. «Когда я был более счастлив — тогда или только сейчас?», — спрашивает себя King Creosote. Конечно, здесь моментально появляется опасность впасть в слезливую меланхолическую ностальгию, что местами и случается. Но, к счастью, трогательный романтизм автора побеждает. «Возраст должен принести мудрость», — заключает сам Король Креозот. И да будет так.

King Creosote ::: Melin Wynt

King Creosote ::: Wake Up To This

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Подкаст №656 10.04.2018 ::: 22:00 ::: радио «Кузбасс FM» (91.0 FM)





Club 8 ::: Breathe Club 8 ::: Fire Club 8 ::: Lost Oum Shatt ::: Madame O Oum Shatt ::: Trains, Trains Pupa Sock ::: Leben in der Stadt Pupa Sock ::: Das Leben ist schön Evans the Death ::: Suitcase Jimmy Evans the Death ::: Cable St. Blues King Creosote ::: Melin Wynt King Creosote ::: Wake Up To This Максим Горданов

10.04.2018

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