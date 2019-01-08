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TopList

№669

:::08.01.2019

П

о традиции, в это время на «ТСЛ» появляется подборка релизов, записанных особенно любимыми артистами. Их, конечно же, гораздо больше, чем может вместить часовой формат программы, но ведь и не все они чем-то нас порадовали за последние пару лет. Поэтому сегодня о тех, кто это сделал, и сделал здорово! Начинаем с самого залежавшегося альбома. Сразу скажу, что это последний диск, датированный 2016 годом, который появится на «ТСЛ», — далее будут более свежие релизы.

Pixies

Head Carrier

(p) 2016
О

дна из самых важных групп 1980-х годов, как вы знаете, перезапустила свою историю, и, в целом, этот перезапуск был встречен фэнами весьма благосклонно — хотя музыканты и признавались, что сделали это исключительно из-за денег. На самом деле, мы совсем уж без Pixies и не жили всё это время: Фрэнк Блэк активно работал сольно и организовал вместе с супругой отличный проект Grand Duchy. Реинкарнацию Pixies начали с выпуска четырёх EP или мини-альбомов, которые сначала выходили отдельно, а потом были изданы все вместе, как один лонгплей. Сам Фрэнк активно отстаивал данный формат, говоря, что четыре песни на EP позволяют музыканту наиболее точно и ёмко высказаться, а не растягивать почти на час историю, вставляя проходные композиции. Тем не менее, после этого Pixies выпустили именно лонгплей, треки с которого мы сегодня и слушаем. Называется он «Head Carrier» и вполне себе напоминает о золотых временах — даже несмотря на отсутствие важного элемента, басистки Ким Дил. Она занимается своей группой The Breeders.


Belle and Sebastian

How To Solve Our Human Problems

(p) 2018
З

амечательная шотландская группа Belle and Sebastian в течение минувшего года выпустила один за другим целых три мини-альбома, объединённых общим названием «Как решить наши человеческие проблемы». В итоге под конец года публике была представлена полноформатная версия, объединившая все три EP плюс одна новая песня. Так что, если вы фанатичный коллекционер релизов Belle and Sebastian, вам придётся раскошелиться. Своё 22-летие шотландский оркестрик, исполняющий невероятно трогательную, умную, ироничную и красивую инди-поп-музыку отметил как надо. И отдельные части и, получившийся из них в итоге лонгплей, несомненно, порадовали меломанов со вкусом. По словам лидера коллектива, основного автора и вокалиста Стюарта Мёрдока, эта пластинка — «наш способ бороться со всем негативом, что есть в мире». Рецепт написания их песен не позволяет с ним не согласиться.


Marianne Faithfull

Negative Capability

(p) 2018
Н

аходясь в весьма почтенном возрасте, Marianne Faithfull продолжает записывать пластинки одну за другой. Новейший подарок всем нам называется «Negative Capability». Великая артистка пользуется таким авторитетом и уважением со стороны более молодых коллег по цеху, что фактически все её последние работы — плод совместного творчества целых групп людей, чьи имена сами по себе круты. Анна Кальви, Кит Ричардс, Руфус Уэйнрайт, Уоррен Эллис, Грэг Коэн, тот же Ник Кейв — вот лишь часть из них. «Negative Capability» — не исключение. Альбом записывался во Франции, где певица и живёт в настоящее время. Весь материал новый, кроме кавера на песню Боба Дилана и двух собственных перепетых композиций, включая бессмертную «As Tears Go By». Вот что говорит сама Мэриэнн Фэйтфулл: «Я пишу о своей жизни. За последние два-три года умерли несколько очень дорогих моих друзей (Леонард Коэн, Анита Палленберг), и эти события вынудили меня быть еще более честной в своей музыке, чем раньше. Я всегда старалась прятаться за придуманные образы, но теперь почувствовала, что пришло время показать настоящую меня».


Lee “Scratch” Perry

The Black Album

(p) 2018
У

дивительный человек, живущий по принципу «ни года без альбома» — а то и двух. Свежайшее творение заслуженного и влиятельнейшего персонажа получило название «Чёрный Альбом». Произведение может в себе таить несколько смыслов и отсылок. Самая очевидная — к знаменитой студии Black Ark, собственноручно уничтоженной легендарным ямайским продюсером в состоянии депрессии и общения с силами небесными и параллельными мирами. 83- летний Перри на новом сольном альбоме поставил задачу создать винтажную и живую атмосферу, в которой было бы «пространство для тьмы и света». «The Black Album» сделан в соавторстве с лондонским продюсером Дэниэлом Бойлом. Та самая винтажная и живая атмосфера достигается путём использования исключительно аналоговых инструментов, записи треков в реальном времени и добавления неожиданных вкраплений — как плач ребёнка Бойла в первом треке. Ну и благодаря текстам маэстро, конечно. Пластинка выстроена по классической формуле: каждый трек сопровождается непременной даб-версией, что в данном случае не искусственно растягивает формат, а придаёт релизу дополнительную ценность.


Blondie

Pollinator

(p) 2017
З

авершают наш парад ветеранов вновь отличившиеся и музыкально совершенно не стареющие Blondie. После мощного перезапуска некоторые работы легендарной нью-йоркской группы, может, и вызывали вопросы — но новый, десятый лонгплей «Pollinator» их, похоже, снял. Такому драйву и энергетике Дебби Харри и её друзей можно только позавидовать. «Pollinator» несёт в себе атомный заряд в диапазоне от ретро-диско до панка. Компания помощников тоже, что надо: Джоан Джетт, Дэвид Ситек, Джонни Марр, Грэг Коэн, Ник Валенси из The Strokes, Blood Orange и r`n`b звезда Sia. Покончив с откровенным креном в электронику, Blondie вновь добавили гитарного драйва и смотрятся, как в лучшие годы (как бы ни была избита эта фраза). А может, их лучшие годы только настали?


Подкаст №669

08.01.2019:::22:00:::радио «Кузбасс FM» (91.0 FM)


  1. Pixies :::

    Might As Well Be Gone

    скачать
  2. Pixies :::

    Talent

    скачать
  3. Belle and Sebastian :::

    We Were Beautiful

    скачать
  4. Belle and Sebastian :::

    Fickle Season

    скачать
  5. Marianne Faithfull feat. Nick Cave :::

    The Gypsy Faerie Queen

    скачать
  6. Marianne Faithfull :::

    They Come at Night

    скачать
  7. Lee “Scratch” Perry :::

    Captain Perry

    скачать
  8. Lee “Scratch” Perry :::

    Bumpy Road of Life

    скачать
  9. Blondie :::

    Doom or Destiny

    скачать
  10. Blondie :::

    Already Naked

    скачать

Максим Горданов
08.01.2019

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