алее делаем остановку в Англии и встречаем бэнд Evans the Death, взявший в название произведение валлийского поэта и драматурга Дилана Томаса. В группе всем заправляют вокалист-гитарист Dan Moss и певица-клавишница Katherine Whitaker. Их третий альбом «Vanilla» увидел свет два года назад. Группа впитала в себя всё лучшее от корифеев пост-панка The Fall и частично от The Smiths и My Bloody Valentine. Колючая, на разрыв музыка, близкая к истеричной экзальтации, точно бьет в цели еще и потому, что все треки для диска «Vanilla» записаны с первых тейков, что, как известно, добавляет искренности и делает любую запись более живой и непосредственной. Рубящий с плеча пост-панк, сорвавшийся с цепи саксофон и манера пения «как в последний раз» (особенно у Katherine) действуют безотказно. Как говорил один мой знакомый музыкант: «аппаратура вразнос пошла, играем, пока не сгорит!».